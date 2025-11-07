»úÐµ¸ïÃüÒ«ÊÀ16 UltraÆÀ²â£º¸ßÄÜÇÒ°²¾² ¿áî£Ultra 7 255HXÈÃÔëÒô¡°±ÕÂó¡±
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÐúÄÖµÄ½ÌÊÒÀï£¬ÀÏÊ¦Í»È»º°ÁËÒ»Éù¡°ÉÏ¿Î¡±£¬àÐÔÓµÄ·ÕÎ§ÃëÇÐÖÁÍ¼Êé¹ÝÄ£Ê½£¬Õû¸öÊÀ½çÒ»ÏÂ×Ó¾Í°²¾²ÁË¡£
×÷Îª2025ÄêÓÎÏ·±¾ÊÐ³¡Ó¿ÏÖµÄ¡°ÐÂÎïÖÖ¡±£¬Ó¢ÌØ¶ûÐ¯ÊÖºÏ×÷»ï°é´òÔìµÄAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾£¬ÔÚÌá¹©Ë³³©ÌåÑéµÄÇ°ÌáÏÂ£¬±£ÕÏ°²¾²ÓëÇåÁ¹µÄÓÎÏ·»·¾³£¬ÉõÖÁÖ§³Ö¸ü³Ö¾ÃµÄÐøº½¡£Èç¹ûÓÃÒ»¾ä»°À´ÐÎÈÝAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾µÄÌåÑéÓÐ¶àÃ´¾ªÑÞ£¬¿ªÍ·Õâ¸ö±ÈÓ÷Ïàµ±ÌùÇÐ¡£
ÒÔ±¾´ÎÆÀ²âµÄ»úÐµ¸ïÃüÒ«ÊÀ16 Ultra(´îÔØ¿áî£Ultra 7 255HX+RTX 5060)ÎªÀý£¬ÔÚµ×ÔëÔ¼33dBµÄ²âÊÔ»·¾³ÖÐ£¬ÔÚÐÔÄÜÀÂúµÄ¸ßÄÜ¿ñ±©Ä£Ê½ÏÂÍæ¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·£¬¾àÀëÓÎÏ·±¾30cm×óÓÒµÄÈËÎ»´¦ÔëÒôÔ¼47dB¡£ÇÐ»»ÖÁ·ûºÏAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾ÒªÇóµÄ¡°¾²Òô¿ñ±©Ä£Ê½¡±ºó£¬ÔëÒôÖ±½Ó½µµÍµ½42dBÒÔÏÂ¡£
´ËÇ°Ò²ÓÐ½éÉÜ£¬ÈË¶ú¶ÔÓÚÉùÒôÇ¿¶ÈµÄ¸ÐÖªÊÇ¶ÔÊýÐÎÊ½£ºÃ¿Ôö¼Ó10·Ö±´£¬ÉùÒôÇ¿¶È¾Í»áÔö¼ÓÎªÔÀ´µÄ10±¶£¬¶øÈË¶ú¸ÐÖªµÄÏì¶ÈÒ²»á·±¶¡£ËùÒÔÒ«ÊÀ16 UltraÇÐ»»ÖÁ¾²Òô¿ñ±©Ä£Ê½ºó£¬ÔëÒô½µµÍÔ¼5·Ö±´£¬Ïàµ±ÓÚÉùÒôÇ¿¶È¼õÉÙÁËÔ¼70%£¬ÈË¶ú¸ÐÖªµÄÏì¶È¼¸ºõÏÂ½µÁË30%£¬ÄÜ¹»Ã÷ÏÔ¸Ð¾õµ½¸ü°²¾²ÁË¡£
ÔëÒô½µµÍÁË£¬µ«ÓÎÏ·ÌåÑéÊÇ²»ÊÇÒ²±ä²îÁË£¿´ð°¸ÊÇ·ñ¶¨µÄ¡£ÎÞÂÛÔÚ1920x1200»¹ÊÇ2560x1600·Ö±æÂÊÏÂ£¬Ò«ÊÀ16 Ultra´Ó¸ßÄÜ¿ñ±©Ä£Ê½ÇÐ»»ÖÁ¾²Òô¿ñ±©Ä£Ê½ºó£¬¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·µÄÓÎÏ·Ö¡Êý(°üÀ¨95%·ÖÎ»Ö¡Êý)¾ù±£³ÖÒ»ÖÂ¡£
ËùÒÔÎÞÂÛÊÇ´óÑ§Éú¡¢Ö°³¡´ïÈË»¹ÊÇ´´×÷Õß£¬¼´Ê¹ÔÚËÞÉá¡¢°ì¹«Çø£¬ÉõÖÁ¸ßÌúÉÏµÈ¸ü¶à¹«¹²³¡Ëù¶¼¿ÉÒÔ¹ý°ÑÓÎÏ·ñ«£¬Æ¾½è¡°Í¼Êé¹Ý¼¶±ð¡±µÄ°²¾²±ÜÃâÓ°Ïìµ½ËûÈË£¬´ó·ùÀ©Õ¹ÁËÓÎÏ·±¾µÄÓ¦ÓÃ³¡¾°£¬ÒÔ¼°Ê¹ÓÃ°ë¾¶¡£»»¾ä»°Ëµ£¬¶ÔÓÚÏëÒª¼æ¹Ë¹¤×÷¡¢Ñ§Ï°¡¢ÓéÀÖ£¬ÇÒÈÕ³£Ê¹ÓÃ³¡¾°ÓÐ¶àÑùÐÔµÄÓÃ»§¶øÑÔ£¬¹ºÂò»úÐµ¸ïÃüÒ«ÊÀ16 UltraÏàµ±ÓÚ¼ÈÓÐÓÎÏ·ÐÔÄÜÓÖÓÐÉú²úÁ¦£¬»¹ÄÜÔÚÐèÒªµÄÊ±ºòÈÃÔëÒô¡°±ÕÂó¡±¡£Ç¡·ê¡°Ë«Ê®Ò»¡±£¬Æ½Ì¨ÓÅ»Ý¼ÛÔÚ8230Ôª×óÓÒ£¬Èç¹ûÄÜ¹»Ê¹ÓÃ¹ú²¹£¬»¹ÄÜÔÙÓÅ»Ý20%£¬Ïàµ±»®Ëã¡£
ÔÚÏÂµ¥Ç°£¬ÄãÊÇ²»ÊÇ»¹ÓÐÕâÑùµÄÒÉÎÊ¡ª¡ª»úÐµ¸ïÃüÒ«ÊÀ16 UltraÊÇÔõÃ´×öµ½µÄ£¿½ÓÏÂÀ´µÄÆÀ²â¾Í»á¸ø³ö´ð°¸¡£
Ò«ÊÀ16 Ultra´îÔØ¿áî£Ultra 7 255HX£¬´úºÅÎªArrow Lake£¬²ÉÓÃÌ¨»ýµçN3BÖÆ³Ì¹¤ÒÕ£¬ÓµÓÐ8ÐÔÄÜºË+12ÄÜÐ§ºË¡¢20Ïß³Ì£¬»ù´¡ÆµÂÊ2.4GHzºÍ1.8GHz£¬×î¸ßî£ÆµÆµÂÊ5.2GHz£¬L2+L3»º´æ66MB£¬¸Ã»úµ¥¿¾´¦ÀíÆ÷¹¦ºÄ×î¸ß¿ÉÒÔ´ïµ½140W¡£
²»Í¬ÓÚ½ñÄêºÜ¶àÍ¬µµÎ»ÓÎÏ·±¾Ö»Åä±¸µ¥¸ù16GBÄÚ´æÌõ£¬Ò«ÊÀ16 Ultra¸øµ½ÁË2¸ù16GB DDR5 5600MHzÄÚ´æ£¬¶ÁÈ¡ËÙ¶ÈÔ¼85700MB/s£¬Ð´ÈëËÙ¶ÈÔ¼77600MB/s¡£
´æ´¢·½Ãæ£¬Åä±¸1TB PCIe 4.0 SSD£¬¶ÁÐ´ÐÔÄÜ·Ö±ðÔÚ7100MB/s¡¢6500MB/sÉÏÏÂ¡£
ÁíÍâ£¬Ò«ÊÀ16 UltraÖ§³ÖÓÃ»§½øÐÐÄÚ´æÓë´æ´¢À©ÈÝ£¬È¡ÏÂD¿Çºó£¬ÐèÒª²ð½âµôÄÚ´æÆÁ±ÎÕÖ¡¢SSDµ¼ÈÈÆ¬¡£ÔÚÀ©ÈÝ·½Ãæ±ÈÒ»°ãµÄÓÎÏ·±¾Òª¸´ÔÓÒ»µã£¬µ«ÊÇ¶ÔÓÚÉè±¸ÎÈ¶¨ÐÔ¡¢¿É¿¿ÐÔµÄÌáÉýÈ´Ïàµ±²»´í¡£
ÏÔ¿¨ÎªÖ÷Á÷µÄRTX 5060£¬ÓµÓÐ8GBÏÔ´æ£¬115WÂú¹¦ºÄ¡£ÓëÉÏ´úÓÎÏ·±¾´îÔØµÄ130W¹¦ºÄRTX 4060Ïà±È£¬Ò«ÊÀ16 UltraµÄÏÔ¿¨ÔÚFire Strike Extreme¡¢Time Spy¡¢Port Royal²âÊÔÖÐ£¬³É¼¨·Ö±ðÌáÉýÔ¼26%¡¢12%¡¢22%¡£
ÔÙÀ´¿´Õû»ú¹¦ºÄÐÔÄÜÊÍ·Å£¬¾¹ý30·ÖÖÓË«¿¾²âÊÔ£¬¸ßÄÜ¿ñ±©Ä£Ê½ÏÂµÄ×ÜÌå¹¦ºÄÄÜ¹»Î¬³ÖÔÚ200W×óÓÒ£¬ÆäÖÐCPUÆ½¾ù¹¦ºÄÎª85WÉÏÏÂ£¬Æ½¾ùÎÂ¶È84¡æ;GPUÆ½¾ù¹¦ºÄÔ¼114W£¬Æ½¾ùÎÂ¶ÈÔ¼Îª78¡æ;»·¾³ÔëÒôÔ¼48dB¡£
¾²Òô¿ñ±©Ä£Ê½ÏÂ£¬×ÜÌå¹¦ºÄÄÜ¹»Î¬³ÖÔÚ180W×óÓÒ£¬ÆäÖÐCPUÆ½¾ù¹¦ºÄÎª65WÉÏÏÂ£¬Æ½¾ùÎÂ¶È80¡æ;GPUÆ½¾ù¹¦ºÄÔ¼114W£¬Æ½¾ùÎÂ¶ÈÔ¼79¡æ;»·¾³ÔëÒôÔ¼43dB¡£
Í¨¹ýË«¿¾¶Ô±ÈÒ²¿ÉÒÔ¿´µ½£¬Ò«ÊÀ16 UltraµÄ¾²Òô¿ñ±©Ä£Ê½Ö÷ÒªÊÇ¿ØÖÆÁËCPUµÄ¹¦ºÄ£¬GPUÈÔ±£³Ö¡°ÂúÑª¡±£¬ÓÉ´ËÒ²´øÀ´ÁËÔëÒôÏÂ½µ¡£
¿áî£Ultra 7 255HX¸³ÄÜ£¬°ÑÓÎÏ·±¾ÌåÑé¡°¾í¡±ÆðÀ´
½øÈëÊµ²â»·½Ú£¬Ñ¡Ôñ¡¶CS2¡·¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·¡¶¹ÖÎïÁÔÈË£º»ÄÒ°¡·¡¶F1 24¡·¡¶¼«ÏÞ¾ºËÙ£ºµØÆ½Ïß5¡·¡¶µØÆ½Ïß£ºÁãÖ®Êï¹â¡·µÈ¸²¸Çµç¾ºÍøÓÎ¡¢3AÓÎÏ·ÔÚÄÚµÄ13¿îÓÎÏ·£¬·Ö±ðÔÚ1920x1200ºÍ2560x1600Á½µµ·Ö±æÂÊÏÂ½øÐÐ²âÊÔ£¬²¢½«Ò«ÊÀ16 UltraÉè¶¨Îª¸ßÄÜ¿ñ±©Ä£Ê½£¬ÏµÍ³Îª×î¼ÑÐÔÄÜ£¬½á¹ûÈçÏÂ¡£
¼´Ê¹ÔÚ2560x1600·Ö±æÂÊ¡¢×î¸ß»ÖÊµÄÉè¶¨ÏÂ£¬Ò«ÊÀ16 UltraÔËÐÐ´óÐÍµ¥»úÓÎÏ·µÄÆ½¾ùÖ¡ÊýÒ²¶¼ÔÚ60ÒÔÉÏ¡£¿ÉÒÔËµ×÷ÎªÒ»¿îÖ÷Á÷ÓÎÏ·±¾£¬Ò«ÊÀ16 Ultra¸øÍæ¼ÒÁô³öÁË½Ï´óµÄÉèÖÃ¿Õ¼ä£¬ÎÞÂÛÊÇ×·Çó¸ßÖ¡ÂÊ»¹ÊÇ¸ß»ÖÊ£¬¶¼ÄÜÓÐ²»´íµÄÌåÑé¡£
ÄÇÃ´£¬´Ó¸ßÄÜ¿ñ±©Ä£Ê½ÇÐ»»ÖÁ¾²Òô¿ñ±©Ä£Ê½£¬ÓÎÏ·±íÏÖÊÇ·ñºÍ¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·ÏàËÆ£¿ÏÈ¿´½áÂÛ£¬ÔÚ1920x1200·Ö±æÂÊÏÂ£¬Ò«ÊÀ16 UltraÇÐ»»ÖÁ¾²Òô¿ñ±©Ä£Ê½ºó£¬Ö¡Êý½µ·ù¾ùÔÚ5%ÒÔÄÚ£¬²¿·ÖÓÎÏ·³ÖÆ½ÉõÖÁÁìÏÈÓÚ¸ßÄÜ¿ñ±©Ä£Ê½¡£
ÔÚ2560x1600·Ö±æÂÊÏÂ£¬ÇÐ»»ÖÁ¾²Òô¿ñ±©Ä£Ê½ºó£¬Ö¡Êý½µ·ù×î¶àÎª6%£¬Æ½¾ùÖ¡Êý±ä»¯ÈÔÄÜ¿ØÖÆÔÚ2%ÒÔÄÚ¡£
ÒªÖªµÀÆ½¾ù2%µÄÖ¡ÊýÏÂ½µ£¬»»À´ÁË¸ß´ï30%×óÓÒµÄÔëÒôÏì¶ÈÏÂ½µ¡£ÄÇÃ´ÎªÊ²Ã´Ò«ÊÀ16 UltraÄÜ¹»ÔÚ¼¸ºõ²»Ó°ÏìÓÎÏ·Ö¡ÊýµÄÇé¿öÏÂ£¬ÏÔÖø½µµÍÔëÒô£¿Õâ¾ÍÒªÏêÏ¸²ð½â¡°Áù±ßÐÎÕ½Ê¿¡±AI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾Õâ¸öÈ«ÐÂ¸ÅÄîÁË¡£
¡°Áù±ßÐÎÕ½Ê¿¡±£ºÐÔÄÜ¡¢°²¾²¡¢ÇåÁ¹Ò»»úÕÆ¿Ø
½øÈë¡°¾í¹¦ºÄ¡±Ê±´úºó£¬ÓÎÏ·±¾µÄ·çÉÈÔëÒô£¬ÈÃÓÃ»§²»µÃ²»´÷ÉÏ¶ú»ú£¬ÒÔ¼°ÎªÁË±ÜÃâÓ°ÏìËûÈË¶ø¡°ÏÞÖÆÓÎÏ·Ê±¼ä¡±£¬»¹ÓÐ³ö·ç¿Ú¿¾ÊÖ¡¢¼üÅÌÌÌÊÖ¡¢Ðøº½Ñª±ÀµÈ¸÷ÖÖÍ´µã¡£¼ä½Óµ¼ÖÂÓÎÏ·±¾ÏëÒª¸²¸Ç¸ü¶àÊ¹ÓÃ³¡¾°¡¢ÓÃ»§ÐèÇóÀ§ÄÑÖØÖØ¡£Ó¢ÌØ¶ûÌá³öµÄAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾£¬ÈÃÓÎÏ·±¾´Ó¡°¾í¹¦ºÄ¡±µÄäöÎÐÖÐ°ÚÍÑ³öÀ´£¬°ÑÑ¡ÔñÈ¨½»»¹¸øÓÃ»§£¬ÈÃÓÃ»§¸ù¾ÝÐèÇóÁé»îÑ¡ÔñºÏÊÊµÄÐÔÄÜÄ£Ê½£¬´Ó¶øÓÅ»¯ÌåÑé¡£
¾ßÌåÀ´¿´£¬Ó¢ÌØ¶ûÎªAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾¹æ¶¨ÁË6Ïî¹Ø¼ü¼¼ÊõÖ¸±ê¡ª¡ª¾²ÒôÌåÑé¡¢ÇåÁ¹ÊæÊÊ¡¢ÎÞËðÐÔÄÜ¡¢×Ô¶¯ÊÊÅä¡¢³¬Ç¿Ðøº½¡¢AIÖÇÄÜ¡£·ûºÏ¼¼ÊõÖ¸±êÒªÇóµÄAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾ÄÜ¹»ÔÚ¡°¸ß¾²Ä£Ê½¡±ÏÂÎªÍæ¼ÒÌá¹©ÒÔÏÂÌåÑé£ºÐÔÄÜ´ïµ½Æ½Ì¨¼«ÏÞÐÔÄÜµÄ90%ÒÔÉÏ£¬±£Ö¤Ë³³©ÓÎÏ·ÌåÑé;Ô¤×°µÄÓ¢ÌØ¶ûÓÎÏ·µ÷ÓÅ¹¤¾ß;ÔËÐÐÓÎÏ·Ê±ÔëÒô²»³¬¹ý45·Ö±´;CÃæÎÂ¶ÈµÍÓÚ42¡æ;ÔÚÑ§Ï°¡¢°ì¹«¡¢ÓéÀÖ¡¢ÍøÒ³¶à¿ª¡¢ÇáÁ¿Ó¦ÓÃ´¦ÀíµÈÕæÊµÓ¦ÓÃ³¡¾°µÄ¹¤×÷¸ºÔØÖÐÌá¹©6Ð¡Ê±ÒÔÉÏµÄÐøº½Ê±¼ä;Ô¤×°AIÖúÊÖ£¬Ö§³Ö¿ª»ú¼´ÓÃAIÌåÑé¡£
¶ÔÒ«ÊÀ16 Ultra¶øÑÔ£¬Æä¾²Òô¿ñ±©Ä£Ê½¼´·ûºÏÓ¢ÌØ¶ûAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾¹Ø¼ü¼¼ÊõÖ¸±ê£¬Íæ¼Ò¿ÉÒÔÔÚ¿ØÖÆÖÐÐÄÇÐ»»¡£
Í¨¹ýÕâ¶ÎÊ±¼ä¶ÔÒ«ÊÀ16 UltraµÄÌåÑé£¬AI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾ÄÜ¹»Ìá¹©·ûºÏ¹Ø¼ü¼¼ÊõÖ¸±êµÄÔ¾ÉýÌåÑé£¬¿áî£Ultra 7 255HXÕâ¿ÅºËÐ¾°çÑÝÁËÖØÒª½ÇÉ«!
¿áî£Ultra 7 255HX£º¹¦ºÄ¸üµÍ£¬µ«ÌåÑé¸üºÃ
¿áî£Ultra 200HXÏµÁÐÏà±ÈÇ°´ú²»½ö´øÀ´ÁËÔ¼10%µ¥ºËÐÔÄÜÓëÔ¼20%¶àºËÐÔÄÜÌáÉý£¬¸üÓÐ¸ß´ï50%µÄÄÜÐ§Éý¼¶¡£Òò´Ë£¬¿áî£Ultra 7 255HXÔÚÒ«ÊÀ16 UltraµÄ¾²Òô¿ñ±©Ä£Ê½ÏÂ£¬¿ÉÒÔÓÃ¸üµÍ¹¦ºÄ±£Ö¤Á÷³©µÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£ÀýÈçÔÚ¡¶CS2¡·ÖÐ£¬Í¬µµ»ÖÊÏÂ¾²Òô¿ñ±©Ä£Ê½Ïà±È¸ßÄÜ¿ñ±©Ä£Ê½µÄCPU¹¦ºÄ½µµÍÁËÔ¼24%£¬µ«Á½Õß¼äÖ¡Êý²î¾àÖ»ÓÐ3%×óÓÒ;ÔÚ¡¶F1 24¡·ÖÐ£¬CPU¹¦ºÄ½µµÍÒ²½Ó½ü20%£¬µ«Ö¡Êý²î¾à½öÎª6%¡£
¿áî£Ultra 7 255HXµÄ¸ßÄÜÐ§ÔÚ½µµÍ¹¦ºÄµÄÍ¬Ê±£¬Ò²»º½âÁËÉ¢ÈÈÑ¹Á¦¡£¾²Òô¿ñ±©Ä£Ê½¶Ô±È¸ßÄÜ¿ñ±©Ä£Ê½ÔÚ¡¶CS2¡·²âÊÔÖÐ£¬CPUºËÐÄÎÂ¶È½µµÍÁËÔ¼6¡æ£¬·´Ó³µ½»úÉíÉÏ¾ÍÊÇCÃæ¼üÅÌ¡¢ÕÆÍÐµÈÇøÓòµÄ×î¸ßÎÂ¶ÈÉõÖÁ¿ÉÒÔ´ïµ½40¡æÒÔÏÂ£¬Èç×óÓÒÕÆÍÐ¡¢WASDµÈÇøÓò£¬ÎÂ¶È¶¼ÔÚ30¡æ×óÓÒ¡£
»¹ÓÐÔëÒô¡£Ò«ÊÀ16 UltraÔÚ¸ßÄÜ¿ñ±©Ä£Ê½ÏÂÔËÐÐ¡¶CS2¡·µÄÔëÒôÔÚ44dB×óÓÒ£¬ÇÐ»»ÖÁ¾²Òô¿ñ±©Ä£Ê½ºóÖ±½ÓÏÂ½µµ½ÁË39dB×óÓÒ¡£ËäÈ»²»ÍÆ¼öÍæ¼Òµ½Í¼Êé¹Ý´òÓÎÏ·£¬µ«¡°Áù±ßÐÎÕ½Ê¿¡±ÕæµÄÈÃÓÎÏ·±¾ÔÚÓÎÏ·³¡¾°ÏÂ×öµ½ÁË¡°Í¼Êé¹Ý¼¶¡±°²¾²¡£¶ÔÓÚ²»Ï²»¶´÷¶ú»ú£¬»òÕßÏ£ÍûÔÚ¸ü¶à³¡ºÏ¶¼¿ÉÒÔ¡°ÎÞ¸ºµ£¡±ÍæÓÎÏ·µÄÓÃ»§¶øÑÔ£¬ÕâÏî¸ÄÉÆ¾ÍÓÈÎªÏÔÖøÁË¡£
Ì¸µ½ÓÎÏ·ÐÔÄÜ£¬Íæ¼Ò»¹³£ËµÒ»¸ö´Ê£ºÓÅ»¯¡£ÓÅ»¯²»½öÉæ¼°Ó²¼þ£¬»¹ÓÐÈí¼þ¡£ÕâÀïÖØµã½éÉÜAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾±Ø±¸µÄºÚ¿Æ¼¼¡°APO¡±¡£
Ó¢ÌØ¶ûÓ¦ÓÃÓÅ»¯Æ÷(APO)¿ÉÖÇÄÜÊ¶±ðÓÎÏ·²¢Õë¶ÔÖ÷Á÷ÓÎÏ·½øÐÐ×¨ÊôÅäÖÃ£¬ÓÅ»¯Ïß³Ìµ÷¶È£¬ÔÚ²»Ôö¼Ó¹¦ºÄµÄÇé¿öÏÂÌáÉýÐÔÄÜ¡£Ä¿Ç°ÃæÏòAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾µÄAPOÒÑ¾ÊÊÅäÁËÊ®Óà¿îÓÎÏ·¡£Í¨¹ý²âÊÔ£¬ÔÚ¿ªÆôAPOºó£¬Ò«ÊÀ16 UltraÔÚ¡¶F1 24¡·µÄÖ¡ÊýÄÜ¹»ÌáÉý2%£¬ÇÒCPU¹¦ºÄ½µµÍÁË7%¡£
ÔÚ¡¶CS2¡·²âÊÔÖÐ£¬Ö¡ÊýÍ¬ÑùÌáÉý£¬¾¡¹Ü¹¦ºÄÃ»ÓÐÃ÷ÏÔÇø±ð£¬µ«ÓÎÏ·µÄ1%lowÖ¡È´ÌáÉýÁËÔ¼9%£¬¸ü¼ÓÎÈ¶¨Á÷³©¡£
³ý´ËÖ®Íâ£¬Ò«ÊÀ16 UltraÖÐÓë¿áî£Ultra 7 255HXÏà¸¨Ïà³ÉµÄÉ¢ÈÈÉè¼ÆÒ²ÖÁ¹ØÖØÒª¡£×÷Îª½ñÄêÖÚ¶àÓÎÏ·±¾Íâ¹ÛÉè¼Æ×îÏÔÖøµÄ±ä»¯Ö®Ò»£¬ÄÚ´µÉ¢ÈÈ¼Ü¹¹²»½ö¸Ä±äÁË½Ó¿Ú²¼¾Ö£¬Í¬Ê±Ò²ÓÐÐ§ÌáÉýÁËÉ¢ÈÈÐ§ÂÊ¡£¶Ô±È´«Í³É¢ÈÈ·½Ê½µÄÏòÍâ´µÈÈ·ç£¬ÄÚ´µÉ¢ÈÈÍ¨¹ý·çÉÈ°ÑÁ¹·ç¡°Îü¡±½øÀ´£¬ÈÃÀä¿ÕÆøÖ±½Ó´µ¹ýCPU¡¢GPUµÈ·¢ÈÈ´ó»§£¬ÕâÒ²ÄÜ¹»ÔÚÒ»¶¨³Ì¶ÈÉÏ¼õÇá·çÉÈµÄÑ¹Á¦¡£¼ÈÈ»·çÉÈ²»ÓÃ¡°Æ´Ãü×ª¡±£¬ÔëÒô×ÔÈ»Ò²ÄÜÐ¡Ò»Ð©¡£
ÄÚ´µÉè¼ÆÒ²ÈÃÓÎÏ·±¾µÄ³ö·ç¿Ú¶¼×ªÒÆµ½ÁË»úÉí±³²¿£¬²àÃæ³ö·ç¿Ú´µÊÖµÄÎÊÌâÖ±½Ó¡°¸ùÖÎ¡±¡£Í¨¹ý²âÎÂ£¬Èç¹ûÊÖÕÆÔÚ¿¿½ü³ö·ç¿ÚÎ»ÖÃÍ£Áô°ë·ÖÖÓ×óÓÒÎÂ¶È¾ÍÄÜ´ïµ½40¡æ£¬¶øÏàÍ¬Î»ÖÃÃ»ÓÐ³ö·ç¿ÚÔòÎÂ¶È²»»áÓÐÃ÷ÏÔÉý¸ß¡£³¤Ê±¼äÓÎÏ·£¬»òÕßÏÄ¼¾¸ßÎÂ»·¾³ÏÂ£¬ÓÎÏ·ÌåÑé×ÔÈ»¸üÊ¤Ò»³ï¡£
¿áî£Ultra 7 255HX²»½öÎªAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾ÓÅ»¯ÁËÓÎÏ·ÌåÑéÕâ¸ö¡°»ù±¾ÅÌ¡±£¬Í¬Ê±»¹´øÀ´ÁËAI´´ÐÂÌåÑé¡£
ÓÎÏ·±¾ÂõÈëÖÇÄÜÐÂÊ±´ú£¬AI+ÓÎÏ·µÄ´´ÐÂÌåÑé±ð´í¹ý!
ÕâÒ»´ÎÓ¢ÌØ¶ûÐ¯ÊÖISV»ï°é£¬·¢»Ó¿áî£Ultra 7 255HXµÄËãÁ¦ÓÅÊÆÈÃAI³ÉÎªÍæ¼ÒµÄ¡°ÓÎÏ·´î×Ó¡±£¬ÄÜ¹»ÔÚÓÎÏ·ÖÐÅãÍæ¼ÒÓïÒô»¥¶¯£¬ÉõÖÁ»¯ÉíAI½ÌÁ·£¬ÌáÉýÍæ¼ÒÓÎÏ·¼¼ÇÉºÍÄÜÁ¦¡£
ÀýÈçÓÎÏ·¼¼ÇÉ(Gameskill)ÒÑ¾ÊÊÅäÁË¡¶ÎÞÎ·ÆõÔ¼¡·¡¶Ó¢ÐÛÁªÃË¡·¡¶ÔÆ¶¥Ö®ÞÄ¡·¡¶ÓÀ½ÙÎÞ¼ä¡·µÈÓÎÏ·£¬°²×°²å¼þºóAIÄÜ¹»¸ù¾ÝÍæ¼Òµ±Ç°³¡¾°×Ô¶¯Ìá¹©Ö¸Òý¡£ÀýÈç¡¶ÓÀ½ÙÎÞ¼ä¡·ÖÐ£¬ÄÜ¹»¸ù¾ÝÍæ¼ÒÎïÆ·À´¸öÐÔ±¸Õ½£¬½øÈëÕ½¶·Ç°¸ø³ö¹¥ÂÔ£¬»òÕßÔÚÓëBOSS¶ÑÕ»Ê½¿ìËÙÊ¶±ð»úÖÆ£¬¸ø³öÓ¦¶Ô²ßÂÔ¡£
ÔÚ¡¶Ó¢ÐÛÁªÃË¡·ÖÐ£¬AIÖúÊÖ²»½ö¿ÉÒÔ¶ÔµÐ·½Ó¢ÐÛ½øÐÐ½â¶Á·ÖÎö£¬»¹»á¸ù¾Ý¶ÔÏßÇé¿öÊµÊ±Ìá¹©×°±¸ÍÆ¼ö£¬ÈÃÐ¡°×Ò²ÄÜµÚÒ»Ê±¼äÑ¡Ôñ¿ËÖÆ¶ÔÊÖµÄ·½Ê½À´·¢Óý¡£
¿ÉÒÔËµËæ×Å¿áî£Ultra´øÀ´µÄXPUËãÁ¦¼Ü¹¹£¬AI+ÓÎÏ·ÏÆ¿ªÁËÐÂµÄÒ»Ò³£¬ÆäÇ±Á¦ÈÃÓÎÏ·±¾Î´À´µÄÌåÑé¸ü¼ÓÖµµÃÆÚ´ý¡£
²»Ö»ÊÇÓÎÏ·£¬Éú²úÁ¦¿áî£Ultra 7 255HXÒ²ÄÜÄÃÄó
ÕýÈçÎÄÕÂ¿ªÍ·Ìáµ½µÄ£¬Ò«ÊÀ16 Ultra²»½öÄÜ¹»Âú×ãÓÃ»§µÄÓÎÏ·ÓéÀÖÐèÇó£¬°ì¹«¡¢Ñ§Ï°¡¢´´×÷Ò²ÊÇÇáËÉÄÃÄó¡£
Ò«ÊÀ16 UltraµÄÉú²úÁ¦Ïà±ÈÇá±¡±¾¡¢È«ÄÜ±¾×ÔÈ»ÊÇÈ«ÃæÁìÏÈ£¬ÈÕ³£°ì¹«¡¢Ó°Ïñ´´×÷¶¼ÄÜ±£Ö¤¸ßÐ§¿É¿¿¡£¼´Ê¹ÊÇ3D½¨Ä£µÈ×¨ÒµÈí¼þµÄÓ¦ÓÃ£¬¿áî£Ultra 7 255HX+RTX 5060µÄ×éºÏÒ²ÊÇºÁÎÞÑ¹Á¦£¬Ä£ÐÍµÄËõ·Å¡¢¼ÓÔØÏàµ±Á÷³©¡£¶ÔÓÚÊ¹ÓÃ³¡¾°¶àÑù»¯µÄÐ±¸ÜÇàÄêÃÇ¶øÑÔ£¬Õâ·Ý¡°È«³¡¾°¡±ÊÊÓ¦ÐÔ×ÔÈ»ºÜÄÜÖµ»ØÆ±¼ÛÁË¡£
¶øÇÒ¶Ô±È2024ÄêµÄÖ÷Á÷ÓÎÏ·±¾£¬Ò«ÊÀ16 UltraÒ²ÄÜÓÐÆ½¾ùÁ½Î»ÊýµÄÉú²úÁ¦ÌáÉý¡£Í¨¹ýCrossMark²âÊÔ£¬¶Ô±ÈÉÏ´ú´îÔØ¿áî£i7-14700HX+RTX 4060µÄÓÎÏ·±¾£¬Ò«ÊÀ16 Ultra´øÀ´ÁË12%µÄÉú²úÂÊÌáÉý£¬´´ÔìÐÔ²âÊÔ³É¼¨ÌáÉý22%£¬·´Ó¦ÄÜÁ¦ÁìÏÈ13%¡£
Õë¶ÔÓ°ÏñµÈÄÚÈÝ´´×÷£¬Í¬ÑùÊÇ¶Ô±È´îÔØ¿áî£i7-14700HX+RTX 4060µÄÓÎÏ·±¾£¬Ò«ÊÀ16 UltraÕÕÆ¬±à¼ÐÔÄÜÌáÉýÔ¼9%£¬ÊÓÆµ±à¼ÔöÇ¿8%£¬äÖÈ¾ÓëÊÓ¾õ»¯ÌáÉý´ïµ½ÁË23%¡£
²»Ö»ÊÇÕâÐ©¡°´«Í³¡±µÄÉú²úÁ¦³¡¾°£¬¸Õ¸ÕÌáµ½¿áî£Ultra 7 255HXµÄAIÄÜÁ¦£¬»¹¿ÉÒÔÂú×ãÑ§Éú¡¢Ö°³¡ÓÃ»§ÏëÒª±¾µØ»¯²¿ÊðAI´óÄ£ÐÍµÄÐèÇó¡£Í¨¹ýLM Studio½øÐÐ²»Í¬²ÎÊýµÄ±¾µØ´óÄ£ÐÍ²âÊÔ£¬ÔÚQwen-4BÄ£ÐÍ²âÊÔÖÐ£¬Ò«ÊÀ16 UltraÄÜ¹»´ïµ½Ô¼83token/s£¬»ù±¾ÃëÎÊÃë´ðÃë³ö½á¹û;ÔÚQwen-7BÄ£ÐÍ²âÊÔÖÐ£¬ÄÜ¹»´ïµ½Ô¼60token/s¡£
¼´Ê¹²»½èÖú¶ÀÏÔ¿áî£Ultra 7 255HXÒ²ÄÜ¹»ÔÚÔËÐÐ4B±¾µØÄ£ÐÍÊ±Ìá¹©17token/sµÄÉú³ÉËÙ¶È£¬±£Ö¤ÁËÔÚ¸ü¶à³¡¾°ÏÂ¶¼ÄÜÊ¹ÓÃ±¾µØÄ£ÐÍ¡£
¸æ±ðÐøº½½¹ÂÇ£¬¿áî£Ultra 7 255HX½â¾öÐøº½¶Ì°å
Ò«ÊÀ16 UltraµÄÐøº½Ò²ÊÇ¡°Áù±ßÐÎÕ½Ê¿¡±µÄÖØÒªÓÅÊÆ¡ª¡ªÆ¾½è¿áî£Ultra 7 255HXµÄ¸ßÄÜÐ§£¬ÒÔ¼°80Whµç³Ø£¬´òÆÆÁËÓÎÏ·±¾¡°Ðøº½Ñª±À¡±µÄ¿Ì°åÓ¡Ïó¡£
Í¨¹ýPCMark 10½øÐÐÐøº½²âÊÔ£¬ÔÚÁ¬½ÓWi-Fi¡¢ÆÁÄ»ÁÁ¶È30%¡¢ÏµÍ³×î¼ÑÄÜÐ§¡¢°ì¹«Ä£Ê½¡¢¼¯ÏÔÄ£Ê½µÄÉè¶¨ÏÂ£¬ÆäÐøº½Ê±¼ä´ïµ½ÁË11Ð¡Ê±23·ÖÖÓ£¬ÎÞÂÛÊÇ´ø×ÅµçÄÔÈ¥ÉÏ¿Î¡¢¿ª»á£¬»¹ÊÇÍâ³öÔ¼¼û¿Í»§¡¢Ìá°¸¶¼¿ÉÒÔ¸æ±ð³äµçÆ÷£¬±ÜÃâµçÁ¿½¹ÂÇ¡£
»¹ÓÐÒ»µãÖµµÃ¹Ø×¢£¬ÔÚÏàÍ¬ÏµÍ³ÉèÖÃÏÂÏÂ£¬Ò«ÊÀ16 UltraÔÚ²åµçÊ±PCMark 10ÏÖ´ú°ì¹«²âÊÔÖÐµÃ·ÖÎª5762£¬ÀëµçºóÐÔÄÜÏÂ»¬Ö»ÓÐ3%×óÓÒ£¬±£ÕÏÁË³£¹æ°ì¹«Ó¦ÓÃµÄÁ÷³©Ê¹ÓÃ¡£
¼òÔ¼Íâ¹Û ³¡¾°°Ù´î
³ýÁË¸ßÐÔÄÜ¸ßÄÜÐ§µÄ¡°ÄÚÔÚ¡±£¬ÍÆ¼öÓÐ¶à³¡¾°ÐèÇóµÄÑ§Éúµ³¡¢Ö°³¡ÈËÊ¿¡¢´´×÷ÕßÑ¡¹ºÒ«ÊÀ16 Ultra»¹ÓÐÒ»¸öÔÒòÔÚÓÚÍâ¹ÛÉè¼Æ¡£
Ò«ÊÀ16 Ultra²ÉÓÃÁËÈ«½ðÊô»úÉíÉè¼Æ£¬ÕûÌå·ç¸ñ¼òÔ¼¸ÉÁ·£¬ÄÜ¹»ºÜºÃµØÈÚÈë²»Í¬Ê¹ÓÃ³¡¾°¡£
Ò«ÊÀ16 UltraÓµÓÐÒ»¿é2560x1600·Ö±æÂÊ¡¢300Hz³¬¸ßË¢¡¢100%DCI-P3¹ãÉ«ÓòµÄ16Ó¢´çÆÁÄ»£¬²¢ÇÒ¾¹ý×¨ÒµÐ£É«ÏµÍ³µ÷Ð££¬ÔÚÓÎÏ·¡¢Ó°Ïñ´´×÷¡¢´´ÒâÉè¼ÆµÈ³¡¾°ÏÂ¶¼ÄÜÓÐ³öÉ«µÄÏÔÊ¾Ð§¹û¡£
Ò«ÊÀ16 UltraµÄ½Ó¿ÚÅäÖÃÔÚÓÎÏ·±¾ÖÐÒ²ÊôÓÚ¡°±ê×¼×éºÏ¡±¡ª¡ª¡°3A2C¡±·Ö±ðÊÇ3¸öUSB Type-A 5Gbps£¬1¸öUSB Type-C 10Gbps(Ö§³ÖPD100W)£¬Ò»¸öÀ×µç4(40Gbps£¬Ö§³ÖPD140WË½ÓÐÐÒé)¡£´ËÍâ»¹ÓÐ£¬Mini DP 2.1¡¢HDMI 2.1¡¢3.5mm¶úÂó¡¢RJ45ÍøÏß¡£
Ïà±È½Ó¿ÚÊýÁ¿£¬Ò«ÊÀ16 UltraµÄ½Ó¿ÚÎ»ÖÃÉè¼Æ»¹ÊÇÊ¤¹ýÒ»Ð©Í¬Ñù²ÉÓÃÄÚ´µÉè¼ÆµÄÓÎÏ·±¾¡£²»½öÔÚÁ½²à·ÖÅäÁËUSBAºÍC¿Ú£¬Í¬Ê±µçÔ´¡¢DP¡¢À×µç4½Ó¿Ú°²ÖÃÔÚ»úÉíºó¶Ë£¬Õâ¶ÔÓÚÏëÒªÁé»îµ÷Õû×À´îµÄÓÃ»§¶øÑÔ¾ÍÊ®·ÖÓÑºÃÁË¡£
Ð´ÔÚ×îºó
½üÁ½Äê£¬»úÐµ¸ïÃü³ÖÐø·¢Á¦£¬ÔÚÓÎÏ·±¾ÊÐ³¡±íÏÖÇ¿¾¢¡£¸ù¾ÝIDC¹«²¼µÄÊý¾Ý£¬»úÐµ¸ïÃüÒÑ¾½øÈëÓÎÏ·±¾ÊÐ³¡·Ý¶îÇ°Èý¡£´ÓÒ«ÊÀ16 UltraÉíÉÏÒ²ÄÜ¿´µ½»úÐµ¸ïÃüÔÚ²úÆ·¶ËµÄ¼á³ÖÓë´´ÐÂ¡£×÷Îª¡°Áù±ßÐÎÕ½Ê¿¡±AI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾µÄÒ»Ô±£¬ÔÚ¿áî£Ultra 7 255HXµÄÖúÁ¦ÏÂ£¬»úÐµ¸ïÃüÓëÓ¢ÌØ¶ûÐ¯ÊÖ´òÔìµÄ¡°¾²Òô¿ñ±©Ä£Ê½¡±ÈÃÒ«ÊÀ16 Ultra¼´Ê¹ÔÚ¸ß·Ö±æÂÊ¡¢¸ß»ÖÊÉè¶¨ÏÂÒ²ÄÜ¹»Ìá¹©Ë³³©¡¢ÎÈ¶¨µÄÖ¡Êý£¬²¢ÇÒÏà±ÈÐÔÄÜÀÂúµÄ¸ßÄÜ¿ñ±©Ä£Ê½£¬ÔëÒôÄÜ¹»½µµÍ30%×óÓÒ¡¢CÃæÎÂ¶È¿ØÖÆÔÚ42¡æÒÔÏÂ£¬ÎªÍæ¼ÒÌá¹©°²¾²¡¢ÇåÁ¹¡¢¸ü³Á½þµÄÓÎÏ··ÕÎ§£¬Ò²ÈÃÓÎÏ·ÌåÑéÍØÕ¹µ½¸ü¶à³¡¾°ÏÂ£¬Ê¹Íæ¼ÒÄÜ¹»¸ü¼Ó×ÔÓÉµØ½âËøÓÎÏ·ÌåÑé¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬¸ßÐÔÄÜÓë¸ßÄÜÐ§ÈÃÒ«ÊÀ16 UltraÒ²ÄÜ¹»ÇáËÉÂú×ãÓÃ»§µÄ°ì¹«¡¢Ñ§Ï°¡¢´´×÷¡¢×¨ÒµÉè¼ÆµÈÐèÇó£¬´îÅä¼òÔ¼ÄÚÁ²µÄÍâ¹ÛÉè¼Æ£¬ÔÚÐ£Ô°¡¢Ö°³¡»¯ÉíÉú²úÁ¦¹¤¾ßÒ²²¢²»Í»Ø£¡£´îÅä¿áî£Ultra 7 255HX¡¢RTX 5060´øÀ´µÄAIÄÜÁ¦£¬ÎÞÂÛÊÇ³¢ÏÊAI»¹ÊÇ½øÐÐ´óÄ£ÐÍ±¾µØ²¿Êð¶¼ÄÜÓÎÈÐÓÐÓà¡£
×îÖØÒªµÄÒ»µã£¬¡°Ë«Ê®Ò»¡±ÆÚ¼ä»úÐµ¸ïÃüÒ«ÊÀ16 UltraÒ²ÓÐ´ÙÏú»î¶¯Í¬Ê±»úÐµ¸ïÃü»¹Ìá¹©Éý¼¶µÄÊÛºó·þÎñ£¬³ÐÅµ48Ð¡Ê±ÍêÐÞ£¬ÑÓÎóÅâ³¥ÑÓ±£¡£¶ÔÓÚÊ¹ÓÃ³¡¾°¶àÑùµÄ¡°Ð±¸ÜÇàÄê¡±ÃÇ£¬Õâ¿îÓÎÏ·±¾µÄÐÔ¼Û±ÈÏàµ±²»´í!»¹ÓÐÈÔÔÚÊ¹ÓÃ2-3ÄêÇ°ÓÎÏ·±¾µÄÓÃ»§£¬¿áî£Ultra¼Ó³ÖµÄAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾£¬½«´øÀ´Ô¾ÉýµÄÓÎÏ·ÌåÑé£¬µ±ÏÂÕýÊÇ¡°»»×°±¸¡±µÄºÃÊ±»ú¡£
