¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Ã¿µ½ÄêÄ©£¬Ñ¡ÔñÒ»Ì¨ÐÂ±Ê¼Ç±¾£¬¾Í³ÉÁËÒ»µÀ¸´ÔÓµÄ¡°Äê¶ÈÑ¡ÔñÌâ¡±¡£Ö°³¡ÈËÊ¿Ñ¡Ôñ±Ê¼Ç±¾Ê±£¬¿´ÖØ¸ßÐ§°ì¹«ºÍÒÆ¶¯³¡¾°ÏÂµÄÊ¹ÓÃÌåÑé£¬´óÑ§ÉúÈºÌåÔòÐèÒª¼æ¹ËÑ§Ï°¡¢ÓéÀÖºÍ±ãÐ¯£¬¶ø×¨ÒµÈËÊ¿×·Çó¼«ÖÂÐÔÄÜÓë×¨ÒµÈí¼þµÄÁ÷³©ÔËÐÐ£¬ÒÔ±ãÓ¦¶Ô¸ßÇ¿¶ÈÈÎÎñ¡¡»ªÎªÖÇ»ÛPCÕýÊÇÓ¦¶ÔÕâÐ©¶àÑù»¯ÐèÇóµÄÀíÏë´ð°¸£¬Æä¾ß±¸ÖÇ»Û»¥Áª¡¢AI¸³ÄÜÓëÇ¿¾¢ÐÔÄÜ£¬¿ÉÂú×ã²»Í¬ÈËÈºµÄºËÐÄÐèÇó¡£
»ªÎªMateBook 14£¬Ö°³¡¡°¸ßÐ§´î×Ó¡±
Äê¹Ø½«ÖÁ£¬ÕýÊÇÖ°³¡ÈË³å´ÌÄêÖÕÏîÄ¿¡¢ÊáÀí×Ü½áµÄ¹Ø¼üÊ±ÆÚ£¬»ªÎªMateBook 14¾ß±¸ÖÇ»Û»¥ÁªµÄÌØÐÔ¡¢·á¸»µÄAI¹¦ÄÜ£¬ÎÞÒÉÊÇÓ¦¶ÔÄêÖÕ¸ßÑ¹¹¤×÷µÄÐ§ÂÊÀûÆ÷¡£
ÄêÖÕ»áÒé·±¶à£¬³¤´ïÊýÐ¡Ê±µÄ»áÒéÕûÀíÍùÍùÈÃÈËÍ·ÌÛ£¬»ªÎªMateBook 14Ö§³Ö¡¸AI¸ÅÒª¡¹¹¦ÄÜ£¬¿É¿ìËÙ¡¢×¼È·µØ´ÓÎÄ×Ö¡¢ÒôÆµ¡¢ÊÓÆµÄÚÈÝÖÐÌáÈ¡¹Ø¼üÐÅÏ¢£¬Ê¡È¥·´¸´ÌýÂ¼Òô¡¢ÊáÀíÂß¼£¬Ð§ÂÊ´ó´óÌá¸ß;ÄêÖÕ×Ü½áÈ±·¦ÐÂÒâ£¬´´ÒâÎÄ°¸Ïëµ½¡°Í·Íº¡±£¿¡¸AI¿Õ¼ä¡¹¼¯³ÉÁË³¬¹ý100¸ö¾«Ñ¡AIÖÇÄÜÌå£¬²»½öÄÜ°ïÄã¿çÔ½Ë¼Î¬Æ¿¾±¡¢¼¤·¢Áé¸Ð£¬»¹ÄÜ¾«×¼ÈóÉ«ÎÄ°¸£¬ÈÃ·±ÔÓµÄÐ´×÷ÈÎÎñ±äµÃÇáËÉ¸ßÐ§;ÏòÉÏ¼¶»ã±¨ÄêÖÕ×Ü½áÊ±£¬Ö»Ðè½«Äê¶ÈºËÐÄÊý¾ÝÓëÒªµãÊäÈëWPS Office£¬Æä¡°AIÒ»¼üÉú³ÉPPT¡±¹¦ÄÜ¼´¿É×Ô¶¯Æ¥ÅäÄ£°å²¢Íê³ÉÖÇÄÜÅÅ°æ£¬ÖúÄãÇáËÉÖÆ×÷³ö×¨ÒµÃÀ¹ÛµÄÑÝÊ¾ÎÄ¸å¡£
ÔÚÏßÉÏ»áÒéÓë¿ç¹ú»áÒéµÈ³¡¾°ÖÐ£¬»ªÎªMateBook 14µÄ¡¸AI×ÖÄ»¡¹¡¢¡¸AI»ÛÑÛ¡¹¹¦ÄÜ¿°³Æ¡°ÉñÆ÷¡±¡£Ãæ¶ÔÍâÓï½»Á÷£¬AI×ÖÄ»ÄÜ¾«×¼·Òë²¢Éú³É¼ÇÂ¼£¬ÈÃÄã¹µÍ¨ÎÞÓÇ£¬ÐÅÏ¢¾¡ÔÚÕÆÎÕ;AI»ÛÑÛÌá¹©ÐéÄâ±³¾°¡¢×ÔÈ»¶ÔÊÓµÈ¹¦ÄÜ£¬¼´±ãÊÇÔÚ¼ÒÖÐÊé·¿£¬Ò²ÄÜ³ÊÏÖ³ö×¨Òµ¡¢×¨×¢µÄÖ°³¡×´Ì¬¡£
ÄãÊÇ·ñÊ±³£Ò²Òò¿çÉè±¸´«Êä¿¨¶Ù¶øÍÏÂý¹¤×÷½Ú×à£¿»ªÎªMateBook 14Ö§³Ö³¬¼¶ÖÕ¶Ë´øÀ´µÄ¶àÆÁÐÍ¬¡¢³¬¼¶ÖÐ×ªÕ¾¡¢ÖÇ»ÛËÑË÷µÈÒ»ÏµÁÐ¸ßÐ§°ì¹«µÄ±ã½Ý¹¦ÄÜ£¬ÏÔÖøÌáÉý¹¤×÷Ð§ÂÊ¡£ÀýÈç³¬¼¶ÖÐ×ªÕ¾ÈÃÄÚÈÝ¹ÜÀí¸ü¸ßÐ§£¬½«»áÒé¼ÇÂ¼¡¢ÍøÒ³Á´½ÓÍÏÖÁ³¬¼¶ÖÐ×ªÕ¾ÔÝ´æ£¬Ëæºó¾Í¿ÉÔÚÎÄµµ»òÓÊ¼þÖÐÅúÁ¿µ÷È¡;Í¨¹ý¡°¶àÆÁÐÍ¬¡±£¬ÊÖ»úÆÁÄ»¿ÉÒÔÊµÊ±ÏÔÊ¾ÔÚµçÄÔÉÏ£¬»ò½«»ªÎªÆ½°åÉèÖÃÎªµçÄÔµÄÎÞÏß¸±ÆÁ£¬ÇáËÉÀ©Õ¹¹¤×÷¿Õ¼ä¡£
²»Ö¹Èç´Ë£¬»ªÎªMateBook 14ÔÚ±ãÐ¯ÐÔ¡¢ÃÀÑ§Éè¼ÆÓëÆÁÄ»ËØÖÊÉÏµÄ±íÏÖÍ¬Ñù³öÉ«¡£Õû»ú²ÉÓÃ½ðÊô²ÄÖÊ£¬µ«ÇáÖÁ 1.31kg£¬±¡ÖÁ 14.5mm£¬ÒÆ¶¯°ì¹«ÇáËÉ×ÔÈç;È«ÐÂµÄÔÒ°ÂÌÅäÉ«ÇåÐÂ¸»ÓÐ»îÁ¦£¬´îÅä³¬Ë³Î¢»¡ÇúÏßÓëÐ¨ÐÎÉè¼Æ£¬ÑÕÖµÓëÖÊ¸ÐË«Ë«ÔÚÏß;Åä±¸Ò»¿é2.8K OLED´¥¿ØÆÁ£¬Ö§³Ö¸ß¾«¶ÈÊ®µã´¥¿Ø£¬²¢¿É´îÅäHUAWEI M-PencilÊÖÐ´±Ê½øÐÐÁ÷³©ÊéÐ´Óë´´×÷£¬ÎÞÂÛÊÇÏÖ³¡ËÙ¼Ç¡¢Í¼ÐÎÅú×¢»¹ÊÇÁé¸Ð²ÝÍ¼£¬¶¼ÄÜÇáËÉ¸ã¶¨¡£
ËùÒÔ£¬Èç¹ûÕýÔÚÑ°ÕÒÒ»Î»ÄÜÖúÄã¸ã¶¨ÄêÖÕ×Ü½á¡¢ÓÕ½ÐÂÄêKPIµÄ¡°¸ßÐ§´î×Ó¡±£¬Ö±½Ó±ÕÑÛÈëÊÖ»ªÎªMateBook 14¡£¶øÇÒ£¬¼´ÈÕÆðµ½12ÔÂ31ÈÕ£¬»ªÎªMateBook 14ÏµÁÐÖÁ¸ßÓÅ»Ý1319Ôª£¬ÏßÉÏ»¹¿Éµþ¼Ó300ÔªÑ§ÉúÓÅ»Ý¼°12ÆÚÃâÏ¢·ÖÆÚ£¬¸Ï½ô³å!
»ªÎªMateBook D 16£¬ÎªÓ²ºËÈÎÎñ¶øÉú
¶ÔÓÚ²ÆÎñ¡¢³ÌÐòÔ±¡¢¹¤³Ì¼¼ÊõµÈÖØ¶È°ì¹«Õß¶øÑÔ£¬»ªÎªMateBook D 16Æ¾½èÆä×¨Òµ¼¶ÅäÖÃ¾«×¼ÃüÖÐÁËÐ§ÂÊÍ´µã¡£Æä´îÔØ16Ó¢´ç16:10È«¸ßÇåÈ«ÃæÆÁ£¬´óÆÁ´óÊÓÒ°£¬ÌáÉý°ì¹«Ð§ÂÊ;ÌØ±ð¼ÓÈëµÄ¶ÀÁ¢Êý×ÖÐ¡¼üÅÌÓë1.5mm¸ß¼ü³Ì¼üÅÌ£¬Ê¹´óÁ¿Êý¾ÝÂ¼ÈëºÍ³¤Ê±¼ä±àÂë¸üÎªÊæÊÊ¸ßÐ§¡£¶øÔÚÖÇ»ÛÌåÑéÉÏ£¬¶àÆÁÐÍ¬¡¢³¬¼¶ÖÐ×ªÕ¾¡¢ÖÇ»ÛËÑË÷µÈ¹¦ÄÜÒ²ÊÇÒ»Ó¦¾ãÈ«£¬ËæÊ±¿ªÆô¸ßÐ§°ì¹«¡£
¼´ÈÕÆðµ½12ÔÂ31ÈÕ£¬»ªÎªMateBook D 16ÏµÁÐ(½öÏßÉÏ¿îSEÓÐÏÞÊ±ÓÅ»Ý)ÖÁ¸ßÓÅ»Ý959Ôª£¬ÈëÊÖ³¬»®Ëã¡£
»ªÎªMateBook D 14£¬¸ßÖÊ¼Û±ÈÈëÃÅÖ®Ñ¡
¶ÔÓÚÔ¤ËãÓÐÏÞ¡¢×·ÇóÊµÓÃ¼ÛÖµµÄ´óÑ§ÉúºÍÖ°³¡ÐÂÈË¶øÑÔ£¬»ªÎªMateBook D 14¿°³ÆÒ»¿î±ÕÑÛÈëÒ²²»»á³ö´íµÄ¸ßÖÊ¼Û±È¡°Ë®Í°»ú¡±¡£
µÃÒæÓÚ»ªÎª³¬²ÄÁÏÌìÏß¼¼ÊõµÄ¼Ó³Ö£¬»ªÎªMateBook D 14ÓµÓÐÎÈ¶¨Á÷³©µÄÍøÂçÁ¬½Ó£¬ÔÚËÞÉá¡¢Í¼Êé¹Ý¡¢½ÌÊÒ»ò¿§·ÈµêµÈ¸´ÔÓÍøÂç»·¾³ÖÐ´©Ëó£¬Ò²ÎÞ¾åÍøÂç×ªÈ¦¼ÓÔØµÄÀ§ÈÅ¡£´ËÍâ£¬»ªÎªMateBook D 14Í¬ÑùÅä±¸³¬¼¶ÖÕ¶ËÓëAIÖÇ»ÛÄÜÁ¦£¬ÎÞÂÛÊÇÍê³É¿ÎÌÃ×÷Òµ¡¢´¦ÀíÈÕ³£¹¤×÷£¬ÓÖ»ò½øÐÐÏßÉÏ¹µÍ¨£¬TA¶¼ÄÜ³ÉÎªÄãµÄµÃÁ¦ÖúÊÖ¡£
¼´ÈÕÆðµ½12ÔÂ31ÈÕ£¬»ªÎªMateBook D 14ÏµÁÐÖÁ¸ßÓÅ»Ý959Ôª£¬ÖµµÃÈëÊÖ!
×Ü¶øÑÔÖ®£¬ÎªÄêÖÕ¼°ÐÂÄêµÄÌôÕ½Éý¼¶×°±¸£¬»ªÎªÖÇ»ÛPCÎÞÒÉÊÇÖµµÃÐÅÀµµÄÑ¡Ôñ¡£ÎÞÂÛÊÇ¾ß±¸È«ÃæÖÇ»ÛÌåÑéµÄ»ªÎªMateBook 14£¬»¹ÊÇÊÊÓÃÓÚÖØ¶È°ì¹«µÄ»ªÎªMateBook D 16£¬Òà»òÊÇ¸÷Ïî±íÏÖ¶¼Ê®·Ö¾ùºâµÄ»ªÎªMateBook D 14£¬¶¼ÊÇ²»´íµÄÖÇ»ÛÖ®Ñ¡¡£
×îºó£¬¼´ÈÕÆðµ½12ÔÂ31ÈÕ£¬»ªÎª±Ê¼Ç±¾µçÄÔÖÁ¸ßÓÅ»Ý1319Ôª£¬²¿·ÖÐÍºÅ»¹ÓÐ12ÆÚ·ÖÆÚÃâÏ¢¡¢Ñ§ÉúÓÅ»Ý;»ªÎªÎÞÏßÊó±ê59ÔªÆð£¬µÈÄãÀ´½âËø!·þÎñ·½Ãæ£¬ËêÄ©»ÀÐÂ¼¾£¬»ªÎªµçÄÔ·þÎñÈ«ÃæÉý¼¶!Ñ¡¹ºÐÄÒÇÐÂ»ú£¬´îÅä¼Ó¹ºHUAWEI Care+ºó¿ÉÏí2´ÎÒâÍâ±£ÕÏ¡¢3Äê¹Ù·½ÖÊ±£¡¢µ±µç³Ø×î´óÈÝÁ¿µÍÓÚ80%¿ÉÃâ·Ñ¸ü»»µç³Ø£¬Ò»²½µ½Î»£¬ºÇ»¤ÓÐ¼Ó¡£
³ý´ËÖ®Íâ£¬¸ü¿ÉÏí£º¹º»úÎåÄêÄÚµ½µêÃâ·ÑÏµÍ³»ÀÐÂ£¬Éè±¸±£ÐÞÆÚÄÚ1Ç°Íù»ªÎªÊÚÈ¨·þÎñÖÐÐÄ¿É½øÐÐÃâ·Ñ²ð»úÇå½à±£Ñø£¬ÈÃÉè±¸³Ö¾ÃÈçÐÂ¡£
