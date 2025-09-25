ÔõÃ´¶¼ÃÔÄã£¬»ªÎªMatePad Mini£¬Ð¡Æ½°åÊÐ³¡µÄÐÂÑ¡Ôñ£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿9ÔÂ4ÈÕ£¬»ªÎª·¢²¼Æì½¢Ð¡Æ½°å¡ª¡ª»ªÎªMatePad Mini£¬Õâ¿î¡°³¬Ç¿³¬Mini¡±µÄÆì½¢Ð¡Æ½°å¶¨Î»¡°ÇáÇÉËæÉí°éÂÂ¡±£¬¿ÉÇáËÉÂú×ãÑ§Éúµ³¡¢Çá°ì¹«ÈºÌå¡¢´´Òâ×¨ÒµÓÃ»§µÈ²»Í¬ÓÃ»§µÄ²îÒì»¯ÐèÇó¡£
9ÔÂ12ÈÕ£¬»ªÎªMatePad MiniÕýÊ½¿ªÊÛ£¬ÊÛ¼Û3999ÔªÆð£¬´ËÍâ£¬»ªÎªMatePad Mini»¹Ìá¹©¶à¸ö°æ±¾¹©Ïû·ÑÕßÑ¡Ôñ£¬ÔÃ¶Á°æ9ÔÂ25ÈÕ¿ªÊÛ£¬ÊÛ¼Û3299ÔªÆð¡£ÏÖÔÚÏÂµ¥»¹¿ÉÏíÊÜ¼ÛÖµ1000¶àÔªµÄºèÃÉÓÐÀñÈ¨ÒæÀñ°ü¡£
»úÉí³¬Mini£¬ÇáÓ¯ËæÐÐ
ÁìÏÈÐÐÒµµÄ¼«ÖÂÇá±¡Éè¼Æ£¬ÊÇ»ªÎªMatePad MiniÒ»ÑÛ¿É¼ûµÄÁÁµã¡£»ªÎªMatePad MiniÍ¨¹ý²ÉÓÃ´´ÐÂ¼Ü¹¹£¬»úÉíºñ¶È½ö5.1mm£¬ÖØÁ¿½öÎª255g£¬Ïà±ÈÊÐÃæÉÏÖ÷Á÷µÄ¾ºÆ·ÔÚºñ¶È¡¢ÖØÁ¿ÉÏ¾ùÓÐÏÔÖøÓÅÊÆ£¬µ¥ÊÖÎÕ³ÖºÁÎÞÑ¹Á¦£¬Íâ³öÐ¯´øºÁÎÞ¸ºµ£¸Ð¡£ÔÚ¼«ÖÂÇá±¡µÄÍ¬Ê±£¬Ò²Ã»ÓÐºöÊÓ»úÉíµÄÄÍÓÃÐÔ£¬»ªÎªMatePad Mini²ÉÓÃ´´ÐÂµÄ³ÐÖØÁºÉè¼Æ£¬ÒýÈëº½¿Õ¼¶¸ßÇ¿¶È¸Ö²Ä£¬´ó·ùÔöÇ¿ÁËÕû»úµÄ¿¹ÀÓëÇü·þÇ¿¶È£¬ÈÕ³£ËæÉíÐ¯´øµÄ¸÷ÖÖ¼·Ñ¹³¡¾°ÏÂ£¬¼á¹Ì¿É¿¿£¬ÎÞÎ·¼·Ñ¹¡£
ÈáÐÔOLEDÔÆÎúÈá¹âÆÁ£¬ÇåÎúÓÖ»¤ÑÛ
×÷ÎªºÍÓÃ»§×îÖ±½ÓµÄ½»»¥ÔØÌå£¬Ò»¿éºÃÆÁÄ»µÄÖØÒªÐÔ²»ÑÔ¶øÓ÷¡£»ªÎªMatePad Mini´îÔØ8.8Ó¢´çÈáÐÔOLEDÔÆÎúÈá¹âÆÁ£¬Õâ¿éÆÁÄ»ÓµÓÐ2.5K³¬¸ß·Ö±æÂÊ¡¢120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ¡¢1800nitsµÄ³¬¸ß·åÖµÁÁ¶ÈºÍP3¹ãÉ«Óò×¨ÒµÉ«²Ê¹ÜÀíÄÜÁ¦;²¢ÇÒÆÁÄ»±ß¿ò½ö2.99mm£¬ÊµÏÖÁË¸ß´ï92%µÄÆÁÕ¼±È£¬ÔÙÅäºÏ16:10µÄÆÁÄ»±ÈÀý£¬ÎÞÂÛÊÇ¹Û¿´µçÓ°¡¢×·¾ç£¬»¹ÊÇä¯ÀÀÕÕÆ¬£¬¶¼ÄÜÌá¹©¸ü³Á½þ¸ÐµÄÌåÑé¡£
ÄÉÃ×Ê´¿Ì¼¼ÊõÄÜÓÐÐ§¼õÉÙÆÁÄ»±íÃæ99%µÄ¸ÉÈÅ¹â£¬ÄÉÃ×´Å¿Ø¹âÑ§¶ÆÄ¤²ÄÁÏÔò½«Í¸¹âÂÊÌáÉýÖÁ95%£¬¼´±ãÔÚ»§ÍâÇ¿¹âÏÂÊ¹ÓÃ£¬ÆÁÄ»ÒÀÈ»ÇåÎú¿É¼û£¬ÄÚÈÝÕæÊµÑ¤Àö;Í¬Ê±£¬¸Ã¼¼ÊõµÄ¼Ó³Ö»¹ÎªÆÁÄ»ÊéÐ´´øÀ´ÁË´øÓÐÊÊ¶È×èÄá¸ÐµÄ¡°Ö½¸Ð¡±ÌåÑé£¬²¢»¹»ñµÃÁËSGSµÍÊÓ¾õÆ£ÀÍ2.1½ð±êÈÏÖ¤ºÍµÂ¹úÀ³ÒðTÜVÈ«¾Ö»¤ÑÛ3.0ÈÏÖ¤µÈ¶àÏîÈ¨ÍþÈÏÖ¤£¬³öÉ«µÄ»¤ÑÛÄÜÁ¦ÈÃÄã¿ÉÒÔ¾¡ÇéµØÔÄ¶ÁºÍ´´×÷¡£
¶ÀÁ¢²å¿¨Í¨»°£¬¸ïÐÂÆ½°åÍ¨ÐÅÌåÑé
ÖÚËùÖÜÖª£¬ÊÐÃæÉÏ´ó¶àÊýÆ½°åµÄÍ¨ÐÅÌåÑé¶¼´æÔÚ¶Ì°å£¬µ«Í¨ÐÅÄÜÁ¦È´ÊÇ»ªÎªMatePad MiniµÄÒ»´óÁÁµã¡£ÆäÖ§³Ö·äÎÑÒÆ¶¯ÍøÂç£¬¿ÉÒÔ²å¿¨Ê¹ÓÃ£¬ËæÊ±ËæµØ½Ó´òµç»°ºÍÉÏÍø£¬Äã¿ÉÒÔ´ø×ÅËüÔÚÍ¨ÇÚµÄÂ·ÉÏ¿´µç×ÓÊé¡¢×·¾ç£¬ÊÖ»úÃ»µçÊ±»¹ÄÜµ±±¸ÓÃ»ú£¬¶øÎªÁËÓÅ»¯Í¨»°ÌåÑé£¬»ªÎªMatePad Mini»¹Ö§³ÖÌýÍ²¹¦ÄÜ£¬Äã¿ÉÒÔÏñÊ¹ÓÃÊÖ»úÒ»Ñù£¬½«Æ½°åÌù½ü¶ú±ß½øÐÐË½ÃÜÍ¨»°£¬¸æ±ðÍâ·ÅÞÏÞÎ¡£
ÔÚÍøÂçÁ¬½ÓÎÈ¶¨ÐÔ·½Ãæ£¬»ªÎªMatePad Mini²ÉÓÃÁéÏ¬ÌìÏß¼¼Êõ£¬¾ß±¸Wi-Fi 7¸ßËÙÍøÂçÁ¬½ÓÄÜÁ¦£¬ÔÚÐÅºÅ¸´ÔÓµÄÒÆ¶¯»·¾³ÖÐÒ²ÄÜ±£³ÖÎÈ¶¨Á¬½Ó£¬ÔÚÏßÍæÓÎÏ·¡¢¹Û¿´¸ßÇåÊÓÆµ¡¢½øÐÐÊÓÆµ»áÒé²»Ò×³öÏÖ¿¨¶ÙºÍÑÓ³Ù¡£¸üÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ,»ªÎªMatePad MiniÖ§³Ö±±¶·ÎÀÐÇÍ¨ÐÅ¼¼Êõ£¬¼´Ê¹ÔÚÃ»ÓÐµØÃæÐÅºÅµÄ»·¾³ÏÂ£¬Ò²ÄÜ·¢ËÍÎÄ×Ö»òÍ¼Æ¬ÏûÏ¢£¬Îª»§ÍâÌ½ÏÕºÍÂÃÓÎÌá¹©ÁË°²È«±£ÕÏ¡£
×ÛºÏÌåÑé¿ÉÈ¦¿Éµã
²»Ö¹Èç´Ë£¬»ªÎªMatePad MiniÔÚÆäËû·½ÃæÍ¬ÑùÁÁÑÛ¡£´îÔØHarmonyOS 5.1£¬¾ß±¸Ç¿´óµÄAIÄÜÁ¦ºÍÈ«³¡¾°»¥ÁªÌåÑé£¬Ö§³ÖÓëÊÖ»ú¡¢PC¡¢¶ú»úµÈÉè±¸ÎÞ·ì»¥Áª£¬ÀýÈçÖ»Ðè½«»ªÎªÊÖ»ú¿¿½üÆ½°å£¬ÊÓÆµ¾ÍÄÜ×ªÒÆµ½Æ½°åÉÏ²¥·Å;AI¸ô¿Õ²Ù×÷£¬ÎÞÐè´¥¿ØÆÁÄ»¼´¿ÉÊµÏÖ¸ô¿Õ´«ËÍ£¬Ò»×¥Ò»·Å£¬¾ÍÄÜ½«ÊÖ»úÉÏµÄÍ¼Æ¬´«ËÍµ½Æ½°åÉè±¸ÉÏ¡£
ÒÔÍù£¬Æ½°åµÄÐøº½±íÏÖÒ²Ê±³£±»ÈËÚ¸²¡¡£»ªÎªMatePad MiniÄÚÖÃ6400mAh´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬ÔÚ¶¯Ì¬Ðøº½Ìõ¼þÏÂÄÜ´ï³É9.5Ð¡Ê±Ðøº½ÄÜÁ¦£¬×ãÒÔÂú×ãÄãÒ»ÕûÌìµÄÊ¹ÓÃÐèÇó£¬ÁíÓÐ66W¿ì³ä¼Ó³Ö£¬³Ô¸öÔç²Í»òÎçÐÝÊ±¼ä¾ÍÄÜ¿ìËÙ»ØÑª!
ÎªÂú×ãÇá°ì¹«ºÍÁé¸Ð¼ÇÂ¼µÄÐèÇó£¬»ªÎªMatePad MiniÊÊÅäÈ«ÐÂµÄHUAWEI M-Pencil ProÊÖÐ´±Ê£¬Ö§³Ö16384¼¶Ñ¹¸Ð£¬±ÊÎ²ÖÇ»Û¼ü»¹¿É¿ìËÙÆô¶¯ÓïÒô×ªÎÄ×Ö¹¦ÄÜ£¬´îÅä×ÅÈ«ÐÂÉý¼¶µÄ»ªÎª±Ê¼Ç¡¢ÌìÉú»á»AppÒ»ÆðÊ¹ÓÃ£¬Äã¿ÉÒÔËæÊ±Õ¹¿ªÊéÐ´¡¢»æ»£¬¾¡ÇéÊÍ·Å´´×÷Áé¸Ð¡£
×ÜµÄÀ´Ëµ£¬»ªÎªMatePad Mini¼¯Çá±¡Éè¼Æ¡¢×¿Ô½ÆÁÄ»¡¢Ç¿´óÍ¨ÐÅÓëÖÇ»ÛÉúÌ¬ÓÚÒ»Éí£¬Ð¡ÇÉµÄÉí²ÄÔÌº¬×Å´ó´óµÄÊµÁ¦£¬ÕâÑùÒ»¿î¡°²»Ò»ÑùµÄMini¡±£¬¶ÔÓÚÄÇÐ©ÏëÒªÔÚÍ¨ÇÚÂ·ÉÏÁÙÊ±´¦Àí¹¤×÷¡¢ÔÚÂÃÍ¾ÖÐÔÄ¶ÁÓéÀÖ¡¢ÔÚÁé¸Ð±Å·¢Ê±ËæÊ±¼ÇÂ¼´´ÒâµÄÓÃ»§À´Ëµ£¬»ªÎªMatePad Mini¾ÍÊÇµ±ÏÂ×îºÃµÄÑ¡Ôñ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â