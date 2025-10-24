Ó¢ÌØ¶û·¢²¼2025ÄêµÚÈý¼¾¶È²Æ±¨£ºÓªÊÕ137ÒÚÃÀÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤3%
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿10ÔÂ24ÈÕÏûÏ¢£¬Ó¢ÌØ¶û·¢²¼2025ÄêµÚÈý¼¾¶È²Æ±¨¡£²Æ±¨ÏÔÊ¾£¬¹«Ë¾µÚÈý¼¾¶ÈÓªÊÕ137ÒÚÃÀÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤3%£¬±íÏÖ³¬³öÔ¤ÆÚ¡£Ó¢ÌØ¶ûµÚÈý¼¾¶ÈÃ¿¹ÉÊÕÒæ(EPS)Îª0.90ÃÀÔª;·ÇÍ¨ÓÃ»á¼Æ×¼Ôò(Non-GAAP)Ã¿¹ÉÊÕÒæÎª0.23ÃÀÔª¡£²Æ±¨¹«²¼ºó£¬Ó¢ÌØ¶û¹É¼ÛÅÌºó½»Ò×ÕÇ·ù³¬¹ý8%¡£
¾ßÌåµ½ÒµÎñ²¿ÃÅ£¬¿Í»§¶Ë¼ÆËãÊÂÒµ²¿(CCG)ÊÕÈëÎª85ÒÚÃÀÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤5%;Êý¾ÝÖÐÐÄºÍÈË¹¤ÖÇÄÜÊÂÒµ²¿(DCAI)41ÒÚÃÀÔª£¬Í¬±ÈÏÂ½µ1%;Ó¢ÌØ¶û´ú¹¤ÒµÎñÊÕÈë42ÒÚÃÀÔª£¬Í¬±ÈÏÂ½µ2%;ÆäËûËùÓÐÊÕÈë10ÒÚÃÀÔª£¬ÉÏÉý3%¡£ÐèÒªÖ¸³öµÄÊÇ£¬Ó¢ÌØ¶ûÔÚ2025ÄêµÚÒ»¼¾¶È£¬½øÐÐÁË¹«Ë¾×éÖ¯¼Ü¹¹µ÷Õû£¬½«ÍøÂçÓë±ßÔµÊÂÒµ²¿(NEX)ÕûºÏÖÁ¿Í»§¶Ë¼ÆËãÊÂÒµ²¿(CCG)ºÍÊý¾ÝÖÐÐÄÓëÈË¹¤ÖÇÄÜÊÂÒµ²¿(DCAI)¡£²¢ÇÒ×Ô2025Äê9ÔÂ12ÈÕÆð£¬ÔÚAltera(Ç°ÉíÎªÓ¢ÌØ¶ûÈ«×Ê×Ó¹«Ë¾)Ëù·¢ÐÐµÄ51%ÆÕÍ¨¹ÉÍê³É³öÊÛºó£¬AlteraÒÑ´ÓÓ¢ÌØ¶ûµÄºÏ²¢²ÆÎñ±¨±íÖÐ°þÀë¡£½ØÖÁ2025Äê9ÔÂ11ÈÕ£¬AlteraµÄ¾ÓªÒµ¼¨¾ù°üº¬ÔÚÓ¢ÌØ¶ûµÄºÏ²¢²ÆÎñÒµ¼¨¼°Æä¡°ÆäËûËùÓÐ¡±ÒµÎñµ¥ÔªÀà±ðÖÐ¡£Ó¢ÌØ¶ûºÏ²¢²ÆÎñ±¨±íµÄÇ°ÆÚÊý¾Ý²¢Î´·¢ÉúÈÎºÎ±ä»¯¡£
Ó¢ÌØ¶ûÊ×Ï¯Ö´ÐÐ¹Ù³ÂÁ¢Îä±íÊ¾£º¡°µÚÈý¼¾¶ÈµÄÒµ¼¨±íÏÖ£¬ÌåÏÖÁË¹«Ë¾Ö´ÐÐÁ¦µÄÌáÉýÒÔ¼°ÔÚÕ½ÂÔÖØµãÉÏµÄÎÈ²½ÍÆ½ø¡£ÈË¹¤ÖÇÄÜÕýÔÚ¼ÓËÙ¼ÆËãÐèÇó£¬²¢ÔÚÎÒÃÇµÄ²úÆ·×éºÏÖÐ´´Ôì¼«¾ßÎüÒýÁ¦µÄ»ú»á£¬°üÀ¨ÎÒÃÇµÄºËÐÄx86Æ½Ì¨¡¢×¨ÓÃASICºÍ¼ÓËÙÆ÷·½ÃæµÄÐÂÒµÎñ£¬ÒÔ¼°¾§Ô²´ú¹¤·þÎñ¡£Ó¢ÌØ¶ûÏÈ½øµÄCPUÓëÉúÌ¬£¬¼ÓÖ®ÒÔÎÒÃÇµÄ¼â¶ËÂß¼ÖÆÔìºÍÑÐ·¢ÄÜÁ¦£¬Ê¹ÎÒÃÇÄÜ¹»ºÜºÃµØ°ÑÎÕÕâÐ©Ç÷ÊÆ´øÀ´µÄ³¤ÆÚ»úÓö¡£¡±
Ó¢ÌØ¶ûÔÚ2025ÄêµÚÈý¼¾¶ÈÓÐ¼¸Ïî¹Ø¼üÒµÎñÁÁµã
ÓëNVIDIA´ï³ÉºÏ×÷£º9ÔÂ18ÈÕ£¬NVIDIAÓëÓ¢ÌØ¶ûÐû²¼´ï³ÉºÏ×÷£¬¹²Í¬¿ª·¢ÃæÏò³¬´ó¹æÄ£¼ÆËã¡¢ÆóÒµ¼¶ºÍÏû·Ñ¼¶ÊÐ³¡µÄ¶à´ú¶¨ÖÆ»¯µÄÊý¾ÝÖÐÐÄºÍ¸öÈË¼ÆËã²úÆ·£¬°üÀ¨Ó¢ÌØ¶û½«ÃæÏòÊÐ³¡ÍÆ³ö¼¯³ÉNVIDIA RTX GPUÐ¾Á£(Chiplet)µÄx86ÏµÍ³¼¶Ð¾Æ¬(SoC)¡£Í¬Ê±£¬NVIDIA³ÐÅµÍ¶×Ê50ÒÚÃÀÔª¹ºÈëÓ¢ÌØ¶ûÆÕÍ¨¹É¡£
ÓëÃÀ¹úÕþ¸®´ï³ÉÐÒé£ºÍ¨¹ýÃÀ¹úÕþ¸®Ìá¹©µÄ89ÒÚÃÀÔª×Ê½ð£¬Ö§³ÖÃÀ¹ú¼¼ÊõºÍÖÆÔìÒµµÄ·¢Õ¹¡£±¾¼¾¶È£¬Ó¢ÌØ¶ûÒÑ»ñµÃÀ´×ÔÃÀ¹úÕþ¸®µÄ57ÒÚÃÀÔª×Ê½ð¡£
ÈíÒø¼¯ÍÅÍ¶×Ê20ÒÚÃÀÔª¹ºÈëÓ¢ÌØ¶ûÆÕÍ¨¹É¡£
Intel 18A½øÕ¹Ë³Àû£ºÓ¢ÌØ¶û¹«²¼ÁËÊ×¿î»ùÓÚIntel 18AÖÆ³Ì¹¤ÒÕ´òÔìµÄ¿Í»§¶ËSoCÒÔ¼°·þÎñÆ÷²úÆ·£¬·Ö±ðÎª´úºÅÎªPanther LakeµÄÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷(µÚÈý´ú)¡¢´úºÅClearwater ForestµÄÓ¢ÌØ¶ûÖÁÇ¿6+´¦ÀíÆ÷¡£ÆäÖÐPanther Lake½«ÓÚ½ñÄê¿ªÊ¼½øÈë´ó¹æÄ£Á¿²ú£¬Ê×¿îSKUÔ¤¼ÆÔÚÄêµ×Ç°³ö»õ£¬²¢ÓÚ2026Äê1ÔÂÊµÏÖ¹ã·ºµÄÊÐ³¡¹©Ó¦;ÖÁÓÚClearwater Forest£¬Ô¤¼ÆÔÚ2026ÄêÉÏ°ëÄêÍÆ³ö¡£´ËÍâ£¬¸ºÔðÉú²úIntel 18A¾§Ô²µÄÊÇÓ¢ÌØ¶ûÎ»ÓÚÑÇÀûÉ£ÄÇÖÝÇ®µÂÀÕÊÐOcotilloÔ°ÇøÄÚµÄµÚÎå×ù´ó¹æÄ£Á¿²ú¾§Ô²³§Fab 52£¬Ä¿Ç°ÒÑÈ«ÃæÍ¶ÈëÔËÓª¡£
Ó¢ÌØ¶ûÔ¤¹À2025ÄêµÚËÄ¼¾¶ÈÓªÊÕÎª128ÒÚÖÁ138ÒÚÃÀÔª;Ã«ÀûÂÊ34.5%;Ã¿¹ÉÊÕÒæ(ËðÊ§)Îª(0.14)ÃÀÔª£¬·ÇÍ¨ÓÃ»á¼Æ×¼ÔòÃ¿¹ÉÊÕÒæÔ¤¼ÆÎª0.08ÃÀÔª¡£Ó¢ÌØ¶ûÊ×Ï¯²ÆÎñ¹ÙDavid ZinsnerÌáµ½£º¡°µÚÈý¼¾¶ÈÒµ¼¨±íÏÖ³¬³öÔ¤ÆÚ£¬±êÖ¾×ÅÎÒÃÇµÄÖ´ÐÐÁ¦Á¬ÐøËÄ¸ö¼¾¶ÈÊµÏÖÌáÉý£¬Ò²·´Ó³³öºËÐÄÊÐ³¡µÄÇ±ÔÚÊµÁ¦¡£µ±Ç°ÐèÇó³ÖÐø¸ßÓÚ¹©Ó¦£¬ÎÒÃÇÔ¤¼ÆÕâÒ»Ç÷ÊÆ½«ÑÓÐøÖÁ2026Äê¡£¡±
