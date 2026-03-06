¹¹½¨·±ÈÙÉúÌ¬¹²Ó®ÐÂ»úÓö Ó¢ÌØ¶ûÈÃAI PC²»Ö¹PC
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÈÃµçÄÔ×Ô¶¯Ö´ÐÐ¸´ÔÓ²Ù×÷£¬ÎÞÐè±à³Ì£¬ÓÃ×ÔÈ»ÓïÑÔÏÂ´ïÖ¸Áî¾Í¿ÉÒÔ;AI+±¾µØÖªÊ¶¿â¸øµçÄÔ¡°¿ªÇÏ¡±£¬´¦ÀíÍ³¼ÆÊý¾ÝµÈ¹¤×÷·Ö·ÖÖÓËÍÉÏ±¨±í;Ïë²»³öÊÓÆµ½Å±¾£¬AI¡°Ãë»Ø¡±µã×ÓÇáËÉ¼¤·¢´´×÷Áé¸Ð¡¡ÕâÐ©²¢²»ÊÇ¿Æ»ÃµçÓ°£¬¶øÊÇAI PCÒÑ¾¿ªÆôµÄÏÖÊµ¡£
×Ô2023Äê9ÔÂ£¬Ó¢ÌØ¶ûÂÊÏÈÌá³öAI PC¸ÅÄîÒÔÀ´£¬AI PCÖð½¥´Ó¡°¿ÉÑ¡Ïî¡±±äÎª¡°±ØÑ¡Ïî¡±£¬³ÉÎª¸öÈËÓëÆóÒµ¡¢ÌáÉýÐ§ÂÊµÄÖØÒªÖ§µã¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬ÊÐ³¡·´À¡Ò²Õ¹ÏÖ³öAI PCÇ¿¾¢µÄ·¢Õ¹ÊÆÍ·¡ª¡ªCanalys¹«²¼µÄÊý¾ÝÖ¸³ö£¬2023ÄêAI PCÔÚÖÐ¹úÊÐ³¡µÄÉøÍ¸ÂÊ½öÎª8%£¬Ô¤¼Æ2025ÄêÖÐ¹úAI PCÊÐ³¡Õ¼ÓÐÂÊÉýÖÁ34%£¬µ½2028ÄêAI PC½«Õ¼¾ÝPCÊÐ³¡µÄ73%¡£
AI PCÑ¸ËÙ´ÓÐÂÐËÆ·Àà³É³¤ÎªÊÐ³¡Ö÷Á÷µÄÔÒò¿ÉÒÔ¸ÅÀ¨ÎªÁ½µã£ºÆäÒ»£¬Æ¾½èÓ²¼þËãÁ¦ÎÈ²½ÌáÉý¡¢Èí¼þÓ¦ÓÃ²»¶Ï·á¸»¡¢ÉúÌ¬¹æÄ£Öð½¥ÍêÉÆ£¬AI PCÍê³ÉÁË´Ó¡°ÄÜÓÃ¡±µ½¡°ºÃÓÃ¡±µÄÍÉ±ä¡£
Æä¶þ£¬PCÊÐ³¡»ØÅ¯£¬ÓÀ´ÓÖÒ»ÂÖ·¢Õ¹»Æ½ðÆÚ¡£¾ÝCanalysÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬2024ÄêÈ«ÇòPC³ö»õÁ¿´ïµ½2.62ÒÚÌ¨£¬Í¬±ÈÔö³¤3.1%£¬ÎªÁ¬ÐøÁ½ÄêÏÂ»¬ºóµÄÊ×´ÎÕýÔö³¤;Ô¤¼Æ2025ÄêÈ«ÇòPC³ö»õÁ¿½«´ïµ½2.74ÒÚÌ¨£¬Í¬±È½«Ôö³¤4.1%¡£ÔÚ½üÈÕ·¢²¼µÄ¡¶2026Äê¿ç¶ËÉúÌ¬ÐÐÒµ°×Æ¤Êé¡·ÖÐ×Ü½áÁËÇý¶¯PCÊÐ³¡»ØÅ¯ÓÐÈýÖØÒòËØ£ºÕþ²ß´Ù½øPC³ÉÎªÊý×Ö»ù´¡ÉèÊ©µÄ×é³É²¿·Ö£¬PC×÷ÎªÐÂÖÊÉú²úÁ¦´Ù½ø»ìºÏ°ì¹«³£Ì¬»¯£¬ÄÚÈÝÉúÌ¬µÄ´´×÷ÐèÇóÉý¼¶³ÉÎªPCÊ¹ÓÃµÄÐÂÖ÷ÐýÂÉ¡£²»ÄÑ·¢ÏÖ£¬AI PCÃæ¶ÔÕâÈýÖØÒòËØ¸²¸ÇµÄÓÃ»§ÐèÇó¡¢Ê¹ÓÃ³¡¾°£¬ºÜÓÐ¾ºÕùÁ¦¡£
µ±È»£¬AI PC²»½öÊÇPC²úÒµ×ßÏòÎÈÌ¬¸´ËÕµÄÊÜÒæÕß£¬Ò²ÊÇ¸³ÄÜÕß¡£AI¼¼ÊõÇý¶¯ÁËPCÊÐ³¡µÄ½á¹¹ÐÔÔ¾Éý£¬ÈçAI PCÖØËÜ²úÆ·Á¦¡¢Ç¿»¯²îÒìÐÔ¾ºÕù£¬6000ÔªÒÔÉÏPCÊÐ³¡Õ¼±ÈµÄ´ó·ùÉÏÕÇ¼ÓËÙPC¸ß¶Ë»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯·¢Õ¹µÈ¡£ÒýÈË¹Ø×¢µÄÊÇ£¬ÔÚAI PC·¢Õ¹½ø³ÌÖÐ£¬Ó¢ÌØ¶û¶¼°çÑÝÁË¾Ù×ãÇáÖØµÄ½ÇÉ«¡£
Éî¸ûPCÐÐÒµÊýÊ®ÄêµÄÓ¢ÌØ¶û¶ÔÓÚÊÐ³¡ÓëÓÃ»§µÄÐèÇóÓÐ¸üÃôÈñ¶´²ìºÍ¿ìËÙÏìÓ¦ÄÜÁ¦¡£ÒÆ¶¯»¥ÁªÊ±´ú£¬Ó¢ÌØ¶û³ÖÐøÌáÉý¿áî£´¦ÀíÆ÷ÄÜÐ§£¬ÒÔ¸ü³öÉ«µÄÐøº½Óë²»²åµçÐÔÄÜÑÓÉì±Ê¼Ç±¾µÄÊ¹ÓÃ°ë¾¶£¬Áé»îÓ¦¶Ô¶àÑù»¯µÄÊ¹ÓÃ³¡¾°;»ìºÏ°ì¹«³ÉÎª³£Ì¬ºó£¬Ó¢ÌØ¶ûÒ»·½ÃæÌáÉýPCÔÚÊÓÆµ»áÒéµÈ¡°ÐÂÖØµã³¡¾°¡±ÏÂµÄ¶àÈÎÎñÉú²úÁ¦£¬ÁíÒ»·½ÃæÎª¸öÈËÓëÆóÒµ¹¹ÖþÁËÈíÓ²ÐÍ¬µÄÔ¶³ÌÉè±¸¹ÜÀíÄÜÁ¦;ÔÚAI PC¼ÓËÙÖÕ¶Ë²àAI·¢Õ¹µÄÊýÖÇÊ±´ú£¬Ó¢ÌØ¶û²»½öÈÃ¿áî£´¦ÀíÆ÷µÄAIËãÁ¦ÔÚ¶Ì¶Ì¼¸Äê¼ä·±¶ÌáÉý£¬¸üÐ¯ÊÖOEM¡¢ISV·±ÈÙÈíÓ²¼þÉúÌ¬£¬ÈÃAI PC¸üÒ×ÓÃÒ²¸üºÃÓÃ¡£
Ïà±È´«Í³PC£¬ÌáÉýAI PCÌåÑé¸ü¼ÓÆÈÇÐµØÐèÒªÓ²¼þ¡¢Èí¼þ¡¢ÉúÌ¬ÆëÍ·²¢½ø£¬ÕâÒ²ÊÇÓ¢ÌØ¶û¸³ÄÜAI PC´´ÐÂµÄÈý´ó·¢Á¦µãÓëÓÅÊÆ¡£Èç¹û½«AI PC·ÅÔÚÒ»¸öÈýÎ¬×ø±êÏµÖÐ£¬Ó²¼þ¾ö¶¨ÁËÉÏÏÞ;Èí¼þ¾ö¶¨ÁË×ÝÉî;ÉúÌ¬Ôò¾ö¶¨ÁË¹ã¶È¡£
180TOPSËãÁ¦ÓëÇ§ÒÚ²ÎÊý´óÄ£ÐÍ±¾
´ÓµÚÒ»´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷·¢²¼£¬Ó¢ÌØ¶û±ãÌá³öÁË¡°XPU¡±µÄÒì¹¹¼ÆËã¼Ü¹¹£¬Í¨¹ýÁé»îµ÷ÓÃCPU¡¢GPU¡¢NPU£¬×î´óÏÞ¶ÈÊÍ·ÅÃ¿¸ö¼ÆËãµ¥ÔªµÄÓÅÊÆ£¬ÈÃAI PC¼æ¹ËÐ§ÂÊ¡¢ÄÜÐ§Óë¿É¿¿ÐÔ¡£Èç½ñÓ¢ÌØ¶û·¢²¼µÄµÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷¾ß±¸ÖÁ¸ß180TOPSÆ½Ì¨¼¶AIËãÁ¦£¬Ö§³Ö¸ß´ï96GB LPDDR5xÄÚ´æ£¬¿ÉÔËÐÐ70B²ÎÊý´óÄ£ÐÍ£¬´¦Àí32KÉÏÏÂÎÄ³¤¶È¡£Õâ»¹²»ÊÇ¼«ÏÞ¡£Æ¾½èÓ¢ÌØ¶û¿É±äÏÔ´æ¼¼Êõ£¬¿áî£UltraÏµÁÐÄÜ¹»ÈÃAI PC½âËø¶à´ï120GBÏÔ´æ£¬ÊµÏÖ±¾µØÔËÐÐ1200ÒÚ²ÎÊý´óÄ£ÐÍ¡£
Æ¾½èÓ²¼þ¶ËµÄ²úÆ·Óë¼¼Êõ´´ÐÂ£¬Ó¢ÌØ¶û¸øAI PCÌá¹©³ä×ãµÄÇ±Á¦¡£µ÷ÑÐÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬ÓÃ»§µ±Ç°¶ÔÓÚ¸ßËãÁ¦¡¢¸üÇ¿´óµÄAIÄÜÁ¦ÓÐÃ÷È·µÄËßÇó£¬Ó²¼þÉý¼¶Õý´ø¶¯PCÊÐ³¡´ÓÁ¿±äµ½ÖÊ±ä¡£
¿ª·¢500ÓàÏîAI¹¦ÄÜºÍÖ§³Ö³¬¹ý900¸öAIÄ£ÐÍ±¾µØ²¿Êð
Èç¹ûÓ²¼þÊÇAI PCÁ¬½ÓÊ¹ÓÃ³¡¾°µÄÖ÷¸ÉµÀ£¬ÄÇÃ´Èí¼þ¾ÍÊÇ¡°Ã«Ï¸Ñª¹Ü¡±°ãµÄ´óÐ¡½ÖµÀ£¬´òÍ¨ÁËAI PCÓëÓÃ»§ÌåÑé¼äµÄ¡°×îºóÒ»¹«Àï¡±¡£Ä¿Ç°Ó¢ÌØ¶ûÓÐ³¬¹ý350¼ÒISVºÏ×÷»ï°é£¬¹²Í¬¿ª·¢500ÓàÏîAI¹¦ÄÜ£¬ÒÑ¾Ö§³Ö³¬¹ý900¸öAIÄ£ÐÍÔÚ±¾µØ²¿Êð¡£ÔÚÖ§³ÖËÙ¶ÈÉÏ£¬Ó¢ÌØ¶ûÒ²ÔÚ×·Çó¡°Day 0¡±£¬ÈÃ¿ª·¢ÕßÄÜ¹»¾¡ÔçÔÚÓ¢ÌØ¶ûÆ½Ì¨ÉÏ²¿Êð¡¢µ÷ÓÃ×îÐÂµÄ´óÄ£ÐÍ¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬Ó¢ÌØ¶ûÃæÏò¿ª·¢ÕßÌá¹©ÁË°üÀ¨OpenVINOµÈÔÚÄÚµÄÍê±¸Èí¼þ¹¤¾ß£¬´òÍ¨ÏµÍ³²ã¡¢¿ò¼Ü²ãµ½Ä£ÐÍ¡¢Ó¦ÓÃ²ãµÄÈí¼þ¼¼ÊõÄÜÁ¦£¬Ð¯ÊÖÈí¼þºÏ×÷»ï°éÌá¹©ÕæÕý´¥´ï²¢½â¾öÓÃ»§Í´µãµÄ²úÆ·ºÍ·½°¸¡£
ÒÔºÏ×÷·±ÈÙÉúÌ¬£¬ÎªÓÃ»§ÊÍ·ÅAI PC¼ÛÖµ
ÈíÓ²¼þÉî¶ÈÈÚºÏ£¬¼ÓËÙÁËPC¶ËAIÑÝ»¯µÄ½ø³Ì£¬²»µ½ÈýÄê¾ÍÈÃAI³ÉÎªPCµÄÄÚ½¨ÄÜÁ¦¡£Èç½ñAI PCµÄÖÇÄÜÖúÊÖ¡¢ÖÇÄÜÌå¿ÉÒÔ°ïÖúÓÃ»§Íê³É¶ÔÓÚPCµÄ»ù´¡²Ù×÷£¬³ÉÎªÈË»ú½»»¥ÐÂÈë¿Ú;AI»áÒéÖúÊÖ¿ÉÒÔÍ¬²½¼ÇÂ¼¡¢ÕûÀí¡¢¹éÄÉ»áÒé¼ÍÒª£¬»¹ÄÜ¼æÖ°Í¬´«¡¢·ÒëµÈ½ÇÉ«;AIÓÎÏ·ÖúÊÖÄÜ¹»»¯Éí¡°ÓÎÏ·´î×Ó¡±¡°¸¨Öú½ÌÁ·¡±À´ÌáÉý´úÈë¸ÐºÍ²Ù×÷¼¼ÇÉ£¬²¢ÇÒ¼õÉÙÕ¼ÓÃGPU×ÊÔ´£¬±£Ö¤ÓÎÏ·Á÷³©ÌåÑé¡£
ÕâÐ©³É¹ûÓëÓ¢ÌØ¶û¹¹ÖþµÄ¿ª·ÅÉúÌ¬Í¬ÑùÃÜ²»¿É·Ö¡£ÔÚPCÐÐÒµ£¬Ó¢ÌØ¶ûÓëOEM¡¢ISVµÄºÏ×÷ÓÉÀ´ÒÑ¾Ã£¬Õâ·ÝÓ°ÏìÁ¦¶ÔÓÚAI PC´ò¿ª¾ÖÃæÖÁ¹ØÖØÒª£¬´ÓµÚÒ»´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷·¢²¼µ½Èç½ñ£¬ÒÑ¾ÓÐÊý°Ù¿î´îÔØÓ¢ÌØ¶ûÆ½Ì¨µÄÉè±¸ÉÏÊÐ£¬¸²¸ÇÁË±Ê¼Ç±¾¡¢Ì¨Ê½»úµÈÖÚ¶à²úÆ·ÀàÐÍ¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬Ó¢ÌØ¶ûÈíÓ²¼þ¼¼Êõ¶ÔISVµÄÖ§³Ö´òÔìÁË·á¸»µÄAI¹¦ÄÜºÍÓ¦ÓÃ£¬ÈÃÓÃ»§²»½öÓµÓÐ¡°½ð¸Õ×ê¡±¸üÄÜ½â¾ö¡°´ÉÆ÷»î¡±£¬±£Ö¤ÁËAI PCµÄËãÁ¦ÓëÄÜÁ¦×ª»¯ÎªÓÃ»§ÔÚ¹¤×÷¡¢Ñ§Ï°¡¢Éú»î¡¢ÓéÀÖÖÐµÄ¸ßÐ§Éú²úÁ¦¡£
¸üÖØÒªµÄÊÇ£¬Ó¢ÌØ¶ûÍ¨¹ýÓëOEM¡¢ISVµÄºÏ×÷³ÖÐøÍÆ¶¯AI PCµÄÊÐ³¡·±ÈÙ£¬ÈÃAI PCÔÚÊÍ·ÅÉÌÒµÓëÓÃ»§¼ÛÖµÊ±È¡µÃ¡°1+1+1>3¡±µÄÐ§¹û¡£
ÒÔ°ì¹«³¡¾°ÎªÀý¡£Êý×Ö»¯¼ÓËÙ·¢Õ¹£¬²»½ö¶ÔÓÚÐ§ÂÊÓÐÁË¸ü¸ßµÄÒªÇó£¬Í¬Ê±ÓÉÓÚ²»¶ÏÔö¼ÓµÄÐÍ¬»òÔ¶³Ì¹¤×÷ÐèÇó£¬ÈÃÒµÎñÁ´Â·¸ü¼Ó¸´ÔÓ£¬½øÒ»²½´ø¶¯°ì¹«Ä£Ê½µÄ¸Ä±ä£¬Ö°³¡ÓÃ»§ÐèÒªÃæ¶Ô¸üÆµ·±¡¢¸ü´óÁ¿¼¶µÄ¹µÍ¨¡¢»áÒé¡¢»ã±¨¡¢·ÖÎöµÈ¹¤×÷¡£Òò´Ë£¬PC×÷Îª×¨ÒµÉú²úÁ¦¹¤¾ßµÄÊôÐÔ½øÒ»²½Í¹ÏÔ¡£
CanalysÔ¤²â2025ÄêÖÐ¹úPCÊÐ³¡½«±£³Ö2%µÄÎÈ½¡Ôö³¤£¬ÖÁ2026ÄêÔöËÙÓÐÍûÌáÉýÖÁ3%¡£ÈÃPCÊÐ³¡±£³Ö³¤ÆÚÔö³¤µÄÇý¶¯Á¦²»½öÊÇÊÐ³¡ÐèÇóÇý¶¯£¬»¹Àë²»¿ªAI´´ÐÂ¡£¶Ô±È´«Í³PC£¬AI PCÏÔÈ»ÊÇ¸üÀíÏëµÄ¡°Ö°³¡´î×Ó¡±¡£
Ê×ÏÈ£¬AI PC·á¸»µÄAIÄÜÁ¦¿ÉÒÔ°ïÖú°ì¹«Óë´´×÷ÓÃ»§ÌáÉýÐ§ÂÊ¡¢¸¨ÖúÍ·ÄÔ·ç±©£¬ÀýÈçÉú³É»áÒéÕªÒªµÄAIÖúÊÖ£¬¿ìËÙ¼ìË÷´ðÒÉµÄ±¾µØÖªÊ¶¿â£¬Éú³ÉÎÄ±¾¡¢Í¼Æ¬ÉõÖÁÊÓÆµµÄAIGC¹¤¾ß¶ÌÊ±¼äÄÚÈÝÌá¹©¸ü¶àÁé¸Ð¡£Æä´Î£¬ÔÚÓ¢ÌØ¶ûÓëºÏ×÷»ï°éµÄ¹²Í¬Å¬Á¦ÏÂ£¬AI¹¦ÄÜÓë×¨ÒµÈí¼þÉî¶ÈÈÚºÏ£¬ÈÃÒ»Ð©¸´ÔÓ²Ù×÷µÃÒÔ¡°Ò»¼üÍê³É¡±¡£ÉõÖÁÔÚÂõÈëÖÇÄÜÌåÊ±´úºó£¬×÷Îª¡°Ö°³¡´î×Ó¡±µÄAI PCÒÑ¾ÄÜ¹»ÊµÏÖ×Ô¶¯»¯£¬´úÌæÓÃ»§Ö´ÐÐÒ»ÏµÁÐ¸´ÔÓ²Ù×÷¡£
µÚÈý£¬AI PCµÄ¶Ë²àAI²»½öµÍÊ±ÑÓ£¬±¾µØ²¿Êð¿ÉÒÔ¸üºÃµØ±£»¤Êý¾ÝÒþË½£¬²¢Ëæ×ÅÊý¾Ý»ýÀÛÈÃAI¸ü¶®×Ô¼º³ÉÎª¡°¸öÐÔ»¯¡±µÄË½ÈËÖúÊÖ¡£Õâ¶ÔÓÚ¹«Ë¾¼°Ô±¹¤¶øÑÔ£¬¾ùÒâÒåÖØ´ó¡£
Òò´Ë£¬Ó¢ÌØ¶ûÓëºÏ×÷»ï°é¹²½¨µÄ·±ÈÙAI PCÉúÌ¬£¬¿ÉÒÔÊµÏÖÈíÓ²¼þ¶àÎ¬¶È¸³ÄÜ£¬½â¾öÓÃ»§ÔÚ¹¤×÷ÖÐÓöµ½µÄ¸÷ÀàÌôÕ½£¬ÈÃÓÃ»§ÒÔPCÎª½éÖÊ´´Ôì¸ü¶à¼ÛÖµ¡£
ÕâÐ©¶ÔÓÚPC²úÒµµÄ¸³ÄÜÒ²½øÒ»²½ËµÃ÷£¬Ó²¼þ¡¢Èí¼þºÍÉúÌ¬²¢·Ç¶ÀÁ¢µÄ¹Âµº£¬¶øÊÇÏà¸¨Ïà³É¡£ÕýÒòÈç´Ë£¬ÎÞÂÛ´´×÷Õß¡¢¿ª·¢Õß¡¢Íæ¼Ò¡¢×¨ÒµÓÃ»§¶¼ÄÜ½èÖúAI PCÊµÏÖÐ§ÂÊÉý¼¶ºÍÌåÑéÓÅ»¯¡£
Ò²ÕýÊÇÓ²¼þ¡¢Èí¼þ¡¢ÉúÌ¬ÆëÍ·²¢½ø£¬ÈÃÓ¢ÌØ¶û¿ÉÒÔ³ÖÐøÍØÕ¹¶Ë²àAIÒÔ¼°AI PCµÄÄÜÁ¦±ß½ç£¬ÆäÖÐ¾Í°üÀ¨´òÍ¨AndroidÓëWindowsÁ½´óÉúÌ¬£¬Í»ÆÆÁËPCºÍÊÖ»úÁ½´óÓÃ»§ºËÐÄÖÕ¶ËµÄÎïÀí±ÚÀÝ¡£ÔÚ2023Äê5ÔÂ23ÈÕ£¬ÌÚÑ¶Ó¦ÓÃ±¦µçÄÔ°æ·¢²¼£¬ÔÚÓ¢ÌØ¶ûBridge¼¼ÊõÓëCeladonµÈ´´ÐÂ¼Ó³ÖÏÂ£¬ÓÃ»§ÔÚPC¶Ë¼´¿ÉÍ¨¹ýÓ¦ÓÃ±¦ÔËÐÐÒÆ¶¯¶ËAPP£¬Èç¹û¹¤×÷Ê±ÏëºÈ±¿§·È£¬²»ÓÃ½âËøÊÖ»ú£¬Ö±½ÓÔÚµçÄÔÉÏ´ò¿ªÍâÂôÈí¼þÏÂµ¥¾Í¿ÉÒÔ¡£
°ÑÎÕ¿ç¶ËÈÚºÏÎªAI PC´øÀ´µÄÐÂ»úÓö
¶à¶ËÐÍ¬¡¢Êý¾Ý»¥Í¨ÊÇÃ¿Î»Ïû·ÑÕß¶¼²»µÃ²»Ãæ¶ÔµÄÄÑÌâ£¬Í¬ÑùÉÏÓÎ³§ÉÌÒ²ÔÚ»ý¼«Ì½Ë÷½â¾ö·½°¸¡£¡¶2026Äê¿ç¶ËÉúÌ¬ÐÐÒµ°×Æ¤Êé¡·ÖÐÖ¸³ö£¬ÓÃ»§µÄ¿ç¶ËÐèÇóºÍ¶Ô¿ç¶ËÌåÑéµÄ½ÓÊÜ³Ì¶È¸÷²»ÏàÍ¬£¬Õâ¾ÍÐèÒª¿ç¶ËÈÚºÏ½â¾ö·½°¸¾ß±¸Ò×ÓÃÐÔºÍÊÊÓÃÐÔ¡£Í¬Ê±Õë¶ÔÓÐÀ´×Ô¹¤×÷¡¢Ñ§Ï°¡¢ÓéÀÖµÈ³¡¾°Ã÷È·ÐèÇóµÄÓÃ»§»¹ÐèÒª±£Ö¤ÌåÑéºÍÐ§ÂÊ¡£È»¶øÔÚ¿ç¶ËÁìÓòÓÐ½ÏºÃÌåÑéµÄÆ»¹ûÈ´ÊôÓÚ±Õ»·ÉúÌ¬£¬¼¼Êõ¡¢Éè±¸¹¹½¨ÁË¡°±ÚÀÝ¡±;¹úÄÚÊÖ»ú³§ÉÌÇ£Í·µÄ¿ç¶Ë»¥ÁªÉúÌ¬ÐÍ¬Â·¾¶£¬ÔÚÂú×ã¶àÑù»¯ÐèÇóºÍ²îÒì³¡¾°ÖÐµÄ±íÏÖ»¹ÓÐ½Ï´óµÄÌáÉý¿Õ¼ä¡£
ÓÐ±ðÓÚÒÔÉÏÁ½Õß£¬Ó¢ÌØ¶ûÓëÌÚÑ¶¡¢Î¢ÈíÐ¯ÊÖ´òÔìµÄ¿ç¶ËÈÚºÏ·½°¸£¬Ê×ÏÈÊôÓÚÒ»¸ö¿ª·ÅµÄÌåÏµ£¬ÊÇÕë¶ÔAndroidºÍWindowsÁ½´óÉúÌ¬µÄ¿ç¶ËÈÚºÏ£¬²¢ÇÒÓ¢ÌØ¶ûÓëÌÚÑ¶µÄºÏ×÷±£ÕÏÁËÌÚÑ¶Ó¦ÓÃµçÄÔ°æÄÜ¹»¹ã·ºµØ¸²¸ÇÖ÷Á÷Ó¦ÓÃºÍÐèÇó¡£
Æä´Î£¬Ó¢ÌØ¶ûÀûÓÃ¼¼Êõ´´ÐÂ´ÓÓ²¼þµ×²ãµ½ÉúÌ¬½øÐÐÈ«Ãæ¸³ÄÜ£¬½èÖúÓ¢ÌØ¶ûBridge¼¼ÊõÓëCeladonÖúÁ¦¿ª·¢Õß¿ìËÙÊµÏÖ»ùÓÚAndroidÓ¦ÓÃÔÚx86Æ½Ì¨ÒÆÖ²¿ª·¢£¬½µµÍÁË³É±¾ÌáÉýÁËÐ§ÂÊ¡£Í¬Ê±ÉúÌ¬ºÏ×÷Ò²ÈÃÌÚÑ¶Ó¦ÓÃ±¦µçÄÔ°æÄÜÁ¦³ÖÐøÌáÉý£¬²»¶ÏÓÅ»¯¹¦ÄÜÓëÊ¹ÓÃÌåÑé£¬ÎªOEM¡¢ISVÌá¹©ÁË¸üÁé»îµÄºÏ×÷Ä£Ê½£¬Ò²ÈÃÓÃ»§ÄÜ¹»°´Ðè»ñÈ¡ËùÐèÓ¦ÓÃ¡£
Ó¢ÌØ¶ûÓëÌÚÑ¶µÈºÏ×÷»ï°é¼ÓËÙ·¢Õ¹µÄ¿ç¶ËÈÚºÏ²»½öÊÇ½â¾öÓÃ»§ÔÚÌåÑéÉÏµÄ¸îÁÑ¸Ð£¬¸üÄÜ·á¸»AI PCÃæÏò¸ü¶àÏ¸·Ö³¡¾°µÄÓ¦ÓÃ¾ØÕó¡£ÈÃÓÃ»§ÄÜ¹»¸ù¾Ý×ÔÉíµÄÏ²ºÃ£¬ÔÚPC¶ËÓëÒÆ¶¯¶ËÎÞ·ìÇÐ»»£¬ÎÞÂÛÊÇ´´×÷¡¢¹¤×÷¡¢ÓÎÏ·¡¢Éú»î¡¢Ñ§Ï°£¬¶¼ÄÜµÃµ½¸üÈ«ÃæµÄ¶Ë²àAI¼Ó³Ö¡£
AI PC£¬²»Ö¹PC
Á½ÄêÇ°£¬ÒµÄÚÍâ¶ÔÓÚAI PC³äÂúÖÊÒÉ;Á½Äêºó£¬»ý¼«Óµ±§AI´óÊÆËùÇ÷£¬AI PCÔÚ¹¤×÷¡¢Ñ§Ï°¡¢´´×÷µÈÖÚ¶à³¡¾°ÊÍ·Å¸ßÐ§Éú²úÁ¦£¬ÇÒÔ½·¢²»¿ÉÌæ´ú¡£
ÔÚÓ¢ÌØ¶ûÓëÆäÈíÓ²¼þºÏ×÷»ï°éµÄ¹²Í¬Å¬Á¦ÏÂ£¬ÊµÏÖÁËAIÓëPCµÄÉîÈëÈÚºÏ¡£´Ó¡°AI+PC¡±µ½¡°PCÄÚ½¨AI¡±£¬AI PCÖØËÜÁËÓÃ»§Ê¹ÓÃPCµÄ·¶Ê½£¬ÈÃPCÄÜ¹»Àí½âºÍÊä³öÎÄ±¾¡¢ÒôÆµ¡¢Í¼Ïñ¡¢ÊÓÆµµÈ¶àÄ£Ì¬ÐÅÏ¢£¬ÊµÏÖ½»»¥ÉýÎ¬£¬²¢Í¨¹ýÑ§Ï°ÓÃ»§Ï°¹ß¡¢ÉÏÏÂÎÄÀí½â£¬ÍêÉÆ¸öÐÔ»¯Óë¿ÉÓÃ¶È¡£
½áºÏ½ü¼¸ÄêµÄPCÊÐ³¡Êý¾Ý£¬ÒÔ¼°¶ÔÓÚÎ´À´µÄ·¢Õ¹Ô¤ÆÚ²»ÄÑ×Ü½á³ö£¬Ó¢ÌØ¶ûÐ¯ÊÖºÏ×÷»ï°é¹¹ÖþµÄÉúÌ¬ÌåÏµ£¬ÎªAI PC¿ªÍØÐÂ³¡¾°¿Õ¼äÌá¹©ÁËÖ§³Å£¬ÕâÒ²½«Çý¶¯AI PCÉúÌ¬µÄÁ¼ÐÔÑ»·¡ª¡ªÓ¢ÌØ¶û¹®¹ÌÁËÔÚPCÐÐÒµµÄÁìÏÈµØÎ»£¬OEM¡¢ISVÒ²ÄÜÈ¡µÃÉÌÒµ³É¹¦£¬ÓÃ»§ºÍÆóÒµÒ²ÄÜ½èÖúAI PC´´Ôì¸ü¶à¼ÛÖµ¡£
´¦ÔÚPCÐÂÒ»ÂÖ·¢Õ¹»Æ½ðÆÚ£¬Ó¢ÌØ¶û¼°OEM¡¢ISV½«ÈçºÎ°ÑÎÕ»úÓö£¬¼ÓËÙÓµ±§ÖÇÄÜÌåµÈÐÂÓ¦ÓÃµÄAI PCÈçºÎ¸³ÄÜ¸ü¶àÓÃ»§£¬ÔÚ¿ç¶ËÈÚºÏÐÂ»úÓöÏÂÓÐÄÄÐ©´òÆÆÉè±¸ÎïÀíºÍÉúÌ¬±ÚÀÝµÄÐÂÌåÑé£¬ÖµµÃÆÚ´ý¡£
