M5ÏµÁÐÐ¾Æ¬½«ÖÁ Ò»´ó²¨MacÐÂÆ·ÕýÔÚÂ·ÉÏ£¬MacBook Pro»ò³ÉÊ×¿î£¿

¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿¸ù¾ÝÖ®Ç°µÄÆØ¹â£¬Æ»¹û¼´½«´øÀ´È«ÐÂµÄM5ÏµÁÐÐ¾Æ¬£¬²¢ÇÒ¶ÔMac²úÆ·Ïß½øÐÐÒ»ÂÖµÄ¸üÐÂ£¬Ô¤¼Æ´Ó½ñÄêÄêµ×µ½2026Äê»áÂ½ÐøÓÐMac²úÆ·ÍÆ³ö£¬½ñÌì±ÊÕß¾Í¸ù¾ÝÄ¿Ç°µÄÏûÏ¢£¬Îª´ó¼ÒÊáÀíÏÂËüÃÇ¿ÉÄÜµÇ³¡µÄÊ±¼ä¡£
MacBook Pro
MacBook ProÏµÁÐ²úÆ·¿ÉÄÜ»á³ÉÎªÊ×¿î´îÔØM5Ð¾Æ¬µÄMac£¬¸ù¾Ý´ËÇ°ÃÀ¹úÁª°îÍ¨ÐÅÎ¯Ô±»á(FCC)×îÐÂÅûÂ¶µÄÐÅÏ¢£¬Ò»¿îÐÍºÅÎªA3434µÄMacBook Pro³öÏÖÔÚFCCµÄÎÄ¼þÖÐ£¬ÓÐ¿ÉÄÜ»áÔÚ½üÆÚ·¢²¼¡£
ÓÉÓÚÔÚFCCÐ¹Â¶ÖÐÖ»ÓÐÒ»¿îMacÐÍºÅ£¬Òò´ËÆ»¹ûÓÐ¿ÉÄÜ»áÔÚ½ñÄêÊ®ÔÂµ×¸üÐÂ´îÔØM5Ð¾Æ¬µÄ14Ó¢´çMacBook Pro£¬¶øÇÒÄ¿Ç°ÃÀ¹ú¹ÙÍø14Ó¢´çÐÍºÅµÄ¶¨ÖÆÅäÖÃ¶©µ¥µÄ·¢»õÊ±¼äÒÑ¾ÍÆ³Ùµ½ÁËÊ®ÔÂµ×£¬ËÆºõÔ¤Ê¾×Å¼´½«¸üÐÂ¡£¶ø´îÔØM5 ProºÍM5 Max MacBook ProÔòÔ¤¼ÆÔÚ2026Äê³õµÇ³¡¡£
MacBook Air
´îÔØÈ«ÐÂM5Ð¾Æ¬13Ó¢´çºÍ15Ó¢´çMacBook AirÐÍºÅ£¬Ô¤¼ÆÔÚ2026Äê³õ·¢²¼£¬´óÔ¼ÔÚ3ÔÂ»ò4ÔÂ×óÓÒ£¬ÒòÎªM4Ð¾Æ¬µÄMacBook Air¾ÍÊÇÔÚ½ñÄê3ÔÂ·ÝÍÆ³öµÄ£¬ÕýºÃ¿ÉÒÔÊµÏÖÄê¸ü¡£
iMac
È¥Äê10ÔÂ·ÝµÄÊ±ºò£¬Æ»¹û´øÀ´ÁË´îÔØM4Ð¾Æ¬µÄiMac£¬ËùÒÔËüÓÐ¿ÉÄÜºÍ14Ó¢´çµÄMacBookÒ»ÆðÔÚ½ñÄêÊ®ÔÂ·ÝµÇ³¡¡£¶øÇÒiMacµÄ¶¨ÖÆÅäÖÃÍ¬Ñù³öÏÖÁËºÍMacBook ProÀàËÆµÄÇé¿ö£¬ÒªÑÓ³Ùµ½ÔÂµ×²Å¸øÓÃ»§·¢»õ£¬Ô¤Ê¾×Å¼´½«¸üÐÂ¡£
Mac mini
½ñÄê°ËÔÂ·ÝµÄÊ±ºò£¬ÓÐÏûÏ¢³ÉÆ»¹ûÕýÔÚ²âÊÔÁ½¿î±êÊ¶·û·Ö±ðÎªJ873s/J873gµÄMacÉè±¸£¬¿¼ÂÇµ½´îÔØM4ºÍM4 ProµÄMac mini±êÊ¶·ûÎªJ773sºÍJ773g£¬ËùÒÔÕâÁ½¿î»úÆ÷ºÜ¿ÉÄÜ¾ÍÊÇ´îÔØM5ºÍM5 ProµÄMac miniÃÔÄãÖ÷»ú£¬ËùÒÔËü¿ÉÄÜÒÑ¾ÔÚÂ·ÉÏÁË¡£
²»¹ýMac mini²¢·ÇÃ¿Ò»´úÐ¾Æ¬¶¼»á¸üÐÂ£¬ÔÚÈ¥Äê10ÔÂµ×·¢²¼µÄM4ÏµÁÐÐ¾Æ¬µÄ»úÐÍÖ®Ç°£¬ÊÇ´îÔØM2ºÍM2 ProµÄ²úÆ·£¬²¢Ã»ÓÐM3Ð¾Æ¬µÄ°æ±¾£¬ËùÒÔ×îÖÕÊÇ·ñ»áÓÐM5Ð¾Æ¬µÄMac mini»¹ÎÞ·¨È·¶¨£¬Èç¹ûÓÐµÄ»°£¬Ô¤¼ÆµÃÔÚÃ÷Äê·¢²¼¡£
Mac Studio
Æ»¹ûÔÚ½ñÄê3ÔÂ·Ý¸üÐÂÁËMac Studio£¬´îÔØM4 Max»òÕßM3 UltraÐ¾Æ¬£¬ËùÒÔ½ñÄêÓ¦¸Ã²»»á½øÐÐ¸üÐÂÁË¡£
Mac StudioÓ¦¸Ã»áÔÚM5 MaxºÍM5 UltraÐ¾Æ¬×¼±¸ºÃÖ®ºóÔÙ¸üÐÂ£¬ËùÒÔ×î¿ìÒ²µÃÔÚÃ÷Äê£¬¿ÉÄÜÒªµÈµ½Ã÷ÄêÄêµ×¡£
Mac Pro
Ä¿Ç°µÄMac ProÈÔÈ»ÔÚÊ¹ÓÃ2023ÄêµÄM2 UltraÐ¾Æ¬£¬ËùÒÔÈ·ÊµÊÇÐèÒªÒ»²¨¸üÐÂÁË¡£
È¥ÄêµÄÊ±ºòÅí²©ÉçµÄ¹Å¶ûÂüÔø±íÊ¾£¬Mac Pro½«Åä±¸M4 UltraÐ¾Æ¬£¬ÓµÓÐ32ºËCPUºÍ80ºËGPU£¬²¢½«ÔÚ2025ÄêÖÐºóÆÚÄ³¸öÊ±¼ä¸üÐÂ¡£µ«¾ÍÄ¿Ç°À´¿´£¬Æ»¹û²¢Ã»ÓÐ¿ª·¢Õâ¿îÐ¾Æ¬£¬M4 MaxÐ¾Æ¬¼Ü¹¹Ã»ÓÐÇ°´úUltraÏµÁÐÐ¾Æ¬µÄUltraFusion¹¦ÄÜ¡£¶øÈç¹ûÆ»¹ûÒªÎªÆäÉý¼¶M3 UltraÐ¾Æ¬µÄ»°£¬Ó¦¸ÃÔÚ½ñÄêÊ±ºò¾Í¸üÐÂÁË£¬µ«ÊÂÊµÉÏ²¢Ã»ÓÐ£¬ËùÒÔºÏÀíµÄ½âÊÍ¾ÍÊÇÆ»¹ûÔÚµÈM5Ð¾Æ¬¡£¿¼ÂÇµ½Ultra°æ±¾µÄMÏµÁÐÐ¾Æ¬¿ª·¢Ê±¼äÒª¸ü³¤£¬Èç¹ûËüÒª´îÔØM5 UltraÐ¾Æ¬µÄ»°£¬½ñÄê¿Ï¶¨ÊÇ²»¿ÉÄÜÁË£¬2026ÄêÖÐµ½Äêµ×»á¸üºÏÀíÒ»Ð©¡£
Ð´ÔÚ×îºó
½áºÏÄ¿Ç°µÄÆØ¹âºÍ·ÖÎöÀ´¿´£¬³ýÁË14Ó¢´çµÄMacbook ProÍâ£¬ÆäÓà´îÔØM5ÏµÁÐÐ¾Æ¬µÄMac²úÆ·Ó¦¸Ã¶¼»áÔÚ2026Äê²ÅÕýÊ½µÇ³¡¡£µ±È»£¬Æ»¹û½ñÄêµÄÐÂÆ·Ó¦¸Ã²»Ö»ÓÐMacbook Pro£¬´îÔØM5Ð¾Æ¬µÄiPad ProÔ¤¼ÆÒ²»áÔÚ10ÔÂ·ÝµÇ³¡£¬»¹ÓÐÐÂ¿îµÄVision Pro£¬Ëü¿ÉÄÜ»á´îÔØM5»òÕßM4Ð¾Æ¬£¬ÒÔ¼°HomePod mini¡¢AirTag 2ºÍApple TVµÈ¡£Æ»¹û¿ÉÄÜ»á¾Ù°ìÒ»¸ö¼ò¶ÌµÄ·¢²¼»áÀ´·¢²¼ÕâÐ©ÐÂÆ·£¬»òÕßÊÇÖ±½Ó·¢²¼ÐÂÎÅ²¢ÉÏ¼Ü¡£
