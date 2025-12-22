CES 2026±ð´í¹ý£ºPanther Lake¼ÓËÙAI PCÂõÈëÖÇÄÜÌåÐÂÆªÕÂ
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÕâÊÇCES 2026×îÖµµÃÆÚ´ýµÄÄÚÈÝÖ®Ò»¡£
Ç°²»¾ÃÓ¢ÌØ¶û¹ÙÐû£¬½«ÓÚµ±µØÊ±¼ä2026Äê1ÔÂ5ÈÕÏÂÎç3µã£¬ÔÚÀË¹Î¬¼ÓË¹ÕýÊ½·¢²¼´úºÅÎªPanther LakeµÄµÚÈý´ú¿áî£UltraÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷¡£×÷ÎªÊ×¿î»ùÓÚIntel 18AÖÆ³Ì¹¤ÒÕ´òÔìµÄ¿Í»§¶ËSoC£¬Panther Lake¼æ¾ßLunar LakeµÄ¸ßÄÜÐ§ºÍArrow Lake¸ßÐÔÄÜ¡¢¿ÉÀ©Õ¹ÐÔµÄÓÅÊÆ£¬ÆäÈ«ÐÂ¼Ü¹¹µÄCPU¡¢GPUÐÔÄÜÏà±ÈÉÏ´úÌáÉýÁË50%£¬ÇÒÄÜÐ§ÌáÉý´ïµ½40%;¼ÓÉÏ×îÐÂµÄNPU 5£¬Æ½Ì¨×ÜÌåAIËãÁ¦×î¸ß¿É´ï180TOPS£¬½ÏÉÏ´úÌáÉý50%¡£
²»½öÊÇ¡°ÐÔÄÜÀÂú¡±£¬Panther LakeÄÜ¹»³ÉÎªCES 2026×îÖµµÃÆÚ´ýµÄÄÚÈÝ£¬»¹ÓÐÒ»µãºÜ¹Ø¼ü¡ª¡ª¼ÓËÙAI PCÂõÈëÖÇÄÜÌåÐÂÆªÕÂ¡£
°éËæ×Å´óÄ£ÐÍµÈAI¼¼Êõµü´úÉý¼¶¡¢ËãÁ¦Í»ÆÆÒÔ¼°ÈíÓ²¼þÐÍ¬ÓÅ»¯¡¢ÉúÌ¬ÍêÉÆ£¬ÒµÄÚÍâ¶ÔAI PC¡°ÄÜ×öÊ²Ã´¡±µÄÖÊÒÉÉùÒ²Öð½¥±ä³ÉAI PC¡°»¹ÄÜÕâÑù¡±µÄ´´ÐÂÁ¦¡£¸üÖØÒªµÄÊÇ£¬AIÓ¦ÓÃÈÕÐÂÔÂÒì£¬AIPCµÄÌåÑéÃÅ¼÷Ò²²»¶Ï½µµÍ£¬¹¦ÄÜÒ²Ô½À´Ô½·á¸»¡£´Ó×î³õ¶Ô»°ÁÄÌì¡¢Éú³ÉÎÄ±¾Í¼ÏñµÄ¸¨Öú¹¤¾ß£¬ÒÑ¾³É³¤ÎªÉæÁÔ¹¤×÷¡¢Ñ§Ï°¡¢ÓéÀÖµÈ³¡¾°µÄ¡°È«ÄÜ´î×Ó¡±¡£±ÈÈçÔÚ°ì¹«³¡¾°ÏÂ£¬AI PCÄÜ¹»²ÎÓëµ½PPTÖÆ×÷¡¢ÊÓÆµÍ¨»°¡¢»áÒé¼ÇÂ¼¡¢ÄÚÈÝÕûÀíµÈÇ°ÖÐºóÈ«Á÷³Ì£¬²¢µÃÒæÓÚ±¾µØ²¿Êð²»½ö¼õÉÙÁËÍøÂçÑÓÊ±µÄÓ°Ïì£¬¸ü±£ÕÏÁËÊý¾ÝÓëÖªÊ¶²úÈ¨µÄ°²È«¡£ÓÎÏ·³¡¾°ÖÐ£¬AI PCÄÜ¹»ÅäºÏÍæ¼ÒÑµÁ·¼¼ÇÉ¡¢Ìá¹©¹¥ÂÔ¡¢ÅãÍæ»¥¶¯£¬»¹²»»á¹ý¶àÇÀÕ¼CPUºÍGPUÐÔÄÜ¡¢ÀµÍÖ¡ÊýµÈÓ°ÏìÓÎÏ·ÌåÑé¡£
À´µ½2025Äê£¬AI PCÂõÈëÏÂÒ»½×¶ÎµÄ·¢Á¦µãÒÑ¾¸¡³öË®Ãæ¡ª¡ªÖÇÄÜÌå¡£
ÈôËµ´óÄ£ÐÍÈÃAI PCÌáÉýÁËË¼¿¼ºÍ½»»¥ÄÜÁ¦£¬ÄÇÃ´ÖÇÄÜÌå¾ÍÊÇÈÃAI PC¡°³¤³öÊÖ½Å¡±£¬½âËø¸ÐÖªºÍÐÐ¶¯µÄÄÜÁ¦¡£¾ÙÒ»¸öÀý×Ó£¬ÒªÇó´óÄ£ÐÍ×¼±¸Ò»¸öÈýÌìÁ½ÍíµÄÐÐ³Ì£¬µÃµ½µÄ½á¹ûÊÇÒ»·ÝÏêÏ¸µÄ¹æ»®£¬ËäÈ»°üº¬ÄãÏ²»¶µÄ²ÍÊ³¡¢¾Æµê¡¢³öÐÐ·½Ê½»òÕßÏëÒªÓÎÀÀµÄ¾°µã£¬µ«ÈÔÐèÒªÄã³öÊÖÔ¤¶©»ú¾Æ¡£¶øÖÇÄÜÌåÔÚÍê³É´óÄ£ÐÍ¹¤×÷µÄ»ù´¡ÉÏ£¬Í¨¹ýµ÷ÓÃ¹¤¾ß(»ñµÃÓÃ»§ÊÚÈ¨ºó)¿ÉÒÔÖ±½Ó´ò¿ªÍøÒ³¡¢Ó¦ÓÃ£¬°ïÄã°Ñ¾Æµê¡¢»úÆ±Ô¤¶©ºÃ£¬Ö÷´òÒ»¸ö¡°×Ô¶¯»¯¡±¡£
Ò²¾ÍÊÇËµ£¬AI PC+ÖÇÄÜÌåµÄ×éºÏÈÃÓÃ»§Í¨¹ý×ÔÈ»ÓïÑÔ¾ÍÄÜÍê³É¶ÔµçÄÔµÄ¸´ÔÓ²Ù¿Ø¡£Èç´ËÒ»À´£¬ÏñÅúÁ¿ÐÞ¸ÄÎÄ¼þÃû¡¢¶àÆ½Ì¨±È¼ÛÕÒ³ö×î»®ËãÏÂµ¥·½Ê½¡¢¸ù¾Ý²»Í¬ÒªÇóÉú³É¶à¸ö±¨±í¡¢ÇåÀí´æ´¢¿Õ¼ä¡¢É¾³ýÖØ¸´ºÍÎÞÐ§ÎÄµµ¡¡×ÜÖ®ÄÇÐ©»ù´¡¡¢ÖØ¸´¡¢·ÑÊ±µÄ²Ù×÷¶¼¿ÉÒÔ½»¸øÖÇÄÜÌåÀ´Ö´ÐÐ£¬¼ÈÌáÉýÁËÐ§ÂÊ£¬ÓÖÄÜÈÃÓÃ»§°Ñ¾«Á¦Í¶Èëµ½¸üÐèÒªµÄ¹¤×÷ºÍ´´×÷ÖÐ£¬»òÕß×·×·¾ç¡¢³ä³äµç¡¢ÏíÊÜÉú»î²»Ò²¸üÓÐÒâÒåÂð£¿
ËùÒÔ£¬ÖÇÄÜÌåµÄ¼ÓÈëÈÃAI PC¾àÀëÊµÏÖÓÃ»§ÆÚÍûµÄÌåÑé¸ü½üÒ»²½£¬Ò²½«ÊÇ2026ÄêÍÆ¶¯AI PC·¢Õ¹µÄ¹Ø¼üAIÓ¦ÓÃ¡£ÄÇÃ´ÎÊÌâÀ´ÁË£ºÎªÊ²Ã´Panther LakeÄÜ¹»¼ÓËÙAI PCÂõÈëÖÇÄÜÌåÐÂÆªÕÂ£¿
Æ½Ì¨¼¶AIÄÜÁ¦£ºXPU=1+1+1>3
AI PCµÄÖÇÄÜÌåÊµÏÖ¡°×Ô¶¯»¯¡±²»½öÐèÒª»ùÓÚ´óÄ£ÐÍË¼¿¼¡¢ÍÆÀíÓÃ»§ÊäÈëµÄ×ÔÈ»ÓïÑÔ£¬»¹Òª½èÖú»·¾³¶àÄ£Ì¬½»»¥¡¢¹¤¾ßµ÷ÓÃÀ´Ö´ÐÐ¾ßÌå²Ù×÷£¬ÒÔ¼°Àí½âÉÏÏÂÎÄÓï¾³µÄ¼ÇÒä¹¦ÄÜ¡£ÆäÖÐ£¬ÎÞÂÛÊÇ¶ÔÓÚÎÄ±¾¡¢ÓïÑÔ¡¢Í¼Æ¬»¹ÊÇÊÓÆµµÈ¶àÄ£Ì¬ÐÅÏ¢µÄÊ¶±ðÓëÍÆÀí£¬»¹ÊÇµ÷ÓÃÆäËûÈí¼þ¹¤¾ß¡¢Æô¶¯Ó¦ÓÃ¡¢Íê³ÉÖ¸Áî¶¼±ØÐëÓÐ³ä×ãµÄËãÁ¦À´Ö§³Å£¬ÒÔ·¢»Ó¶Ë²à²¿ÊðµÍÊ±ÑÓµÄÓÅÊÆ¡£ÕâÕýÊÇPanther LakeÖúÁ¦AI PCÇý¶¯ÖÇÄÜÌåµÄµÚÒ»²½¡£
Panther LakeÓµÓÐ¸ß´ï180TOPSµÄÆ½Ì¨ËãÁ¦£¬ÆäÖÐCPUÎª10TOPS£¬NPUÎª50TOPS£¬GPUÎª120TOPS¡£ÖµµÃ¹Ø×¢µÄÊÇ£¬´ÓMeteor Lake¿ªÊ¼£¬Ó¢ÌØ¶û±ãÌá³öÁËXPU²¼¾Ö£¬¾¹ýÈý´ú²úÆ·µü´ú²»½öÕûÌåËãÁ¦ÌáÉýÁË4±¶ÒÔÉÏ£¬Òì¹¹¼Ü¹¹ÔÚ´¦Àí²»Í¬¸ºÔØÊ±£¬ËãÁ¦µ¥ÔªÒ²ÄÜ¸÷Ë¾ÆäÖ°ÊµÏÖÁË¡°1+1+1>3¡±µÄÐ§¹û¡£ÀýÈç£¬CPU¿ÉÒÔÂú×ãÇáÁ¿¼¶AI¹¤×÷¸ºÔØ;GPU¸ºÔð¸ßÍÌÍÂÁ¿¡¢¸ßÐÔÄÜÐèÇóµÄ¸ºÔØ;NPUÔò±£ÕÏ³ÖÐøµÍ¹¦ºÄAI¸ºÔØµÄ³¤Ð§»¯¡£ËùÒÔ£¬Panther Lake²»½öÎªAI PCÌá¹©ÁË¿É¿¿µÄËãÁ¦µ××ù£¬¸ü¼æ¹ËÁé»îÐÔ£¬±ÜÃâÈÕ³£¶àÈÎÎñ³¡¾°ÏÂCPUÒÑ¾Ã¦µÃ²»¿É¿ª½»£¬¶øGPU¡¢NPU»¹ÔÚÎ§¹Û¿´ÈÈÄÖ£¬Ôì³É¿¨¶Ù»òÐíÓÃ»§³¤Ê±¼äµÈ´ý¡£
¶øÇÒÏà±ÈLunar Lake²ÉÓÃµÄNPU4£¬Panther LakeÈ«ÐÂNPU 5ÃæÏòÖÇÄÜÌå»¹ÓÐºÜ¶àÏÈ·¢ÓÅÊÆ£¬ÆäNCE(Éñ¾¼ÆËãÒýÇæ)´Ó6¸ö¼õÉÙµ½ÁË3¸ö£¬µ«Ã¿¸öNCE½«MACÕóÁÐ¹æÄ£·±¶£¬´ïµ½ÁË12K¾ØÕóÔËËãÄÜÁ¦;Í¬Ê±Ò²¼õÉÙÁËÇ°ºó¶ËµÄÖî¶àµ¥Ôª¡£¾¹ýÈ«ÐÂ¼Ü¹¹µ÷Õû£¬NPU 5²»½öÌá¸ßÁËÔËËãÐ§ÂÊ£¬»¹ÊµÏÖµ¥Î»Ãæ»ýÏÂTOPSÐÔÄÜÌáÉý³¬¹ý40%¡£ÁíÍâ£¬NPU 5ÖÐÐÂÔöÔÉúFP8Êý¾Ý¸ñÊ½µÈÌØÐÔ£¬Î§ÈÆ×îÐÂµÄAI¸ºÔØÊµÏÖÓÐÕë¶ÔÐÔÓÅ»¯£¬±£Ö¤ÔÚ¾«¶ÈÓ°Ïì·¶Î§ÄÚÊµÏÖNPUËãÁ¦ÌáÉý¡£
ÔÚÆ½Ì¨¼¶AIÄÜÁ¦¼Ó³ÖÏÂ£¬Panther LakeÒÑ¾¿ÉÖ§³Ö¸ß´ï800ÒÚ²ÎÊý¡¢32KÉÏÏÂÎÄ´°¿ÚµÄMoE»ìºÏ×¨¼ÒÄ£ÐÍ£¬Ïàµ±ÓÚÎªÖÇÄÜÌåÊÊÅä¸üÇ¿´óµÄ¡°´óÄÔ¡±¡£²¢ÇÒ£¬ÐÔÄÜÌáÉý50%µÄCPUÓëGPU¡¢×î¸ßÖ§³Ö9600MT/sµÄLPDDR5XÄÚ´æµÈÌØÐÔ£¬ÈÃPanther LakeÄÜ¹»¸øÖÇÄÜÌå×°ÉÏ¡°Áé»îµÄÊÖ½Å¡±£¬ÊµÏÖ¿ìËÙÏìÓ¦¡¢Á÷³©²Ù×÷¡£
Panther LakeÆ½Ì¨¼¶AIÄÜÁ¦²»½öÌåÏÖÔÚÐÔÄÜ£¬»¹ÉÙ²»ÁËÄÜÐ§¡£ÌØ±ðÊÇ¶ÔÓÚ±Ê¼Ç±¾µÈÐÎÌ¬µÄAI PC¶øÑÔ£¬¸ü¸ßÄÜÐ§ÓÐÖúÓÚ±£Ö¤ÖÇÄÜÌå¼°AIÓ¦ÓÃ²»Ó°ÏìÉè±¸Ðøº½£¬ÇÒ¿ÉÒÔËæÊ±»½ÐÑ¡¢¿ìËÙÏìÓ¦¡£Intel 18AÁ½Ïî¹Ø¼ü´´ÐÂ¡ª¡ªRibbonFETÈ«»·ÈÆÕ¤¼«¾§Ìå¹ÜÒÔ¼°PowerVia±³²¿¹©µç´øÀ´ÁËÃÜ¶ÈÒÔ¼°ÄÜÐ§µÄÍ¬²½ÌáÉý£¬Ïà±ÈIntel 3£¬ÔÚÏàÍ¬¹¦ºÄÏÂÃ¿ÍßÐÔÄÜÌáÉý³¬¹ý15%£¬¶øÏàÍ¬ÐÔÄÜÏÂ¹¦ºÄ½µµÍ¿ÉÒÔ´ïµ½25%¡£×ÜÌåÀ´¿´£¬Panther LakeÏà±ÈLunar Lake¹¦ºÄ½µµÍÁË10%£¬¶Ô±ÈArrow LakeÏÂ½µ¸ü´ïµ½ÁË40%¡£
180TOPSËãÁ¦¡¢XPU¼Ü¹¹¡¢¸ü¸ßÄÜÐ§£¬Panther LakeµÄÕâÐ©ÌØÐÔ¿ÉÒÔÈÃÖÇÄÜÌå¼°AIÓ¦ÓÃÔËÐÐ¸ü¿ì¡¢¸üÊ¡µç£¬´Ó¶ø¸ü×¼È·µØÀí½âÓÃ»§Ï°¹ß¡¢ÐèÇó¡£²»¹ýÔÚAI PC+ÖÇÄÜÌåµÄ×éºÏÖÐ£¬¹âÓÐPanther LakeÕâ¸±¡°¾«ÃÜ¿É¿¿µÄ¹Ç÷À¡±»¹²»¹»£¬Èí¼þÓëÉúÌ¬»¯ÉíµÄ¡°ÑªÈâÓëÉñ¾ÍøÂç¡±Í¬ÑùÖØÒª¡£Ç°ÕßÆ¾½èËãÁ¦ÖþÀÎ ¡°ÖÇ»Û¡¢Á÷³©¡¢¸ßÐ§¡± µÄÐÔÄÜ¸ù»ù£¬¶øºóÕßÔòÖ¸»Ó¡¢¸³ÄÜÖÇÄÜÌåÂäµØÊµ¼ùÐÎÐÎÉ«É«µÄ¶àÔªÈÎÎñ¡£
ÈíÓ²ÐÍ¬ÈÃÖÇÄÜÌå¸üÖÇ»Û¡¢¸üÃô½Ý¡¢¸üÁ÷³©
°üÀ¨¼´½«·¢²¼µÄPanther LakeÔÚÄÚ£¬Î§ÈÆ¶Ë±ßÔÆÓ¢ÌØ¶û²»½ö´òÔìÁËAIËãÁ¦Æ½Ì¨Óë½â¾ö·½°¸£¬Ò²ÓÐ·á¸»µÄ¼¼ÊõÒÔ¼°ÃæÏò¿ª·¢ÕßµÄÈí¼þ¹¤¾ß¡£Õë¶Ô¶Ë²àÖÇÄÜÌå£¬Ó¢ÌØ¶ûÔÚÈí¼þ²ãÃæÍê³ÉÁËÏ¡Êè×¢ÒâÁ¦¡¢ÍÆ²â½âÂë¡¢KV CacheÑ¹ËõµÈÒ»ÏµÁÐ¹Ø¼ü¼¼Êõ´´ÐÂ£¬ÒÔ¸üºÃµØ·¢»ÓÆ½Ì¨Ó²¼þÇ±ÄÜ£¬ÓÅ»¯ÓÃ»§ÌåÑé¡£ÀýÈç£¬Èí¼þÉî¶ÈÓÅ»¯½«Panther LakeµÄtokenÍÌÍÂÂÊÌáÉýÖÁÔÀ´µÄ2.7±¶£¬ÅäºÏÊ×¸ötokenÉú³ÉÓÃÊ±ÓÅ»¯£¬ÈÃÖÇÄÜÌåÏìÓ¦ËÙ¶È¸ü¿ì;Ó¢ÌØ¶û¿É±äÏÔ´æ¼¼ÊõÈÃAI PCÄÜ¹»ÓµÓÐ×î¸ß120GBÏÔ´æÈÝÁ¿£¬´Ó¶øÔÚ±¾µØÖ§³Ö¸ü¸ß²ÎÊýµÄ´óÄ£ÐÍ;½èÖúMCP»úÖÆ£¬ÖÇÄÜÌåÄÜ¹»×ÔÖ÷µ÷ÓÃÆäËû¹¤¾ß£¬¸üÁ÷³©µØ½â¾ö¸´ÔÓÎÊÌâ£¬Ö´ÐÐÄÜÁ¦´ó·ùÌáÉý¡¡
Í¨¹ýÈíÓ²¼þÐÍ¬£¬Ó¢ÌØ¶ûÒ²ÎªÖÇÄÜÌåÔÚAI PCµÄ²¿ÊðÌá¹©ÁË´Ó´´½¨¡¢ÓÅ»¯¡¢Ö´ÐÐµÄÈ«Á÷³ÌÖ§³Ö£¬ÊµÏÖÈ«Á´Â·¸³ÄÜ±£ÕÏ×îÖÕÓÃ»§ÌåÑé¡£
ÔÚ´óÄ£ÐÍ´´½¨Ê±£¬Panther Lake²»½öÖ§³Ö·á¸»µÄ¿ò¼Ü¡¢ÍÆÀíÒýÇæ£¬»¹ÓëÍ¨ÒåÇ§ÎÊ¡¢DeepSeek¡¢ModelBestµÈÕ¹¿ª´óÄ£ÐÍÉúÌ¬ºÏ×÷£¬¹²Í¬¹¥¿Ëµ±Ç°¶Ë²à²¿Êð´óÄ£ÐÍµÄÌôÕ½£¬ÌáÉýÄ£ÐÍÐÔÄÜÒÔ¼°Ö§³Ö¸ü³¤µÄÉÏÏÂÎÄ£¬ÈÃ±¾µØ²¿ÊðµÄÖÇÄÜÌåÒ²ÄÜÓµÓÐ¡°¸üÖÇ»ÛµÄ´óÄÔ¡±¡£ÓÅ»¯½×¶Î£¬Ó¢ÌØ¶ûÌá¹©ÁËÉñ¾ÍøÂçÑ¹Ëõ¿ò¼ÜµÈÁ¿»¯¹¤¾ß£¬ÒÔ¼°Ó¢ÌØ¶ûVtuneÐÔÄÜ·ÖÎö¹¤¾ß£¬À´¸¨Öúµ÷ÓÅ¡£½øÈëµ½Ö´ÐÐ½×¶Î£¬Panther LakeÆ½Ì¨¼¶AIÄÜÁ¦¡¢OpenVINOµÈÈí¼þ¹¤¾ß¿ÉÒÔ±£ÕÏÖÇÄÜÌåÔËÐÐµÄÎÈ¶¨Á÷³©¡£
È»¶øÃæ¶ÔÇ§²îÍò±ðµÄÓÃ»§ÐèÇó£¬ºÜÄÑÑ°ÕÒµ½Ò»¸öÍêÈ«µÄ´ð°¸£¬±ØÐëÈÃÖÇÄÜÌå¾ß±¸¡°¶àÑùÐÔ¡±£¬²»½öÄÜ¹»³ÖÐø³É³¤£¬»¹Òª¸÷ÓÐËù³¤£¬¼´Ê¹ÓÐÀ´×ÔÐÐÒµºÍÓÃ»§µÄÏ¸·Ö³¡¾°ÓëËßÇóÊ±Ò²ÄÜÓ¦¶Ô»¯½â¡£ÕâÒ²ÊÇPanther LakeÄÜ¹»¼ÓËÙAI PCÂõÈëÖÇÄÜÌåÐÂÆªÕÂµÄÔÒòÖ®Ò»¡£
¿ª·ÅÉúÌ¬ºÏ×÷ËÜÔìAI PC²îÒì»¯£¬ÍÆ½øÖÇÄÜÌåÆÕ»Ý
ÎÞÂÛÊÇ±¾µØ²¿Êð´óÄ£ÐÍ¡¢»¹ÊÇÖÇÄÜÌå£¬¶¯ÊÖÄÜÁ¦Ç¿µÄÓÃ»§Í¨¹ýÑ§Ï°¸÷ÖÖ½Ì³ÌÍêÈ«¿ÉÒÔ¡°Ë½ÈË¶©ÖÆ¡±£¬ÄÇÎªÊ²Ã´Ó¢ÌØ¶ûµÈ³§ÉÌ»¹Òª´Óµ×²ã¡¢Èí¼þ¡¢Ó¦ÓÃÈ«Ãæ²¼¾Ö£¬´òÔì²úÆ·ºÍ½â¾ö·½°¸£¿
ÔÚPanther LakeÉíºó²»½öÊÇÓ¢ÌØ¶û»ýÔÜ¶àÄêµÄÈíÓ²¼þ×ÊÔ´ºÍÓÅÊÆ£¬»¹ÓÐÒ»¸öÅÓ´óµÄ¿ª·ÅÉúÌ¬¡£×Ô2023Äê9ÔÂÓ¢ÌØ¶ûÂÊÏÈÌá³öAI PC¸ÅÄîÒÔÀ´£¬Ó¢ÌØ¶ûÐ¯ÊÖOEM¡¢ISVµÈºÏ×÷»ï°é´òÔìÁËÊý°Ù¿îÓ²¼þÉè±¸ºÍÊý²»Ê¤ÊýµÄÈí¼þÓ¦ÓÃ£¬ÕâÐ©¶¼½«³ÉÎªAI PCÐ¯ÊÖÖÇÄÜÌå·¢Õ¹µÄÑøÁÏ¡£
Ò²¾ÍÊÇËµ£¬ÒÀÍÐPanther LakeµÈÆ½Ì¨£¬AI PCÄÜ¹»ÍÆ½ø¹æÄ£»¯²¿Êð£¬¿ìËÙ³É³¤³ö¸ü¶à¿ÉÄÜÐÔ¡¢²îÒì»¯£¬´Ó¶ø´ó·ù½µµÍÓÃ»§µÄÊ¹ÓÃÃÅ¼÷¡£¼´Ê¹ÊÇÃ»ÓÐ×¨ÒµÖªÊ¶µÄ¡°AIÐ¡°×¡±Ò²ÄÜ¹»ÔÚµãÁÁµçÄÔµÄÍ¬Ê±»ñµÃ×¨ÊôµÄÖÇÄÜÌå£¬ÉõÖÁÊýÁ¿²»Ö¹Ò»¸ö¡£ÕâÒ²ÒâÎ¶×Å¸ü¶àÓÃ»§ÄÜ¹»ÔÚÈÕ³£Éú»î¡¢¹¤×÷ÓéÀÖÖÐÏíÊÜµ½AI´øÀ´µÄ¼ÛÖµºÍÌåÑéÌáÉý£¬À©´óÊÐ³¡¹æÄ££¬ÓÉ´Ë´ø¶¯Éè±¸³§ÉÌ¡¢Èí¼þ¿ª·¢ÕßÀ´ÓÅ»¯²úÆ·£¬ÊµÏÖÉúÌ¬µÄÕýÏòÑ»·ºÍ·¢Õ¹¡£
ÁªÏë¡¢»ÝÆÕ¡¢»ªË¶µÈOEM¶¼ÓÐÁË¸÷×ÔµÄAI PC·¢Õ¹²ßÂÔ£¬ÈçÁªÏëµÄÌì¼«¸öÈË³¬¼¶ÖÇÄÜÌåÒÑ¾¸²¸ÇÁËÏµÍ³¹¤¾ß¡¢Ð§ÂÊ°ì¹«¡¢Ñ§Ï°´´×÷¡¢Éç½»Éú»î¡¢ÄÚÈÝÓéÀÖµÈ¶à¸öÁìÓò£¬ÓÃ»§ÄÜ¹»¸ù¾ÝÐèÇóÁé»îÑ¡Ôñ¡£ÔÚÈí¼þ²ãÃæ£¬ÒÔDeepSeekÎª´ú±í£¬¼¼Êõ´´ÐÂÈÃ¸ü¶àAI PC¿ÉÒÔ±¾µØ²¿ÊðÕôÁóÁ¿»¯ºóµÄ´óÄ£ÐÍ¡£»¹ÓÐÓ¢ÌØ¶ûAIÓ¦ÓÃ´´ÐÂ´óÈüµÈÎªAI PC³ÖÐø×¢Èë¡°»îË®¡±£¬·±ÈÙÉúÌ¬µÄ¶àÑùÐÔºÍ´´ÐÂÁ¦¡£
ËùÒÔ£¬Panther LakeÈ«·½Î»Ô¾ÉýµÄAIÐÔÄÜ£¬ÇÐÖÐÖÇÄÜÌåÕâ¸ö¹Ø¼ü·¢Á¦µã£¬¶þÕßÔÚ2026Äê½«¼¤µ´³öÔõÑùµÄ´´ÐÂ»ð»¨£¬ÖµµÃÐÐÒµ¡¢ÓÃ»§¹²Í¬ÆÚ´ý¡£
ÏÖÔÚ¾ÍµÈ2026Äê1ÔÂ5ÈÕÏÂÎç3µã(Ì«Æ½ÑóÊ±¼ä)£¬µÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷¡ª¡ªPanther LakeµÄÕýÊ½·¢²¼¡£ÔÚÊ×¿î»ùÓÚIntel 18AÖÆ³Ì¹¤ÒÕ´òÔìµÄ¿Í»§¶ËSoC¸³ÄÜÏÂ£¬¿´Ò»¿´Ó¢ÌØ¶ûÐ¯ÊÖOEM¡¢ISV½«´øÀ´ÄÄÐ©AI PCµÄ´´ÐÂÌåÑé!
