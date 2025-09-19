Çá±¡AI±Ê¼Ç±¾£¬Æß²ÊºçCOLORFIREÊ×¿îÇá±¡AI±¾E14ÉÏÊÐ
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Æß²ÊºçCOLORFIREÔÚ¿ªÑ§¼¾ÆÚ¼äÍÆ³ö×¨ÎªÖ°³¡ÐÂÈËºÍ´óÑ§Éú´òÔìµÄCOLORFIRE E14Çá±¡AI±Ê¼Ç±¾µçÄÔ¡£Õâ¿îÐÂÆ·ÒÔ"ÖÇÄÜÖúÊÖ+È«ÃæÐÔÄÜ+Çá±¡ÌåÑé"ÎªºËÐÄ£¬Ê×·¢¼Û¸ñ£º3799Ôª£¬¹ú²¹ºó£º3039.2Ôª£¬Ö¼ÔÚ°ïÖúÄêÇáÈËÇáËÉÓ¦¶ÔÑ§Ï°¡¢¹¤×÷ºÍÓéÀÖµÄ¶àÖØÐèÇó£¬ÈÃÄêÇáÈËÔÚÎÞÂÛÔÚ´óÑ§Éú»î»¹ÊÇ³õÈëÖ°³¡¶¼ÄÜÓÎÈÐÓÐÓà¡£
E14Çá±¡AI±Ê¼Ç±¾
²úÆ·Á´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100280404870.html
ÐÔÄÜÐ¡¸ÖÅÚ£ºÑ§Ï°ÓÎÏ·È«¸ã¶¨
COLORFIRE E14Ê×·¢´îÔØAMDÈñÁú7 7735HS´¦ÀíÆ÷£¬8ºË16Ïß³ÌµÄÇ¿´óÐÔÄÜ¿ÉÒÔÍ¬Ê±ÔËÐÐ¶à¸öÈí¼þ²»¿¨¶Ù¡£32GB´óÄÚ´æºÍ1TB¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÄ×éºÏ£¬¼ÈÄÜ¿ìËÙ´ò¿ª´óÐÍÎÄ¼þ£¬Ò²ÄÜ´æ´¢º£Á¿Ñ§Ï°×ÊÁÏ¡£14Ó¢´ç2.2K 16:10¸ßÇåÆÁÅäºÏ100%sRGBÉ«Óò£¬ÎÞÂÛÊÇ¿´Íø¿Î×·¾ç¡¢»¹ÊÇ¡¶ÎÞÎ·ÆõÔ¼¡·¡¶Ó¢ÐÛÁªÃË¡·µÈÍøÓÎ³©Íæ¶¼ÄÜ»ñµÃ³öÉ«µÄÊÓ¾õÌåÑé¡£
Çá±¡ËæÐÐ£ºËÞÉáµ½°ì¹«ÊÒµÄÎÞ·ìÇÐ»»
½ö1.11kgµÄÖØÁ¿ºÍ16.55mmµÄºñ¶È£¬ÈÃE14Çá±¡AI±¾¿ÉÒÔÇáËÉ·Å½ø±³°ü£¬°éËæÓÃ»§´©ËóÓÚ½ÌÊÒ¡¢Í¼Êé¹ÝºÍ°ì¹«ÊÒÖ®¼ä¡£16.55mm³¬±¡»úÉíAÃæ²ÉÓÃ½ðÊô²ÄÖÊ¼°Ñô¼«Ñõ»¯¹¤ÒÕ¿´£¬¼ÈÊ±ÉÐÓÖ¸ß¼¶¡£8Ð¡Ê±µÄ³¤Ðøº½Ê±¼ä£¬×ãÒÔÂú×ãÒ»ÕûÌìµÄÊ¹ÓÃÐèÇó£¬Ö§³ÖPD¿ì³ä£¬¿Î¼äÐÝÏ¢Ê±¼ä¾ÍÄÜ¿ìËÙ»ØÑª¡£
°²ÐÄÖ®Ñ¡£ºÌùÐÄµÄ°²È«Óë·þÎñ
COLORFIRE E14ÌØ±ð×¢ÖØÒþË½±£»¤£¬Åä±¸ÎïÀíÉãÏñÍ·¿ª¹ØºÍÖ¸ÎÆÊ¶±ð£¬·ÀÖ¹ÒþË½Ð¹Â¶¡£È«¹úÁª±£+ÉÏÃÅ·þÎñµÄÊÛºóÕþ²ß£¬ÈÃµçÄÔÐ¡°×Ò²ÄÜ°²ÐÄÊ¹ÓÃ¡£
ÖÇÄÜ»ï°é£ºÄãµÄµÚÒ»Ì¨AI°ì¹«±¾
E14 ´îÔØ"ÐÇÖªµº"ÖÇÄÜÖúÊÖ£¬Éî¶È½ÓÈë DeepSeek-R1 ´óÄ£ÐÍ£¬¾ÍÏñÎªÃ¿Î»ÓÃ»§Åä±¸ÁËÒ»Î»Ë½ÈËÖúÀí¡£ÎÞÂÛÊÇÐ´ÂÛÎÄ¡¢×öPPT¡¢Ð´´úÂë»¹ÊÇ²é×ÊÁÏ£¬Ö»ÐèÒ»¾ä»°¾ÍÄÜ¿ìËÙÉú³ÉËùÐèÄÚÈÝ¡£ÌØ±ðÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ÆäAIÓÎÏ·¹¥ÂÔ¹¦ÄÜ¿ÉÒÔ°ïÖúÍæ¼Ò¿ìËÙÍ¨¹Ø£¬ÈÃÑ§Ï°¹¤×÷Ö®ÓàµÄÐÝÏÐÊ±¹â¸ü¼Ó³©¿ì¡£
COLORFIREE14×÷ÎªÊ×¿î"ÎªÄêÇáÓÃ»§Á¿Éí´òÔìµÄAI±Ê¼Ç±¾£¬ÏàÐÅËüÄÜ¹»³ÉÎª´óÑ§ÉúÑ§Ï°´´×÷¡¢Ö°³¡ÐÂÈË¸ßÐ§¹¤×÷µÄµÃÁ¦»ï°é¡£¼´ÈÕÆð£¬COLORFIRE E14ÒÑÔÚÆß²Êºçcolorful¾©¶«×ÔÓªÆì½¢µê¿ªÆôÔ¤ÊÛ£¬Ê×·¢¼Û¸ñ£º3799Ôª£¬¹ú²¹ºó£º3039.2Ôª£¬ÆÚ¼ä¸üÓÐÏÞÊ±ÓÅ»ÝºÍÑ§Éú×¨Êô¸£Àû£¬¿ì³Ã×Å¿ªÑ§¼¾¸ø×Ô¼º¸ü»»Ò»Ì¨Çá±¡Éñ»ú°É¡£
