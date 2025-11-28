ÑÕÖµÓëÖÇ»ÛË«½ø»¯£¬Á½¿îÐÂÅäÉ«ºèÃÉµçÄÔ½ñÈÕ¿ªÊÛ£¬°ì¹«Éú²úÁ¦ÌåÑéÔÙ½ø½×£¡
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿11ÔÂ28ÈÕ£¬»ªÎªMateBook Fold ·Ç·²´óÊ¦ Èðºì¡¢»ªÎªMateBook Pro ·÷Ïþ·ÛÁ½¿îÐÂÅäÉ«ºèÃÉµçÄÔÕýÊ½¿ªÊÛ£¬²¢Ö§³ÖÉý¼¶ÖÁHarmonyOS 6£¬´øÀ´Ð¡ÒÕÉî¶ÈÑÐ¾¿¡¢Ð¡ÒÕ»Û¼Ç¡¢Ð¡ÒÕÖªÊ¶¿âµÈAIÄÜÁ¦£¬ÕâÁ½¿î¸ßÑÕÖµÉè±¸½«³ÉÎªÕæÕý¶®ÄãËùÐè¡¢¸ßÐ§°ì¹«µÄÖÇ»ÛÉú²úÁ¦´îµµ¡£
Á½¿îÐÂÉ«£¬¸÷ÓÐ½²¾¿¡£»ªÎªMateBook Fold·Ç·²´óÊ¦ Èðºì´Ó¶«·½ÎÄ»¯ÖÐ¼³È¡Áé¸Ð£¬²ÉÓÃËØÆ¤Ö¯½õ½áÎÆ¹¤ÒÕÓë½õÈð½áÑ¹ÎÆÉè¼Æ£¬ÒÔ×¨Êôµ÷ÖÆµÄ¡°Èðºì¡±ÎªÉ«µ÷£¬µÍÃ÷¶È¡¢¸ßÖÊ¸Ð£¬ÈÈÁÒ¶ø²»ÕÅÑï£¬ÍêÃÀÆõºÏ¸ß¶ËÉÌÎñÈËÈºµÄÉóÃÀ;»ªÎªMateBook Pro ·÷Ïþ·ÛµÄÅäÉ«Áé¸ÐÔòÀ´Ô´ÓÚÆÆÏþÊ±·ÖµÄÎ¢·Û³¯Ï¼£¬µÑÅÖÐÍ¸Â¶×ÅÇáÉÝµÄÖÊ¸Ð£¬ÅäºÏ970g Ã¾ºÏ½ð»úÉí£¬ÈÃÃÀ¸ÐÓë±ãÐ¯ÇáÓ¯ÏàËæ¡£ÕâÁ½¿îÐÂÅäÉ«£¬×ã¼û»ªÎª¶ÔÓÃ»§ÃÀÑ§¸ÐÖªµÄ¾«×¼»ØÓ¦¡£
²»Ö¹ÓÐÑÕÖµ£¬¸üÓÐÊµÁ¦¡£µÃÒæÓÚÈ«ÐÂHarmonyOS 6ÓëAIÄÜÁ¦Éî¶ÈÈÚºÏ£¬Ð¡ÒÕÉî¶ÈÑÐ¾¿¡¢Ð¡ÒÕ»Û¼Ç¡¢Ð¡ÒÕÖªÊ¶¿âµÈÖÇ»Û¹¦ÄÜ£¬½«ºèÃÉµçÄÔÉú²úÁ¦ÌåÑéÍÆÏòÈ«ÐÂµÄ¸ß¶È£¬³ÉÎªÄÚÍâ¼æÐÞµÄÖÇ»Û´îµµ¡£ÓÐÐ¡ÒÕ£¬ºèÃÉµçÄÔ¸ü´ÏÃ÷¡£
ÔÚ¿ì½Ú×àµÄÖ°³¡ÖÐ£¬×«Ð´ÊÐ³¡·ÖÎö±¨¸æÊÇ·ñÈÃÄã¸Ðµ½Ñ¹Á¦ÖØÖØ£¿ÐÅÏ¢ËÑ¼¯·±Ëö¡¢ÄÚÈÝÉ¸Ñ¡ºÄÊ±¡¢Âß¼¹¹½¨·ÑÐÄ¡¡HarmonyOS 6ÎªºèÃÉµçÄÔ´øÀ´¡¸Ð¡ÒÕÉî¶ÈÑÐ¾¿ÖÇÄÜÌå¡¹£¬×÷Îª¾ß±¸Éî¶ÈËÑË÷Óë·ÖÎöÍÆÀíÄÜÁ¦µÄ¸öÈËÑÐ¾¿ÖúÀí£¬ËüÄÜ¹»»ùÓÚ¾ßÓÐÈ¨ÍþÀ´Ô´µÄÔÆ¶ËÐÐÒµÖªÊ¶¿âºÍÀ´Ô´ÓÚ±¾µØµÄ¸öÈËË½ÓÐÖªÊ¶¿â£¬Éî¶È·ÖÎöÉú³É×¨Òµ±¨¸æ¡£ÀýÈçÄã×¼±¸Ð´Ò»·ÝÖ÷´ò»·±£¿Æ¼¼µÄ¸ß¶Ë»§ÍâÆ·ÅÆÉÌÒµ¼Æ»®Êé£¬Ð¡ÒÕ¾ÍÄÜÁ¢Âí»¯ÉíÖÇÄÜÉÌÎñÖúÊÖ£¬Ëü»á×Ô¶¯°ïÄãËÑ¼¯ÊÐ³¡Êý¾Ý¡¢·ÖÎö¾ºÕù¸ñ¾Ö¡¢Ô¤²â·¢Õ¹Ç÷ÊÆ£¬×îºóÉú³ÉÒ»Æª½á¹¹ÍêÕû¡¢Êý¾ÝÏêÊµµÄÉÌÒµ¼Æ»®ÎÄµµ£¬ÓÖ»òÄÚÈÝÔúÊµÇÒÇåÎúµÄ±¨¸æ£¬ÉõÖÁÊÇÄÃÀ´¾ÍÄÜÓÃµÄPPT¡£
Èç´ËÒ»À´£¬ÎÒÃÇ¾Í¿ÉÒÔ×¨×¢ÓÚ·¢»Ó´´ÒâºÍ×ö³ö¹Ø¼ü¾ö²ß£¬°ÑÄÇÐ©·±ËöµÄ×ÊÁÏÕûÀíºÍ·ÖÎö¹¤×÷½»¸øÐ¡ÒÕ£¬¼È½ÚÊ¡ÁËÊ±¼äºÍ¾«Á¦£¬»¹´ó·ùÌáÉýÁË¹¤×÷Ð§ÂÊ¡£²¢ÇÒ£¬Õû¸ö¹ý³ÌÔÚ²»µ£ÐÄ¸öÈËÊý¾ÝÒþË½Ð¹Â¶µÄ»ù´¡ÉÏ£¬Ò²²»Õ¼ÓÃ±¾»úËãÁ¦×ÊÔ´£¬ÕæÕýÊµÏÖ¡°ÑÐ¾¿À´Ô´¿ÉÐÅ£¬±¨¸æ×¨ÒµÒ×¶Á¡±¡£
Õë¶Ô»áÒé¼ÇÂ¼·±Ëö¡¢ÖªÊ¶ÐÅÏ¢ËéÆ¬»¯µÄ°ì¹«Í´µã£¬HarmonyOS 6´øÀ´¡¸Ð¡ÒÕ»Û¼Ç¡¹¡¢¡¸Ð¡ÒÕÖªÊ¶¿â¡¹£¬Ç°Õß¿ÉÊµÊ±ÓïÒô×ªÐ´¡¢ÖÇÄÜÇø·Ö·¢ÑÔÈË£¬ÔÚ»áÒéÖÐÍ¾ÀëÏ¯£¬µçÄÔ¶ËÐ¡ÒÕ»Û¼Ç½«³ÖÐø¼ÇÂ¼£¬±»Ìáµ½Ê±ÊÖ»úÒ²¿É½ÓÊÕµ½ÌáÐÑ£¬»Øµ½µçÄÔ´ÓÈÝÓ¦¶Ô£¬»¹Ö§³Ö»áÒé¼ÍÒªÒ»¼üÉú³É;ºóÕßÄÜ½«É¢Âä¸÷´¦µÄÐÅÏ¢£¬ÕûºÏÎª¿ÉËæÊ±µ÷ÓÃµÄ½á¹¹»¯ÖªÊ¶£¬ÓÌÈç¸öÈË×¨ÊôÖªÊ¶¹Ü¼Ò¡£ÕâÐ©Éî¶ÈÈÚÈëºèÃÉµçÄÔµÄÖÇ»ÛÄÜÁ¦£¬ÔÙ½áºÏÈ«ÐÂÖÇ»ÛÎÄ¼þ¹ÜÀíÄÜÁ¦ÒÔ¼°·á¸»µÄºèÃÉÓ¦ÓÃÖÇÄÜÌå£¬½«ÎªÓÃ»§´øÀ´Ç°ËùÎ´ÓÐµÄ´´ÔìÁ¦ÓëÐ§ÂÊ¡£
×ÛÉÏËùÊö£¬»ªÎªMateBook Fold ·Ç·²´óÊ¦ Èðºì¼°»ªÎªMateBook Pro ·÷Ïþ·ÛÁ½¿îÈ«ÐÂÅäÉ«ºèÃÉµçÄÔ£¬²»½ö´ÓÃÀÑ§Éè¼Æ²ãÃæÂú×ãÁËÓÃ»§¶Ô¸ßÑÕÖµÓë¸öÐÔ»¯±í´ïµÄ×·Çó£¬¸üÆ¾½èHarmonyOS 6´øÀ´µÄÐ¡ÒÕÉî¶ÈÑÐ¾¿ÖÇÄÜÌå¡¢Ð¡ÒÕ»Û¼Ç¡¢Ð¡ÒÕÖªÊ¶¿âµÈAIÄÜÁ¦£¬ÈÃÆä³ÉÎªÒ»Î»ÄÜ¹»Ö÷¶¯Àí½â¡¢Éî¶ÈÐÍ¬²¢¸ßÐ§Ö´ÐÐÈÎÎñµÄ¡°ÖÇ»Û»ï°é¡±£¬Ê÷Á¢ÁËÎ´À´Éú²úÁ¦¹¤¾ßµÄÐÂ±ê¸Ë¡£
ÊÛ¼Û·½Ãæ£¬È«ÐÂÅäÉ«»ªÎªMateBook Fold ·Ç·²´óÊ¦ Èðºì32GB / 2TB°æÊÛ¼Û26999Ôª;»ªÎªMateBook Pro ·÷Ïþ·Û32GB/1TB°æ±¾ÊÛ¼ÛÎª8999Ôª£¬32GB/1TBÈá¹â°æÊÛ¼Û9999¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬¹ºÂò»ªÎªºèÃÉµçÄÔ»¹¿É´îÅäÌùÐÄ·þÎñ£¬ÎªÄúµÄÉè±¸±£¼Ý»¤º½¡£ËæÐÂ»ú¼Ó¹ºHUAWEI Care+£¬»ªÎªMateBook Fold ·Ç·²´óÊ¦¿ÉÏí2Äê1´ÎÆÁÄ»±£ÕÏ·þÎñ£¬Á½ÄêÆÚÓÅ»Ý¼Û3999Ôª;»ªÎªMateBook Pro¿ÉÏí2´ÎÒâÍâ±£ÕÏ¡¢3Äê¹Ù·½ÖÊ±£¡¢µ±µç³Ø×î´óÈÝÁ¿µÍÓÚ80%¿ÉÃâ·Ñ¸ü»»µç³Ø£¬ÈýÄêÆÚ999Ôª£¬Ò»²½µ½Î»£¬ºÇ»¤ÓÐ¼Ó!
