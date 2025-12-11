¿áî£Ultra 9 X9 388HÅÜ·ÖÆØ¹â£ºµ¥ºËÍ»ÆÆ3000·Ö£¬¶àºËÌáÉý½ü20%
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÏÂ¸öÔÂ£¬È«Çò¿Æ¼¼ÁìÓò±¸ÊÜÖõÄ¿µÄÄê¶ÈÊ¢»á¡ªCES,¼´½«ÔÚÀË¹Î¬¼ÓË¹Ê¢´ó¾Ù°ì¡£×÷ÎªÈ«Çò¹æÄ£×î´ó¡¢Ó°ÏìÁ¦×îÇ¿µÄÏû·Ñµç×ÓÕ¹»áÖ®Ò»£¬Ã¿ÄêCES´ó»á¶¼ÎüÒý×ÅÀ´×ÔÊÀ½ç¸÷µØµÄÖÚ¶à³§ÉÌÆë¾ÛÒ»ÌÃ£¬·×·××¥×¡Õâ¸ö¾ø¼ÑÆõ»ú£¬¾ºÏà·¢²¼×Ô¼Ò¾«ÐÄ³ï±¸µÄÐÂÆ·¡£¸ù¾Ý´ËÇ°¶à·½¿É¿¿ÏûÏ¢Í¸Â¶£¬Ó¢ÌØ¶û½«ÔÚCES 2026ÉÏÖØ°õÍÆ³öÆäÔÍÄðÒÑ¾ÃµÄPanther LakeÒÆ¶¯´¦ÀíÆ÷£¬Õâ¿î´¦ÀíÆ÷¼´È«ÐÂµÄ¿áî£Ultra 300ÏµÁÐ¡£¾ÍÔÚ½üÈÕ£¬Ò»¿î´îÔØ¿áî£Ultra 9 X9 388H´¦ÀíÆ÷µÄÉè±¸³öÏÖÔÚÁËGeekbench 6µ±ÖÐ£¬ÕâÊÇPanther LakeÆØ³öµÄÊ×¸ö»ù×¼²âÊÔ³É¼¨¡£
Õâ¿î¿áî£Ultra 9 X9 388H´¦ÀíÆ÷Ò»¸ÄÖ®Ç°6+8+2µÄºËÐÄ×éºÏ£¬±äÎªÁË4¿ÅÐÔÄÜºËÐÄ£¬8¿ÅÐ§ÂÊºËÐÄ£¬ÒÔ¼°4¿ÅµÍ¹¦ºÄÐ§ÂÊºËÐÄµÄ×éºÏ£¬¹²16¿ÅºËÐÄ£¬Æä×î´óî£ÆµÆµÂÊ¿É´ï5.1GHz£¬»¹Åä±¸ÁË18MBµÄÈý¼¶»º´æ¡£´ËÍâÕâÌ¨²âÊÔÉè±¸´îÔØÁË64GBµÄÄÚ´æ¡£ÔçÐ©Ê±ºò£¬ÓÐÏûÏ¢±íÃ÷Õâ¸öSKU»¹»áÅä±¸12µ¥ÔªµÄXe3ºËÏÔArc B390¡£Õâ¿îºËÏÔÔÚÍ¼ÐÎ´¦ÀíÄÜÁ¦ÉÏÓÐ×Å³öÉ«µÄ±íÏÖ£¬Æä»ù´¡TDP(ÈÈÉè¼Æ¹¦ºÄ)Îª25W£¬×î´óTDP¿ÉÒÔ´ïµ½65 - 80W£¬ÓÐ×ÅºÜ²»´íµÄ¹¦ºÄÑÓÕ¹ÐÔ£¬Âú×ã²»Í¬Éè±¸µÄÐèÇó¡£
ÔÚGeekbench 6.5²âÊÔÖÐ£¬¿áî£Ultra 9 X9 388HÕ¹ÏÖ³öÁËÇ¿¾¢µÄÐÔÄÜÊµÁ¦¡£Æäµ¥ºËÅÜ·Ö´ïµ½ÁË3057£¬¶àºËµÃ·Ö¸üÊÇ¸ß´ï17687¡£ÓëÇ°´úÍ¬Îª16ºËÐÄµÄ¿áî£Ultra 9 285H´¦ÀíÆ÷Ïà±È£¬ÁìÏÈ·ù¶ÈÔ¼Îª15-19%;¶øÓë¿áî£Ultra 9 185HÏà±È£¬ÁìÏÈ·ù¶È¸üÊÇ´ïµ½ÁË37-48%£¬ÐÔÄÜÌáÉý»¹ÊÇ·Ç³£ÏÔÖøµÄ¡£
ÁíÍâ£¬Õâ´Î¿áî£Ultra 9 X9 388HËù´îÔØµÄ12µ¥ÔªXe 3ºËÏÔµÄ±íÏÖÍ¬Ñù·Ç³£ÖµµÃÆÚ´ý¡£´ËÇ°£¬ÓÐ²©Ö÷ÆØ¹âÆäÔÚTimeSpyÅÜ·ÖÖÐÄÜ¹»´ïµ½6300·Ö£¬ÕâÒ»³É¼¨Ô¶³¬Ä¿Ç°¿áî£Ultra 7 285HµÄºËÏÔ±íÏÖ£¬ÉõÖÁÒÑ¾³¬¹ýÁË60W°æ±¾µÄRTX 3050¶ÀÏÔ£¬ÓÐ×Å·Ç³£²»´íµÄÍ¼ÐÎ´¦ÀíÄÜÁ¦¡£µ±È»£¬ÏÔ¿¨ÐÔÄÜºÍÄÚ´æ´ø¿íÓÐ×Å½Ï´óµÄ¹ØÏµ£¬¶øÕâ´úPanther Lake´¦ÀíÆ÷×î¸ßÄÜ¹»Ö§³Ö9600MHzµÄÄÚ´æ£¬ÕâÎÞÒÉÎªÆäºËÏÔÐÔÄÜµÄ³ä·Ö·¢»ÓÌá¹©ÁË¼áÊµµÄ±£ÕÏ¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬Õâ´Î¿áî£Ultra 300ÏµÁÐµÄ²úÆ·ÏßÕóÈÝ·Ç³£ÅÓ´ó£¬²¢ÇÒÂÔÏÔ¸´ÔÓ£¬¼òµ¥À´Ëµ£¬¿ÉÒÔ·ÖÎª´úHµÄºÍ²»´øHµÄ£¬´øHµÄ¶¨Î»Òª¸ßÒ»Ð©¡£´øHµÄÓÐ8¿îÐÍºÅ£¬6¿î¶¼ÊÇ²ÉÓÃÁË4P+8E+4LPEµÄ×éºÏ£¬ÆäÖÐÐÍºÅÖÐ´øX²¢ÇÒ½áÎ²Îª¡°8¡±µÄ°æ±¾Åä±¸µÄÊÇ12µ¥Ôª¡°ÂúÑª¡±ºËÏÔ£¬Ò²¾ÍÊÇÇ°ÃæÌáµ½µÄArc B390£¬Ö÷ÒªÃæÏòµÄÓ¦¸ÃÊÇ¸ßÐÔÄÜµÄÇá±¡±¾£¬²»´øµÄÔòÊÇ4µ¥ÔªµÄXe 3ºËÏÔ£¬ÃæÏòµÄÓ¦¸Ã´ø¶ÀÏÔµÄÓÎÏ·±¾»òÈ«ÄÜ±¾;»¹ÓÐÁ½¿îÊÇ4P+4E+4LPEµÄ×éºÏ£¬¡°8¡±½áÎ²µÄÅä±¸ÁË10µ¥ÔªµÄXe 3ºËÏÔ£¬ÁíÍâÒ»¿îÔòÊÇ4µ¥ÔªXe 3ºËÏÔ¡£²»´øHµÄÖÐ4¿îÊÇ4P+4LPEµÄ×éºÏ£¬¶¼ÊÇ4µ¥ÔªXe 3ºËÏÔ£¬2¿îÊÇ2P+4LPE×éºÏ£¬Ö»ÓÐ2µ¥ÔªXe 3ºËÏÔ¡£Õâ´ÎµÄ²úÆ·ÏßÈ·ÊµÂù·á¸»µÄ£¬´ÓÈëÃÅµ½Æì½¢¶¼º¸ÇÁË£¬¾ÍÊÇ¶ÔÓÚÏû·ÑÕßÀ´Ëµ¹ºÂòÊ±ÐèÒªºÃºÃ·Ö±æÏÂÁË¡£
´ÓÄ¿Ç°ÆØ³öµÄÐÅÏ¢À´¿´£¬Õâ´ÎµÄPanther Lake»¹ÊÇ·Ç³£ÖµµÃÆÚ´ýµÄ£¬È«ÐÂµÄ¹¤ÒÕÖÆ³Ì¡¢È«ÐÂµÄ¼Ü¹¹Éè¼ÆÒÔ¼°È«ÐÂµÄºËÐÄµÈµÈ¶ÔÓÚÐÔÄÜµÄÌáÉýÓ¦¸ÃÊÇ±È½ÏÃ÷ÏÔµÄ£¬µ±È»ÏñÆäAIÐÔÄÜ¡¢¹¦ºÄ¿ØÖÆµÈÍ¬ÑùÊÇÏû·ÑÕß·Ç³£¹Ø×¢µÄµã£¬ÏêÏ¸µÄÐÅÏ¢»¹ÊÇµÃµÈÏÂ¸öÔÂµÄCESÉÏ½ÒÏþÁË£¬´ó¼Ò¿ÉÒÔÆÚ´ýÒ»ÏÂ¡£
