¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÄêÖÕ½±µ½ÊÖ£¬ÊÇÊ±ºòêûÀÍÒ»ÏÂÐÁ¿àÁËÒ»ÕûÄêµÄ×Ô¼ºÁË£¬ÓëÆä½«ËüÓÃÓÚÒ»´ÎÐÔµÄ¶ÌÔÝÏû·Ñ£¬²»ÈçÑ¡ÔñÒ»ÏîÄÜ¹»³ÖÐø¸³ÄÜÎ´À´µÄÍ¶×Ê¡ª¡ªÈëÊÖÒ»Ì¨ºèÃÉµçÄÔ£¬ÈÃËü³ÉÎªÄãÀ´ÄêÐ§ÂÊÔ¾Éý¡¢¾öÊ¤KPIµÄÇ¿´óÖúÁ¦¡£
×Ô½ñÄê5ÔÂ»ªÎªMateBook Fold ·Ç·²´óÊ¦Óë»ªÎªMateBook ProÉÏÊÐÒÔÀ´£¬Æ¾½èÆäÎÞ·ìÐÍ¬¡¢ÖÇÄÜAIÓë¼áÊµ°²È«Èý´óºËÐÄÓÅÊÆ£¬Ó®µÃÁËÔ½À´Ô½¶àÓÃ»§µÄÇàíù£¬ºèÃÉµçÄÔÖð½¥³ÉÎª¸ßÐ§°ì¹«ÓëÖÇ»ÛÉú»îµÄÀíÏëÖ®Ñ¡¡£Ãæ¶Ô²»Í¬ÐèÇó£¬»ªÎªMateBook ProÊÊºÏ×·Çó¼«ÖÂ±ãÐ¯ÓëÈ«ÄÜÌåÑéµÄÖ°³¡¾«Ó¢£¬¶ø×¢ÖØ²úÆ·µÄ¶ÀÌØÐÔÓëÆ·ÅÆ¼ÛÖµµÄ¸ß¶ËÉÌÎñÈËÊ¿Óë¿Æ¼¼³¢ÏÊÕß£¬»ªÎªMateBook Fold ·Ç·²´óÊ¦ÔòÊÇÀíÏëÑ¡Ôñ¡£
È«³¡¾°»¥Áª£¬¶¨ÒåÉú²úÁ¦ÐÂ·¶Ê½
ÔÚ¿ì½Ú×àµÄÖ°³¡»·¾³ÖÐ£¬¿çÉè±¸´«ÊäÎÄ¼þ¡¢Ó¦ÓÃÇÐ»»¼«Ò×´ò¶Ï¹¤×÷Ë¼Â·¡¢ÍÏÂý¹¤×÷½ø³Ì¡£ºèÃÉµçÄÔÒÀÍÐ·Ö²¼Ê½Èí×ÜÏß¼¼Êõ£¬´Ó¸ù±¾ÉÏ½â¾öÕâÐ©Í´µã£¬´øÀ´×ÔÈ»¡¢ÎÞ·ì¡¢ÎÞ¸ÐµÄ¿çÉè±¸»¥ÁªÌåÑé¡£
Æä¡°ÅöÒ»Åö¡±´«Êä¹¦ÄÜ£¬ÖØÐÂ¶¨ÒåÁË¿çÉè±¸´«Êä£¬Ö»ÐèÓÃÊÖ»ú¶¥±ßÇá´¥µçÄÔÆÁÄ»¾ÍÄÜ·ÖÏíÎÄ¼þ¡¢ÊÓÆµ¡¢Í¼Æ¬µÈ¸÷ÖÖÄÚÈÝ£¬ÀýÈçÊÓÆµ¼ô¼Ê±£¬¿É½«ÊÖ»úÖÐµÄËØ²ÄÑ¡ÖÐÇá´¥µçÄÔÉÏµÄ¼ôÓ³£¬ËØ²Ä±ã¿ÉÖ±½Óµ¼ÈëÈí¼þËØ²Ä¿â£¬¼ô¼Ð§ÂÊ·±¶¡£
´ËÍâ£¬ºèÃÉµçÄÔµÄÐÍ¬ÄÜÁ¦¹¹½¨ÁËÒ»¸öÁ¬¹áµÄ¹¤×÷Á÷¡£ÊÖ»úÅÄÉãµÄ»áÒéÕÕÆ¬Ö±½ÓÍÏ½øµçÄÔÎÄµµ£¬Î´Ð´ÍêµÄ±¨¸æÎÞ·ìÁ÷×ªÆ½°åµçÄÔÐø¸ü£¬¶àÉè±¸ÐÍ¬Ïñ´îÁË×ù¿ì³µµÀ£¬ÈÎÎñ½ÓÁ¦Áã·ìÏ¶£¬Ö°³¡Ð§ÂÊÖ±½ÓÀÂú;¡°ÊÖÑÛÍ¬ÐÐ¡±¹¦ÄÜÔò½øÒ»²½´òÆÆÁËÎïÀíÆÁÄ»µÄ½çÏÞ£¬Ö»Ðè×¢ÊÓÄ¿±êÉè±¸²¢°´ÏÂCtrl¼ü£¬¼´¿É½«Êó±ê½¹µã»òÍÏ×§ÄÚÈÝ¿ìËÙÇÐ»»ÖÁ¸ÃÉè±¸£¬ÌáÉý¶àÆÁ°ì¹«Ð§ÂÊ¡£
Éî¶ÈÈÚºÏAIÄÜÁ¦£¬ºèÃÉµçÄÔÔ½ÓÃÔ½¶®Äã
ºèÃÉµçÄÔÉú¶øÖÇÄÜ£¬µÃÒæÓÚÈ«ÐÂHarmonyOS 6ÓëAIÄÜÁ¦Éî¶ÈÈÚºÏ£¬ÏµÍ³¼¶AIÖúÀíÐ¡ÒÕÒÑÉî¶ÈÈÚÈë¸÷Àà°ì¹«³¡¾°£¬³ÉÎªÄãÉí±ßÎÞ´¦²»ÔÚµÄÖÇ»Û»ï°é£¬ÈÃ¸´ÔÓÈÎÎñ±äµÃÇáËÉ¼òµ¥¡£
ÔÚ»áÒé³¡¾°ÖÐ£¬¡¸Ð¡ÒÕ»Û¼Ç¡¹¿É×Ô¶¯Çø·Ö·¢ÑÔÈË£¬²¢½«ÓïÒôÄÚÈÝÊµÊ±¾«×¼×ªÐ´ÎªÎÄ×Ö£¬»áÒé½áÊøºó£¬»¹ÄÜÒ»¼üÉú³É°üº¬ÕªÒª¡¢¹Ø¼ü´ÊºÍ´ý°ìÊÂÏîµÄÍêÕû»áÒé¼ÍÒª;Ãæ¶ÔÊÐ³¡·ÖÎö¡¢ÉÌÒµ¼Æ»®ÊéµÈÉÕÄÔÈÎÎñÊ±£¬¡¸Ð¡ÒÕÉî¶ÈÑÐ¾¿¡¹¾ÍÊÇÄãµÄÖÇÄÜÉÌÎñÖúÊÖ£¬Ëü¿É°ïÄãËÑ¼¯ÊÐ³¡Êý¾Ý¡¢·ÖÎö¾ºÕù¸ñ¾Ö¡¢Ô¤²â·¢Õ¹Ç÷ÊÆ£¬Éú³É½á¹¹ÍêÕû¡¢Êý¾ÝÏêÊµµÄÉÌÒµ¼Æ»®ÎÄµµ£¬ÓÖ»òÄÚÈÝÔúÊµÇÒÇåÎúµÄ±¨¸æ;¡¸Ð¡ÒÕÎÄµµÖúÀí¡¹ÔòÄÜÏÔÖøÌáÉý¹¤×÷Ð§ÂÊ£¬ÀýÈç¡°°ïÎÒÉú³ÉÒ»¸ö¿§·È»úµÄÉÏÊÐÓªÏú·½°¸PPT¡±»ò¡°°ÑÕâ¸ö±í¸ñÉú³ÉÖù×´Í¼¡±£¬Ð¡ÒÕÔÚÀí½âÐèÇóºó£¬±ã»á¿ìËÙµ÷ÓÃÏà¹ØÓ¦ÓÃ(ÈçWPS Office)Íê³ÉÄÚÈÝ´´×÷¡£¿ÉÒÔËµ£¬ºèÃÉµçÄÔÓÐÐ¡ÒÕ¸ü´ÏÃ÷£¬ÈÃÑ§Ï°¡¢°ì¹«¡¢´´×÷ÊÂ°ë¹¦±¶¡£
È«·½Î»°²È«ÊØ»¤£¬ÔÙÎÞºó¹ËÖ®ÓÇ
ÔÚÊý×Ö»¯ÉîÈë¸÷ÐÐ¸÷ÒµµÄ½ñÌì£¬ÈçºÎÈ·±£Ãô¸ÐÐÅÏ¢²»±»ÇÔÈ¡»òÀÄÓÃ£¬ÒÑ³ÉÎªÃ¿Ò»Î»¸ß¶Ë×¨ÒµÈËÊ¿µÄºËÐÄ¹ØÇÐ¡£ºèÃÉµçÄÔ´îÔØÈ«ÐÂµÄ¡°ÐÇ¶Ü°²È«¼Ü¹¹¡±£¬ºèÃÉÄÚºË»ñµÃ¹ú¼ÊCC EAL6+°²È«ÈÏÖ¤£¬ÊÇÒµ½çÍ¨ÓÃ²Ù×÷ÏµÍ³ÄÚºËÁìÓòÊ×¸ö6+µÈ¼¶ÈÏÖ¤;¸Ã¼Ü¹¹Ä¬ÈÏÊµÊ©Ó²¼þ¼¶¡°Ò»ÎÄÒ»ÃÜ¡±µÄ¼ÓÃÜ±£»¤£¬´Ó¸ù±¾ÉÏ¶Å¾øÁËÎïÀí²ãÃæµÄÊý¾ÝÐ¹Â¶·çÏÕ;Í¬Ê±£¬Õë¶ÔÓÃ»§µ£ÐÄµÄÓ¦ÓÃÈí¼þ¿ÉÄÜÀ¦°ó¶ñÒâ²å¼þ¡¢²¡¶¾»òÇÔÈ¡¸öÈËÐÅÏ¢µÈÎÊÌâ£¬ºèÃÉµçÄÔ´ÓÓ¦ÓÃ¿ª·¢¡¢ÉÏ¼Üµ½ÔËÐÐÊµÐÐÈ«Á÷³ÌÖÎÀí£¬È·±£Ó¦ÓÃÀ´Ô´´¿¾»¿É¿¿¡£¿ÉÒÔËµ£¬ºèÃÉµçÄÔ´ÓÏµÍ³µ×²ã¹¹½¨ÁËÈ«·½Î»µÄ°²È«·À»¤ÌåÏµ£¬ÎªÄãµÄÒþË½ºÍÊý¾ÝÖþÆðÁË¼áÊµ·ÀÏß¡£
ºèÃÉÉúÌ¬·ÉËÙ³É³¤£¬Ò»Â·Éú»¨
»ªÎªÕýÊ½·¢²¼»ªÎªMateBook Fold ·Ç·²´óÊ¦Óë»ªÎªMateBook ProÉÏÊÐ½ö°ëÄê×óÓÒ£¬Æä¸ü°²È«¡¢¸üÁ÷³©¡¢¸üÖÇÄÜµÄ×¿Ô½ÌåÑé±ãÓ®µÃÁËÈ¨ÍþÃ½ÌåµÄ¸ß¶ÈÈÏ¿É£º»ªÎªMateBook Fold ·Ç·²´óÊ¦Ò»¾ÙÕ¶»ñÌ«Æ½Ñó¿Æ¼¼¡°Äê¶ÈÖÁÕé²úÆ·¡±½±Óë¡°Äê¶È¼¼Êõ´´ÐÂÕÛµþµçÄÔ¡±´ó½±;»ªÎªMateBook ProÒ²ÈÙâß¡°Äê¶È¼¼Êõ´´ÐÂ±Ê¼Ç±¾¡±³ÆºÅ£¬ÕâÐ©½±ÏîÎÞÒÉ³ä·ÖÖ¤Ã÷ÆäÔÚÐÐÒµÄÚµÄÁìÏÈµØÎ»Óë²úÆ·ÊµÁ¦¡£
Ëæ×Å10ÔÂ22ÈÕHarmonyOS 6µÄ·¢²¼£¬È«ÐÂºèÃÉÖÇÄÜÌå¿ò¼ÜÎªµçÄÔµÄÖÇ»Û°ì¹«ÌåÑé´øÀ´ÁË¸ïÃüÐÔÉý¼¶£¬Óë´ËÍ¬Ê±£¬ºèÃÉÉúÌ¬ÕýÒÔÇ°ËùÎ´ÓÐµÄËÙ¶ÈÅî²ª·¢Õ¹£¬½ØÖÁÄ¿Ç°£¬ºèÃÉµçÄÔÒÑÊµÏÖ³¬¹ý1500¿î±ê×¼ÍâÉèµÄ¹ã·º¼æÈÝÓë700Óà¿î·Ç±ê×¼ÍâÉèµÄÉî¶ÈÊÊÅä£¬È«Ãæ¸²¸Ç°ì¹«¡¢´´×÷¡¢ÓéÀÖµÈÈ«³¡¾°ÐèÇó£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´Ô½À´Ô½Á÷³©¡¢±ã½ÝºÍ¸ßÐ§µÄÒ»Ìå»¯ÌåÑé¡£
Ð´ÔÚ×îºó
ÐÁ¿àÁËÒ»Äê£¬ÄêÖÕ½±µÄÖ§ÅäÓ¦µ±¼ÈÓÐÒâÒåÓÖÓÐÊµÓÃ¼ÛÖµ£¬Í¶×ÊÒ»Ì¨ºèÃÉµçÄÔ£¬ÎÞÒÉÊÇêûÀÍ×Ô¼º¡¢¸³ÄÜÐÂÒ»ÄêµÄÃ÷ÖÇÖ®Ñ¡¡£»ªÎªMateBook Fold ·Ç·²´óÊ¦ÒÔµß¸²ÐÔÐÎÌ¬ÖØ¹¹PCÌåÑé£¬18Ó¢´çË«²ãOLEDÈáÐÔ¾ÞÄ»´îÅäÐþÎäË®µÎ½ÂÁ´£¬ÊµÏÖÇá±¡±ãÐ¯Óë³Á½þÊÓÒ°µÄÍêÃÀÆ½ºâ;»ªÎªMateBook Pro´øÀ´970g³¬Çá13.5mm³¬±¡µÄÃ¾ºÏ½ð»úÉí£¬ÈÎºÎµØ·½¶¼ÄÜ¸ßÐ§¹¤×÷¡£¿ÉÒÔËµ£¬ÎÞÂÛÄãÊÇ¸ß¶ËÉÌÎñÈËÊ¿¡¢»¹ÊÇÖ°³¡¾«Ó¢£¬ºèÃÉµçÄÔ¶¼³ÉÎªÄãÐÂÒ»Äê¸ßÐ§½ø½×µÄµÃÁ¦»ï°é¡£
×îºó£¬¹ºÂòHUAWEI MateBook Fold£¬Ïí·Ç·²×ðÏí·þÎñ¡£¹º»ú2ÄêÄÚ£¬ÆÁÄ»ÒâÍâËð»µ¿ÉÏí1´ÎÓÅ»Ý»»ÆÁ·þÎñ;2ÄêÄÚÃâ·ÑÏí4´ÎÆÁÄ»ÌùÄ¤¼°±£Ñø·þÎñ¡£¹ºÂò»ªÎªºèÃÉµçÄÔ¸ü¿É´îÅäÌùÐÄ·þÎñ£¬ÎªÄúµÄÉè±¸±£¼Ý»¤º½¡£ËæÐÂ»ú¼Ó¹ºHUAWEI Care+ºó£ºHUAWEI MateBook Pro¿ÉÏí2´ÎÒâÍâ±£ÕÏ¡¢3Äê¹Ù·½ÖÊ±£¡¢µ±µç³Ø×î´óÈÝÁ¿µÍÓÚ80%¿ÉÃâ·Ñ¸ü»»µç³Ø;HUAWEI MateBook Fold ·Ç·²´óÊ¦¿ÉÏí2Äê1´ÎÆÁÄ»±£ÕÏ·þÎñ£¬Ò»²½µ½Î»£¬ºÇ»¤ÓÐ¼Ó!
