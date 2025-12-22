¾íÖáÆÁ¡¢ºèÃÉµçÄÔ¡¢AI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾ ÁÄÁÄ2025Äê±Ê¼Ç±¾ÐÐÒµÓÐÄÄÐ©ÐÂ¶«Î÷
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿¾¡¹Ü±Ê¼Ç±¾µçÄÔÒÑ¾ÊÇÒ»¸ö·Ç³£³ÉÊìµÄÆ·Àà£¬µ«Ã¿Äê¸÷´ó³§ÉÌÒÀÈ»»áÎªÏû·ÑÕß´øÀ´Ò»Ð©ÁîÈË¾ªÏ²µÄ²úÆ·Óë¼¼Êõ¡£2025Äê£¬´ÓÐÎÌ¬¸÷ÒìµÄ±Ê¼Ç±¾ÐÂÆ·£¬µ½²Ù×÷ÏµÍ³²ãÃæµÄÖØ´óÍ»ÆÆ£¬ÔÙµ½ÓÎÏ·±¾¸ÅÄîµÄÈ«ÐÂÉý¼¶£¬Ã¿Ò»Ïî½øÕ¹¶¼ÎüÒý×ÅÖÚ¶àÄ¿¹â¡£½ÓÏÂÀ´£¬¾ÍÈÃÎÒÃÇÒ»Í¬ÉîÈëÌ½Ñ°½ñÄêPCÐÐÒµµÄÕâÐ©¾«²ÊÁÁµã¡£
Ê×¿îÁ¿²ú¾íÖáÆÁ±Ê¼Ç±¾µÇ³¡
ÒªËµ½ñÄêÓÐÄÄ¿îÐÂÆ·ÈÃÎÒÑÛÇ°Ò»ÁÁ£¬ÄÇÃ´Õâ¿îThinkBook Plus Gen 6 Rollable±Ê¼Ç±¾¾ø¶ÔËãÒ»¸ö¡£×÷ÎªÈ«Çò×î´óµÄPC³§ÉÌÖ®Ò»£¬ÁªÏëÔÚ±Ê¼Ç±¾²úÆ·ÐÎÌ¬µÄÌ½Ë÷ÉÏÒ»Ö±¶¼ºÜÓÐÏë·¨£¬ÔøÍÆ³ö¹ýAÃæÄ«Ë®ÆÁ¡¢Ë«ÆÁÒÔ¼°ÕÛµþÆÁµÈÖî¶à´´ÐÂµÄ²úÆ·£¬¶ø½ñÄêÄê³õËüÃÇÓÖÄÃ³öÁËÈ«ÇòÊ×¿îÁ¿²ú¾íÖáÆÁ±Ê¼Ç±¾¡£
Õâ¿î¾íÖáÆÁ±Ê¼Ç±¾ÔÚÕý³£×´Ì¬ÏÂÓë³£¹æ±Ê¼Ç±¾²î¾à²»´ó£¬ÅäÓÐÒ»¿é14Ó¢´çOLEDÆÁÄ»£¬È»ºóÍ¨¹ý×¨ÓÃµÄ°´¼ü»òÊÇÊÖÊÆ²Ù×÷¼´¿ÉÈÃÆÁÄ»ÏòÉÏÑÓÕ¹ÖÁ16.7Ó¢´ç(8:9)£¬¹Ù·½³ÆÆäÔö¼ÓÁË½ü50%µÄÏÔÊ¾Ãæ»ý£¬ÈÃÓÃ»§¿ÉÒÔ»ñµÃÒ»¿é¸ü´óµÄÆÁÄ»¡£
³ýÁË¿ÉÒÔÏíÊÜ´óÆÁÍâ£¬Í¨¹ýÐéÄâÏÔÊ¾¼¼Êõ£¬ÓÃ»§¿É´´½¨µÚ¶þ¸öÐéÄâÏÔÊ¾£¬Ïàµ±ÓÚÓµÓÐÁËÁ½¸öÉÏÏÂÅÅÁÐµÄÆÁÄ»(16:9)£¬ÔÚÎÄµµ±à¼¡¢Êý¾Ý·ÖÎö¡¢ÄÚÈÝ´´×÷µÈ³¡¾°ÏÂ´øÀ´¸üºÃµÄÌåÑé¡£ËäÈ»ÓÐ×Å¾íÖáÆÁµÄÉè¼Æ£¬µ«Æä±ãÐ¯ÐÔ»¹ÊÇ²»´íµÄ£¬19.9mmµÄºñ¶ÈºÍ1.69kgÖØÁ¿£¬ÓëÍ¬³ß´çµÄÆÕÍ¨Çá±¡±¾²î²»¶à£¬ÊµÏÖÁË±ãÐ¯Óë´óÆÁÌåÑéµÄÈÚºÏ¡£
ThinkBook Plus Gen 6 RollableÒÔ´´ÐÂµÄ¾íÖáÆÁÉè¼ÆÍ»ÆÆ´«Í³±Ê¼Ç±¾ÐÎÌ¬£¬14ÖÁ16.7Ó¢´çµÄÁé»îÀ©Õ¹¼æ¹Ë±ãÐ¯Óë´óÆÁÐèÇó£¬OLEDÆÁµÄ120HzË¢ÐÂÂÊÓë¸ßÉ«Óò´øÀ´³öÉ«ÊÓ¾õÌåÑé£¬ÊÊºÏ¶àÈÎÎñ°ì¹«ÓëÇá¶È´´×÷¡£²»¹ý×÷ÎªÒ»Ì¨±Ê¼Ç±¾£¬¸ß´ï3499ÃÀÔª(¹úÐÐ29999Ôª)µÄ¶¨¼Û£¬²î²»¶àÒÑ¾ÊÇ4-5Ì¨Ö÷Á÷Çá±¡±¾µÄ¼Û¸ñ...ÌåÑéÃÅ¼÷È·ÊµÓÐÐ©¸ß£¬¶øÇÒ»úÐµ½á¹¹µÄ¿É¿¿ÐÔÈ·Êµ»¹ÐèÒª³¤Ê±¼äµÄÊ¹ÓÃÀ´ÑéÖ¤¡£¾¡¹ÜÕâÖÖ²úÆ·²»Ò»¶¨»á³ÉÎªÎ´À´µÄÖ÷Á÷£¬µ«´óµ¨µÄÌ½Ë÷ºÍ´´ÐÂ×Ü±È½ö½öÎ¬³ÖÏÖ×´ÒªÖµµÃ¿Ï¶¨¡£ÕâÀï¶àËµ¼¸¾ä£¬ÆäÊµ¼¸ÄêÁªÏë»¹´øÀ´ÁËÒµ½çÊ×¿îÍâÕÛÆÁ±Ê¼Ç±¾ThinkBook Flip AI PC£¬¿ÉÒÔÊµÏÖÎåÖÖÐÎÌ¬µÄÇÐ»»£¬Í¬ÑùÊÇÒ»¿î¾ßÓÐ´´ÐÂÐÔµÄ²úÆ·£¬²»¹ýËü²¢Ã»ÓÐÁ¿²ú¡£
ÆÁÏÂÉãÏñÍ··½°¸×ßÈë±Ê¼Ç±¾
±Ê¼Ç±¾ÔÚÈ«ÃæÆÁÉè¼ÆµÄÕâÌõÂ·ÉÏÒÑ¾×ß¹ýÁË¼¸ÄêÁË£¬Í¨¹ýÊÕÕÆÁÄ»±ß¿òÀ´»ñµÃ¸ü¸ßµÄÆÁÕ¼±È£¬Ìá¹©¸üºÃµÄÊÓ¾õ¹Û¸Ð£¬Í¬Ê±Õ±ß¿òµÄÉè¼Æ»¹ÈÃ±Ê¼Ç±¾µÄ»úÉí±äµÃ¸ü¼Ó½ô´Õ¡£³ý´ËÖ®Íâ£¬ÈçºÎ°²ÖÃÉãÏñÍ·³ÉÎªÁËÒ»¸ö¹Ø¼üÎÊÌâ£¬³§ÉÌÃÇ¸÷ÏÔÉñÍ¨£¬ÓÐ·ÅÖÃÓÚ¼üÅÌ°´¼üÖ®ÏÂ£¬Í¨¹ý°´Ñ¹¿ÉÒÔµ¯³ö£¬ÓÐ¿É²ðÐ¶µÄ´ÅÎüÉãÏñÍ·£¬Ê¹ÓÃÊ±Îü¸½ÔÚÆÁÄ»ÉÏ·½£¬»¹ÓÐ½«×æ´«¡°Áõº£ÆÁ¡±°áÉÏÀ´µÄ...¶øÔÚ½ñÄêÄê³õ£¬Ò»ÖÖÈ«ÐÂµÄ½â¾ö°ì·¨À´ÁË£¬ÄÇ¾ÍÊÇÆÁÏÂÉãÏñÍ·Éè¼Æ¡£
ÁªÏëÔÚ½ñÄêÄê³õµÄÐÂÆ·YOGA Air X AIÔªÆô°æÉÏÒýÈëÁËÆÁÏÂÉãÏñÍ·£¬ÔÙ¼ÓÉÏËÄÃæµÄÕ±ß¿òÉè¼Æ£¬´Ó¶øÊµÏÖÁË98%µÄ³¬¸ßÆÁÕ¼±È£¬ÈÃÓÃ»§¿´µ½µÄ¼¸ºõ¾ÍÊÇÒ»¿éÆÁÄ»¡£¸ÃÆÁÏÂÉãÏñÍ·¼¼ÊõÊµÏÖÁËÉãÏñÍ·ÔÚÏÔÊ¾Ãæ°åÏÂµÄÒþ²ØÊ½Éè¼Æ¡£µ±ÓÃ»§ÐèÒªÊÓÆµÍ¨»°»òÅÄÕÕÊ±£¬ÉãÏñÍ·»áË²¼ä¸¡ÏÖ£¬¶øÔÚÆäËûÊ±¼ä£¬ÆÁÄ»±£³Ö´¿¾»£¬Ïû³ýÁË´«Í³±Ê¼Ç±¾ÉãÏñÍ·µÄÊÓ¾õè¦´Ã¡£¶ø´ÓÊµ¼ÊÐ§¹ûÉÏÀ´Ëµ£¬´¿É«»Ãæ£¬ÕýÃæ¹Û²ìÆäÊµ¼¸ºõÎÞ·¨·¢ÏÖÉãÏñÍ·µÄ´æÔÚ£¬¸´ÔÓÍ¼°¸ÒÆ¶¯Ê±£¬×ÐÏ¸¿´ÄÜ¹»¸ÐÊÜµ½ËüµÄ´æÔÚ£¬ÔÚ²àÃæ¿´µÄ»°ÔòÄÜ¹»ÇáËÉ·¢ÏÖ¿×¶´µÄÎ»ÖÃ¡£³ÉÏñÐ§¹ûÖ»ÄÜËµ¹»ÓÃ£¬ºÃÔÚ±Ê¼Ç±¾¶ÔÓÚÉãÏñÍ·ÅÄÉãÐ§¹ûÏà±ÈÓÚÊÖ»úÀ´ËµÒªµÍºÜ¶à¡£
Õâ¿î±Ê¼Ç±¾Åä±¸14Ó¢´ç4K 120Hz PURESIGHT Pro OLEDÏÔÊ¾ÆÁ£¬Ö§³Ö100% sRGBºÍ100% DCI-P3É«Óò£¬¶øÇÒDelta E<1¡£»úÉí²ÉÓÃÁËÒµ½çÊ×´´µÄ²£Á§UV¹â¿Ì¼¼Êõ£¬ÊµÏÖ±íÃæÃ¨ÑÛÊ¯Á÷¹âÌØÐ§£¬ÔöÇ¿ÁËÕûÌåµÄÊ±ÉÐ¸ÐºÍµµ´Î¸Ð¡£»úÉíÖØÁ¿Ô¼Îª1.23kg£¬ºñ¶ÈÎª14.55mm¡£Ëü´îÔØÁËÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 7 258V´¦ÀíÆ÷£¬ÄÚÖÃÁËÌììû¸öÈË³¬¼¶ÖÇÄÜÌå£¬Ìá¹©ÁËAIÐ´×÷¡¢ÎÄµµ×Ü½á¡¢ÖªÊ¶ÎÊ´ð¡¢AI·ÒëµÈÖî¶à¹¦ÄÜ¡£
ÆÁÏÂÉãÏñÍ·ÔÚ¼¸ÄêÇ°¾Í³öÏÖÔÚÊÖ»úÉÏ£¬²»¹ý¾¹ý½ñÄêµÄ·¢Õ¹ÒÀÈ»Ã»ÓÐ±»¹ã·ºµÄ²ÉÓÃ£¬×î´óµÄÎÊÌâ¾ÍÊÇ×ÔÅÄÌåÑé¶ÔÓÚÓÃ»§»¹ÊÇºÜÖØÒªµÄ£¬µ«Æä³ÉÏñÐ§¹ûÎÞ·¨Óë´«Í³ÉãÏñÍ·æÇÃÀ¡£¶ø½ñÄê£¬ÆÁÏÂÉãÏñÍ·Éè¼Æ×ßÈë±Ê¼Ç±¾µ±ÖÐ£¬ÎÒ¾õµÃÊÇ´Î²»´íµÄÌ½Ë÷°É£¬Ïà±ÈÓÚÊÖ»ú£¬±Ê¼Ç±¾¶ÔÓÚÉãÏñÍ·ÅÄÉãÐ§¹ûµÄÒªÇóÃ»ÓÐÄÇÃ´¸ß£¬Ïà¶ÔÀ´Ëµ¸üÈÝÒ×±»½ÓÊÜ¡£²»¹ýÄ¿Ç°£¬ÕâÖÖÉè¼ÆÒ²½öÔÚÁªÏëÕâÒ»¿î²úÆ·ÉÏ±»Ó¦ÓÃ£¬ÉÐÎ´ÓÐÆäËü³§ÉÌ¸ú½ø£¬¶ÌÊ±¼äÄÚÎÞ·¨³ÉÎªÖ÷Á÷Éè¼Æ¡£
ÒÔºËÏÔÖ®Ãû±È¼çÖÐ¶Ë¼¶¶ÀÏÔ
Ëµµ½±Ê¼Ç±¾µÄºËÏÔ£¬ÔÚ½üÐ©ÄêµÄ½ø²½»¹ÊÇÂù´óµÄ£¬´Ó×î¿ªÊ¼µÄÄÜÓÃ¾ÍÐÐ£¬µ½ºóÃæ¿ÉÒÔÓëÈëÃÅ¶ÀÏÔ°Ý°ÝÊÖÍó£¬Á÷³©ÍæÖî¶àÍøÓÎ£¬ÔÙµ½×·ÉÏÖÐµÍ¶Ë¶ÀÏÔ£¬¿ÉÒÔµÍ»ÖÊ¿ÉÒÔÍæ3A£¬ÆäÐÔÄÜµÃµ½ÁËºÜ´óµÄÔ¾Éý¡£¶øÔÚ½ñÄêÄê³õ£¬AMD´øÀ´µÄÈ«ÐÂÈñÁúAI MaxÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷£¬ÈÃ±Ê¼Ç±¾´¦ÀíÆ÷µÄºËÏÔµÄÐÔÄÜÖ±±ÆÖÐ¶Ë¶ÀÏÔ¡£
ÈñÁúAI MaxÏµÁÐµÄCPU²¿·Ö»ùÓÚZen 5¼Ü¹¹£¬GPUÔò¾ÍRDNA 3.5¼Ü¹¹´òÔì£¬Æä×î¶¥¼¶µÄÐÍºÅÎªÈñÁúAI Max+ 395£¬²ÉÓÃ16ºËÐÄ32Ïß³ÌÉè¼Æ£¬×î¸ß¼ÓËÙÆµÂÊÎª5.1GHz£¬80MBµÄ»º´æ£¬50 TOPSËãÁ¦µÄNPU£¬40µ¥ÔªµÄRDNA 3.5¼Ü¹¹ºËÏÔ£¬±ÈÒ»°ãºËÏÔ¹æÄ£´óÁË¼¸±¶£¬¶øÇÒÏÔ´æÎ»¿í¿É´ï256GB/s£¬ÄÜ¹»Ìá¹©±ÈÈñÁúAI 300ÏµÁÐ¸üÇ¿´óµÄÍ¼ÐÎÐÔÄÜ¡£
¸ù¾Ý²âÊÔÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬´îÔØÈñÁúAI Max+ 395µÄ±Ê¼Ç±¾²úÆ·ºËÏÔÀíÂÛÐÔÄÜÒÑ¾¿ÉÒÔ±È¼ç140WµÄ¡°ÂúÑª°æ¡±RTX 4060£¬¶ÔÊÖÖÕÓÚ²»ÔÙÊÇ1060¡¢1650ÕâÖÖÔ¶¹ÅÑ¡ÊÖÁË¡£¾¡¹ÜÓÉÓÚÊµ¼ÊÓÎÏ·³¡¾°ÖÐÐèÒªºÍCPU·Ö¹¦ºÄ£¬ÐÔÄÜÒªÂÔÑ·Ò»³ï£¬µ«ÔÚ1080P»ÖÊÏÂÁ÷³©Íæ3A´ó×÷ÎÊÌâ»¹ÊÇ²»´ó£¬Õâ¸ö½ø²½»¹ÊÇ·Ç³£´óµÄ¡£³ý´ËÖ®Íâ£¬»¹ÓÐÒ»µã¾ÍÊÇ£¬Ëü¿ÉÒÔÅä±¸128GBµÄÍ³Ò»ÄÚ´æ£¬²¢ÇÒ×î¶à¿ÉÒÔ½«96GB·ÖÅä¸øºËÏÔ£¬ÓÎÏ·¿Ï¶¨ÊÇ²»ÐèÒª³ÔÕâÃ´¶àÏÔ´æ£¬µ«´óÄ£ÐÍºÜÐèÒª£¬ÏëÒªÔØÈë´óÊý¾ÝÁ¿µÄÄ£ÐÍ£¬¾ÍÐèÒª×ã¹»µÄÏÔ´æÀ´³ÐÔØ¡£ËùÒÔ£¬Õâ¿Å´¦ÀíÆ÷ÅäºÏÉÏ128GBÏÔ´æ¿ÉÒÔÅÜ70B²ÎÊý³íÃÜÄ£ÐÍÉõÖÁ235B»ìºÏ×¨¼Ò(MoE)¼Ü¹¹Ä£ÐÍ£¬Ô¶³¬Ò»°ãµÄPCÉè±¸£¬·Ç³£ÊÊºÏÅÜAI¡£
ËäÈ»ÐÔÄÜÈ·ÊµºÜÇ¿£¬µ«Ä¿Ç°ÊÐÃæÉÏ´îÔØÈñÁúAI MaxÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷µÄ±Ê¼Ç±¾²¢²»¶à£¬ÎÒ¾õµÃÔÒòÓÐÕâÃ´¼¸µã£¬Ê×ÏÈÕâÏµÁÐ¶¨Î»¾ÍÊÇ¸ß¶ËÊÐ³¡£¬±¾ÉíUµÄ³É±¾¾Í½Ï¸ß£¬µ¼ÖÂÏà¹Ø²úÆ·µÄÊÛ¼Û½Ï¸ß£¬ÓëÍ¬¼ÛÎ»¶ÀÏÔÉè±¸Ïà±ÈµÄÓÅÊÆ²¢²»Ã÷ÏÔ;ÕâÃ´´ó¹æÄ£µÄCPUºÍGPUµÄ¹¦ºÄÉÏ²¢²»µÍ£¬É¢ÈÈ×öÆðÀ´²¢²»¼òµ¥£¬¶øÇÒ·Åµ½¸ßÐÔÄÜÇá±¡±¾»òÊÇÈ«ÄÜ±¾ÉÏ£¬ÒÆ¶¯³¡¾°ÖÐÒ²·¢»Ó²»³öÃ÷ÏÔµÄÓÅÊÆ¡£µ±È»£¬AMDÒÑ¾¸øÕâÏµÁÐ²úÆ·ÕÒµ½ÁËÒ»¸ö¸üºÃµÄÓÃÎäÖ®µØ£¬ÄÇ¾ÍÊÇÃÔÄãÖ÷»úºÍÃÔÄãAI¹¤×÷Õ¾£¬ÕâÀà²úÆ·Ïà±ÈÓÚ±Ê¼Ç±¾¿ÉÒÔ¸üºÃµØ¶ÑÉ¢ÈÈ£¬ÐÔÄÜÊÍ·ÅÄÜ¹»¸üÎª¼«ÏÞ£¬Ç¿Á¦µÄºËÏÔÕýºÃÃÖ²¹Ð¡»úÉíÎÞ·¨×°ÔØ¶ÀÏÔµÄ²»×ã£¬¶øÇÒÍ³Ò»ÄÚ´æµÄÉè¼Æ£¬·Ç³£ÊÊºÏÅÜ´óÄ£ÐÍ¡£
ºèÃÉµçÄÔ¸øÊÀ½ç¶àÒ»¸öÑ¡Ôñ
Ëµµ½½ñÄêPCÐÐÒµµÄ´óÊÂ£¬ºèÃÉµçÄÔµÄÍÆ³ö¾ø¶ÔÊÇÒ»¼þ¡£»ªÎª´øÀ´ÁËÁ½¿îºèÃÉµçÄÔ»ªÎªMateBook ProºÍ»ªÎªMateBook Fold·Ç·²´óÊ¦£¬ËüÃÇ±êÖ¾×ÅÎÒ¹úÓµÓÐÁËÍêÈ«×ÔÖ÷¿É¿ØµÄµçÄÔ²Ù×÷ÏµÍ³£¬¹ú²ú²Ù×÷ÏµÍ³ÔÚ¸öÈËµçÄÔÁìÓòÊµÏÖÖØÒªÍ»ÆÆ¡£ÓÃÓà×ÜµÄ»°Ëµ¾ÍÊÇ£º¡°¶àÄêÀ´£¬ÔÚµçÄÔ²Ù×÷ÏµÍ³ÁìÓò£¬WindowsºÍmacOSÐÎ³ÉÁËÇ¿´óµÄ±ÚÀÝ£¬µ«ÊÇÎÒÃÇ¼á³Ö×öÄÑ¶øÕýÈ·µÄÊÂÇé£¬ºèÃÉµçÄÔ¸øÊÀ½ç¶àÒ»¸öÑ¡Ôñ!¡±
ÕâÁ½¿îºèÃÉµçÄÔ¾ù´îÔØÁËHarmonyOS²Ù×÷ÏµÍ³£¬ÊÇ´ÓÄÚºË²ã¿ªÊ¼ÖØ¹¹£¬ÊµÏÖÁË×ÔÖ÷ÑÐ·¢¡¢×ÔÖ÷¿É¿Ø£¬Ìî²¹ÁË¹úÄÚ¸ÃÁìÓòµÄ¼¼Êõ¿Õ°×£¬±êÖ¾×ÅÎÒ¹úµçÄÔ²úÒµÔÚ²Ù×÷ÏµÍ³ÕâÒ»¸ù¼¼ÊõÁìÓòÈ¡µÃ¹Ø¼üÍ»ÆÆ¡£ºèÃÉÏµÍ³²»½ö½öÓÐ×Å¾«ÃÀµÄUIºÍ¾«ÖÂµÄ¶¯»Ð§¹û£¬»¹ÓÐÁ÷³©ÇÒÁé¶¯µÄ½»»¥ÌåÑé¡£¶øÇÒÒÀÍÐ·Ö²¼Ê½Èí×ÜÏß¼¼Êõ£¬ºèÃÉµçÄÔÄÜ¹»ÊµÏÖ¿çÉè±¸×ÔÈ»¡¢ÎÞ·ì¡¢ÎÞ¸ÐµÄÌåÑé£¬ÈÎÎñ¿ÉÔÚ²»Í¬Éè±¸¼äÎÞ·ìÁ÷×ª£¬Ö§³ÖÊÖ»ú¡¢µçÄÔ¡¢Æ½°åÈýÉè±¸¼üÊó¹²Ïí£¬»¹ÄÜÊµÏÖÊÖÑÛÍ¬ÐÐ¹¦ÄÜ£¬ÑÛ¾¦¿´ÏòÄ¿±êÉè±¸£¬¹â±êºÍ¼üÅÌ¾ÍÄÜ×ªÒÆµ½¸ÃÉè±¸²¢Ê¹ÓÃ¡£Ëü»¹½«AIÓëÏµÍ³µ×²ãÉî¶ÈÈÚºÏ£¬ÓµÓÐÇ¿´óµÄºèÃÉAIÄÜÁ¦£¬ºËÐÄµÄ¡°Ð¡ÒÕ¡±ÖÇ»ÛÖúÊÖ£¬Í¨¹ýÐ¡ÒÕ»Û¼Ç¡¢Ð¡ÒÕÖªÊ¶¿Õ¼ä¡¢Ð¡ÒÕÎÄµµÖúÀí¡¢Ð¡ÒÕ·ÒëµÈ¹¦ÄÜ£¬ÈÃ°ì¹«Ð§ÂÊ±¶Ôö¡£°²È«ÐÔ·½Ãæ£¬Æ¾½èÆä´ÓÄÚºË²ãÖØ¹¹µÄ°²È«ÌåÏµ£¬ÔÚÊý¾Ý°²È«¡¢Ó¦ÓÃ°²È«¡¢ÒþË½°²È«Èý·½ÃæºËÐÄ·À»¤»ù´¡ÉÏ½¨Á¢ÁËºèÃÉµçÄÔµÄ°²È«ÌåÏµ£¬È«·½Î»±£»¤ÓÃ»§µÄ°²È«ºÍÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
Ä¿Ç°µÄÁ½¿î²úÆ·ÖÐ£¬MateBook ProÎª³£¹æµÄ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÐÎÌ¬£¬Åä±¸ÁËÒ»¿é14.2Ó¢´çOLEDÆÁÄ»£¬ÖØÁ¿½öÎª970g;
ÁíÍâÒ»¿îMateBook Fold·Ç·²´óÊ¦ÔòÍ¨¹ýÒµ½çÁìÏÈµÄÕÛµþÆÁ¼¼Êõ£¬´òÔì³öÈ«ÇòÉÌÓÃ×î´ó18Ó¢´çÕÛµþµçÄÔ£¬ËüÕÛµþÊ±Îª13Ó¢´çÕ¹¿ªºóÎª18Ó¢´ç£¬ÖØÁ¿Ò²Ö»ÓÐ1.16kg£¬ÈÃ´óÆÁÄ»ºÍ±ãÐ¯ÐÔ¿ÉÒÔ¼æµÃ¡£µÃÒæÓÚÕÛµþÆÁµÄÌØÐÔ£¬Ëü¿ÉÒÔÎªÓÃ»§Ìá¹©·á¸»µÄÊ¹ÓÃ·½Ê½£¬ÕÛµþ×´Ì¬ÏÂ£¬ÉÏ°ë²¿·Ö¿ÉÒÔµ±×öÆÁÄ»£¬´îÅäÉÏ´ÅÎü¼üÅÌ£¬ÐÎ³É´«Í³±Ê¼Ç±¾ÐÎÌ¬£¬ÍêÈ«Õ¹¿ª×´Ì¬ÏÂ£¬¿ÉÒÔµ±×öÊÇÒ»¸ö³¬´óÆ½°åµçÄÔ£¬Âú×ãÓÃ»§²»Í¬³¡¾°µÄÐèÇó¡£
ºèÃÉµçÄÔµÄµ®Éú£¬ÎªÏû·ÑÕßÌá¹©ÁËÒ»¸ö¶àµÄÑ¡Ïî£¬Ò²ÎªÐÐÒµ´øÀ´ÁË¶àÒ»ÖÖµÄ¿ÉÄÜ£¬Ä¿Ç°ÒÑ¾ÓÐÁËÁ½¿îÓ²¼þÉè±¸£¬¶øHarmonyOS 5ÔÚ¼¼Êõ×ÔÖ÷ÐÔ¡¢¿çÉè±¸ÐÍ¬¡¢AI¼¯³ÉÓë°²È«ÐÔÄÜÉÏ±íÏÖÍ»³ö£¬ÉúÌ¬½¨ÉèÒÑ³õ¾ß¹æÄ£¡£Î´À´£¬Í¨¹ý³ÖÐøÀ©´óÓ¦ÓÃÉúÌ¬Óë¼¼Êõµü´ú£¬¸÷ÀàÓ¦ÓÃÈí¼þµÇÂ¼ºèÃÉµçÄÔ£¬º¸ÇÁË°ì¹«¡¢ÓéÀÖ¡¢Ñ§Ï°¡¢Éú»îµÈ¸÷¸öÁìÓò£¬Âú×ã²»Í¬ÓÃ»§µÄ¶àÑù»¯ÐèÇó£¬ºèÃÉµçÄÔÓÐÍû³ÉÎªPCÊÐ³¡ÖÐÒ»¹É²»ÈÝºöÊÓµÄÁ¦Á¿¡£
Ó¢ÌØ¶ûÍÆ³öAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾¸ÅÄî
Ëµµ½ÓÎÏ·±¾£¬´ó¼ÒµÚÒ»Ê±¼äÏëµ½µÄ¾ÍÊÇËüÓÐ×ÅÇ¿Á¦µÄÓ²¼þ£¬ÐÔÄÜ±È½ÏºÃ£¬ÊÊºÏÍæÓÎÏ·£¬µ«´ú¼Û¾ÍÊÇ·çÉÈÔëÒô·Ç³£´ó£¬ÓÎÍæÊ±»úÉíÌÌÊÖµÈµÈ¡£Ãæ¶ÔÕâÐ©Ê¹ÓÃÍ´µã£¬Ó¢ÌØ¶ûÌá³öÁËÈ«ÐÂµÄ¸ÅÄî¡ªAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾£¬Õë¶ÔÓÃ»§ÔÚÊ¹ÓÃÖÐ¹Ø×¢µÄÐÔÄÜ¡¢ÔëÒô±ê×¼¡¢¿ÇÎÂ±ê×¼¡¢Ðøº½Ê±¼äºÍÔ¤×°AIÓÎÏ·ÖúÊÖµÈÁùÎ¬¶È×öÁË¹æ·¶£¬Ö¼ÔÚÎªÓÃ»§Ìá¹©¸üÈ«ÃæµÄÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
AI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾²¢·ÇÊÇÒ»¸öÈ«ÐÂµÄÏ¸·ÖÆ·Àà£¬¶øÊÇÀàËÆÓÚÓ¢ÌØ¶ûÖ®Ç°µÄEVOÈÏÖ¤£¬ÐèÒª²úÆ·ÔÚ¶àÎ¬¶ÈÉÏ·ûºÏÒ»ÏµÁÐµÄ¹Ø¼üÖ¸±ê¡£·ûºÏÕâ¸ö¸ÅÄîµÄÓÎÏ·±¾»áÓÐÒ»¸ö¡°¸ßÄÜ¾²ÒôÄ£Ê½¡±(²»Í¬³§ÉÌÃüÃû²»Í¬)£¬ÓÐÁù´óÎ¬¶È£¬°üÀ¨¾²ÒôÌåÑé£¬ÔëÒôµÍÓÚ45·Ö±´;ÇåÁ¹ÊæÊÊ£¬¼üÅÌµÄÕÆÍÐÇøÓòÒÔ¼°W/A/DµÈ¸ßÆµ´¥ÃþÇøÓò¿ØÖÆÔÚ42¡æÒÔÏÂ;ÎÞËðÐÔÄÜ£¬¸ßÄÜ¾²ÒôÄ£Ê½ÏÂ£¬Óë×î¼«ÏÞÐÔÄÜµÄ(ÓÎÏ·ÌåÑé)²î¾àÒª¿ØÖÆÔÚ10%ÒÔÄÚ;×Ô¶¯ÊÊÅä£¬Ô¤×°Ó¢ÌØ¶ûÁ½´óÓÎÏ·µ÷ÓÅ¹¤¾ßAPOºÍDTT;³¬Ç¿Ðøº½£¬ÔÚÕæÊµÓ¦ÓÃ³¡¾°µÄ¹¤×÷¸ºÔØÏÂµç³ØÐøº½Ê±¼ä´ïµ½6Ð¡Ê±ÒÔÉÏ;AIÖÇÄÜ£¬Ô¤×°AIÖúÊÖµÈ£¬·ûºÏÁù´óÎ¬¶ÈµÄÓÎÏ·±¾£¬±ã¿ÉÒÔ±»³ÆÎª¡°AI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾¡±¡£
µ±È»£¬ËäÈ»Ëµ¡°AI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾¡±Ö»ÊÇÒ»¸öÐÂµÄ¸ÅÄî£¬µ«ËüÊµÏÖµÄ±³ºó»¹ÊÇÓÐºÜ¶à¼¼ÊõÉÏµÄÍ»ÆÆºÍ´´ÐÂµÄ£¬±ÈÈçÃæ¶ÔÒªÔÚ½µµÍ·¢ÈÈºÍ¿ØÖÆÔëÒôµÄÍ¬Ê±£¬»¹±£Ö¤ÐÔÄÜËðÊ§²»»áÌ«´óÕâÖÖµäÐÍµÄ¼ÈÒª¡¢ÓÖÒª¡¢»¹ÒªµÄÐèÇóÊ±£¬¾ÍÐèÒªCPUºÍGPU¶¼µÃÓÐ×Å¸ü¸ßµÄÄÜÐ§±È£¬ÔÚ½ÏµÍ¹¦ºÄÏÂÊµÏÖ³öÉ«µÄÐÔÄÜ£¬¶øµÍ¹¦ºÄ»¹ÄÜ¹»ÓÐÐ§½µµÍÈÈÁ¿£¬½µµÍ·çÉÈ×ªËÙ¡£Í¬Ê±»¹ÓÐÓÅ»¯É¢ÈÈ½á¹¹£¬ÌáÉýÉ¢ÈÈÐ§ÂÊ£¬±ÈÈç·çÉÈÄÚ´µ£¬½«·çµÀÓÉÏòÍâ¡°´µÈÈ·ç¡±£¬±ä³ÉÁËÏòÄÚ¡°¹àÁ¹·ç¡±£¬½«Àä¿ÕÆøÖ±½Ó´µµ½¡°·¢ÈÈ´ó»§¡±µÄºËÐ¾ÇøÓò£¬ÌáÉýÉ¢ÈÈÐ§ÂÊ£¬½µµÍ·çÉÈÔëÒô£¬´Ó¶ø×öµ½ÇåÁ¹¡¢¾²ÒôºÍ¸ßÐÔÄÜ¿ÉÒÔ¹²´æ¡£
ÎÒ¾õµÃAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾µÄ¸ÅÄî»¹ÊÇÒ»¸öºÜ²»´íµÄÏë·¨£¬Ëü²¢²»»áÓë¼«ÖÂµÄÐÔÄÜÊÍ·Å²úÉú³åÍ»£¬ÏëÒª×·Çó¼«ÖÂµÄÓÎÏ·ÌåÑé£¬¿ÉÒÔÑ¡Ôñ×îÇ¿µÄÄ£Ê½£¬¶øÏëÒª×·ÇóÔëÒô¡¢ÎÂ¶È¡¢ÐÔÄÜµÈ¶àÎ¬¶È¸ü¾ùºâµÄÌåÑé£¬¼´¿ÉÊ¹ÓÃ¡°¸ßÄÜ¾²ÒôÄ£Ê½¡±¡£Õâ¸ö¸ÅÄîµÄ³öÏÖÒ²ÈÃÓÎÏ·±¾²»½öÊÇµ¥´¿µÄ¾íÓ²¼þ£¬¸üÒª×¢ÖØ×ÛºÏµÄÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
Ð´ÔÚ×îºó
»Ø¹Ë½ñÄê PC ÐÐÒµµÄÕâÐ©ÖØ´óÍ»ÆÆÓë´´ÐÂ£¬´Ó¾íÖáÆÁ±Ê¼Ç±¾´òÆÆ´«Í³ÐÎÌ¬µÄÊø¸¿£¬µ½ÆÁÏÂÉãÏñÍ·Éè¼ÆÎªÈ«ÃæÆÁ±Ê¼Ç±¾´øÀ´ÐÂË¼Â·;´ÓºËÏÔÐÔÄÜµÄ·ÉÔ¾Ê½ÌáÉý£¬µ½ºèÃÉµçÄÔÎª¹ú²ú²Ù×÷ÏµÍ³¿ª±ÙÐÂÌìµØ;ÔÙµ½Ó¢ÌØ¶û AI ¸ß¾²ÓÎÏ·±¾¸ÅÄîÎªÓÎÏ·ÌåÑé´øÀ´È«ÐÂÎ¬¶È¡£Ã¿Ò»´ÎÍ»ÆÆ¶¼ÍÆ¶¯×Å PC ÐÐÒµ²»¶ÏÏòÇ°·¢Õ¹£¬ÕâÐ©´´ÐÂ³É¹û²»½öÂú×ãÁËÏû·ÑÕßÈÕÒæ¶àÑù»¯µÄÐèÇó£¬ÎªÐÐÒµµÄÎ´À´·¢Õ¹×¢ÈëÁËÔ´Ô´²»¶ÏµÄ¶¯Á¦¡£
