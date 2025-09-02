ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ±Ê¼Ç±¾

»ªÎª½«·¢²¼Æì½¢Ð¡Æ½°å£¬»òÖ§³Ö²å¿¨½Ó´òµç»°£¡

2025-09-02

  ¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿9ÔÂ1ÈÕ£¬»ªÎªÖÕ¶Ë¹Ù·½Î¢²©·¢²¼Ô¤ÈÈº£±¨³Æ£¬»ªÎªMatePad Mini½«ÔÚ9ÔÂ4ÈÕµÄÐÂÆ··¢²¼»áÖÐÁÁÏà¡£ÊÇµÄÃ»´í£¬´ó¼ÒÐÄÐÄÄîÄîµÄ»ªÎªÆì½¢Ð¡Æ½°åÖÕÓÚÀ´À²!

»ªÎª½«·¢²¼Æì½¢Ð¡Æ½°å£¬»òÖ§³Ö²å¿¨½Ó´òµç»°£¡

  Õâ·ÝÔ¤ÈÈº£±¨£¬ÐÅÏ¢Á¿¾Þ´ó£¬×ÖÀïÐÐ¼ä¶¼ÔÚ°µÊ¾ÐÂÆ½°åÒª¸ã´óÊÂ!´Óº£±¨À´¿´£¬»ªÎªMatePad MiniµÄÆÁÕ¼±È¼«¸ß£¬ÄÜ´øÀ´¸üÎª³Á½þµÄÊÓ¾õÏíÊÜ;ÁíÍâ£¬Ô¤ÈÈº£±¨»¹Õ¹Ê¾ÁËÐÂÆ·µÄÕý¡¢²àÃæÒÔ¼°µ¥ÊÖÎÕ³ÖÍ¼£¬×ãÒÔÖ¤Ã÷ÐÂÆ½°åµÄ»úÉíÊ®·ÖÇá±¡£¬Í¬Ê±ÓÐ×ÅÍêÃÀ±ÈÀý£¬ÔÚÑÕÖµºÍ±ãÐ¯ÐÔÖ®¼äÊµÏÖÁËÆ½ºâ¡£

  ×îÈÃÎÒÑÛÇ°Ò»ÁÁµÄÊÇ£¬º£±¨ÖÐµÄ»ªÎªMatePad MiniÄÜÏñÊÖ»úÒ»Ñù½Ó´òµç»°£¬Õâ»òÐí°µÊ¾Æä»áÔÚÍ¨ÐÅ·½Ãæ´øÀ´Í»ÆÆÐÔµÄ¹¦ÄÜ¡£ÖÚËùÖÜÖª£¬Ä¿Ç°ÊÐ³¡ÉÏµÄ´ó¶àÆ½°åÖ÷ÒªÍ¨¹ý°²×°Í¨»°Èí¼þ(ÈçÎ¢ÐÅ¡¢QQµÈ)½øÐÐÓïÒô»òÊÓÆµÍ¨»°£¬È´Ê¼ÖÕÎÞ·¨ÏñÊÖ»úÄÇÑù²å¿¨½øÐÐ²¦´òµç»°£¬¶ÀÁ¢ÁªÍø¡£

  ½áºÏ¹Ù·½º£±¨Ï¸½Ú¿É´óµ¨²Â²â£¬»ªÎªMatePad Mini»òÐí»áÖ§³Ö²å¿¨½Ó´òµç»°£¬²»ÔÙÒÀÀµÊÖ»úÈÈµã¡¢Í¨»°Èí¼þÒ²ÄÜ¶ÀÁ¢½ÓÈë·äÎÑÍøÂç£¬ÎÞÂÛÊÇÏëÓë¼ÒÈËÅóÓÑÈ¡µÃÁªÏµ£¬»¹ÊÇ»§ÍâÂ¶ÓªÊ±²¥·ÅÔÚÏßÒôÀÖ£¬Ëü¶¼ÄÜÏñÊÖ»úÒ»Ñù£¬´øÀ´¿É¿¿×ÔÈçµÄÌåÑé¡£

  ÔÚÐ¡³ß´çÆ½°åÊÐ³¡£¬iPad miniÆ¾½èÏÈ·¢ÓÅÊÆºÍÉúÌ¬±ÚÀÝÔçÒÑ¾­ÐÎ³ÉÁËÇ¿ÊÆÂ¢¶ÏµØÎ»¡£µ«Ëæ×ÅÓÃ»§ÐèÇóµÄ²»¶ÏÉý¼¶£¬iPad miniÒ²Öð½¥Òò¹û¶³ÆÁ¡¢¸ßË¢ÐÂÂÊÈ±Ê§¡¢´ó±ß¿òµÈÎÊÌâ±¸ÊÜÓÃ»§±§Ô¹¡£

  ¶ø¼´½«·¢²¼µÄ»ªÎªMatePad Mini£¬´ó¸ÅÂÊ»áÕë¶ÔÆÁÄ»ËØÖÊ¡¢Ðøº½¡¢»úÉí¼Ü¹¹µÈiPad miniµÄ±¡Èõ´¦½øÐÐÉý¼¶£¬»ò½«¸øÎÒÃÇ´øÀ´²»Ò»ÑùµÄ¾ªÏ²£¬¸Ä±äµ±Ç°Ð¡³ß´çÆ½°åµÄÊÐ³¡¸ñ¾Ö¡£

  ¼Û¸ñ·½Ãæ£¬»ªÎªMatePad MiniÖ÷´ò¡°³¬Ç¿³¬Mini¡±£¬Æä×ÛºÏÅäÖÃÓëÌåÑé´ó¸ÅÂÊ»áÁìÏÈÄ¿Ç°µÄÖ÷Á÷²úÆ·¡£ËùÒÔÎÒÃÇÔ¤¼Æ»ªÎªMatePad MiniµÄ¼Û¸ñ²»»áÌ«µÍ¡£

  ×ÛºÏÀ´¿´£¬»ªÎªMatePad Mini´Ó¸ßÆÁÕ¼±È¡¢Çá±¡»úÉíµ½¿ÉÄÜÖ§³Ö²å¿¨½Ó´òµç»°µÄ¶ÀÁ¢Í¨ÐÅ¹¦ÄÜ£¬Ã¿Ò»¸öÇ±ÔÚÁÁµã¶¼¾«×¼»ØÓ¦ÁËÐ¡³ß´çÆ½°åÓÃ»§µÄºËÐÄËßÇó£¬¸üÈÃÕâ¿îÎ´·¢²¼µÄÐÂÆ·ÌáÇ°¾ß±¸ÁË´òÆÆÊÐ³¡Â¢¶ÏµÄÇ±Á¦¡£

  Èç½ñ£¬¾àÀë9ÔÂ4ÈÕµÄ·¢²¼»áÒÑÔ½À´Ô½½ü£¬»ªÎª¾¿¾¹»áÈçºÎ¶ÒÏÖº£±¨ÖÐµÄ°µÊ¾£¿»ªÎªMatePad MiniÄÜ·ñÕæÕý¿¸Æð¡°Ð¡³ß´çÆ½°åÐÂ±ê¸Ë¡±µÄ´óÆì£¬¸ÄÐ´µ±Ç°ÊÐ³¡¸ñ¾Ö£¿´ð°¸¼´½«½ÒÏþ£¬ÈÃÎÒÃÇ¹²Í¬ÆÚ´ýÕâ³¡ÐÂÆ··¢²¼»á£¬¼ûÖ¤»ªÎªÔÚÐ¡Æ½°åÁìÓòµÄÈ«ÐÂÌ½Ë÷¡£

