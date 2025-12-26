CES 2026|Áé¸ÐÀ´×ÔÏòÈÕ¿û£¿ÁªÏë½«ÍÆ³ö×Ô¶¯Ðý×ªÆÁ±Ê¼Ç±¾ »¹ÓÐ¶à¿îÐÂÆ·
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Ëµµ½±Ê¼Ç±¾ÐÎÌ¬ÉÏµÄ´´ÐÂ£¬ÄÇ¾Í²»µÃ²»Ìáµ½ÁªÏëÁË£¬ËüÃÇÔÚ½üÐ©ÄêÍÆ³ö¹ýÖî¶à²»Í¬ÓÚ´«Í³±Ê¼Ç±¾ÐÎÌ¬µÄÐÂÆ·£¬±ÈÈçÕÛµþÆÁ±Ê¼Ç±¾¡¢Ë«ÆÁ±Ê¼Ç±¾¡¢¾íÖáÆÁÄ»±Ê¼Ç±¾¡¢´øÓãÆÁ±Ê¼Ç±¾ÉõÖÁ»¹ÓÐÍ¸Ã÷±Ê¼Ç±¾(¸ÅÄî»ú)µÈµÈ£¬¶øÔÚ¼´½«´øÀ´µÄCES 2026ÉÏ£¬ÁªÏë½«»á´øÀ´Ò»¿î×Ô¶¯Ðý×ªÆÁ±Ê¼Ç±¾¡ªThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist¡£
ºÍÈ¥ÄêµÄThinkBook Plus Gen 6 RollableÒ»Ñù£¬Õâ¿î²úÆ·×î¿ªÊ¼Ò²ÊÇÒ»¿î¸ÅÄî»ú£¬×î´óµÄÌØµã¾ÍÊÇ´îÔØÁË×Ô¶¯Ðý×ªÆÁ£¬Ö®Ç°ÔÚIFA 2024ÄêÉÏÕ¹³ö£¬µ±Ê±»¹ÈÙ»ñ¶àÏîBest Of IFA 2024´ó½±¡£Õâ´ÎThinkBook Plus Gen 7 Auto TwistÔòÊÇÒÔÁ¿²ú»úµÄÐÎÊ½ÔÚCES 2026ÉÏÕýÊ½·¢²¼£¬Ô¤¼Æ»áÔÚÃ÷Äê6ÔÂ·ÝÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬ÊÛ¼ÛÎª1499ÃÀÔª¡£
¾ÝÁË½â£¬Ëü»á´îÔØAIÇý¶¯µÄµç¶¯Ë«Ðý×ª½ÂÁ´£¬Ðý×ªËÙ¶È±È¸ÅÄî»ú¸ü¿ìÇÒ¸ü¾²ÒôÄÍÓÃ£¬¿ÉÒÔÔÚ±Ê¼Ç±¾Ä£Ê½¡¢Æ½°åÄ£Ê½ºÍ¹²ÏíÄ£Ê½Ö®¼äÇÐ»»¡£Ëü¿ÉÍ¨¹ýAIÃæ²¿×·×Ù¼¼Êõ×Ô¶¯µ÷ÕûÆÁÄ»·½ÏòºÍ½Ç¶È£¬È·±£ÔÚ»áÒé¡¢ÑÝÊ¾ºÍ¸öÈËÊ¹ÓÃÖÐÊ¼ÖÕ±£³Ö×î¼ÑÏÔÊ¾¿É¼ûÐÔ£¬¾ÍÈçÏñÏòÈÕ¿ûÄÇÑù£¬Ì«Ñô×ßµ½ÄÄÀï£¬Ëü¾Í°Ñ¡°Í·¡±×ªÏòÄÄÀï¡£
ÆäËü·½Ãæ£¬Õâ¿î²úÆ·½«Åä±¸Ò»¿é14Ó¢´çµÄ2.8K OLED´¥¿ØÆÁÄ»£¬Ö§³Ö120HzµÄ¸ßË¢£¬²¢ÓµÓÐ¿ÉËæ×ÅÆÁÄ»Ðý×ªµÄ¶Å±ÈÈ«¾°ÉùÑïÉùÆ÷£¬»úÉíÖØÁ¿Ô¼Îª1.4kg¡£ºËÐÄÅäÖÃÉÏ£¬Ëü»á´îÔØÓ¢ÌØ¶û¼´½«ÍÆ³öµÄ¿áî£Ultra 300ÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷£¬×î¸ßLPDDR5x 9600MHzÄÚ´æºÍ2TBÓ²ÅÌ£¬ÄÚÖÃ75Wrµç³Ø¡£
³ýÁËÕâ¿î´´ÒâÊ®×ãµÄ²úÆ·Íâ£¬ThinkPadÕâ±ß»¹»áÓÐ¶à¿îÐÂÆ·µÇ³¡¡£±ÈÈçThinkPad X9 15p Aura£¬ËüÃæÏòµÄ×¨ÒµÓÃ»§¡¢ÖÐÐ¡ÆóÒµÓÃ»§ºÍ´´×÷Õß¡£Ëü»áÅä±¸Ò»¿é15.3Ó¢´ç2.8K OLEDÆÁÄ»£¬·åÖµÁÁ¶È¿É´ï1000ÄáÌØ£¬Ö§³Ö120HzË¢ÐÂÂÊ£¬»úÉíºñ¶ÈÔ¼Îª17.9mm£¬ÖØÁ¿Îª1.5kg¡£Ëü»á´îÔØ¿áî£Ultra X9 300ÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷£¬ÓÃ12µ¥ÔªµÄXe 3ºËÏÔ£¬×î¸ß64GB LPDDR 5x 9600MHzÄÚ´æ+2TBÓ²ÅÌ£¬ÄÚÖÃ88Wh´óµç³Ø¡£´ËÍâ£¬Ëü»¹»á²ÉÓÃÈ«ÐÂµÄÄÚ²¿Éè¼Æ£¬ÌÚ³ö¸ü¶à¿Õ¼ä¿ÉÒÔÇ¿»¯É¢ÈÈ¡£
ThinkPad X1 Carbon Gen14 Aura EditionºÍThinPad X1 2ºÏ1 Gen11 Aura EditionÁ½¿îÆì½¢²úÆ·Í¬Ñù»á²ÉÓÃÈ«ÐÂµÄÄÚ²¿Éè¼Æ£¬²ÉÓÃÁËÖ÷°åË«ÃæÔª¼þ²¼¾Ö£¬½«×é¼þ·ÅÖÃÔÚÖ÷°åÁ½²à£¬ÌÚ³ö¸ü¶àµÄ¿Õ¼ä£¬ÌáÉý20%µÄÉ¢ÈÈÐ§¹û£¬ÊµÏÖ¸ü¸ßµÄ³ÖÐøÐÔÄÜ¡£
ÕâÁ½¿î²úÆ·¶¼»áÌá¹©·Ç³£·á¸»µÄÆÁÄ»Ñ¡Ïî£¬Ç°Õßºñ¶ÈÔ¼Îª15.3mm£¬ÖØÁ¿Îª996gÆð£¬ºóÕßºñ¶ÈÔ¼Îª16.4mm£¬ÖØÁ¿Îª1.18kgÆð¡£ËüÃÇ¶¼½«´îÔØÈ«ÐÂµÄ¿áî£Ultra X7 300ÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷£¬×î¸ß64GB LPDDR5 9600MHzÄÚ´æ+2TBÓ²ÅÌ¡£
ÁíÍâ£¬ÁªÏë»¹½«Õ¹Ê¾Ò»¿îÃûÎªThinkPad Rollable XD ConceptµÄ¸ÅÄî±Ê¼Ç±¾£¬Ëü»á²ÉÓÃ¶ÀÌØµÄ´¹Ö±¾íÖáÉè¼Æ£¬ÆÁÄ»³õÊ¼³ß´çÎª13.3Ó¢´ç£¬ÔÚÏòÉÏÀÉìÕ¹¿ªºó¿ÉÀ©Õ¹ÖÁ16Ó¢´ç£¬´øÀ´³¬¹ý50%µÄ¿ÉÊÓÃæ»ýÌáÉý£¬ÎªÎÄµµ¡¢´úÂë¡¢ÊÓÆµ±à¼Ê±¼äÏßºÍ¶àÈÎÎñ´¦ÀíÌá¹©ÁË¸ü¶àµÄ¿Õ¼ä¡£Í¬Ê±ËüµÄAÃæ²¢·Ç²ÉÓÃ½ðÊô²ÄÖÊ£¬¶øÊÇÒ»¿éÍ¸Ã÷µÄGorilla Glass Victus 2²£Á§¸Ç°å£¬ÈÃËü¿ÉÒÔÊµÏÖ¡°Ë«Ãæ¡±ÏÔÊ¾µÄÐ§¹û¡£µ±ÆÁÄ»Î´ÍêÈ«Õ¹¿ªÊ±£¬ÈáÐÔOLEDÃæ°å»á×ÔÈ»¾íÇúÖÁ²£Á§ÏÂ·½£¬ÐÎ³ÉÒ»¸ö³¯Íâ¿ÉÊÓµÄ´Î¼¶ÏÔÊ¾ÇøÓò£¬ÐÎ³ÉÒ»¸ö¡°ÍâÏòÆÁ¡±£¬¼´±ãÊÇ²»´ò¿ª±Ê¼Ç±¾µçÄÔµÄÇé¿öÏÂÏÔÊ¾Í¨Öª¡¢ÈÕÀúÊý¾Ý»òAIÕªÒªµÈÐÅÏ¢¡£
×ÜµÄÀ´Ëµ£¬Õâ´ÎCES 2026ÉÏÁªÏëµÄ¡°ÐÂ»î¡±»¹ÊÇ²»ÉÙµÄ£¬Õâ¿îÈç¡°ÏòÈÕ¿û¡±°ãµÄThinkBook Plus Gen 7 Auto TwistÈ·ÊµÂùÓÐÒâË¼µÄ£¬¿ÉÒÔËæ×ÅÈËÀ´×ª£¬¾ÍÊÇ²»ÖªµÀ×ªÖáµÄÄÍÓÃÐÔÈçºÎ;ÆäËü¼¸¿î²úÆ·³ýÁËÉý¼¶µ½È«ÐÂÒ»´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷Íâ£¬¶¼½«²ÉÓÃÈ«ÐÂµÄÄÚ²¿Éè¼Æ£¬ÌÚ³ö¸ü¶àµÄ¿Õ¼äÀ´Ç¿»¯É¢ÈÈ£¬ÊµÏÖ¸üºÃµÄÐÔÄÜÊÍ·Å¡£ÖÁÓÚÄÇ¿î¸ÅÄî²úÆ·£¬Ïë·¨ÊÇÂù²»´íµÄ£¬ÔÚ½»»¥ºÍÏÔÊ¾·½Ãæ¶¼ÄÜÌá¹©²»Ò»ÑùµÄÌåÑé£¬²»¹ýÄ¿Ç°À´¿´£¬¸ß°ºµÄ³É±¾ºÍ²úÆ·µÄÄÍÓÃÐÔÈÃ¾íÖáÆÁµÄÆÕ¼°»¹ÓÐºÜ³¤µÄÂ·Òª×ß¡£
