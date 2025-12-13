ÐÂÒ»´úºèÃÉµçÄÔ·¢²¼£¬ÆóÒµ°ì¹«ÂõÏò¡°ºèÃÉ»¯¡±Ê±´ú£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿12ÔÂ11ÈÕ£¬»ªÎª¾Ù°ìºèÃÉ°ì¹«²úÒµ·å»á£¬±êÖ¾×ÅºèÃÉÉúÌ¬ÕýÊ½Íê³É´Ó¡°Ïû·Ñ¼¶¡±µ½¡°ÉÌÓÃ¼¶¡±µÄÕ½ÂÔ¿çÔ½£¬½øÈë¹æÄ£»¯ÉÌÓÃµÄÐÂ½×¶Î¡£·å»áÆÚ¼ä£¬»ªÎªÕýÊ½ÍÆ³öÁËÎªÆóÒµ¶øÉúµÄºèÃÉµçÄÔÆóÒµ°æÒÔ¼°ÐÂÒ»´úºèÃÉµçÄÔ¡ª¡ª»ªÎªÇæÔÆ HM740;Í¬Ê±£¬»ªÎªÇæÔÆÐû²¼¿ª·ÅºèÃÉÉúÌ¬´´ÐÂÖÐÐÄ¡¢Æô¶¯ÇæÔÆÐÇºÓ¼Æ»®(¶þÆÚ)²¢¾Ù°ì¶à³¡·ÖÂÛÌ³¡£»ªÎªÖ¿ÔÆÕýÍ¨¹ý´òÔì¼áÊµµÄÊý×Ö»¯¡°ºÚÍÁµØ¡±£¬³ÏÑûÐÐÒµ»ï°éÉî¶È¼ÓÈë£¬¹²Í¬¼ÓËÙºèÃÉÉÌÓÃÉúÌ¬µÄ·±ÈÙÓë´´ÐÂ¡£
´Ë´ÎºèÃÉ°ì¹«²úÒµ·å»á²»½ö½öÊÇÒ»´ÎÐÂÆ··¢²¼£¬¸üÊÇºèÃÉÉúÌ¬ÏòB¶ËÉÌÓÃÊÐ³¡È«Ãæ½ø¾üµÄÖØÒªÀï³Ì±®¡£»ªÎªÖÕ¶ËÆ½°åÓëPC²úÆ·Ïß×Ü²ÃÖì¶®¶«Ö¸³ö£ºÒÔÊµ¸É¸°Ê¹Ãü£¬ÒÔÉúÌ¬ÆôÐÂ³Ì£¬Õâ¾ÍÊÇºèÃÉµçÄÔµÄ¼á¶¨Ç°ÐÐ¡£
ºèÃÉµçÄÔÆóÒµ°æ£¬ÎªÆóÒµ¶øÉú
ºèÃÉµçÄÔÆóÒµ°æ»ùÓÚHarmonyOS 6µ××ù´òÔì£¬ÊÇÎªÆóÒµ¶øÉúµÄ¸ü¸ßÐ§¡¢¸ü°²È«¡¢¸üÖÇ»ÛµÄ²Ù×÷ÏµÍ³¡£
ÔÚÖÇ»ÛÄÜÁ¦·½Ãæ£¬ºèÃÉAIÉú¶øÖÇÄÜ£¬ÄÚÖÃ¸üÇ¿´óµÄÐ¡ÒÕÖúÊÖ£¬Ö§³ÖÐ¡ÒÕ»Û¼Ç¡¢Ð¡ÒÕÉî¶ÈÑÐ¾¿¡¢Ð¡ÒÕÎÄµµÖúÀíµÈ¹¦ÄÜ£¬È«ÃæÖØ¹¹ÆóÒµÊý×Ö°ì¹«ÌåÑé¡£ÀýÈçÐ¡ÒÕÉî¶ÈÑÐ¾¿£¬Ö»ÐèÓÃ×ÔÈ»ÓïÑÔ·¢³öÖ¸Áî£¬20·ÖÖÓ¼´¿ÉÉú³ÉÉî¶ÈÐÐÒµ±¨¸æ£¬±¨¸æÊý¾ÝÀ´Ô´ÓÚÈ¨ÍþÊý¾Ý¿´£¬¿ÉÐÅ¿É×·ËÝ¡£¶øÉý¼¶ºóµÄÐ¡ÒÕ»Û¼ÇÖ§³ÖÒ»¼üÈë»á£¬Êä³ö½á¹¹»¯»áÒé¼ÍÒªµÈ¡£
Õë¶Ô³¤ÆÚÀ§ÈÅÆóÒµµÄ°²È«ÓëÐ§ÂÊÃ¬¶ÜÎÊÌâ£¬ºèÃÉµçÄÔÆóÒµ°æ´´ÐÂÍÆ³ö ¡°ÆóÒµÊý×ÖË«¿Õ¼ä¡±¡£ÆóÒµ¿Õ¼äÖ÷´ò°²È«£¬±£ÕÏºËÐÄÊý¾Ý²»³ö¶Ë¡¢²»ÍâÐ¹;¸öÈË¿Õ¼äÔòÖ÷´ò¸ßÐ§£¬Âú×ãÔ±¹¤¶ÔÍâ¹µÍ¨ÓëÁé»î°ì¹«ÐèÇó¡£Ê¹ÓÃ¹ý³ÌÖÐ£¬ËÄÖ¸»¬¶¯¼´¿ÉÎÞ·ìÇÐ»»£¬ÍêÃÀÆ½ºâÆóÒµ°²È«·ÀÏßÓë¸öÈË¸ßÐ§°ì¹«£¬ÕæÕýÊµÏÖ¡°ÓãÓëÐÜÕÆ¡±µÄ¼æµÃ¡£
ºèÃÉµçÄÔÆóÒµ°æ»¹¾ß±¸¡°ÆóÒµÁã¸Ð²¿Êð¡±£¬Ö±»÷ÆóÒµITÔËÎ¬Í´µã¡£Éè±¸¿ªÏäÁªÍø¼´¿É×Ô¶¯Íê³É°²È«²ßÂÔÏÂ·¢ºÍ»·¾³ÅäÖÃ£¬¼È¼ò»¯ÁË²¿ÊðÁ÷³ÌÒ²½µµÍÁËÔËÎ¬³É±¾£¬½«ITÈËÔ±´Ó·±ËöµÄÉè±¸Î¬»¤ÖÐ½â·Å£¬´Ó¶ø¸üºÃµÄ¾Û½¹ÓÚÒµÎñ´´ÐÂ¡£
»ªÎªÇæÔÆ HM740£¬È«Á´Â·×ÔÖ÷¿É¿Ø
ºèÃÉµçÄÔÒÑ¾ÊµÏÖÈ«Á´Â·×ÔÖ÷¿É¿Ø£¬ÔÚ²úÆ·¡¢²Ù×÷ÏµÍ³ºÍÉúÌ¬²ãÃæ¾ù±£³ÖÏÈ½øÐÔ¡£
×÷ÎªºèÃÉµçÄÔÆóÒµ°æµÄºËÐÄÔØÌå£¬»ªÎªÇæÔÆ HM740Ö§³ÖÉý¼¶ºèÃÉµçÄÔÆóÒµ°æbeta£¬Õ¹ÏÖÁËÈ«Á´Â·×ÔÖ÷¿É¿ØµÄÏÈ½øÐÔ¡£
»ªÎªÇæÔÆ HM740Åä±¸70Wh³¬´óµç³Ø£¬¸ù¾Ý»ªÎªÊµÑéÊÒÊý¾Ý£¬¿ÉÁ¬Ðø²¥·Å±¾µØ1080PÊÓÆµ21h£¬Ö§³Ö15Ð¡Ê±ÓïÒô»áÒé£¬Âú×ãÈ«Ììºò°ì¹«ÐèÇó;ÏÔÊ¾·½Ãæ£¬Æä´îÔØµÄÆì½¢¼¶OLEDÆÁÄ»£¬¾ß±¸2.8K¸ß·Ö±æÂÊºÍ120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ£¬´øÀ´Ï¸ÄåÁ÷³©µÄÊÓ¾õ³ÊÏÖ£¬ÓÅÐã»¤ÑÛÄÜÁ¦»¹¿É¼õÉÙ³¤Ê±¼ä°ì¹«µÄÊÓ¾õÆ£ÀÍ;ÍøÂçÁ¬½ÓÐÔÄÜÉÏ£¬´îÔØ3DÁ¢Ìå³¬²ÄÁÏÌìÏß¼¼Êõ£¬²ÉÓÃ¸ü¸ßÐ§Õû»ú¿¹¸ÉÈÅ¼¼Êõ¼°Wi-Fi 7ÍøÂçÄ£¿é£¬ÈÃÄãÔÚÊÓÆµ»áÒé¡¢ÔÚÏßÐ×÷»ò´óÎÄ¼þ´«ÊäÊ±£¬¶¼ÄÜÏíÊÜÎÈ¶¨Á÷³©µÄÌåÑé;ÖÁ¹ØÖØÒªµÄ°²È«·½Ãæ£¬»ùÓÚÐÇÉÁÁ¬½Ó¼¼ÊõµÄ¹Ø»ú²éÕÒÓëÔ¶³ÌÊý¾Ý²Á³ý¹¦ÄÜ,ÓÐÐ§Ó¦¶ÔÉè±¸¶ªÊ§·çÏÕ£¬×ÜÖ®£¬ºèÃÉµçÄÔ¾ÍÊÇ°²È«¡£
ÆóÒµ°ì¹«¼ÓËÙÂõÏò¡°ºèÃÉ»¯¡±
ºèÃÉµçÄÔÆóÒµ°æ¼°»ªÎªÇæÔÆHM740µÄ·¢²¼£¬²»½ö±êÖ¾×ÅÉÌÓÃPCµÄ¾ºÕùÎ¬¶È´Óµ¥´¿µÄÓ²¼þ²ÎÊý±ÈÆ´£¬Éý¼¶Îª¡°ÏµÍ³¼¶°²È«+ÖÇ»ÛÌåÑé+È«³¡¾°ÐÍ¬¡±µÄ¸ßÎ¬¾ºÕù£¬¸ü´µÏìÁËÆóÒµ°ì¹«´ÓÊý×Ö»¯ÏòºèÃÉ»¯È«Ãæ½ø½×µÄºÅ½Ç£¬ÉÌÓÃÁìÓòµÄ×ÔÖ÷¿É¿ØÓë¼«ÖÂÌåÑé²»ÔÙÊÇµ¥Ñ¡Ìâ¡£
Í¬Ê±£¬´Ë´Î·å»áµÄÕÙ¿ª»¹Ô¤Ê¾×ÅÎ´À´µÄÉÌÓÃPC²»ÔÙ½ö½öÊÇ¶ÀÁ¢µÄ°ì¹«¹¤¾ß£¬¶øÊÇ½ø»¯³ÉÎªÁ¬½ÓÆóÒµÊý¾Ý¡¢ÒµÎñÁ÷³ÌÓëÖÇÄÜÖÕ¶ËµÄ¹Ø¼üÈë¿ÚºÍÊý×Ö»¯»ù´¡ÉèÊ©¡£ÕýÒòÈç´Ë£¬ÔÚ²»È·¶¨µÄÊ±´ú£¬ºèÃÉµçÄÔµÄÈ«Á´Â·×ÔÖ÷¿É¿Ø¾ÍÊÇÆóÒµ×î´óµÄÈ·¶¨ÐÔ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â