»ÝÆÕÕ½66 2025¿áî£Ultra°æÈ«ÃæÆÀ²â£ºÇá±¡ÄÍÓÃ£¬¿áî£Ultra¼Ó³Ö¸üÖÇÄÜ

¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Èç½ñ£¬¹¤×÷ÄÚÈÝÓú¼Ó¶àÑù»¯ºÍ°ì¹«³¡¾°Óú¼Ó¶àÔª»¯ÒÑ¾³ÉÎªÁËÖ°³¡Ò»´óÇ÷ÊÆ£¬³ýÁËÒªÔÚ°ì¹«ÊÒ´¦Àí¹¤×÷Íâ£¬ÎÒÃÇÊ±¶øÒªÔÚ¿§·ÈÌü´¦Àí½ô¼±ÈÎÎñ£¬Ê±¶øÔÚ»ú³¡ºò»úÊÒ²Î¼ÓÊÓÆµ»áÒé£¬ÉõÖÁ¿ÉÄÜÔÚ¿Í»§°ì¹«ÊÒÕ¹Ê¾·½°¸Ê±ÔâÓöÕÒ²»µ½µçÔ´²å×ùµÄÞÏÞÎ¡£ÕâÐ©¶à±ä³¡¾°¶ÔÉú²úÁ¦¹¤¾ßÌá³öÁËÈ«ÐÂÒªÇó£º¼ÈÒªÐøº½³Ö¾Ã£¬ÓÖÒªÐÔÄÜ¿É¿¿;¼ÈÒªÇá±¡±ãÐ¯£¬ÓÖÒª½Ó¿ÚÆëÈ«;Í¬Ê±ÔÚAI PCÊ±´ú£¬AI¹¦ÄÜµÄ¸¨ÖúËüÍ¬Ñù±Ø²»¿ÉÉÙ¡£¶ø»ÝÆÕÕ½66 2025¿áî£Ultra°æÇá±¡ÉÌÎñ±¾Ç¡ºÃ¿ÉÒÔÂú×ãÕâÐ©ÐèÇó£¬½ñÌì±ÊÕß¾Í´ø´ó¼ÒÀ´ÏêÏ¸ÁË½âÏÂÕâ¿î²úÆ·¡£
ÐÔÄÜÎÈ¶¨°²¾²²»ÌÌ£¬°ì¹«Éú²úÇáËÉ¸ã¶¨
×÷ÎªÒ»¿î¶¨Î»Ö÷Á÷ÉÌÎñÇá±¡±¾µÄ²úÆ·£¬»ÝÆÕÕ½66 2025¿áî£Ultra°æ´îÔØÁË¿áî£Ultra 5 125H´¦ÀíÆ÷¡£
Ëü²ÉÓÃintel 4¹¤ÒÕ´òÔì£¬ÓµÓÐ4¿ÅÐÔÄÜºË£¬8¿ÅÄÜÐ§ºËÒÔ¼°2¿ÅµÍ¹¦ºÄÄÜÐ§ºË£¬¹²14ºË18Ïß³Ì£¬×î´óî£Æµ¿É´ï4.5GHz£¬18MBÈý¼¶»º´æ£¬»ù´¡¹¦ºÄÎª28W¡£¼¯³ÉÁËArc GPU£¬²ÉÓÃ×îÐÂµÄXe LPG¼Ü¹¹£¬ÓµÓÐ7¸öXeºËÐÄ£¬ÆµÂÊ¿É´ï2.2GHz¡£Õâ¿Å´¦ÀíÆ÷»¹´îÔØÁË×¨ÎªAI¸ºÔØÉè¼ÆµÄNPU£¬¾ßÓÐ¸ßÄÜÐ§¡¢µÍ¹¦ºÄµÈÓÅÊÆ£¬ÓëCPUºÍGPU½øÐÐ´îÅä£¬Ó¦¶Ô²»Í¬µÄAI¸ºÔØ£¬ÎªÖÕ¶ËÌá¹©Ç¿¾¢±¾µØAIËãÁ¦¡£³ý´ËÖ®Íâ£¬ÎÒÃÇÄÃµ½µÄÕâÌ¨Õ½66»¹´îÔØÁË2*16GB DDR5 5600MHzÄÚ´æºÍ1TB PCIe SSD¡£ÎÒÃÇÏÈÀ´Í¨¹ý²âÊÔÀ´¿´¿´ÆäÀíÂÛÐÔÄÜ±íÏÖÈçºÎ¡£
ÏÈ¿´CPU²¿·Ö£¬Cinebench R20µ¥ºËÎª638·Ö£¬¶àºËÎª4064·Ö;R23µ¥ºËÎª1662·Ö£¬¶àºËÎª10467·Ö¡£Õâ´úÕ½66»¹ÊÇÑÓÐøÁËÖ®Ç°±È½Ï±£ÊØµÄÐÔÄÜÊÍ·Å£¬ËùÒÔ²âÊÔ³É¼¨²¢²»Í»³ö£¬µ«Ó¦¶ÔÈÕ³£°ì¹«»¹ÊÇ´Â´ÂÓÐÓàµÄ¡£
ÎÒÒ²Ê¹ÓÃCinebench R23¶Ô±ÈÆä½øÐÐÁËÁ¬Ðø15ÂÖµÄ²âÊÔ£¬Æä³É¼¨¿ÉÒÔËµÊÇ·Ç³£µÄÎÈ¶¨£¬²¨¶¯·ù¶ÈÖ»ÓÐÔ¼6%£¬ÐÔÄÜÊÍ·ÅºÜÎÈ¶¨¡£
ÏÔ¿¨Õâ¿é£¬²ÉÓÃXe LPG¼Ü¹¹µÄºËÏÔ±íÏÖ»¹ÊÇºÜ³öÉ«µÄ£¬Ïà±ÈÓÚÖ®Ç°¿áî£i5-1340P(30W)µÄIris XeºËÏÔÓÐ×ÅÃ÷ÏÔµÄÌáÉý£¬DX 12ÐÔÄÜÉõÖÁ¿ÉÒÔ´ïµ½ºóÕßµÄ2±¶ÒÔÉÏ¡£
Á½¸ù16GB DDR5 5600MHzÄÚ´æ×é³ÉµÄË«Í¨µÀ£¬¶ÁÈ¡ËÙ¶ÈÎª77649MB/s£¬Ð´ÈëËÙ¶ÈÎª77649MB/s£¬¸´ÖÆÎª71509MB/s£¬ÑÓ³Ù122.7ns£¬ËÙÂÊ±íÏÖ»¹²»´í£¬¾ÍÊÇÑÓ³ÙÆ«¸ß¡£
Ó²ÅÌÊÇ1TBµÄPCIe 4.0 SSD£¬¶ÁÈ¡ËÙ¶ÈÎª7094.56MB/s£¬Ð´ÈëËÙ¶ÈÎª6539.18MB/s£¬ÊôÓÚÖÐÉÏµÈµÄË®×¼ÁË¡£
ÎÒÒ²¶ÔÆä½øÐÐÁË¿¾»ú²âÊÔ£¬AIDA 64µ¥¿¾FPU£¬´¦ÀíÆ÷ÏÈ»áìµ½60W+£¬µ«²»Ò»»á¾Í»á½µµ½30WÉÏÏÂ£¬×îºóÎÈ¶¨ÔÚ30-33WÖ®¼ä£¬CPU·â×°ÎÂ¶ÈÎª86¡æ¡£ÆäÊµ»¹ÊÇÓÐÏòÉÏ°ÎµÄ¿Õ¼äµÄ£¬²»¹ý×÷ÎªÒ»¿îÉÌÎñ±¾£¬»ÝÆÕÕ½66Õâ±ß»¹ÊÇ¸ü¼Ó×¢ÖØÎÈ¶¨ÐÔ¡£
¶øÔÚÂúÔØÇé¿öÏÂ£¬»úÉí±íÃæµÄÎÂ¶È¿ØÖÆºÍÔëÒô¿ØÖÆ¶¼×öµÄ·Ç³£²»´í£¬¼üÅÌ³£ÓÃÇøÓò×î¸ßÎÂ²î²»¶àÔÚ43¡æ£¬ÊôÓÚÄÜ¸Ð¾õµ½ÈÈµÄË®×¼£¬ÈËÎ»ÔëÒôÖ»ÓÐ²»µ½39·Ö±´£¬ÔÚ½ÏÎª°²¾²µÄµØ·½Òª×ÐÏ¸Ìý²ÅÄÜ¸Ð¾õµ½ËüµÄ·çÉÈÔëÒô£¬µÍÓÚÒ»°ãÇá±¡±¾µÄ45ÉõÖÁ50·Ö±´¡£ÒªÖªµÀÎÒÃÇÒ»°ã°ì¹«ÊÒµÄµ×Ôë²î²»¶à¾ÍÓÐ40·Ö±´+£¬Ëü¼´±ãÂúÔØÒ²²»»á´òÈÅµ½ÆäËüÈË¡£
ÁÄÍêÁËÀíÂÛÐÔÄÜ£¬½ÓÏÂÀ´ÎÒÃÇ¿´¿´ËüÔÚÊµ¼ÊÉú²ú°ì¹«·½ÃæµÄ±íÏÖ¡£Ê×ÏÈÊÇPCMark 10ÏÖ´ú°ì¹«»ù×¼²âÊÔºÍÓ¦ÓÃ³ÌÐò²âÊÔ£¬½á¹ûÈçÏÂ¡£ÆäÖÐÏÖ´ú°ì¹«»ù×¼²âÊÔÎª6311·Ö£¬Ó¦ÓÃ³ÌÐò²âÊÔÎª11737·Ö£¬¶¼·Ç³£²»´í£¬¿ÉÒÔÇáËÉÓ¦¶ÔÍøÒ³ä¯ÀÀ¡¢ÎÄµµ±à¼¡¢ÊÓÆµ»áÒéµÈ°ì¹«ÐèÇó¡£
È»ºóÊÇ¸ºÔØ¸ü¸ßµÄUL ProcyonÍ¼Æ¬±à¼²âÊÔºÍÊÓÆµ±à¼²âÊÔ£¬Ç°ÕßÔËÐÐµÄÊÇPhotoShopºÍLightRoomÁ½¿îÈí¼þ£¬Ö÷ÒªÕë¶ÔµÄÊÇCPUÐÔÄÜ;ºóÕßÔòÊÇ Premiere Pro£¬Í¬Ê±¿¼ÑéCPUºÍGPUÐÔÄÜ£¬¶¼ÊÇÄ£ÄâÕæÊµ²Ù×÷µÄÁ÷³Ì¡£Ç°ÕßÈ¡µÃÁË4724·Ö£¬ºóÕß¿ªÆôGPU¼ÓËÙµÄÇé¿öÏÂÄÃµ½ÁË6637·Ö£¬¶ÔÓÚÒ»¿îÇá±¡ÉÌÎñ±¾À´Ëµ¶¼ÊÇ²»´íµÄ³É¼¨ÁË£¬¼òµ¥´¦ÀíÏÂÍ¼Æ¬£¬¼ô¼ÊÓÆµÎÊÌâ²»´ó£¬4KÊÓÆµ¼ô¼»áÓÐÐ©Ñ¹Á¦¡£
Èç½ñ²»ÉÙÈË¹¤×÷ÖÐ¶¼»áÓÐÒÆ¶¯°ì¹«µÄÐèÇó£¬ËùÒÔ¶ÔÓÚÉÌÎñÈËÊ¿À´Ëµ£¬³ýÁËÐÔÄÜÍâ£¬Ðøº½Í¬Ñù·Ç³£ÖØÒª£¬ÎÒÕâÀïÒ²½øÐÐÁË²âÊÔ£¬ÔÚµçÔ´Ä£Ê½ÎªÆ½ºâµÄÇé¿ö£¬ÔËÐÐPCMark 10Ó¦ÓÃ³ÌÐò²âÊÔ£¬Ä£ÄâÓÃ»§Ê¹ÓÃOfficeÈý¼þÌ×°ì¹«ºÍä¯ÀÀÍøÒ³£¬×îÖÕµçÁ¿´Ó100%µ½5%£¬Ðøº½Ê±¼äÎª8Ð¡Ê±39·ÖÖÓ£¬ÊÇ¸ö²»´íµÄ³É¼¨£¬ÇáÖÐ¶È¸ºÔØ»ù±¾¿ÉÒÔÓ¦¶ÔÒ»°ÙÌìµÄ°ì¹«ÐèÇó¡£
Ò»Õ¾Ê½AI½â¾ö·½°¸£¬ÖúÁ¦¸ßÐ§Éú²ú°ì¹«
×÷ÎªÒ»Ì¨AI PC£¬AIµ±È»ÊÇÖØÖÐÖ®ÖØ£¬³ýÁËÓÐ×Åµ×²ãµÄÓ²¼þËãÁ¦£¬Õ½66»¹ÄÚÖÃÁËÕ½AIÒ»Õ¾Ê½AI½â¾ö·½°¸¡ªÕ½AI£¬¹¹½¨ÁËÒ»Ì×ÊôÓÚ×Ô¼ºµÄAIÉúÌ¬¡£
Ê×ÏÈÊÇÕ½AIÖÇÄÜÖúÀí£¬ËüÌá¹©ÁËAIÖÇÄÜÖúÊÖ¡¢AI»Í¼¡¢AIµçÄÔ¹Ü¼ÒÒÔ¼°AI¸öÈËÖªÊ¶¿âµÈ¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔËµÊÇ¹ã´óÖ°³¡ÈËµÄ¡°Ð§ÂÊ¼ÓËÙÆ÷¡±+¡°ÌùÐÄ¹Ü¼Ò¡±¡£AIÖÇÄÜÖúÊÖÌá¹©ÁËDeepSeek V3¡¢DeepSeek R1¡¢Qwen3ÒÔ¼°µÈ¶àÖÖÂúÑªÔÆ¶Ë´óÄ£ÐÍÒÔ¼°¶à¿î±¾µØ´óÄ£ÐÍ¹©ÓÃ»§Ñ¡ÔñºÍÊ¹ÓÃ¡£¹¤×÷ÖÐÓöµ½Ê²Ã´ÎÊÌâ£¬¶¼¿ÉÒÔÖ±½ÓÎÊËü¡£
ÔÆ¶Ë´óÄ£ÐÍµÄÓÅÊÆÔÚÓÚ²ÎÊýÁ¿´ó£¬¶øÇÒ¿ÉÒÔÁªÍø½øÐÐ¼ìË÷£¬±ÈÈçÎÒ×î½üÕýÔÚÑÐ¾¿¹ØÓÚÕÛµþÆÁÊÖ»úµÄ·¢Õ¹£¬¾Í¿ÉÒÔÖ±½ÓÔÚÕâÀïËÑË÷Ïà¹ØµÄ×ÊÁÏ×÷Îª²Î¿¼£¬ÕÒµ½´´×÷µÄÁé¸ÐºÍ½Ç¶È¡£
µ±È»£¬Ëü»¹¿ÉÒÔ°ïÖú¹ã´óÖ°³¡ÈË½â¾ö¹¤×÷ÖÐµÄÒ»´ó¡°³¬¼¶ÄÑÌâ¡±¡ªÐ´»ã±¨¡£ÏàÐÅ²»ÉÙÐ¡»ï°é¶¼ºÍÎÒÒ»Ñù£¬µ½ÁËÖÜÎåÏÂ°àÇ°¾Í»á·Ç³£µÄÍ·ÌÛ£¬ÒòÎªÒª×öÒ»ÖÜµÄ»ã±¨£¬ËäÈ»Æ½Ê±»á°ÑÒ»Ð©¹¤×÷¼ÇÂ¼ÏÂÀ´£¬µ«Ò»·½Ãæ²»¹»ÏêÏ¸£¬ÁíÒ»·½Ãæ¿´ÆðÀ´½á¹¹²»ÇåÎú£¬ÕâÊ±ºòAIÖÇÄÜÖúÊÖ¾ÍÄÜ°ïÄã¸ã¶¨ÕâÒ»ÇÐ!ÎÒÕâÀï°ÑÒ»·ÝÏúÊÛÍ¬ÊÂµÄÖÜ±¨·ÅÁË½øÈ¥£¬ÈÃËü°ïÃ¦ÓÅ»¯ÕûÀíÁËÒ»ÏÂ£¬ºÜ¿ì¾Í¸ø³öÁËÒ»·ÝÌõÀíÇåÎúµÄÖÜ±¨£¬Ö»ÒªÔÙÉÔÎ¢È·ÈÏºÍÓÅ»¯ÏÂ£¬¾Í¿ÉÒÔÌá½»¸øÁìµ¼£¬È»ºó¿ªÐÄµÄÏÂ°àÁË¡£
³ýÁË¿ÉÒÔ½øÐÐÖªÊ¶ÎÊ´ð¡¢ÕûÀíÖÜ±¨Íâ£¬Ëü»¹Ìá¹©ÁË¡°AI·Òë¡¢ÎÄ°¸ÈóÉ«¡¢¿ìËÙÌáÎÊ¡±µÈ¿ì½Ý¹¦ÄÜ¡£ÏñÎÒ¾³£¿´Ò»Ð©¹úÍâµÄ¿Æ¼¼ÍøÕ¾£¬Óöµ½Ò»Ð©²»Ì«ÄÜ¶Á¶®µÄÄÚÈÝÊ±£¬¾Í¿ÉÒÔ°ÑËüÃÇ¸´ÖÆÏÂÀ´£¬·ÅÔÚÕâÀïÀ´½øÐÐ·Òë£¬°ïÖúÎÒ¸üºÃµÄÀí½âÏà¹ØµÄÄÚÈÝ£¬¶øÇÒ»á°ÑÄÚÈÝÖÐµÄÒ»Ð©×¨ÒµÃû´Ê½øÐÐµ¥¶ÀµÄ½âÊÍºÍËµÃ÷£¬°ïÖúÎÒÃÇ¸üºÃµÄÈ¥Àí½âÕû¶ÎÄÚÈÝµÄÒâË¼£¬·Ç³£µÄ°ô¡£
ÎÄ°¸ÈóÉ«ºÍÄÚÈÝÐøÐ´Í¬ÑùºÜºÃÓÃ£¬ÓÈÆäÊÇ¶ÔÓÚºÍÎÒÒ»ÑùµÄÄÚÈÝ´´×÷Õß»òÊÇ´ÓÊÂÎÄ°¸Àà¹¤×÷µÄÐ¡»ï°é¡£Ç°Õß¿ÉÒÔÈÃËüAI°ïÎÒÃÇ¶ÔÎÄ°¸½øÐÐÈóÉ«£¬ÌáÉýÆä¿É¶ÁÐÔºÍÁ÷³©¶È£¬²¢ÇÒ»¹»á¸ø³öÓÅ»¯µÄËµÃ÷£¬ÈÃÓÃ»§¿ÉÒÔÑ§Ï°ºÍ²Î¿¼Ë¼Â·£¬Ö®ºó×«Ð´ÎÄ°¸Ê±¸üµÃÐÄÓ¦ÊÖ¡£
ºóÕßÔò¿ÉÒÔÔÚÎÒÃÇ×«Ð´ÄÚÈÝÊÇÈ±ÉÙË¼Â·Ê±Ê¹ÓÃ£¬ÈÃAI½øÐÐÐøÐ´£¬¿´¿´Ëü»á´ÓÊ²Ã´½Ç¶ÈÍùÏÂ¼ÌÐø´´×÷£¬³ýÁËÄÚÈÝÍâ»¹»á°ÑÐøÐ´µÄË¼Â·¸ø³öÀ´£¬¸øÎÒÃÇµÄÄÚÈÝ×«Ð´Ìá¹©²Î¿¼µÄ½Ç¶ÈºÍ·½Ïò¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬³ýÁË¿ÉÒÔÊ¹ÓÃÔÆ¶ËAI´óÄ£ÐÍÀ´ÊµÏÖÉÏÃæÕâÐ©¹¦ÄÜÍâ£¬»ùÓÚ¿áî£Ultra 5 125HÌá¹©µÄÇ¿´ó±¾µØËãÁ¦£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÀûÓÃ±¾µØAI´óÄ£ÐÍ¶ÔÊý¾Ý½øÐÐ´¦Àí£¬×î´ó²ÎÊý¿É´ï140ÒÚ¡£ÕâÖÖÔÆ¡¢¶ËÐÍ¬µÄ·½°¸¸øÁËÓÃ»§¸ü´óµÄÑ¡Ôñ¿Õ¼ä£¬ÏëÒª¸üÇ¿´óµÄËãÁ¦£¬¿ÉÒÔÊ¹ÓÃÔÆ¶Ë´óÄ£ÐÍ£¬¶øÏëÒª±£ÕÏÊý¾ÝÒþË½»òÊÇÃ»ÓÐÍøÂçÊ±£¬Ôò¿ÉÒÔÓÃ±¾µØ´óÄ£ÐÍ¡£
ÏñÈç¹ûÐèÒª´¦ÀíµÄ¶«Î÷Éæ¼°µ½Ò»Ð©ÒþË½»òÊÇ»úÃÜÊý¾Ý£¬¾ÍÓ¦¸ÃÓÃ¶Ë²à´óÄ£ÐÍ½øÐÐ´¦Àí£¬±ÈÈçÎÒÕâÀïÓÃµÄÊÇ±¾µØµÄ80ÒÚ²ÎÊýQwen 3´óÄ£ÐÍ´¦ÀíÁËÏÂ¸Õ²ÅµÄÄÇ¸öÖÜ±¨£¬Ö÷ÒªÒÀ¿¿¿áî£Ultra 5 125HµÄArc GPU½øÐÐÔËËã£¬ËÙ¶ÈºÍÐ§¹û¶¼Âù²»´íµÄ£¬Ö»ÓÃÁË²»µ½2·ÖÖÓ¾ÍÓÅ»¯³öÀ´ÁËÒ»·ÝºÜÌõÀíÇåÎúµÄÖÜ±¨¡£
AI·ÒëµÄÐ§¹ûÍ¬Ñù²»´í£¬²»µ½2·ÖÖÓ¾ÍÍêÕûÁËÕâÒ»´ó¶ÎÄÚÈÝµÄ·Òë£¬·Òë×¼È·¶ÈÒ²OK£¬Í¬Ñù»á°ÑÒ»Ð©×¨ÒµÃû´Êµ¥¶ÀÄÃ³öÀ´½øÐÐ·ÒëºÍ½âÊÍ¡£
AI»Í¼Ôò¸øÁËÄÚÈÝ´´×÷ÕßÒ»ÖÖÈ«ÐÂµÄË¼Â·£¬ÎÒ¸öÈËÈÏÎª£¬AI´´×÷Ëü²¢·ÇÊÇÎªÁËÌæ´úÈËÀà´´×÷£¬¶øÊÇÒ»ÖÖ½«ÄÔÄÚÏë·¨¿ìËÙ¾ßÏó»¯µÄÍ¾¾¶£¬ËüÊÇÒ»ÖÖ¸ßÐ§µÄ¹¤¾ß¡£Í¨¹ýÈËÓëAIÏà»¥½øÐÐÐÍ¬£¬À´ÌáÉý´´×÷µÄÐ§ÂÊ¡£±ÈÈçÎÒÏëÒª»Ò»Á¾ÔÚÈü²©Åó¿Ë¶¼ÊÐÖÐµÄ¼²³ÛÅÜ³µ£¬¾Í¿ÉÒÔ½«ÕâÐ©ÃèÊöÊäÈë½øÈ¥£¬Ö»Òª¼¸Ãë¾Í¿ÉÒÔÉú³ÉÍ¼Æ¬£¬Ö®ºóÎÒÃÇ¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÐèÇó£¬¶ÔÃèÊö½øÐÐÐÞ¸ÄºÍÓÅ»¯¡£±È½Ï¿ÉÏ§µÄÊÇ£¬Ä¿Ç°Õâ¸ö¹¦ÄÜ»¹²»Ö§³Ö±¾µØ´óÄ£ÐÍ¡£
AI¸öÈËÖªÊ¶¿â¾ÍºÜºÃÀí½âÁË£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔ½«Æ½Ê±ËÑ¼¯µÄÒ»Ð©×ÊÁÏ´«ÉÏÈ¥£¬¹¹½¨ÊôÓÚ×Ô¼ºµÄÒ»¸öÖªÊ¶¿â¡£±ÈÈçÎÒ×î¾Í½«Ö®Ç°×öAI PCÄÚÈÝÊ±µÄ×ÊÁÏÉÏ´«ÁËÉÏÈ¥£¬ÕâÀï¶àËµÒ»¾ä£¬Ä¿Ç°½öÖ§³ÖWordÎÄµµ£¬¶øÇÒÃ¿´ÎÖ»¿ÉÒÔÉÏ´«Ò»¸öÎÄµµ£¬Ï£ÍûºóÐøÄÜ¹»½øÐÐÓÅ»¯¡£
Ö®ºó¾Í¿ÉÒÔÔÚAIÖÇÄÜÖúÊÖÄÇ¿é»ùÓÚ¸öÈËÖªÊ¶¿â½øÐÐÌáÎÊ£¬¸ù¾ÝÐèÇóÑ¡ÔñÔÆ¶Ë»òÕß±¾µØ´óÄ£ÐÍ¶ÔÆä½øÐÐ´¦Àí¡£ÎÒÕâÀïÊÇÓÃ±¾µØÄ£ÐÍ½øÐÐÀ´½øÐÐµÄ´¦Àí£¬
AIµçÄÔ¹Ü¼ÒÔòÊÇÎÒÃÇµÄ¡°ÌùÐÄÖúÊÖ¡±£¬ËüÍêÈ«ÒÀÀµµÄÊÇ±¾µØAIËãÁ¦£¬ËùÒÔÔÚÃ»ÓÐÍøÂçµÄÊ±ºòÍ¬Ñù¿ÉÒÔÊ¹ÓÃ¡£µ±Óöµ½Ò»Ð©¹ØÓÚÉè±¸µÄÎÊÌâÊ±£¬¾Í¿ÉÒÔ×ÉÑ¯Ëü¡£±ÈÈç£¬µ±ÎÒÃÇÄÃµ½ÐÂµçÄÔÊ±£¬ÏëÒª¸ø´ÅÅÌ½øÐÐ¸ö·ÖÇø£¬¾Í¿ÉÒÔ½øÐÐÌáÎÊ¡£Ëü»á¸ø³ö·Ç³£ÏêÏ¸µÄ²½ÖèºÍ·½·¨£¬¶øÎÒÃÇÖ»ÐèÒª¸ù¾ÝËüÒ»²½²½½øÐÐ²Ù×÷¾ÍÐÐ£¬¶ÔÓÚµçÄÔÐ¡°×À´Ëµ·Ç³£µÄ·½±ã¡£¶øÇÒÈç¹û¾õµÃÎÊÌâÃ»ÄÜ½â¾öµÄ»°£¬»¹¿ÉÒÔµã»÷»Ø´ð×îºóµÄ»Ý¹Ü¼Ò´°¿Ú£¬¼´¿ÉÈ¥×ÉÑ¯¹¤³ÌÊ¦£¬Ñ°ÇóÔÚÏßÔ¶³Ì·þÎñ¡£
¾«Ñ¡AIÓ¦ÓÃÖÐÔòÎª´ó¼Ò¾ÛºÏÁË¸÷ÖÖÏà¹ØµÄÈí¼þ£¬¸²¸ÇÁËÒôÆµ´´×÷¡¢»æÍ¼Éú³É¡¢ÖÇÄÜÖúÊÖ¡¢´´ÒâÐ´×÷µÈÖî¶àÁìÓò¡£±ÈÈçÕâ¿îÕ½AiPPT£¬Ö»Ðè¼òµ¥µÄ×ÔÈ»ÓïÑÔÖ¸Áî¾Í¿ÉÒÔÉú³ÉPPT´ó¸Ù²¢Æ¥ÅäÄ£°å£¬ÊµÏÖÈ«×Ô¶¯ÖÆ×÷PPT¡£ÏÂÔØºÃÀëÏßÄ£ÐÍºó¼´¿ÉÇÐ»»ÎªÀëÏßÄ£Ê½£¬ÒÀ¿¿¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷Ìá¹©µÄ±¾µØËãÁ¦Íê³ÉPPTÉú³É¡£
ÎÒÕâÀï¾ÍÔÚÀëÏß×´Ì¬ÏÂ£¬Éú³ÉÁËÒ»¸ö¹ØÓÚ¡°AIGCÔÚ°ì¹«ÁìÓòµÄÓ¦ÓÃ³¡¾°¡±µÄPPT£¬Ëü»áÏÈ¸ù¾ÝÕâ¸öÖ÷ÌâÉú³ÉPPTµÄ´ó¸Ù£¬È»ºóÌôÑ¡·ûºÏÕâ¸öÖ÷ÌâµÄÄ£°å£¬¾Í¿ÉÒÔ¿ªÊ¼Éú³ÉPPTÁË£¬ËÙ¶ÈÂù¿ìµÄ£¬ÎÒÃÇ»¹¿ÉÒÔ¶ÔÉú³ÉµÄPPT½øÐÐ±à¼£¬°üÀ¨¸ü¸Ä¸÷ÖÖÉèÖÃ¡¢±à¼´ó¸ÙÄÚÈÝ¡¢²åÈëÔªËØµÈµÈ£¬ÓÐÐ§µÄ°ïÖúÎÒÃÇÌáÉýÖÆ×÷PPTµÄÐ§ÂÊ¡£
¶ÔÓÚ¿ª·¢Õß¶øÑÔ£¬Õ½AIµÄ×¨Òµ¿ª·¢»·¾³ºÍ±à³ÌÌ×¼þ¼ò»¯ÁËAIµÄ¿ª·¢Á÷³Ì¡£»ÝÆÕÍ¨¹ýÌá¹©WSL2°²×°Ö¸ÄÏ£¬Ê¹WindowsÓÃ»§ÄÜ¹»±ã½ÝµØÊ¹ÓÃUbuntu»·¾³ÖÐµÄAI¿ªÔ´¿ª·¢Èí¼þ£¬Í¬Ê±£¬Ö÷Á÷¿ª·¢Ì×¼þºÍÇý¶¯¡¢ÖÇÄÜ±à³ÌÖúÊÖºÍ´úÂëÉú³ÉÆ÷µÈ×ÊÔ´£¬ÎªÈí¼þ¿ª·¢ÕßÌá¹©ÁËÈ«·½Î»µÄ¼¼ÊõÖ§³Ö¡£
ÉÏÃæÎÒÃÇÒ²ÓÐÌáµ½£¬Õ½66´îÔØÁË¿áî£Ultra 5 125H´¦ÀíÆ÷£¬ÔÚCPUºÍGPUµÄ»ù´¡ÉÏ£¬¼ÓÈëÁË×¨ÎªAI¸ºÔØÉè¼ÆµÄNPU£¬Èý´óAIÒýÇæ¸÷Ë¾ÆäÖ°£¬ÎªÉè±¸Ìá¹©ËùÐèµÄAIËãÁ¦¡£ÆäÖÐNPU¾ßÓÐ¸ßÄÜÐ§¡¢µÍ¹¦ºÄµÈÓÅÊÆ£¬ÓÈÆäÊÊºÏ³¤Ê±¼äÔËÐÐµÄAIÓ¦ÓÃ£¬±ÈÈçÊÓÆµ»áÒéÖÐµÄ±³¾°Ðé»¯¡¢ÈËÌå×·×Ù¡¢ÑÛ½Ç¶È½ÃÕýµÈ¡£Ä¿Ç°£¬ÊÓÆµ»áÒé¿ÉÒÔËµÊÇÃ¿¸öÖ°³¡ÈËµÄ¡°±ØÐÞ¿Î¡±£¬Õ½66ÓÐ×ÅÒ»¿Å500ÍòÏñËØµÄÉãÏñÍ·£¬Ïà±ÈÓÚÒ»°ã±Ê¼Ç±¾µÄ210ÍòÏñËØÒªÒªÇåÎúºÜ¶à¡£
ÉãÏñÍ·»¹ÉèÖÃÁËÎïÀíÆÁ±Î²¦Æ¬£¬²»Ê¹ÓÃÊ±¿ÉÒÔÎïÀíÕÚ±Î£¬±ÜÃâÒþË½ÐÅÏ¢Ð¹Â¶¡£
Í¬ÊÇËü»¹Ö§³ÖWindows Studio Effects£¬ÓµÓÐ±³¾°Ä£ºý¡¢ÑÛÉñ½»Á÷¡¢×Ô¶¯È¡¾°µÈ¹¦ÄÜ£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©¸ü³öÉ«µÄ»áÒéÌåÑé¡£²¢ÇÒÕâÈýÏî¹¦ÄÜµÄ¸ºÔØÊÇÅÜÔÚ¿áî£Ultra 5 125HµÄNPUÉÏ£¬ÔÚÊÓÆµ»áÒéÊ±¿ÉÒÔ¼õÉÙ¶ÔCPU/GPU×ÊÔ´µÄÕ¼ÓÃ£¬²¢ÇÒ¹¦ºÄ¸üµÍ¡£
¼òÔ¼ÄÍÓÃ½ðÊô»úÉí£¬¸ß·Ö¸ßË¢¸ßÉ«ÓòÆÁÄ»
»ÝÆÕÕ½66ÑÓÐøÁË¸ÃÏµÁÐ¼òÔ¼ÉÌÎñµÄÉè¼Æ·ç¸ñ£¬A/C/DÈýÃæ¾ù²ÉÓÃÂÁºÏ½ð²ÄÖÊ£¬±£ÕÏÄÍÓÃÐÔµÄÍ¬Ê±£¬Ò²ÓÐ×Å·Ç³£²»´íµÄÖÊ¸Ð¡£¶øÇÒÏà±ÈÓÚÖ®Ç°ÈñÀûµÄ±ßÔµ£¬Õâ´ú»ÝÆÕÕ½ 66²ÉÓÃÁË¸ü¼ÓÔ²ÈóµÄ»¡½ÇÉè¼Æ£¬¹ý¶È¸ü¼ÓµÄË³»¬¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬Õâ¿î»úÆ÷Í¨¹ýÁËÒµ½çÑÏ¿ÁMIL-STD-810H 19Ö÷Ïî¾ü±ê²âÊÔ£¬°üÀ¨µøÂä¡¢³å»÷¡¢¸ßµÍÎÂ¡¢ÎÂ¶ÈµÈ²âÊÔ£¬±£ÕÏ»úÆ÷ÔÚ¸÷ÖÖÑÏ¿Á»·¾³ÏÂÒÀÈ»¿ÉÒÔÕý³£Ê¹ÓÃ¡£
ÏñÆ½Ê±Éú»îÖÐÄÇÐ©ÁîÈËâ§²»¼°·ÀµÄÐ¡ÒâÍâ£¬±ÈÈçÊÖÒ»»¬²»Ð¡ÐÄ°ÑË®È÷ÔÚµçÄÔÉÏ£¬Ë®Á÷Ë²¼äÂûÑÓÖÁ¼üÅÌ·ìÏ¶;ÓÖ»òÊÇ×ßÂ·Ê±Ã»ÁôÒâ½ÅÏÂ£¬µçÄÔ´ÓÊÖÖÐÒâÍâµøÂä£¬ÖØÖØµØË¤ÔÚµØÉÏ;ÔÙ»òÊÇÉí´¦¼«¶Ë¸ßÎÂµÄÏÄÈÕ»§Íâ£¬ÔÚÁÒÈÕÖË¿¾ÏÂ£¬µçÄÔ³¤Ê±¼ä±©Â¶ÆäÖÐ£¬»úÉí±äµÃ¹öÌÌ£¬Òà»ò´¦ÓÚº®ÀäµÄ»§Íâ£¬ÖÜÎ§»·¾³ÎÂ¶ÈµÍÖÁÁãÏÂ¼¸Ê®¶È£¬ËüÈ´Æ¾½è×Å³öÉ«µÄ·À»¤ÐÔÄÜ£¬Ë¿ºÁ²»ÊÜÕâÐ©¶ñÁÓ×´¿öµÄÓ°Ïì£¬ÎÈÎÈµØ¼ÌÐøÔËÐÐ£¬ÈÃ¹¤×÷¿ÉÒÔË³Àû½øÐÐ¡£
»úÉíµÄCÃæÑÓÐø×ÅÒ»Ìå³ÉÐÍ¹¤ÒÕ£¬±ßÔµ´¦Ã»ÓÐÆ´½Ó£¬Ò»ÌåÐÔ¸üÎª³öÉ«¡£¼üÅÌ²ÉÓÃÁËÇ³»ÒÉ«µÄ´ó¼üÃ±£¬1.5mm³¤¼ü³Ì£¬»Øµ¯·Ç³£ÓÐÁ¦£¬´ò×ÖÊ±ºÜ¸úÊÖ£¬´øÀ´ÁË·Ç³£³öÉ«µÄÊäÈëÌåÑé¡£
¼üÅÌÏÂ·½µÄ´¥¿Ø°åÃæ»ýÒ²ºÜ´ó£¬±íÃæË³»¬Ï¸Äå£¬²Ù¿ØÌåÑé±È½ÏÓÅÐã
BÃæÊÇÒ»¿é2.5KµÄÆÁÄ»£¬ÏÔÊ¾Ð§¹û·Ç³£ÇåÎúÏ¸Äå£¬120HzµÄ¸ßË¢ÐÂÂÊÎÞÂÛÊÇÈÕ³£Ê¹ÓÃ»¹ÊÇÍæÒ»Ð©ÓÎÏ·¶¼¸ü¼ÓµÄË¿»¬Á÷³©¡£
16:10µÄÆÁÄ»±ÈÀýÒ²ÈÃËü¿ÉÒÔ±È³£¹æµÄ16:9ÆÁÄ»ÏÔÊ¾¸ü¶àµÄÄÚÈÝ£¬¸üÊÊºÏä¯ÀÀÍøÒ³ºÍÎÄµµ¡£
Êµ²âÕâ¿éÆÁÄ»µÄÁÁ¶È¿É´ï563ÄáÌØ£¬³¬¹ýÁË±ê³ÆµÄ500ÄáÌØ¡£
²¢¸²¸ÇÁË98.5% DCI-P3ºÍ99.8% sRGBÉ«Óò£¬¿ÉÒÔËµÊÇÍ¬µÈ¼ÛÎ»ÖÐµÄÙ®Ù®Õß¡£¶øÇÒ×î´ó¦¤EÖ»ÓÐ0.74Âð£¬Æ½¾ù¦¤EÔòÖ»ÓÐ0.22£¬²»½öÉ«Óò¹ã£¬¶øÇÒÉ«²ÊÏÔÊ¾·Ç³£¾«×¼£¬¿ÉÒÔÓ¦¶ÔÓÃ»§ÈÕ³£Ê¹ÓÃºÍ×¨Òµ´´×÷ÐèÇó¡£
±ãÐ¯ÐÔ·½Ãæ£¬Êµ²âÕ½66»úÉí×î±¡´¦Ô¼Îª11mm£¬×îºñ´¦Ô¼Îª20mm£¬ÖØÁ¿Ô¼Îª1.44kg£¬ÂÃÐÐÖØÁ¿Ô¼Îª1.76kg£¬Ð¯´ø¸ºµ£²¢²»Ëã´ó¡£
¶øÇÒÏà±ÈÓÚ´«Í³Çá±¡±¾£¬×÷ÎªÒ»¿îÉÌÎñ±¾£¬Ëü±£ÁôÁË¸üÎª·á¸»µÄ½Ó¿Ú£¬×ó²àÌá¹©ÁË1¸öUSB-A¡¢2¸öÈ«¹¦ÄÜUSB-C¡¢HDMIºÍ3.5mm¶ú»ú½Ó¿Ú£¬ÓÒ²àÔòÓÐ1¸öUSB-AºÍRJ-45ÓÐÏßÍøÂç½Ó¿Ú£¬¿ÉÒÔÂú×ãÓÃ»§Á¬½ÓÍâÉè¡¢´«ÊäÊý¾Ý¡¢À©Õ¹ÆÁÄ»ÒÔ¼°Á¬½ÓÓÐÏßÍøÂçµÈÐèÇó¡£
µ¥·çÉÈË«ÈÈ¹ÜÉ¢ÈÈ£¬Ë«ÄÚ´æ²å²Û¿ÉÀ©Õ¹
ÎÒÃÇ¼òµ¥²ð¿ª¿´Ò»ÏÂÄÚ²¿µÄ½á¹¹£¬ÉÏÃæÊÇµ¥·çÉÈ+Ë«ÈÈ¹ÜµÄ£¬À´±£ÕÏ´¦ÀíÆ÷µÄÉ¢ÈÈ¡£
CPUÏÂ·½ÆÁ±ÎÕÖÏÂµÄ²å²ÛÉÏÊÇÁ½Ìõ16GB DDR5ÄÚ´æ£¬ÏëÒª¸ü´óµÄÄÚ´æµÄÓÃ»§¿ÉÒÔ×ÔÐÐ½øÐÐ¸ü»»¡£
Ð´ÔÚ×îºó
×÷ÎªÒ»Ì¨Ö÷Á÷ÉÌÎñ±¾£¬»ÝÆÕÕ½66 2025¿áî£Ultra°æÓÐ×Å·Ç³£³öÉ«×ÛºÏËØÖÊ¡£Ëü´îÔØÁË¿áî£Ultra 5 125H´¦ÀíÆ÷£¬¿ÉÒÔÂú×ãÈÕ³£Éú²ú°ì¹«ÐèÇó£¬¶øÇÒ¼´±ãÔÚ¸ß¸ºÔØÏÂµÄÔëÒôºÍ±íÃæÎÂ¶È¿ØÖÆ¶¼·Ç³£³öÉ«;ÄÚÖÃµÄÕ½AIÓ¦ÓÃÌá¹©ÁËÒ»Õ¾Ê½µÄAIÌåÑé£¬·á¸»µÄ¹¦ÄÜ¿ÉÒÔÖúÁ¦ÓÃ»§¸üºÃµØ½øÐÐÄÚÈÝ´´×÷£¬¶øÇÒÌá¹©µÄÊÇ¶ËÔÆÐÍ¬µÄ·½°¸£¬ÏëÒª¸üÇ¿µÄËãÁ¦Ê±£¬¿ÉÒÔÊ¹ÓÃ²ÎÊýÁ¿¸ü´óµÄÔÆ¶Ë´óÄ£ÐÍ£¬¶øÏëÒª±£ÕÏÊý¾ÝÒþË½ÐÔÊÇÔò¿ÉÒÔÑ¡Ôñ¶Ë²à´óÄ£ÐÍ£¬½«Ñ¡ÔñÈ¨½»¸øÓÃ»§;»ÝÆÕÕ½66²ÉÓÃÁË¼á¹ÌÇá±¡µÄ½ðÊô»úÉí£¬Í¨¹ýÁËÑÏ¿ÁµÄMIL-STD-810H 19Ö÷Ïî¾ü±ê²âÊÔ£¬¾ß±¸³öÉ«µÄ±ãÐ¯ÐÔºÍÄÍÓÃÐÔ£¬¸üºÃµØÓ¦¶Ô²»Í¬µÄÊ¹ÓÃ³¡¾°£¬²¢ÇÒ¾ßÓÐ·Ç³£·á¸»µÄÀ©Õ¹½Ó¿ÚºÍÄÚ²¿À©Õ¹¿Õ¼ä£¬Âú×ãÓÃ»§µÄÀ©Õ¹ÐèÇó;»¹ÓÐÍ¬¼¶±ð²úÆ·ÖÐÉÙÓÐµÄ¸ß·Ö¸ßË¢¸ßÉ«ÓòÆÁÄ»£¬ÎÞÂÛÊÇÈÕ³£°ì¹«£¬»¹ÊÇ½øÐÐ´´×÷ºÍÓéÀÖ¶¼ÄÜ´øÀ´¸üºÃµØÌåÑé¡£
Èç¹ûÄãÏëÒªÑ¡ÔñÒ»Ì¨ÐÔÄÜÎÈ¶¨¡¢ÆÁÄ»³öÉ«¡¢Çá±¡ÄÍÓÃ¡¢ÖÇÄÜ¸ßÐ§¡¢½Ó¿Ú·á¸»ÇÒ¼Û¸ñÊµ»ÝµÄÉÌÎñ±¾£¬ÄÇÃ´Õâ¿î»ÝÆÕÕ½66¾ø¶ÔÊÇÎÞ·¨ÈÆ¹ýÈ¥µÄ£¬Ä¿Ç°¹ú²¹ºó½öÐè3839Ôª¼´¿ÉÄÃÏÂ!
