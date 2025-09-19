ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ±Ê¼Ç±¾

 ¹«ÖÚºÅ ÅÅÐÐ°ñ ·¢²¼»á

Çá±¡AI±Ê¼Ç±¾£¬Æß²ÊºçCOLORFIREÊ×¿îÇá±¡AI±¾E14ÉÏÊÐ

2025-09-19 10:03:01 ×÷Õß£ºLR

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Æß²ÊºçCOLORFIREÔÚ¿ªÑ§¼¾ÆÚ¼äÍÆ³ö×¨ÎªÖ°³¡ÐÂÈËºÍ´óÑ§Éú´òÔìµÄCOLORFIRE E14Çá±¡AI±Ê¼Ç±¾µçÄÔ¡£Õâ¿îÐÂÆ·ÒÔ"ÖÇÄÜÖúÊÖ+È«ÃæÐÔÄÜ+Çá±¡ÌåÑé"ÎªºËÐÄ£¬Ê×·¢¼Û¸ñ£º3799Ôª£¬¹ú²¹ºó£º3039.2Ôª£¬Ö¼ÔÚ°ïÖúÄêÇáÈËÇáËÉÓ¦¶ÔÑ§Ï°¡¢¹¤×÷ºÍÓéÀÖµÄ¶àÖØÐèÇó£¬ÈÃÄêÇáÈËÔÚÎÞÂÛÔÚ´óÑ§Éú»î»¹ÊÇ³õÈëÖ°³¡¶¼ÄÜÓÎÈÐÓÐÓà¡£

  E14Çá±¡AI±Ê¼Ç±¾

  ²úÆ·Á´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100280404870.html

  ÐÔÄÜÐ¡¸ÖÅÚ£ºÑ§Ï°ÓÎÏ·È«¸ã¶¨

  COLORFIRE E14Ê×·¢´îÔØAMDÈñÁú7 7735HS´¦ÀíÆ÷£¬8ºË16Ïß³ÌµÄÇ¿´óÐÔÄÜ¿ÉÒÔÍ¬Ê±ÔËÐÐ¶à¸öÈí¼þ²»¿¨¶Ù¡£32GB´óÄÚ´æºÍ1TB¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÄ×éºÏ£¬¼ÈÄÜ¿ìËÙ´ò¿ª´óÐÍÎÄ¼þ£¬Ò²ÄÜ´æ´¢º£Á¿Ñ§Ï°×ÊÁÏ¡£14Ó¢´ç2.2K 16:10¸ßÇåÆÁÅäºÏ100%sRGBÉ«Óò£¬ÎÞÂÛÊÇ¿´Íø¿Î×·¾ç¡¢»¹ÊÇ¡¶ÎÞÎ·ÆõÔ¼¡·¡¶Ó¢ÐÛÁªÃË¡·µÈÍøÓÎ³©Íæ¶¼ÄÜ»ñµÃ³öÉ«µÄÊÓ¾õÌåÑé¡£

  Çá±¡ËæÐÐ£ºËÞÉáµ½°ì¹«ÊÒµÄÎÞ·ìÇÐ»»

  ½ö1.11kgµÄÖØÁ¿ºÍ16.55mmµÄºñ¶È£¬ÈÃE14Çá±¡AI±¾¿ÉÒÔÇáËÉ·Å½ø±³°ü£¬°éËæÓÃ»§´©ËóÓÚ½ÌÊÒ¡¢Í¼Êé¹ÝºÍ°ì¹«ÊÒÖ®¼ä¡£16.55mm³¬±¡»úÉíAÃæ²ÉÓÃ½ðÊô²ÄÖÊ¼°Ñô¼«Ñõ»¯¹¤ÒÕ¿´£¬¼ÈÊ±ÉÐÓÖ¸ß¼¶¡£8Ð¡Ê±µÄ³¤Ðøº½Ê±¼ä£¬×ãÒÔÂú×ãÒ»ÕûÌìµÄÊ¹ÓÃÐèÇó£¬Ö§³ÖPD¿ì³ä£¬¿Î¼äÐÝÏ¢Ê±¼ä¾ÍÄÜ¿ìËÙ»ØÑª¡£

  °²ÐÄÖ®Ñ¡£ºÌùÐÄµÄ°²È«Óë·þÎñ

  COLORFIRE E14ÌØ±ð×¢ÖØÒþË½±£»¤£¬Åä±¸ÎïÀíÉãÏñÍ·¿ª¹ØºÍÖ¸ÎÆÊ¶±ð£¬·ÀÖ¹ÒþË½Ð¹Â¶¡£È«¹úÁª±£+ÉÏÃÅ·þÎñµÄÊÛºóÕþ²ß£¬ÈÃµçÄÔÐ¡°×Ò²ÄÜ°²ÐÄÊ¹ÓÃ¡£

  ÖÇÄÜ»ï°é£ºÄãµÄµÚÒ»Ì¨AI°ì¹«±¾

  E14 ´îÔØ"ÐÇÖªµº"ÖÇÄÜÖúÊÖ£¬Éî¶È½ÓÈë DeepSeek-R1 ´óÄ£ÐÍ£¬¾ÍÏñÎªÃ¿Î»ÓÃ»§Åä±¸ÁËÒ»Î»Ë½ÈËÖúÀí¡£ÎÞÂÛÊÇÐ´ÂÛÎÄ¡¢×öPPT¡¢Ð´´úÂë»¹ÊÇ²é×ÊÁÏ£¬Ö»ÐèÒ»¾ä»°¾ÍÄÜ¿ìËÙÉú³ÉËùÐèÄÚÈÝ¡£ÌØ±ðÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ÆäAIÓÎÏ·¹¥ÂÔ¹¦ÄÜ¿ÉÒÔ°ïÖúÍæ¼Ò¿ìËÙÍ¨¹Ø£¬ÈÃÑ§Ï°¹¤×÷Ö®ÓàµÄÐÝÏÐÊ±¹â¸ü¼Ó³©¿ì¡£

  COLORFIREE14×÷ÎªÊ×¿î"ÎªÄêÇáÓÃ»§Á¿Éí´òÔìµÄAI±Ê¼Ç±¾£¬ÏàÐÅËüÄÜ¹»³ÉÎª´óÑ§ÉúÑ§Ï°´´×÷¡¢Ö°³¡ÐÂÈË¸ßÐ§¹¤×÷µÄµÃÁ¦»ï°é¡£¼´ÈÕÆð£¬COLORFIRE E14ÒÑÔÚÆß²Êºçcolorful¾©¶«×ÔÓªÆì½¢µê¿ªÆôÔ¤ÊÛ£¬Ê×·¢¼Û¸ñ£º3799Ôª£¬¹ú²¹ºó£º3039.2Ôª£¬ÆÚ¼ä¸üÓÐÏÞÊ±ÓÅ»ÝºÍÑ§Éú×¨Êô¸£Àû£¬¿ì³Ã×Å¿ªÑ§¼¾¸ø×Ô¼º¸ü»»Ò»Ì¨Çá±¡Éñ»ú°É¡£

¾ÛºÏ±êÇ©£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

LR

×îÐÂ×ÊÑ¶

Æß²ÊºçÊ×¿îÇá±¡AI±¾E14ÉÏÊÐ

ÈÈÃÅÊÓÆµ

2026¿îá°Í¼ÃÎÏë¼Ò¶¯Ì¬½âÎö

ÐÂÆ·ÆÀ²â

AI¸ß¾²±¾À×ÉñZERO 16 ProÆÀ²â
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼