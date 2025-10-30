ÀÏÐÍºÅÔÙ´©¡°ÐÂÂí¼×¡± AMD´øÀ´ÈñÁú10¡¢ÈñÁú100ÏµÁÐ¡°ÐÂÆ·¡±
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿½üÐ©Äê£¬AMDÔÚÒÆ¶¯´¦ÀíÆ÷ÊÐ³¡µÄ±íÏÖÓú¼Ó³öÉ«£¬Æ¾½è×ÅÈñÁúÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷µÄ³ÖÐø·¢Á¦£¬³É¹¦´òÆÆÁËÓ¢ÌØ¶û³¤ÆÚÒÔÀ´µÄÂ¢¶Ï¸ñ¾Ö¡£ÆäÏÈ½øµÄÖÆ³Ì¹¤ÒÕÓë´´ÐÂµÄ¼Ü¹¹Éè¼Æ£¬ÈÃÈñÁú´¦ÀíÆ÷ÔÚÐÔÄÜÉÏÊµÏÖÁË·ÉÔ¾Ê½ÌáÉý£¬³ÉÎªÁËÔ½À´Ô½¶àÏû·ÑÕßµÄÑ¡Ôñ¡£²»¹ýËæ×Å²úÆ·ÏßµÄÔö¶à£¬Óú·¢»ìÂÒÃüÃûÒ²À§ÈÅ×Å²»ÉÙÏû·ÑÕß¡£Õâ¼¸ÄêAMDÔø¶à´Î¸ü¸ÄÒÆ¶¯¶Ë´¦ÀíÆ÷µÄÃüÃû·½Ê½£¬ÃüÃû¹æÔòÈ±·¦³¤ÆÚÒ»ÖÂÐÔ£¬ºÜ¶àÀÏ´¦ÀíÆ÷¶¼Ì×ÉÏÁËÐÂ¡°Âí¼×¡±ÔÙ´ÎµÇ³¡£¬µ¼ÖÂÏû·ÑÕßÄÑÒÔÍ¨¹ýÐÍºÅ×¼È·ÅÐ¶Ï´¦ÀíÆ÷ÐÔÄÜ¡¢¼Ü¹¹ºÍ¶¨Î»¡£ÔÚ×î½ü£¬AMDÓÖ·¢²¼ÁËÒ»Åú¡°ÐÂÆ·¡±£¬ÐÂÔöÁËÈñÁú100ºÍÈñÁú10Á½¸öÏµÁÐ£¬ÎªÒ»ÅúÀÏÐÍºÅÌ×ÉÏÁË¡°Âí¼×¡±¡£
ÆäÖÐÈñÁú100ÏµÁÐµÄºËÐÄ´úºÅÎª¡°Rembrandt¡±£¬×îÔç³öÏÖÔÚ2022Äê·¢²¼µÄÈñÁú6000ÏµÁÐ£¬ºóÀ´»¹ÓÐÒ»Ð©±»Ì×ÁËÈñÁú7000ÏµÁÐµÄ¡°Âí¼×¡±£¬±ÈÈçÈñÁú7 7735H£¬ËüÆäÊµ¾ÍÊÇÈñÁú7 6800HµÄ¡°Âí¼×¡±¡£¸ÃÏµÁÐ»ùÓÚ6nmÖÆ³Ì¹¤ÒÕ´òÔì£¬CPUÎªZen 3+¼Ü¹¹£¬¼¯³ÉRDNA 2¼Ü¹¹µÄºËÏÔ¡£Ä¿Ç°ÒÑÖªµÄÓÐ5¸öÐÍºÅ£¬×î¶¥¼¶µÄÊÇ8ºË16Ïß³ÌµÄÈñÁú7 170£¬ÆäÊµ¾ÍÊÇÖ®Ç°ÒÑ¾Ì×¹ýÒ»´Î¡°Âí¼×¡±µÄÈñÁú7 7735H£¬ÈñÁú7 160ÔòÊÇÈñÁú7 7735U£¬ÆäÓàµÄ¾Í²»Ò»Ò»½éÉÜÁË¡£
ÈñÁú10ÏµÁÐÔò¶¨Î»¸üµÍÒ»Ð©£¬ÆäºËÐÄ´úºÅÊÇ¡°Mendocino¡±£¬×î³õµ®ÉúÊÇ2022Äê9ÔÂ,ÃüÃûÎªÈñÁú/ËÙÁú7020UÏµÁÐ£¬ÊÇÕû¸öAMD´¦ÀíÆ÷¼Ò×åÖÐ×îµÍ¶ËµÄ²úÆ·Ïß£¬ÃæÏòµÄÊÇÈëÃÅ¼¶ÊÐ³¡ÓëChromebookÉè±¸¡£CPU²¿·Ö²ÉÓÃµÄÊÇZen 2¼Ü¹¹£¬GPUÎªRDNA 2£¬Ö§³ÖLPDDR5ÄÚ´æ£¬Ä¿Ç°ÓÐÁ½¿î²úÆ·£¬·Ö±ðÊÇÈñÁú5 30ºÍÈñÁú5 40£¬¶ÔÓ¦µÄÊÇÖ®Ç°µÄÈñÁú3 7320ºÍÈñÁú5 7520£¬¶¼¼¯³ÉÁËRadeon 610MÏÔ¿¨¡£
AMDÕâ´ÎÓÖÀ´ÁË²¨¡°ÐÂÆ¿×°¾É¾Æ¡±µÄ²Ù×÷£¬¶à¿î´¦ÀíÆ÷ÅûÉÏÐÂ¡°Âí¼×¡±ÔÙ´ÎÉÏÕó£¬ËäÈ»ÔÚÒ»¶¨³Ì¶ÈÉÏÄÜÍ¨¹ýÐÂÃû³Æ´Ì¼¤ÊÐ³¡¹Ø×¢£¬ÎªÀÏ²úÆ·´øÀ´ÐÂµÄÏúÊÛÆõ»ú£¬µ«¶ÔÓÚÏû·ÑÕßÀ´ËµÔòÎÞÒÉÔö¼ÓÁËÒ»¶¨µÄÑ¡¹ºÄÑ¶È¡£Ô±¾¿ÉÒÔÍ¨¹ýÐÍºÅ¿ìËÙÁË½â´¦ÀíÆ÷´óÖÂÐÔÄÜºÍ¶¨Î»µÄ¼òµ¥Âß¼±»´òÆÆ£¬ÓÈÆäÊÇ¶ÔÓÚÄÇÐ©¶ÔµçÄÔÓ²¼þÁË½â²»ÉîµÄÆÕÍ¨Ïû·ÑÕß£¬ÐèÒª»¨·Ñ¸ü¶àÊ±¼äºÍ¾«Á¦È¥¶Ô±È²ÎÊý¡¢²éÔÄ×ÊÁÏ£¬ÉõÖÁ¿ÉÄÜÒòÐÅÏ¢²»¶Ô³Æ¶ø×ö³ö´íÎóµÄ¹ºÂò¾ö²ß¡£
µ±È»£¬Õâ´Î¸üÐÂºó£¬AMDÒÆ¶¯¶ËµÄ²úÆ·Ïß³ýÁËÃæÏò¸ß¶ËÓÎÏ·±¾µÄÈñÁú9000ÏµÁÐÍâ£¬»ù±¾¶¼²ÉÓÃÁËÐÂµÄÃüÃû¹æÔò£¬¸²¸ÇÁË´ÓµÍ¶Ëµ½¸ß¶ËµÄ¸÷¸ö²úÆ·Ïß£¬°üÀ¨ÈñÁú10ÏµÁÐ(Zen 2¼Ü¹¹£¬ÈñÁú7020ÏµÁÐ¡°Âí¼×¡±)¡¢ÈñÁú100ÏµÁÐ(Zen 3+¼Ü¹¹£¬ÈñÁú6000ÏµÁÐ¡°Âí¼×¡±)¡¢ÈñÁú200ÏµÁÐ(Zen 4¼Ü¹¹£¬ÈñÁú8040ÏµÁÐ¡°Âí¼×¡±)¡¢ÈñÁúAI 300ÏµÁÐ(Zen 5¼Ü¹¹£¬ÃæÏòAI PC)ÒÔ¼°ÈñÁúAI MaxÏµÁÐ(Zen 5¼Ü¹¹£¬Ö÷ÒªÃæÏòÐ¡ÐÍAI¹¤×÷Õ¾)£¬ËãÊÇÓÐÁËÒ»Ì×ÌåÏµ¡£²»¹ý£¬»¹ÊÇÏ£ÍûAMDÄÜ¹»½Ï³¤Ê±¼äÑØÓÃÒ»Ì×ÃüÃû²ßÂÔ°É...²»Òª×Ü»»ÁË£¬ÈÃÏû·ÑÕßÄÜ¹»¸üÈÝÒ×µØÍ¨¹ýÐÍºÅÅÐ¶Ï´¦ÀíÆ÷µÄÐÔÄÜºÍµµ´Î¡£
