Ë«11»ªÎª±Ê¼Ç±¾Ñ¡¹º¹¥ÂÔ£º²»Í¬¼ÛÎ»¸÷»úÐÍÁÁµã£¬ÕâÑùÂò×¼Ã»´í£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÓÖµ½Ò»ÄêË«11£¬ÕýÊÇ¸üÐÂÉú²úÁ¦×°±¸µÄ¾ø¼ÑÊ±»ú¡£ÔÚÖÚ¶à±Ê¼Ç±¾Æ·ÅÆÖÐ£¬»ªÎªÖÇ»ÛPCÆ¾½èÆäÁìÏÈµÄÈ«³¡¾°ÖÇ»ÛÌåÑé¡¢Ç¿´óÐÔÄÜºÍ´´ÐÂÉè¼Æ£¬³ÉÎªÐí¶à°ì¹«ÈËÈº¡¢Ö°³¡ÐÂÈË¡¢Ñ§Éúµ³µÄ»»»úÊ×Ñ¡¡£
½ñÄêË«11ÆÚ¼ä£¬»ªÎª±Ê¼Ç±¾îÒ»ÝÀ´Ï®£¬¶à¿î»úÐÍÖ±½µºÃ¼Û£¬»¹¿Éµþ¼Ó20%¹ú¼Ò²¹Ìù¡£Îª´Ë£¬Ð¡±àÌØµØ×¼±¸ÁËÒ»·ÝË«11»ªÎª±Ê¼Ç±¾Ñ¡¹ºÊ¡Ç®¹¥ÂÔ£¬´Ó²»Í¬¼ÛÎ»µ½»úÐÍÁÁµã£¬ÖúÄãÇáËÉÑ¡¶ÔÉè±¸¡£
È«ÄÜÖ®Ñ¡£º»ªÎª MateBook 14
¶ÔÓÚ¿ÊÍûÐÔÄÜÓë±ãÐ¯¼æµÃµÄÖ°³¡ÈËÊ¿£¬ÒÔ¼°×·ÇóÐÂÌåÑé¡¢ÀÖÓÚ³¢ÏÊµÄ´óÑ§ÉúÈËÈºÀ´Ëµ£¬»ªÎª MateBook 14¶¼ÄÜÒÔÈ«ÃæµÄÊµÁ¦£¬³ÉÎªÄãµÄµÃÁ¦»ï°é¡£
»ªÎªMateBook 14 ÓµÓÐÇá±¡Ê±ÉÐµÄÍâ¹ÛÉè¼Æ£¬Õû»úÇáÖÁ 1.31kg£¬±¡ÖÁ 14.5mm£¬ÒÆ¶¯°ì¹«¡¢Íù·µ½ÌÊÒ¶¼ÄÜÇáËÉËæÐÐ£¬¡°ÔÒ°ÂÌ¡±ÅäÉ«¸üÊÇÁîÈËÒ»ÑÛÐÄ¶¯¡£´îÔØ2.8K OLEDÊÖÐ´´¥¿ØÆÁ£¬3:2Éú²úÁ¦±ÈÀý¡¢¸ß´ï91%µÄÆÁÕ¼±È£¬¿ÉÌá¹©¸ü¶àÄÚÈÝÕ¹Ê¾¿Õ¼ä£¬Ð´ÂÛÎÄ¡¢×ö·½°¸ÅäºÏHUAWEI M-Pencil(µÚÈý´ú)¹´»ÖØµã¡¢±ê¼ÇÒÉ»ó£¬Õû¸ö¹ý³Ì¸ßÐ§ÓÖ±ã½Ý¡£
µÃÒæÓÚ»¥ÁªÄÜÁ¦µÄ¼Ó³Ö£¬»ªÎªMateBook 14Ö§³Ö³¬¼¶ÖÕ¶Ë´øÀ´µÄ¶àÆÁÐÍ¬¡¢³¬¼¶ÖÐ×ªÕ¾¡¢ÖÇ»ÛËÑË÷µÈÒ»ÏµÁÐ¸ßÐ§°ì¹«µÄ±ã½Ý¹¦ÄÜ¡£Ëæ×ÅÑ§Ï°¡¢¹¤×÷³¡¾°µÄ¶àÔª»¯£¬Ô½À´Ô½¶àµÄ×ÊÁÏÐÅÏ¢·Ö²¼ÔÚÊÖ»ú¡¢Æ½°åµçÄÔ¡¢±Ê¼Ç±¾µÈ²»Í¬µÄÉè±¸£¬ÔÚµçÄÔ¶Ë¹¤×÷ÐèÒªµ÷ÓÃÊÖ»úËØ²ÄÊ±£¬¿ÉÒÔ½«ÊÖ»úÉÏµÄËØ²ÄÍÏ×§µ½³¬¼¶ÖÐ×ªÕ¾£¬ËæÈ¡ËæÓÃ£¬Õû¸ö¹ý³Ì·½±ã¡¢¿ì½Ý;Èç¹ûÐèÒª²éÕÒ×ÊÁÏ£¬ÖÇ»ÛËÑË÷À´°ïÃ¦£¬Ö»ÐèÔÚµçÄÔµÄËÑË÷¿òÊäÈë¹Ø¼ü´Ê£¬¾Í¿É¸ßÐ§²éÕÒÊÖ»ú¡¢Æ½°åµçÄÔÉÏµÄÏà¹ØÎÄµµ¡¢Í¼Æ¬£¬ÉõÖÁÊÇÁÄÌì¼ÇÂ¼£¬´ó´óÌá¸ßÐÅÏ¢²éÕÒÐ§ÂÊ;Ñ§Ï°Ê±£¬¿ÉÍ¨¹ý¶àÆÁÐÍ¬½«»ªÎªÆ½°åµçÄÔ±äÎª»ªÎªMateBook 14µÄµÚ¶þ¿éÆÁÄ»£¬ÔÚ±Ê¼Ç±¾Ö÷ÆÁ¹Û¿´¿Î³ÌÖ±²¥µÄÍ¬Ê±£¬»¹¿ÉÔÚÆ½°åÉÏÊ¹ÓÃÊÖÐ´±ÊÊµÊ±¼ÇÂ¼Òªµã¡¢Åú×¢×ÊÁÏ£¬ÇáËÉ¹¹½¨×¨×¢¸ßÐ§µÄÑ§Ï°¿Õ¼ä¡£
³ýÁËÇ¿´óµÄÖÇ»Û»¥Áª¸ßÐ§ÌåÑé£¬»ªÎªMateBook 14»¹ÓµÓÐAI¸ÅÒª¡¢AI»ÛÑÛ¡¢AI¿Õ¼äµÈÒ»ÏµÁÐAIÄÜÁ¦¡£AI¸ÅÒª¹¦ÄÜ¿É¿ìËÙ¡¢×¼È·µØ´ÓÎÄ×Ö¡¢ÒôÆµ¡¢ÊÓÆµÄÚÈÝÖÐÌáÈ¡¹Ø¼üÐÅÏ¢£¬ÎÞÂÛÏßÉÏ»áÒé£¬»¹ÊÇÍâÓï½²×ù£¬¶¼ÄÜ°ï¿ìËÙÌáÁ¶ºËÐÄÒªµã;AI¿Õ¼ä¾ÛºÏÒ»Õ¾Ê½AIÄÜÁ¦£¬Ö§³Ö°Ù¶ÈÎÄÐÄÒ»ÑÔµÈ100+¸öÖÇÄÜÌå£¬ÂÛÎÄÔÄ¶ÁÅÅ°æ¡¢ÊÕ¼¯Ñ§Ï°×ÊÁÏÍ³Í³ÇáËÉ¸ã¶¨¡£
¼òÑÔÖ®£¬»ªÎª MateBook 14 Õâ¿îÈ«ÄÜÑ¡ÊÖ£¬¾ÍÊÇÖ°³¡¾«Ó¢¡¢´óÑ§ÉúÈºÌå»»»úµÄÊ×Ñ¡¡£¼´ÈÕÆð-11ÔÂ13ÈÕ£¬»ªÎªË«11ÏÞÊ±ÓÅ»Ýµþ¼Ó20%¹ú¼Ò²¹Ìù£¬»ªÎªMateBook 14×îµÍµ½ÊÖ4480ÔªÆð£¬¿áî£UltraÏµÁÐµÄPC¼ÓÔùÊó±ê£¬ÏßÉÏ»¹¶îÍâ¿ÉÏíÊÜÑ§ÉúÓÅ»ÝºÍ·ÖÆÚÃâÏ¢¡£
¸ß¶ËÉÌÎñÖ®Ñ¡£º»ªÎª MateBook Fold ·Ç·²´óÊ¦ & »ªÎª MateBook Pro
»ªÎªÊ×¿îºèÃÉÕÛµþµçÄÔ¡ª¡ª»ªÎªMateBook Fold ·Ç·²´óÊ¦Ê®·ÖÊÊºÏÓÐÆµ·±ÒÆ¶¯°ì¹«ÐèÇóµÄ¸ß¶ËÉÌÎñÈËÊ¿£¬Æä´òÆÆ´«Í³µçÄÔÒ»³É²»±äµÄ¹¤×÷ÐÎÌ¬£¬´øÀ´·á¸»µÄÕÛµþ¶àÐÎÌ¬´´ÐÂÌåÑé¡£
´óÆÁÄ£Ê½ÏÂ£¬Ê¹ÓÃ18Ó¢´çÆÁÄ»ÍøÒ³ä¯ÀÀ¡¢¸ßÐ§»áÒé¡¢²é¿´×ÊÁÏ£¬´øÀ´¼«ÖÂÊÓ¾õ³å»÷;Ë«ÆÁÄ£Ê½ÏÂ£¬Ò»ÆÁ×«Ð´ÉÌÎñÓÊ¼þ£¬Ò»ÆÁ²Î¿¼ÍøÒ³ÉÏµÄÐÐÒµ¶¯Ì¬£¬Ð§ÂÊÖ±½ÓÀÂú;»¹¿É½«´ÅÎü¼üÅÌÎü¸½ÔÚÖ÷»ú±³Ãæ£¬¼ÈÄÜÂú×ã»ù´¡ÊäÈëÌåÑé£¬ÓÖÄÜ½âËø¸ü¶à´´ÒâÓ¦ÓÃ¡£µÃÒæÓÚºèÃÉÏµÍ³£¬»ªÎªMateBook Fold ·Ç·²´óÊ¦Ö§³Ö·á¸»µÄÊÖÊÆ½»»¥£¬ÀýÈç¡°Ò»×¥Ò»·Å¡±¾Í¿É½«ÊÖ»úÖÐµÄ²¹³ä×ÊÁÏÎÞ·ì´«ÊäÖÁµçÄÔÆÁÄ»ÉÏ;ÄÚÖÃµÄ¡°Ð¡ÒÕ¡±¸üÎªÇ¿´ó£¬Ð¡ÒÕ»Û¼Ç¡¢Ð¡ÒÕÖªÊ¶¿Õ¼ä¡¢Ð¡ÒÕÎÄµµÖúÀíµÈ¹¦ÄÜ£¬ÈçÍ¬»áÒéÃØÊé¡¢ÖªÊ¶¿Õ¼ä¡¢ÎÄµµÖúÀíºÍÉè±¸×¨¼Ò¸øÄãÌá¹©È«·½Î»µÄÖúÁ¦¡£
»ªÎªË«11£¬»ªÎªMateBook Fold ·Ç·²´óÊ¦¿ÉÏí·ÖÆÚÃâÏ¢¼°20%¹ú¼Ò²¹Ìù£¬ÏßÏÂ»¹¿Éµþ¼ÓÖÁ¸ß2000ÔªÒÔ¾É»»ÐÂ²¹Ìù£¬×îµÍµ½ÊÖ¼Û19999ÔªÆð¡£
¶Ô±Ê¼Ç±¾±ãÐ¯ÐÔÓÐ¼«ÖÂÒªÇó£¬Í¬Ê±×·Çó¸ßËØÖÊÆÁÄ»µÄÖ°³¡¾«Ó¢¿´¹ýÀ´£¬»ªÎªMateBook Pro¾ÍÊÇÄãµÄ²Ë¡£Æä²ÉÓÃÈ«ÐÂÒ»´ú»ªÎªÔÆöÀ¼Ü¹¹£¬ÖØÁ¿½ö970g£¬Çá±¡±ãÐ¯£¬¿ÉÎ½ÊÇÒÆ¶¯°ì¹«µÄÀíÏë°éÂÂ;´îÔØµÄOLED»¤ÑÛÔÆÎúÈá¹âÆÁ£¬¼«´óÌáÉýÁË³¤Ê±¼äÔÄ¶ÁºÍ´´×÷µÄÊæÊÊ¶È£¬²¢»¹ÓµÓÐ×¨Òµ¼¶µÄÉ«²Ê±íÏÖ£¬¶ÔÓÚÉè¼ÆÊ¦¡¢ÊÓÆµ¼ô¼Ê¦µÈ´´Òâ¹¤×÷ÕßÊ®·ÖÓÑºÃ;Óë´ËÍ¬Ê±£¬ºèÃÉ»¥Áª´øÀ´µÄÓ¦ÓÃ½ÓÐø¡¢¼üÊó¹²Ïí¡¢¿ì½ÝµÄÊÖÊÆ²Ù×÷Ò²Ò»Ó¦¾ãÈ«;µ±È»£¬Ð¡ÒÕ»Û¼Ç¡¢Ð¡ÒÕÎÄµµÖúÀíµÈÒ»ÏµÁÐÇ¿´óµÄ AI ¹¦ÄÜÒ²Ã»ÓÐÈ±Ï¯¡£
»ªÎªË«11£¬»ªÎªMateBook Pro¿ÉÏí20%¹ú¼Ò²¹Ìù£¬ÏßÏÂ»¹¿Éµþ¼ÓÖÁ¸ß300ÔªÒÔ¾É»»ÐÂ²¹Ìù£¬×îµÍµ½ÊÖ6160ÔªÆð;ÏßÉÏ»¹¿ÉÏíÊÜ100ÔªÏÞÊ±ÓÅ»Ý¼°·ÖÆÚÃâÏ¢¡£
ÈëÃÅÊµÓÃÖ®Ñ¡£º»ªÎª MateBook D 16 & »ªÎª MateBook D 14
²ÆÎñ¡¢¹¤³Ì¼¼Êõ¡¢³ÌÐòÔ±µÈÈËÈº¾³£ÐèÒª³¤Ê±¼äÖØ¶È°ì¹«£¬´óÆÁ¸ßÐÔÄÜÇá±¡±¾»ªÎªMateBook D 16 ¶ÔÓÚËûÃÇÀ´ËµÊÇ²»¿É¶àµÃµÄ°ì¹«¡°ÉñÆ÷¡±!16Ó¢´ç16:10µÄ»Æ½ð±ÈÀýÆÁÄ»ÅäºÏ¶ÀÁ¢µÄÊý×ÖÐ¡¼üÅÌ£¬ÄÜÏÔÖøÌáÉý±í¸ñÊý¾ÝÂ¼ÈëµÄÐ§ÂÊ;ÔÙ¼ÓÉÏ³¬¼¶ÖÕ¶ËµÄ»¥ÁªÄÜÁ¦£¬¼´±ãÃæ¶ÔÅÓ´óµÄÊý¾Ý±¨±íºÍ¸´ÔÓµÄ¹¤³ÌÎÄ¼þ£¬Ò²ÄÜÍ¨¹ý¿çÉè±¸ÐÍ¬¸ßÐ§ÕûºÏ×ÊÁÏ£¬ÈÃÕû¸ö¹ý³Ì±äµÃÇáËÉÊ¡Á¦¡£
¼´ÈÕÆð-11ÔÂ13ÈÕ£¬»ªÎªË«11ÏÞÊ±ÓÅ»Ýµþ¼Ó20%¹ú¼Ò²¹Ìù£¬»ªÎªMateBook D16ÏµÁÐ×îµÍµ½ÊÖ2400ÔªÆð¡£
»ªÎª MateBook D 14ÔòÊÊºÏÔ¤ËãÓÐÏÞ¡¢×¢ÖØÖÊ¼Û±ÈµÄÄêÇáÈºÌå¡£ÆäÓµÓÐ³¬¼¶ÖÕ¶ËËù¾ß±¸µÄ¶àÉè±¸»¥Áª»¥Í¨ÄÜÁ¦£¬»¹ÓÐ¡°³¬²ÄÁÏÌìÏß¡±¼¼ÊõµÄ¼Ó³Ö£¬ÔÚÍ¼Êé¹Ý¡¢¿§·ÈÌüµÈÈËÁ÷ÃÜ¼¯³¡ËùÑ§Ï°»ò°ì¹«£¬Ò²ÄÜÓµÓÐÎÈ¶¨Á÷³©µÄÍøÂçÁ¬½Ó£¬ÇÀ¿Î/ÇÀÆ±¶¼ÄÜ¿ìÈËÒ»²½¡£¼´ÈÕÆð-11 ÔÂ 13 ÈÕ£¬»ªÎªË« 11 ÏÞÊ±ÓÅ»Ýµþ¼Ó 20% ¹ú¼Ò²¹Ìù£¬»ªÎª MateBook D14 ÏµÁÐ×îµÍµ½ÊÖ 2400 ÔªÆð¡£
×Ü¶øÑÔÖ®£¬½ñÄêË«11£¬»ÀÐÂÉú²úÁ¦×°±¸¾ÍÑ¡ÖÇ»ÛPC£¬ÎÞÂÛ³Û³ÒÉÌ½çµÄÉÌÎñÈËÊ¿£¬»¹ÊÇ×·Çó¸ßÐ§°ì¹«µÄÖ°³¡¾«Ó¢£¬ÓÖ»òÊÇåÛÓÎÑ§Êõº£ÑóµÄ´óÑ§ÉúÈºÌå£¬»ªÎª±Ê¼Ç±¾¶¼ÄÜÌá¹©¿É¿¿ÖúÁ¦¡£µ±È»£¬Ñ¡»ªÎª±Ê¼Ç±¾»¹µÃÅäÉÏËüµÄ¡°ÐÇÉÁºÃ´î×Ó¡±¡ª¡ª »ªÎªÎÞÏßÊó±êÓÅÏí°æ£¬Æä²ÉÓÃÁìÏÈµÄÐÇÉÁ™Á¬½Ó¼¼Êõ£¬Á¬½Ó¸ßËÙÎÈ¶¨£¬»¹ÄÜÓëÖ§³ÖÐÇÉÁµÄ»ªÎªPC»òÆ½°åµçÄÔµÈÉè±¸ÇáËÉ½»»¥£¬¿ìËÙÅä¶Ô£¬ÔÙ¼ÓÉÏ³¤´ï12¸öÔÂµÄÐøº½ÓëÊæÊÊµÄÈËÌå¹¤Ñ§Éè¼Æ£¬³¤Í¾²îÂÃ¡¢»§ÍâÑÐÑ§´øÉÏËüÇáËÉ³ö·¢¡£
Ë«11¹ºÎï¿ñ»¶¼¾£¬ÈëÊÖ»ªÎªµçÄÔÕýµ±Ê±!Ñ¡¹ºÐÄÒÇÐÂ»ú£¬¼Ó¹ºHUAWEI Care+£ºÏí2´ÎÒâÍâ±£ÕÏ¡¢3Äê¹Ù·½ÖÊ±£¡¢µ±µç³Ø×î´óÈÝÁ¿µÍÓÚ80%¿ÉÃâ·Ñ¸ü»»µç³Ø£¬Ò»²½µ½Î»£¬ºÇ»¤ÓÐ¼Ó¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬»ªÎªµçÄÔ·þÎñ³ÖÐøÉý¼¶ÓÃ»§ÌåÑé£ºµ½µê¼´Ïí¹º»úÎåÄêÄÚÃâ·ÑÏµÍ³»ÀÐÂ£¬Éè±¸±£ÐÞÆÚÄÚÇ°Íù»ªÎªÊÚÈ¨·þÎñÖÐÐÄ¿É½øÐÐÃâ·Ñ²ð»úÇå½à±£Ñø£¬ÈÃÉè±¸³Ö¾ÃÈçÐÂ¡£Õâ¸öË«11£¬Ñ¡»ªÎªµçÄÔ£¬²»½öÊÇÑ¡ÔñÁìÏÈ¿Æ¼¼£¬¸üÊÇÑ¡ÔñÒ»·Ý°²ÐÄ³¤¾ÃµÄÅã°é¡£
¼´ÈÕÆðÖÁ2025Äê11ÔÂ13ÈÕ£¬Ç°Íù»ªÎª¾©¶«×ÔÓªÆì½¢µê£¬¹ºÂòµêÆÌÔ¤×°Windows°æ »ªÎªMateBook 14£¬ÖÁ¸ßÁ¢¼õ200Ôª£¬²¢¿É»ñµÃµêÆÌ¼ÓÔùµÄWindowsÏµÍ³¼¤»îÂë£¬ÎÞÐè¸´ÔÓ²Ù×÷¼´ÏíWindowsÌåÑé!
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â