¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿11ÔÂ19ÈÕ£¬»ªÎª¾ÙÐÐºèÃÉ°ì¹«ÐÂÆ·¼¼Êõ¹µÍ¨»á¾ÙÐÐ£¬»ªÎªÊ×¿îºèÃÉ¶þºÏÒ»Æ½°åµçÄÔ»ªÎªMatePad EdgeÔÚ»áÉÏÊ×´Î¹«¿ªÁÁÏà¡£
»ªÎªMatePad EdgeºèÃÉ¶þºÏÒ»Æ½°åµçÄÔ½«ÓÚ11ÔÂ25ÈÕÕýÊ½·¢²¼£¬¸Ã»ú²»½öÕ¹Ê¾ÁË»ªÎªÔÚÓ²¼þ´´ÐÂÉÏµÄ¼«ÖÂ×·Çó£¬¸üÒÔ¡°ºèÃÉ¶þºÏÒ»¡±µÄ´´ÐÂÐÎÌ¬ÓëÉúÌ¬Í»ÆÆ£¬ÆÆ¾Ö³Á¼ÅÒÑ¾ÃµÄ¶þºÏÒ»Éè±¸ÊÐ³¡¡£
ÐÐÒµÀ§¾Ö£º´«Í³¶þºÏÒ»²úÆ·µÄ¡°×óÓÒÎªÄÑ¡±
»Ø¹Ë¹ýÈ¥¼¸Äê£¬¶þºÏÒ»Éè±¸Ò»Ö±ÊÇPCºÍÆ½°åÐÐÒµÊÔÍ¼Í»ÆÆµÄ·½Ïò£¬µ«ÊÐ³¡·´Ó¦Ê¼ÖÕ²»ÎÂ²»»ð¡£¾¿ÆäÔÒò£¬ÔÚÓÚÍ×Ð¡£
´«Í³µÄ¶þºÏÒ»²úÆ·ÍùÍùÏÝÈëÒ»ÖÖÞÏÞÎµÄ¾³µØ£ºÎªÁË×·ÇóÆ½°åµÄÇá±ã£¬²»µÃ²»ÎþÉüÐÔÄÜºÍÉ¢ÈÈ£¬µ¼ÖÂÆäÎÞ·¨³Ðµ£ÖØ¶È°ì¹«ÈÎÎñ;¶øÎªÁË±£ÁôPCµÄÉú²úÁ¦£¬ÓÖÍùÍùÊ¹µÃ»úÉíºñÖØ£¬Ê§È¥ÁËÆ½°åÓ¦ÓÐµÄ±ãÐ¯Óë½»»¥ÌåÑé¡£¸üÖÂÃüµÄÊÇÏµÍ³ÉúÌ¬µÄ¸îÁÑ£ºÒÆ¶¯¶ËÏµÍ³ÔÚ°ì¹«³¡¾°ÏÂ×½½ó¼ûÖâ£¬¶ø×ÀÃæ¶ËÏµÍ³ÔÚ´¥¿ØÌåÑéÉÏÓÖÏÔµÃ±¿×¾´Ö²Ú¡£
ÓÃ»§Âòµ½µÄÍùÍùÊÇÒ»¸ö¡°¼È²»ÊÇºÃÆ½°å£¬Ò²²»ÊÇºÃµçÄÔ¡±µÄÆ´´ÕÆ·¡£ÐÐÒµ¼±ÐèÒ»¿îÄÜ¹»ÕæÕý´òÆÆÈíÓ²¼þ±ÚÀÝ£¬ÊµÏÖÌåÑéÎÞ·ìÈÚºÏµÄÆÆ¾ÖÕß¡£¶ø»ªÎªMatePad EdgeµÄ³öÏÖ£¬ÕýÊÇ»ùÓÚºèÃÉ²Ù×÷ÏµÍ³ºÍÉúÌ¬µÄÏÈÌìÓÅÊÆ£¬¶ÔÕâÒ»Í´µã¸ø³ö»ªÎª´ð°¸¡£
ºèÃÉ¼Ó³Ö£º´òÔì¡°ÕæµÄ¶þºÏÒ»¡±ÌåÑé
ÔÚ±¾´ÎºèÃÉ°ì¹«ÐÂÆ·¼¼Êõ¹µÍ¨»áÉÏ£¬¡°ºèÃÉ¶þºÏÒ»£¬ÕæµÄ¶þºÏÒ»¡±³ÉÎªÁË×îºËÐÄµÄ¹Ûµã¡£»ªÎªMatePad Edge²¢·Ç¼òµ¥µÄÓ²¼þ¶Ñµþ£¬¶øÊÇ»ùÓÚºèÃÉÏµÍ³£¬È«ÃæÈÚºÏÁËµçÄÔÓëÆ½°åµÄÄ£Ê½ÓëÉúÌ¬£¬ÊÇÕæÕýµÄ¶þºÏÒ»²úÆ·¡£
»ªÎª´Ë´ÎÖ÷Òª´ÓÈý¸öÎ¬¶ÈÖØÐÂ¶¨ÒåÁË¶þºÏÒ»Éè±¸¡£
ÐÎÌ¬´´ÐÂ£¬¶à±äËæÐÄ¡£»ªÎªMatePad EdgeÊµÏÖÁËµçÄÔ¡¢Ö§¼Ü¡¢Æ½°åÈýÖÖÐÎÌ¬µÄÍêÃÀºÏÒ»¡£ËüÌá¹©È«ÐÂµÄÐÇÁªÐü¸¡¼üÅÌ£¬´øÀ´×ÀÃæ¼¶µÄ¼üÊó½»»¥Âß¼£¬»¹Ö§³ÖÑ¡Åä»ªÎªÐÇÉÁËæÐÐ¼üÅÌ£¬Áé»îÓ¦¶Ô¸÷ÖÖ³¡¾°¡£
ÉúÌ¬ÈÚºÏ£¬ÎÞ·ìÇÐ»»¡£ÕâÊÇºèÃÉÏµÍ³µÄÉ±ÊÖïµ¡£»ªÎªMatePad EdgeÊµÏÖÁËºèÃÉÆ½°åÓëºèÃÉµçÄÔË«ÉúÌ¬µÄÉî¶ÈÈÚºÏ¡£ÓÃ»§¼È¿ÉÒÔÔÚÆ½°åÄ£Ê½ÏÂÏíÊÜÒÆ¶¯Ó¦ÓÃµÄ·á¸»ÓéÀÖ×ÊÔ´¡¢ÒÆ¶¯´´ÔìÁ¦£¬ÓÖÄÜËÄÖ¸Ò»»®ÇÐ»»ÖÁµçÄÔÄ£Ê½£¬ÔËÐÐ×¨ÒµµÄºèÃÉµçÄÔ°ì¹«Èí¼þ£¬´òÆÆÁËÒÆ¶¯¶ËÓëPC¶ËµÄÉúÌ¬¸ßÇ½¡£
Ô½¼¶ÐÔÄÜ£¬´òÆÆÆ¿¾±¡£Õë¶Ô´«Í³¶þºÏÒ»Éè±¸ÐÔÄÜåîÈõµÄÍ¨²¡£¬»ªÎªMatePad Edge²ÉÓÃÁË´´ÐÂÉ¢ÈÈ¼Ü¹¹£¬Ë«·çÉÈÉè¼Æ´øÀ´ÁËÇ¿¾¢µÄÉ¢ÈÈÄÜÁ¦£¬ÊµÏÖÁË¸ß´ï28WµÄÐÔÄÜÊÍ·Å¡£ÎÞÂÛÊÇÔÚµçÄÔÄ£Ê½´¦Àí¸´ÔÓÎÄµµ£¬»¹ÊÇÔÚÆ½°åÄ£Ê½ÏÂ½øÐÐ¸ßÇ¿¶ÈµØ´´×÷£¬Ëü¶¼ÄÜÌá¹©Ô½¼¶µÄÐÔÄÜÖ§³Ö¡£
ÊÓ¾õÊ¢Ñç£º14.2Ó¢´çÔÆÎúÈá¹âÆÁµÄ¼«ÖÂ±íÏÖ
×÷ÎªÒ»¿î³¬Æì½¢²úÆ·£¬ÆÁÄ»ËØÖÊÊÇ¾ö¶¨ÓÃ»§ÌåÑéµÄµÚÒ»ÒªËØ¡£»ªÎªMatePad Edge´îÔØÁËÒ»¿é14.2Ó¢´çµÄOLEDÔÆÎúÈá¹âÆÁ¡£
Õâ¿éÆÁÄ»µÄ²ÎÊý¿°³ÆºÀ»ª£º94%µÄ³¬¸ßÆÁÕ¼±ÈÅäºÏÎÞÁõº£È«ÃæÆÁÉè¼Æ£¬´øÀ´ÁË¼«¾ß³å»÷Á¦µÄ³Á½þÊ½ÊÓ¾õÌåÑé;3.1K (3120 x 2080) µÄ¸ß·Ö±æÂÊÈ·±£ÁË»ÃæµÄÏ¸Äå³Ì¶È;¶ø120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊÓë1000nitµÄ×î¸ßÁÁ¶È£¬Ôò±£Ö¤ÁËÎÞÂÛÊÇÔÚ»§ÍâÇ¿¹âÏÂ»¹ÊÇÔÚÁ÷³©²Ù×÷ÖÐ£¬ÆÁÄ»¶¼ÄÜ±£³Ö¶¥¼¶Ë®×¼¡£»ªÎª´´ÐÂµÄÔÆÎúÈá¹âÆÁ¼¼Êõ£¬ÔòÈÃÆÁÄ»¾ß±¸ÁË·ÀÑ£¹âÄÜÁ¦£¬»§Íâ´´×÷¡¢°ì¹«¡¢Ñ§Ï°¸ü·½±ã¡£
¶ÔÓÚ´´×÷Õß¶øÑÔ£¬Õâ¿éÆ½°å²»½ö½öÊÇÏÔÊ¾¹¤¾ß£¬¸üÊÇ»ÓÈ÷´´ÒâµÄ»²¼¡£ÅäºÏ»ªÎªÊÖÐ´±Ê£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔÔÚÕâ¿é´óÆÁÉÏ½øÐÐ¾«×¼µÄ»æ»ÓëÉè¼Æ£¬ÏíÊÜÖ½¸Ð°ãµÄÊéÐ´ÌåÑé¡£
×Ü½á
»ªÎªMatePad EdgeµÄµ½À´£¬²»½ö½öÊÇ»ªÎª²úÆ·ÏßµÄÒ»´ÎÀ©³ä£¬¸üÊÇ¶ÔÕû¸ö¶þºÏÒ»PCÏ¸·ÖÊÐ³¡µÄÒ»´Î·½ÏòÒýÁì¡£ËüÍ¨¹ýºèÃÉÏµÍ³µÄµ×²ãÂß¼£¬½â¾öÁËÀ§ÈÅÐÐÒµ¶àÄêµÄÉúÌ¬¸îÁÑÎÊÌâ;Í¨¹ýÍ»ÆÆÐÔµÄÓ²¼þÉè¼Æ£¬½â¾öÁËÐÎÌ¬ÓëÐÔÄÜµÄÃ¬¶Ü¡£
11ÔÂ25ÈÕ£¬ÔÚ»ªÎªMate 80ÏµÁÐ | Mate X7¼°È«³¡¾°ÐÂÆ··¢²¼»áÉÏ£¬ÎÒÃÇ½«ÕýÊ½ÓÀ´Õâ¿îÊ×¿îºèÃÉ¶þºÏÒ»Æ½°åµçÄÔµÄ·¢²¼¡£½ìÊ±£¬¹ØÓÚËüµÄ¼Û¸ñÒÔ¼°¸ü¶à±¦²ØÄÜÁ¦½«ÖðÒ»½ÒÏþ¡£¶ÔÓÚ¿ÊÍûÓµÓÐÒ»Ì¨¼ÈÄÜËæÉíÓéÀÖ¡¢ÓÖÄÜÓ²ºË°ì¹«µÄ¡°ÖÕ¼«Éè±¸¡±µÄÏû·ÑÕßÀ´Ëµ£¬»ªÎªMatePad EdgeÎÞÒÉÖµµÃÆÚ´ý¡£
ÁíÍâ£¬ÔÚ´Ë´Î¼¼Êõ¹µÍ¨»áÉÏ»ªÎªÖÕ¶ËÆ½°åÓëPC²úÆ·Ïß×Ü²ÃÖì¶®¶«º£Ö¸³ö£¬Ä¿Ç°ºèÃÉµçÄÔÒÑÊµÏÖÁËÈ«Á´Â·µÄ×ÔÖ÷¿É¿Ø£¬ÔÚ²úÆ·¡¢²Ù×÷ÏµÍ³ºÍÉúÌ¬ÉÏ¶¼±£³ÖÁËÏÈ½øÐÔ¡£ÔÚ´Ë¼áÊµ»ù´¡ÉÏ£¬Öì¶®¶«»¹Ðû²¼ÁËºèÃÉÉÌÓÃ²¼¾ÖµÄ¹Ø¼ü½øÕ¹£º¸üÖÇ»Û¡¢¸ü¸ßÐ§¡¢¸ü°²È«µÄÆóÒµ°ì¹«²Ù×÷ÏµÍ³¡ª¡ªºèÃÉµçÄÔÆóÒµ°æ£¬ÃæÏò¸ü¶àÕþÆó¿Í»§¿ª·ÅBeta£¬ºèÃÉÉÌÓÃµçÄÔÐÂÆ·»ªÎªÇæÔÆ HM740¼´½«·¢²¼¡£
