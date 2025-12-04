»ªÎªMatePad Edge£ºÎÒÃÇÖÕÓÚ¿´µ½ÁË¶þºÏÒ»ÐÎÌ¬µÄÐÂ¿ÉÄÜ
×î½ü»ªÎªÔÚ¶þºÏÒ»Æ·ÀàÉÏ´øÀ´ÁËÈ«ÐÂÁ¦×÷¡ª¡ª»ªÎªMatePad Edge(ºèÃÉ¶þºÏÒ»Æ½°åµçÄÔ)¡£Õâ¿î²úÆ·²»½öÔÚÐÎÌ¬ÉÏÑÓÐøÁËÆ½°åµÄÇá±¡±ãÐ¯£¬Ò²ÔÚ»úÌåÉè¼Æ¡¢ÐÔÄÜ¡¢ÏµÍ³½»»¥µÈÎ¬¶È½øÐÐÁËÖØ¹¹Ê½´´ÐÂ¡£ÔÚÎÒ¿´À´£¬»ªÎªÕýÔÚÍ¨¹ýÕâ¿î²úÆ·»Ø´ð±»ÐÐÒµ·´¸´ÌÖÂÛµÄÎÊÌâ£º¶þºÏÒ»ÊÇ·ñÄÜÔÚ¡°Æ½°åÌåÑé¡±Óë¡°PCÉú²úÁ¦¡±Ö®¼ä½¨Á¢ÕæÕýµÄÆ½ºâ£¬ÄÜ·ñ´òÆÆ¡°¶þºÏÒ»¡±»úÐÍÄ¿Ç°µÄÞÏÞÎÎ»ÖÃ£¿
ÔÚÎÒ¿´À´£¬»ªÎªÕýÊÇÀûÓÃ×ÔÉíÈíÓ²¼þÉî¶ÈÕûºÏÄÜÁ¦£¬½«Æ½°åµÄ×ÔÈ»½»»¥¡¢±Ê¼Ç±¾µÄÉú²úÁ¦ÄÜÁ¦ÒÔ¼°ºèÃÉÉúÌ¬µÄ¿ç¶ËÐÍ¬ÄÜÁ¦ÈÚºÏÓÚÍ¬Ò»»úÉí£¬³ÊÏÖ³öÒ»Ìõ²»Í¬ÓÚ´«Í³PC»ò´«Í³Æ½°åµÄ¼¼ÊõÂ·¾¶¡£
MatePad Edge´òÆÆÁË´«Í³ÒâÒåÉÏ¡°¸øÆ½°åÅä¸ö¼üÅÌ¡±¾ÍÊÇ¶þºÏÒ»µÄ¶¨Î»£¬Ëü×î´óµÄ²»Í¬¾ÍÔÚÓÚ´òÍ¨ÁË²»Í¬ÏµÍ³Ä£Ê½Ö®¼äµÄµ×²ãÂß¼¡£MatePad Edge µÄºËÐÄ¾ºÕùµãÓÉÁ½¸ö·½Ïò¹¹³É£ºÆäÒ»ÊÇ¸ßÖÊÁ¿µÄ´óÆÁ¡¢Çá±¡»úÉíÓë¼«Îª³öÉ«µÄÍâÉè¼üÅÌ;Æä¶þÊÇ»ùÓÚºèÃÉÏµÍ³µÄµçÄÔÄ£Ê½ÓëÆ½°åÄ£Ê½µÄ×ÔÓÉÇÐ»»¡ª¡ªÕâÊ¹ÆäÔÚ±ãÐ¯ÐÔÓëÉú²úÁ¦Ö®¼äÐÎ³ÉÇåÎú²îÒì»¯¡£
MatePad EdgeÔÚÉè¼ÆÖÐ´óÁ¿²ÉÓÃÒþ²ØÊ½¼ÓÇ¿½á¹¹£¬Ê¹µÃÍâ¹Û¼ò½àµÄÍ¬Ê±ÈÔ±£ÁôÄÚ²¿µÄÇ¿¶ÈÓàÁ¿¡£MatePad Edge²ÉÓÃ6Ïµº½¿ÕÂÁÒ»Ìå³ÉÐÍ»úÉí£¬ÓµÓÐ6.8mmµÄ»úÉíºñ¶ÈÓëÔ¼µÄÖØÁ¿£¬½«Çá±¡µÄÓÅÏÈ¼¶ÌáµÃºÜ¸ß¡£ÔÚÕâÒ»Ç°ÌáÏÂ£¬»ªÎªÔÚ½á¹¹²ãÃæ×öÁË´óÁ¿¹¤³Ì´´ÐÂ£ºÈáÐÔOLEDÆÁUnibodyºó×°¼Ü¹¹´øÀ´¿Õ¼äÓÅÊÆ£¬¶ø·Ö²¼Ê½²¹Ç¿Ö§¼Ü¡¢¾«ÃÜ½ðÊô×ªÖáÓëCNC¼Ó¹¤È·±£ÁË½á¹¹ÎÈ¶¨ÐÔÓëÄÍ¾ÃÐÔ¡£ÕâÑùµÄ½á¹¹ÌåÏµ²»½öÔÊÐíÉè±¸ÊµÏÖ¡°ÎÞ¼¶ÐüÍ£¡±£¬Ò²±£Ö¤ÁË³¤ÊÙÃüÊ¹ÓÃµÄ¿É¿¿ÐÔ¡£
MatePad Edge ´îÔØ14.2Ó¢´ç3.1KÔÆÎúÈá¹âÆÁ£¬Ö§³Ö120HzË¢ÐÂÂÊ¡£±ß¿òÖ»ÓÐ4.1mm£¬ÆÁÕ¼±ÈÄÜ¹»´ïµ½94%£¬Õæ¾ÍÊÇÂúÑÛÈ«ÊÇÆÁ¡£²¢ÇÒÔÚÕâ¸öÕâÃ´ÕµÄ±ß¿òÉÏ£¬»ªÎª»¹°ÑÇ°ÖÃÓ°ÏñÄ£×é¸øÈû½øÈ¥ÁË£¬ÕâÀïÃæ¿ÉÊÇÓÃÉÏÁË»ªÎªµÄºÚ¿Æ¼¼¡£
Èá¹âÆÁÍ¨¹ýÄÉÃ×Ê´¿ÌÓëÔöÍ¸¼¼ÊõÓÐÐ§¼õÉÙ·´¹â£¬Ê¹ÆäÔÚÇ¿¹â³¡¾°Èç»§ÍâÒ²ÄÜ±£³ÖÇåÎúÏÔÊ¾¡£¶ÔÓÚ²å»¡¢Éè¼ÆµÈ´´×÷ÓÃ»§¶øÑÔ£¬ÆÁÄ»³ß´ç¡¢ÇåÎú¶ÈÓëÉ«×¼µÄ½áºÏÖ±½ÓÓ°Ïì¹¤×÷Ð§ÂÊ¡£¶ø»ªÎªM-Pencil ProµÄÐÔÄÜ¼Ó³ÉÓë¶à³¡¾°ÊÖÐ´ÌåÑéÒ²Ê¹MatePad EdgeÄÜ¼æ¹Ë»æÍ¼´´×÷ÓëÈÕ³£Åú×¢¼ÇÂ¼µÈÐèÇó£¬ÔÚÆ½°åÄ£Ê½ÏÂÓ¦ÓÃÐ§¹û³öÉ«¡£
MatePad EdgeµÄºËÐÄÌåÑé¾ÍÔÚÓÚË«Ä£Ê½ÇÐ»»£¬Ò»±ßÊÇÆ½°åÏµÍ³£¬ËÄÖ¸ºá»¬¹ýÀ´£¬¾ÍÊÇºèÃÉPC²Ù×÷ÏµÍ³£¬Á½¸öÄ£Ê½ÎÞ¸ÐÇÐ»»£¬ÈÃÓÃ»§¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÊ¹ÓÃ³¡¾°×ÔÓÉÑ¡Ôñ¡£µçÄÔÄ£Ê½ÊÇMatePad EdgeµÄºËÐÄÌåÑéÖ®Ò»£¬¾ß±¸´«Í³PCµÄ¶àÈÎÎñ¹ÜÀí·½Ê½¡¢¿ì½Ý²Ù×÷Âß¼ÓëÈ«ÃæµÄ¼üÊóÊÊÅäÄÜÁ¦¡£ÈÎÎñÀ¸¡¢´°¿Ú´óÐ¡µ÷Õû¡¢ÎÄ¼þÏµÍ³Óë¿ì½Ý¼üµÈ¾ùÓëÈÕ³£PC²Ù×÷±£³ÖÒ»ÖÂ£¬Ê¹ÓÃ»§ÎÞÐè¶îÍâÑ§Ï°³É±¾¼´¿ÉÍ¶ÈëÊ¹ÓÃ¡£
ÎÄµµ¹ÜÀí·½Ãæ£¬±È·½ËµÎÒÃÇÔÚ×ÀÃæÕâ±ßÐÂ½¨Ò»¸öÎÄµµ£¬È»ºóÇÐ»»µ½Æ½°åÕâ±ß£¬Õâ¸öÊ±ºòÎÄµµÔÚÄÄÄØ£¿ÎÒÃÇÖ»ÐèÒª´ò¿ªÎÄ¼þ¹ÜÀí£¬ÔÚ×ÀÃæÎÄ¼þ¼Ð¾ÍÄÜ¿´µ½ÁË¡£Ò²¾ÍÊÇËµ£¬Á½¸öÏµÍ³¹²ÓÃÒ»Ì×´æ´¢¼Ü¹¹£¬²»»áÓ°ÏìÎÄ¼þµÄ´æ´¢ºÍ´ò¿ª¡£
ÓëÖ®´îÅäµÄÐÇÔ¾Ðü¸¡¼üÅÌ²ÉÓÃ½ðÊô¼üÅÌ¼Ü¹¹Óë1.8mm³¤¼ü³ÌÉè¼Æ£¬ÎªÒÆ¶¯Éè±¸´øÀ´½Ó½üÇá±¡±¾µÄÊäÈëÊÖ¸Ð¡£Í¬Ê±£¬Ðü¸¡´ÅÎü½á¹¹²»½ö´øÀ´¸ü½Ó½ü±Ê¼Ç±¾µÄÊ¹ÓÃ½Ç¶È£¬Ò²Ìá¹©ÎÈ¶¨µÄÖ§³ÅÐÔ£¬Ê¹Éè±¸ÔÚ²»Í¬Î»ÖÃ¶¼ÄÜ±£³ÖÎÈ¶¨µÄÊäÈëÌåÑé¡£¶ÔÓÚ´óÁ¿ÒÀÀµÎÄ×Ö¹¤×÷µÄÈËÈº¶øÑÔ£¬ÕâÌ×ÊäÈëÌåÏµ¾ö¶¨ÁËÉè±¸ÄÜ·ñÕæÕý³Ðµ£ÈÕ³£Éú²úÁ¦ÈÎÎñ£¬¶øMatePad EdgeÔÚÕâÒ»²¿·Ö±íÏÖ³öÉ«£¬¿ÉÒÔËµÊÇ´ïµ½ÁË¡°ÏÂÒ»Ì¨µçÄÔ¡±µÄ¼¶±ð¡£
¶øÎÒÃÇ²¢Ã»ÓÐÄÃµ½»ªÎªÐÇÔ¾Ðü¸¡¼üÅÌ£¬µ«ÊÇMatePad EdgeÒ²Í¨³£Ö§³Ö»ªÎªÐÇÔ¾ËæÐÐ¼üÅÌ£¬ÔÚÐÇÉÁÁ¬½ÓÖ®ºóÎÒÃÇ¾Í¿ÉÒÔ·ÖÌåÊ¹ÓÃ¡£
Çá±¡Éè±¸×îÄÑ½â¾öµÄÎÊÌâÊÇ³ÖÐøÐÔÄÜÊÍ·Å¡£MatePad Edge²ÉÓÃ¡°Ã¨Í·Ó¥Ê½Ë«·çÉÈ+Ö§¼Ü½ø³ö·ç±Õ»·+Î¢±ÃÒºÀäÄ¤¡±µÈ¶à²ãÉ¢ÈÈ¼Ü¹¹£¬Í¨¹ý½á¹¹´´ÐÂÎª·çµÀ´´½¨¸ü¶à½ø·ç¿ÚÓë¸ü¶ÌµÄÀä·çÂ·¾¶£¬Ê¹µÃÉè±¸ÄÜÔÚ6.8mmµÄ»úÉíÖÐÎ¬³Ö½Ó½ü28W¼¶±ðµÄÎÈ¶¨ÊÍ·ÅÄÜÁ¦£¬ÕâÔÚÒ»°ãµÄÆ½°å²úÆ·ÖÐÊÇºÜÉÙ¼ûµÄ¡£¶ø»ªÎªÉè¼ÆÕâÑùÒ»Ì×É¢ÈÈ¼Ü¹¹µÄÒâÒåÔÚÓÚÈ·±£Éè±¸ÔÚÊÓÆµ¼ô¼¡¢¶àÈÎÎñ´¦ÀíµÈÖÐ¶È¸ºÔØÏÂµÄÎÈ¶¨ÐÔ£¬Ê¹ÆäÄÜ¹»³Ðµ£¸ü¶à´«Í³ÉÏÊôÓÚÇá±¡±¾µÄ¹¤×÷ÄÚÈÝ¡£
MatePad EdgeÖ§³Ö140W³¬¼¶¿ì³ä£¬Í¬Ê±Ö§³ÖÐÇÔ¾Ðü¸¡¼üÅÌÌá¹©65W¹©µçÓë40W·´Ïò³äµçÄÜÁ¦¡£ÕâÌ×¡°¶àÎ»ÖÃ¡¢¶àÄ£Ê½¡±µÄ²¹ÄÜ·½°¸Ê¹ÆäÔÚ²îÂÃÓëÒÆ¶¯³¡¾°ÖÐ¸ü¾ßÁé»îÐÔ¡£ÓÃ»§²»±ØÊ±¿Ì¹Ø×¢µçÁ¿Ñ¹Á¦£¬ËæÊ±¿ÉÀûÓÃ¶ÌÔÝËéÆ¬Ê±¼ä½øÐÐ²¹ÄÜ£¬Õâ¶ÔÓÚ¸ß³öÐÐÆµÂÊµÄÉÌÎñÈËÈºÓÈÎªÖØÒª¡£
ÕûÌå¶øÑÔ£¬MatePad EdgeÔÚ¡°Æ½°å+PC¡±µÄË«ÖØ³¡¾°ÏÂ¶¼¾ß±¸ÎÈ¶¨±íÏÖ£¬Ëü¸üÊÇ»ªÎª¶ÔÓÚ¡°¶þºÏÒ»¡±ÕâÒ»Æ·ÀàÍêÈ«ÌåÐÎÌ¬µÄË¼¿¼¡£»ªÎª²»½ö½«Çá±¡¡¢´óÆÁ¡¢AI¡¢±¾µØ´¦Àí¡¢¿ç¶ËÐÍ¬ÕâÐ©ºËÐÄÄÜÁ¦±»ÏµÍ³ÐÔÕûºÏµ½Ò»Ì¨Éè±¸ÖÐ£¬¸üÊµÏÖÁËµ×²ãÒâÒåÉÏµÄ»¥Í¨¡£
ËùÒÔ´ó¼Ò¿ÉÒÔ¿´µ½£¬µ±µ×²ã¼Ü¹¹¡¢Èí¼þÉúÌ¬¡¢Ó²¼þÉè¼ÆÈ«²¿ÕÆ¿ØÔÚ×Ô¼ºÊÖÀïÖ®ºó£¬¶þºÏÒ»Õâ¸öÆ·ÀàÔÚ»ªÎªÊÖÀï¿ªÊ¼ÕæÕý³ÉÎªÍêÈ«Ìå¡£ºÏÔÚÒ»ÆðÊ±ËüÄÜÒÔ×ÀÃæ°æÐÎÌ¬Áé»î°ì¹«£¬·Ö¿ªÊ±ÓÖ¿ÉÒÔ×÷ÎªÒ»¸ö´óÆ½°å½øÐÐÓ°ÒôÓéÀÖ£¬Êý¾Ý×ÊÁÏÔÚÍ¬Ò»¸öÌåÏµÄÚ±£´æ£¬Èí¼þÄÜ¹»ÔÚÁ½¸ö²»Í¬µÄÏµÍ³Ä£Ê½ÏÂ´ò¿ª£¬¶þºÏÒ»µçÄÔ²»ÔÙÊÇ¡°Ç¿ÐÐ´éºÏ¡±£¬¶øÊÇ»ã¼¯ÁËÇá±¡±Ê¼Ç±¾ºÍÆ½°åµçÄÔÁ½¸öÆ·ÀàµÄÓÅµã¡£ÔÚMatePad EdgeÕâÀï£¬ÎÒÃÇÖÕÓÚ¿´µ½ÁË¶þºÏÒ»ÐÎÌ¬µÄÐÂ¿ÉÄÜ¡£
