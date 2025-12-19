¿Ú±®ÏúÁ¿Ë«·áÊÕ£¬»ªÎªMatePad MiniÎªºÎÒý±¬ÊÐ³¡£¿
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿×ÔÉÏÊÐÆð£¬»ªÎªMatePad Mini±ãÒÔÆä¾«×¼µÄÊÐ³¡¶¨Î»ºÍ×¿Ô½µÄ²úÆ·Á¦ÊµÏÖÁËÏúÁ¿Óë¿Ú±®µÄË«ÖØÍ»ÆÆ£ºÔÚÌìÃ¨Æ½Ì¨Õ¶»ñ¡°ÌìÃ¨Æ½°åµçÄÔÐÂÆ·°ñTOP2¡±¡°88VIPÕçÑ¡Æ½°åµçÄÔºÃÆÀ°ñTOP1¡±£¬ÔÚ¾©¶«Æ½Ì¨Î»ÁÐ¡°¸ß·Ö±æÂÊÆ½°åµçÄÔÈÈÂô°ñTOP2¡±£¬²¢»ñµÃ³¬¹ý2ÍòÌõÆÀ¼Û¡¢ºÃÆÀÂÊ¸ß´ï99%£¬¡°»úÉí³¬Çá±¡¡±¡°ÆÁÄ»³¬ÇåÎú¡±¡°³¬Ç¿Í¨ÐÅ¡±³ÉÎªÒ»ÖÚºÃÆÀÖÐµÄ¹Ø¼ü´Ê¡£
ÏßÏÂÍ¬ÑùÈËÆø±¬Åï£¬È«¹ú¶à¼Ò»ªÎªÌåÑéµê³öÏÖÅÅ¶ÓÌåÑé³¡¾°£¬»¹ÓÐ»ªÎªÃÅµêµ¼¹º±íÊ¾£¬½üÆÚ²»ÉÙ¹Ë¿Íµ½µê×¨ÃÅ¿´Õâ¿îÐÂÆ·£¬·´À¡¶¼ºÜ²»´í£¬ÌåÑéÂúÒâºóµ±³¡¹ºÂòµÄÈËÌØ±ð¶à£¬×ª»¯ÂÊÒ»Ö±¾Ó¸ß²»ÏÂ¡£ÄÇÃ´ÎÊÌâÀ´ÁË£¬»ªÎªMatePad MiniÎªºÎÄÜ»ñµÃ´óÅúÏû·ÑÕßÇàíù£¬³ÉÎª½üÆÚÊýÂëÁìÓòµÄ¡°ÏÖÏó¼¶ÐÂÆ·¡±ÄØ£¿
ÔÚÎÒ¿´À´£¬»ªÎªMatePad MiniµÄ³É¹¦²¢·ÇÅ¼È»£¬¶øÔ´ÓÚ¶ÔÓÃ»§ÔÚÒÆ¶¯³¡¾°ÏÂ¶Ô±ãÐ¯ÐÔ¡¢ÏÔÊ¾Ð§¹ûºÍÍ¨ÐÅÄÜÁ¦ÕâÈý´óºËÐÄÐèÇóµÄÉî¿Ì¶´²ìÓë¾«×¼Âú×ã£¬ÆäÖ§³Ö²å¿¨Í¨»°£¬ÓµÓÐ255g³¬Çá»úÉí¡¢5.1mmÖÁ±¡Éè¼Æ£¬¿ÉÇáËÉÂú×ãÑ§Éúµ³¡¢Çá°ì¹«ÈºÌå¡¢´´Òâ×¨ÒµÓÃ»§µÈ²»Í¬ÓÃ»§µÄ²îÒì»¯ÐèÇó¡£
255g³¬Çá»úÉí£¬¼«ÖÂ±ãÐ¯
¡°»ªÎªMatePad MiniÊÇÎÒÂò¹ý×î¾ªÏ²µÄÐ¡Æ½°å!5.1ºÁÃ×³¬±¡»úÉíºÍ255¿ËÖØÁ¿£¬µ¥ÊÖÄÃ×ÅÃ»¸ºµ££¬´§¶µÀïËæÊ±ÄÜÓÃ¡±£¬ÕâÊÇÐ¡±àÔÚ¾©¶«µçÉÌÆ½Ì¨ÉÏË¢µ½µÄÒ»ÌõÕæÊµÆÀ¼Û¡£×÷ÎªÄ¿Ç°8Ó¢´çÒÔÉÏ³ß´çÆ½°åÖÐ×îÇáµÄ²úÆ·£¬»ªÎªMatePad Miniµ¥ÊÖÎÕ³ÖºÁÎÞÑ¹Á¦£¬¼«ÖÂÇá±¡µÄÉè¼ÆÍêÃÀ½â¾öÁËÓÃ»§ÔÚ´óÆÁÆ½°åÐ¯´ø²»±ãÓëÊÖ»úÆÁÄ»¾Ö´ÙÖ®¼äµÄÁ½ÄÑÑ¡Ôñ;ÅäºÏHUAWEI M-PencilÊÖÐ´±ÊÊ¹ÓÃ»¹¿ÉÊµÏÖ¸ßÐ§±ã½ÝµØÅú×¢ºÍ±ê¼Ç£¬ÎÞÂÛ»áÒé¼ÇÂ¼»¹ÊÇÎÄ¼þÇ©Êð£¬ÓÖ»ò¿ÎÌÃ±Ê¼Ç£¬¶¼ÄÜÇáËÉ¸ã¶¨£¬´ó´óÌáÉýÑ§Ï°Óë´´×÷Ð§ÂÊ¡£
×¿Ô½ÆÁÄ»£¬¼æ¹ËÇåÎúÓë»¤ÑÛ
»ªÎªMatePad Mini´îÔØ8.8Ó¢´çÈáÐÔOLEDÔÆÎúÈá¹âÆÁ£¬ÓµÓÐ2.5K³¬¸ß·Ö±æÂÊ¡¢120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ£¬343 PPIµÄ¾«Ï¸ÏñËØÒÔ¼°¸ß´ï1800nitsµÄ·åÖµÁÁ¶È£¬²¢Ö§³ÖP3¹ãÉ«Óò£¬»ÃæÏ¸½Ú·á¸»¡¢É«²Ê±¥ÂúÇÒÁ÷³©;½ö2.99mmÆÁÄ»±ß¿ò£¬ÊµÏÖÁË92%µÄÆÁÕ¼±È£¬ÅäºÏ16:10µÄÆÁÄ»±ÈÀý£¬ÎÞÂÛÊÇ¹ÛÓ°»¹ÊÇä¯ÀÀÍ¼Æ¬£¬¶¼ÄÜÌá¹©¸ü³Á½þµÄÌåÑé¡£
»¤ÑÛ·½Ãæ£¬ÄÉÃ×Ê´¿Ì¼¼ÊõÄÜÓÐÐ§¼õÉÙÆÁÄ»±íÃæ99%µÄ¸ÉÈÅ¹â£¬ÄÉÃ×´Å¿Ø¹âÑ§¶ÆÄ¤²ÄÁÏºÍ¶à²ã¶ÆÄ¤¹¤ÒÕÔò½«Í¸¹âÂÊÌáÉýÖÁ95%£¬¼«´óÔöÇ¿»ÃæÇåÎú¶È£¬ÆÁÄ»É«²Ê¸ü¼ÓÕæÊµÑ¤Àö¡£¼´±ãÔÚ»§ÍâÇ¿¹âÏÂÊ¹ÓÃ£¬ÆÁÄ»ÒÀÈ»ÇåÎú¿É¼û;Í¬Ê±£¬¸Ã¼¼ÊõµÄ¼Ó³Ö»¹ÎªÆÁÄ»ÊéÐ´´øÀ´ÁË´øÓÐÊÊ¶È×èÄá¸ÐµÄ¡°Ö½¸Ð¡±ÌåÑé£¬²¢»ñµÃÁËSGSµÍÊÓ¾õÆ£ÀÍ2.1½ð±êÈÏÖ¤ºÍµÂ¹úÀ³ÒðTÜVÈ«¾Ö»¤ÑÛ3.0ÈÏÖ¤µÈ¶àÏîÈ¨ÍþÈÏÖ¤£¬ÖúÁ¦ÓÃ»§¿ÉÒÔ¾¡ÇéµØÔÄ¶ÁºÍ´´×÷¡£
È«ÄÜÍ¨ÐÅ£¬Í»ÆÆÊ¹ÓÃ±ß½ç
ÒªÖªµÀÄ¿Ç°ÊÐÃæÉÏ´ó¶àÊýÆ½°åµÄÍ¨ÐÅÌåÑé¶¼´æÔÚ¶Ì°å£¬µ«»ªÎªMatePad MiniÖ§³Ö·äÎÑÒÆ¶¯ÍøÂç£¬²åÈëSIM¿¨¼´¿ÉËæÊ±ËæµØ½Ó´òµç»°¡¢³©ÏíÒÆ¶¯ÍøÂç£¬¶øÎªÁËÓÅ»¯Í¨»°ÌåÑéÆä»¹Ö§³ÖÌýÍ²¹¦ÄÜ£¬ÄÜÏñÊ¹ÓÃÊÖ»úÒ»Ñù×ÔÈ»Ìù¶ú½»Ì¸¡£»¹Ö§³ÖAIÓïÒôµç»°ÄÜÁ¦£¬Ð¡ÒÕ´ú½Ó¡¢ÉèÖÃ¿ª³¡°×¡¢Â¼ÖÆµç»°ÄÚÈÝÖ±½Ó×ªÎÄ×Ö¡¢°´³¡¾°½ÓÌý/ÆÁ±Îµç»°µÈµÈÖÇ»Û¹¦ÄÜ¡£»ªÎªMatePad MiniÈÚºÏÁËÆ½°åµÄÊÓÒ°ÓëÊÖ»úµÄºËÐÄÍ¨ÐÅ¹¦ÄÜ£¬ÎÞÂÛÊÇÍ¨ÇÚÓéÀÖ»¹ÊÇ×÷ÎªÓ¦¼±±¸ÓÃ»ú¶¼ÓÎÈÐÓÐÓà£¬¶øÕâÒ²ÊÇÆäÏúÁ¿¿Ú±®Ë«·áÊÕµÄÔÒòÖ®Ò»¡£
²»Ö¹Èç´Ë£¬»ªÎªMatePad Mini »¹Ìá¹©ÁËÇ¿´óµÄÍøÂçÁ¬½ÓÖ§³Ö¡£µÃÒæÓÚÁéÏ¬ÌìÏß¼¼ÊõµÄ¼Ó³Ö£¬Æä¾ß±¸Wi-Fi 7¸ßËÙÍøÂçÁ¬½ÓÄÜÁ¦£¬ÔÚÐÅºÅ¸´ÔÓµÄÒÆ¶¯»·¾³ÖÐÒ²ÄÜ±£³ÖÎÈ¶¨Á¬½Ó;¸ü¾ß±¸Ë«Ïò±±¶·ÎÀÐÇÏûÏ¢ÄÜÁ¦£¬È·±£ÓÃ»§ÔÚÎÞµØÃæÍøÂçÐÅºÅµÄ¼«¶Ë»·¾³ÏÂÒ²ÄÜÓëÍâ½ç±£³ÖÁªÏµ£¬¹Ø¼üÊ±¿Ì²»¶ÏÁª¡£
»ªÎªMatePad Mini ÔÚÐøº½¡¢Ó°Ïñ¡¢´´×÷ÉúÌ¬¼°ÏµÍ³ÌåÑé·½ÃæµÄ×ÛºÏ±íÏÖÍ¬Ñù³öÖÚ¡£ÄÚÖÃ6400mAh´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬ÔÚ¶¯Ì¬Ðøº½Ìõ¼þÏÂÄÜ´ï³É9.5Ð¡Ê±Ðøº½ÄÜÁ¦£¬×ãÒÔÂú×ãÒ»ÕûÌìµÄÊ¹ÓÃÐèÇó;Åä±¸3200ÍòÏñËØÇ°ÖÃÈËÏñ¸ßÇå¾µÍ·+5000ÍòÏñËØºóÖÃÖ÷Éã£¬Ó°ÏñÄÜÁ¦Ô¶³¬Í¬Àà²úÆ·¡£
11ÔÂ28ÈÕ-12ÔÂ31ÈÕ£¬»ªÎªMatePad MiniÔÃ¶Á°æÓÅ»Ý300Ôª£¬½ö2999ÔªÆð£¬´óÑ§Éú¼°½ÌÖ°¹¤ÈËÔ±¿ÉÏí200Ôª½ÌÓýÓÅ»Ý¡£Ëæ MatePad Mini Ñ¡¹º HUAWEI Care+(Á½ÄêÆÚ)499Ôª£¬Ïí2´ÎÒâÍâ±£ÕÏ¡¢2Äê¹Ù·½ÖÊ±£ºÍ2Äêµç³Ø»ÀÐÂ·þÎñ£¬ÈÃÄúÓÃ»ú¸ü°²ÐÄ¡£
×Ü¶øÑÔÖ®£¬»ªÎªMatePad Mini¼¯Çá±¡»úÉí¡¢¸ßËØÖÊÆÁÄ»¡¢È«ÄÜÍ¨ÐÅÓëÖÇ»ÛÉúÌ¬ÓÚÒ»Éí£¬¾«×¼Âú×ãÓÃ»§Í¨ÇÚ°ì¹«¡¢ÂÃÍ¾ÔÄ¶Á¡¢ÐÝÏÐÓéÀÖµÈ¡°ËæÊ±ÐèÒª¡±µÄ³¡¾°ÐèÇó¡£Èç¹ûÄãÒ²ÔÚÑ°ÕÒÒ»¿îÏúÁ¿¿Ú±®Ë«Ë«ÔÚÏßµÄÆì½¢Ð¡Æ½°å£¬»ªÎªMatePad Mini¾ÍÊÇ×îÀíÏëµÄÑ¡Ôñ¡£
