¸ßÍ¨·¢²¼æçÁúX2 Elite Extreme£ºÊ×´Î´ïµ½5.0GHz£¬ÐÔÄÜÄÜÐ§ÁìÏÈx86

¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿9ÔÂ25ÈÕÏûÏ¢£¬2025æçÁú·å»áÉÏ£¬¸ßÍ¨·¢²¼æçÁúXÏµÁÐ²úÆ·×éºÏÖÐµÄÈ«ÐÂÒ»´ú¶¥¼¶Æ½Ì¨£¬æçÁúX2 Elite ExtremeºÍæçÁúX2 Elite¡£ÃæÏòPCµÄÈ«ÐÂæçÁú¼ÆËãÆ½Ì¨´øÀ´ÁËÐÔÄÜÓëÄÜÐ§ÌáÉý£¬¶Ô±ÈÉÏ´úCPUµ¥ºËÐÔÄÜÌáÉý¿É´ï39%£¬¶àºËÐÔÄÜÌáÉý´ïµ½59%;GPUÐÔÄÜÌáÉý×î¶à2.3±¶;Í¬Ê±¼¯³É¸ü¿ìµÄNPU£¬Ìá¹©¸ß´ï80TOPSµÄAI´¦ÀíÄÜÁ¦£¬ÌáÉý×î¸ß78%£¬ÓÅ»¯PC¶ËAIÌåÑé¡£
×Ô2023Äê10ÔÂÊ×´Î·¢²¼æçÁúX Elite¼ÆËãÆ½Ì¨ºó£¬¸ßÍ¨ÎÈ²½ÍÆ½øÔÚPCÉúÌ¬µÄ²¼¾Ö£¬ÖÕ¶ËÊýÁ¿³ÖÐøÔö¼Ó¡£È«ÐÂ·¢²¼µÄæçÁúX2 Elite ExtremeºÍæçÁúX2 EliteºÅ³Æ¡°Ä¿Ç°×î¿ì¡¢ÐÔÄÜ×îÇ¿´ó¡¢ÄÜÐ§×î¸ßµÄWindows PC´¦ÀíÆ÷¡±£¬ÓÉ´ËÒ²ÄÜ¿´³ö¸ßÍ¨²¼¾ÖPCÊÐ³¡µÄ¾öÐÄ¡£
¸ßÍ¨±íÊ¾£¬´îÔØæçÁúX2 EliteÏµÁÐµÄÖÕ¶ËÔ¤¼ÆÓÚ2026ÄêÉÏ°ëÄêÉÏÊÐ¡£
æçÁúX2 EliteÏµÁÐ²ÉÓÃÁË»ùÓÚÌ¨»ýµçµÚÈý´úN3P 3nm¹¤ÒÕµÄµÚÈý´ú×ÔÑÐOryon CPU¡£²»¹ýæçÁúX2 Elite ExtremeºÍæçÁúX2 EliteÔÚºËÐÄ¹æ¸ñ·½ÃæÓÐÒ»Ð©Çø±ð¡£
æçÁúX2 Elite ExtremeÓµÓÐ18¸öºËÐÄ£¬°üÀ¨Ö÷ÆµÎª4.4GHzµÄ12¸ö³¬¼¶ÄÚºË;6¸öÖ÷Æµ×î¸ß3.6GHzµÄÐÔÄÜÄÚºË£¬»º´æ53MB¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬æçÁúX2 Elite Extreme(X2E-96-100)¸üÄÜ×öµ½×î¶àÁ½¸öºËÐÄÆµÂÊÔËÐÐÔÚ5.0GHz£¬ÕâÒ²ÊÇArmÖ¸Áî¼¯¼æÈÝCPUµÚÒ»´Î´ïµ½5GHzµÄ¸ß¶È¡£
æçÁúX2 Elite¶Ô±ÈÉÏ´ú·åÖµÐÔÄÜÌáÉý´ïµ½31%£¬¹¦ºÄ½µµÍ´ïµ½43%£¬·ÖÎªÁ½¸öSKU£¬ÆäÖÐX2E-88-100ÓµÓÐ18¸öºËÐÄ£¬°üÀ¨Ö÷ÆµÎª4.0GHzµÄ12¸ö³¬¼¶ÄÚºË£¬µ¥ºËË«ºËÆµÂÊ×î¸ß¿É´ï4.7GHz;6¸öÖ÷Æµ×î¸ß3.4GHzµÄÐÔÄÜÄÚºË¡£»º´æÍ¬ÑùÎª53MB¡£
X2E-80-100ÓµÓÐ12ºËÐÄ£¬°üÀ¨Ö÷ÆµÎª4.0GHzµÄ6¸ö³¬¼¶ÄÚºË£¬µ¥ºË×î¸ßÆµÂÊ4.7GHz£¬Ë«ºË×î¸ßÆµÂÊ4.4GHz;6¸öÖ÷Æµ×î¸ß3.4GHzµÄÐÔÄÜÄÚºË¡£»º´æÎª34MB¡£
æçÁúX2 EliteÏµÁÐÄÚ´æ¾ùÖ§³ÖÌáÉýµ½LPDDR5X-9523£¬ÆäÖÐæçÁúX2 Elite Extreme´îÅä192-bitÎ»¿í£¬¿ÉÌá¹©228GB/sµÄ¸ß´ø¿í£¬ÇÒÈÝÁ¿¿É³¬¹ý128GB¡£æçÁúX2 EliteÔò×î¸ßÖ§³Ö128-bitÎ»¿í£¬´ø¿í×î¸ß152GB/s£¬ÈÝÁ¿×î¸ß128GB¡£
æçÁúX2 EliteÏµÁÐ´æ´¢Ö§³ÖNVMe PCIe 5.0 SSD»òÕßUFS 4.0»òÕßSDUC SD Express»òÕßSDXC UHS-I¡£Spectra ISPÖ§³ÖÁ½¸ö18-bit£¬ÉãÏñÍ·µ¥¸ö»òÁ½¸ö3600ÍòÏñËØ£¬×î¸ßÂ¼ÖÆ4K@30ÊÓÆµ¡£
¼¯³ÉæçÁúX75£¬·åÖµÏÂÐÐËÙÂÊ10Gbps¡¢ÉÏÐÐËÙÂÊ3Gpbs£¬Ö§³ÖWi-Fi 7¡¢À¶ÑÀ5.4¡¢À¶ÑÀLE£¬¿ÉÖ§³ÖUSB4¡¢3¸öUSB-C¡¢12ÌõPCIe 5.0ºÍ4ÌõPCIe 4.0(X2E-80-100½µ¼¶Îª8ÌõPCIe 5.0)¡£
Ò»ÏµÁÐÉý¼¶´øÀ´µÄÐÔÄÜ¡¢ÄÜÐ§ÌáÉýÒ²ºÜÏÔÖø¡£¸ù¾Ý¸ßÍ¨¹«²¼µÄÊý¾Ý£¬æçÁúX2 Elite Extreme¶Ô±È¾ºÆ·ÔÚÍ¬µÈ¹¦ºÄÏÂ£¬GeekBench 6.5µ¥ºËÐÔÄÜÁìÏÈ×î¶à44%;¾ºÆ·Ïë´ïµ½Í¬ÑùÐÔÄÜ£¬¹¦ºÄ»áÔö¼Ó×î¸ß144%
¶àºËÐÔÄÜ·½Ãæ£¬Í¬µÈ¹¦ºÄÏÂ£¬GeekBench 6.5²âÊÔÖÐÁìÏÈ¾ºÆ·×î¶à75%£¬¾ºÆ·´ïµ½Í¬ÑùÐÔÄÜ£¬¹¦ºÄÔö¼Ó×î¸ß´ïµ½222%¡£
æçÁúX2 Elite ExtremeÏà±È¾ºÆ·ÔÚÍøÒ³ä¯ÀÀÐÔÄÜ·½ÃæÁìÏÈ¸ß´ï53%£¬Office°ì¹«ÐÔÄÜÁìÏÈ´ïµ½49%¡£Ïà±ÈÇ°´ú£¬ÎÄ¼þÑ¹ËõËÙ¶ÈÌáÉý´ïµ½2.5±¶¡£
æçÁúX2 EliteÏµÁÐ²ÉÓÃÁËÈ«ÐÂ¼Ü¹¹µÄ¸ßÍ¨Adreno GPU£¬ÆµÂÊ´ïµ½1.85GHz£¬Ïà±ÈÇ°´úÆ½Ì¨Ã¿ÍßÌØÐÔÄÜºÍÄÜÐ§ÌáÉý´ï2.3±¶¡£Ö§³ÖDX12.2 Ultimate¡¢Vulkan 1.4¡¢OpenCL 3.0µÈÒ»ÏµÁÐ×îÐÂµÄAPI£¬ÌáÉýÁË¹âÏß×·×ÙÐÔÄÜÒÔ¼°Í³Ò»ÄÚ´æ¹ÜÀí¡£À©Õ¹ÐÔ·½Ãæ£¬Ö§³ÖDP 1.4¡¢eDP 1.5£¬ÄÚÆÁ×î¸ß4K@144£¬ÍâÆÁÖ§³Ö×î¸ßÈý¸ö4K@144»ò5K@60¡£
¶Ô±È¾ºÆ·£¬æçÁúX2 Elite ExtremeÔÚÍ¬¹¦ºÄÏÂÐÔÄÜÁìÏÈ52%£¬¶ø¾ºÆ·ÊµÏÖÍ¬ÑùµÄÐÔÄÜ¹¦ºÄÔö¼Óµ½ÁË92%¡£
¸ßÍ¨»¹·ÖÏíÁËæçÁúX2 EliteÏµÁÐÔÚÓÎÏ··½ÃæµÄ±íÏÖ£¬²»½öÖ§³Ö¸ü¶àÓÎÏ·£¬ÐÔÄÜ×î¸ß´ïµ½ÁËÉÏ´úµÄ2.2±¶¡£
NPU·½Ãæ£¬¸ßÍ¨±íÊ¾Hexagon NPUÌá¹©ÃæÏò±Ê¼Ç±¾µçÄÔµÄ¡°È«Çò×î¿ìNPU¡±£¬Ö§³Ö80TOPS AI´¦ÀíÄÜÁ¦£¬Ïà±ÈÉÏ´úµÄ45TOPS´ó·ùÌáÉý£¬¿ÉÔÚWindows 11 AI+ PCÉÏÖ§³Ö²¢·¢AIÌåÑé¡£
¸ù¾Ý¸ßÍ¨¹«²¼µÄ²âÊÔ³É¼¨£¬NPUÐÔÄÜ½ÏÉÏ´úÌáÉýÁË47%¡£
ÔÚProcyon Ai¼ÆËã»úÊÓ¾õ²âÊÔÖÐ£¬æçÁúX2 Elite ExtremeµÄAIÐÔÄÜÁìÏÈ¾ºÆ·¿ÉÒÔ´ïµ½5.7±¶¡£
ÔÚ³¡¾°·½Ãæ£¬±¾´Î¸ßÍ¨·ÖÏíÁË¸ü¶àÉú²úÁ¦·½ÃæµÄ²âÊÔ£¬°üÀ¨Ó°Ïñ´´×÷¡¢äÖÈ¾µÈµÈ¡£
¸ßÍ¨¼¼Êõ¹«Ë¾¸ß¼¶¸±×Ü²Ã¼æ¼ÆËãÓëÓÎÏ·ÒµÎñ×Ü¾ÀíKedar Kondap±íÊ¾£º¡°æçÁúX2 EliteÇ¿»¯ÁËÎÒÃÇÔÚPCÐÐÒµµÄÁìµ¼Á¦£¬Æ¾½èÔÚÐÔÄÜ¡¢AI´¦ÀíºÍµç³ØÐøº½·½ÃæµÄÍ»ÆÆÐÔÌáÉý£¬ÎªÏû·ÑÕß´øÀ´ËùÆÚ´ýµÄÌåÑé¡£ÎÒÃÇ²»¶ÏÍ»ÆÆ¼¼Êõ´´ÐÂ±ß½ç£¬ÍÆ³öÒýÁìÐÐÒµ±ê×¼µÄÍ»ÆÆÐÔ²úÆ·£¬²¢ÖØÐÂ¶¨ÒåPCµÄÎÞÏÞ¿ÉÄÜ¡£¡±
