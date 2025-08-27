±Ü¿ªÑ¡±¾ÏÝÚå£¬Ö±»÷ÕæÐèÇó¡ª¡ª¿ªÑ§¼¾Ñ§ÉúÇá±¡±¾Ö÷Á÷¼ÛÎ»ÍÆ¼ö
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿¶ÔÓÚ¼´½«Ì¤ÈëÐÂÑ§ÆÚµÄÍ¬Ñ§ÃÇÀ´Ëµ£¬Ò»Ì¨·ûºÏÐèÇóµÄ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÔÚºÜ´ó³Ì¶ÈÉÏÒÑ³ÉÎª´ó¼ÒÑ§Ï°¡¢Éú»îµÄ±ØÐèÆ·¡£´Ó×¨Òµ¿Î³ÌµÄ×ÊÁÏÕûÀíµ½ÂÛÎÄÐ´×÷¡¢´úÂëÔËÐÐ£¬ÔÙµ½ÊµÏ°»ò¼æÖ°¹¤×÷£¬ÉõÖÁÏÐÏ¾Ê±µÄÓéÀÖ×·¾ç¡¢AI¸¨ÖúÑ§Ï°¡£ÉõÖÁ¿ÉÒÔËµ£¬Èç¹ûÃ»ÓÐÒ»Ì¨¿¿Æ×µÄµçÄÔ£¬´óÑ§Éú»îµÄÌåÑé¶¼»á´ó´òÕÛ¿Û¡£
µ«ÊÐÃæÉÏµÄ±Ê¼Ç±¾²úÆ·ÁîÈËÑÛ»¨çÔÂÒ¡£ÓÐµÄÍ¬Ñ§Ô¤ËãÓÐÏÞ£¬Ï£ÍûÔÚ5000ÔªÒÔÄÚÂòµ½¼æ¾ßÐÔÄÜÓëÐÔ¼Û±ÈµÄµçÄÔ;ÓÐµÄÍ¬Ñ§Ô¸Òâ¶à¼ÓÒ»µãÔ¤Ëã£¬×·Çó¸üºÃµÄÆÁÄ»¡¢ÖÊ¸ÐºÍ±ãÐ¯ÐÔ;»¹ÓÐÒ»Ð©Í¬Ñ§Ö±½Ó¿¼ÂÇÒ»²½µ½Î»£¬ÔÚ6000Ôª¼ÛÎ»¶ÎÊµ¼ÊÉÏ¾ÍÒÑ¾ÄÜÂòµ½ÐÔÄÜ¡¢Ðøº½¡¢AIÌåÑéÈ«Ãæ¾ùºâµÄ¸ßÖÊÇá±¡±¾ÁË¡£
Ã÷È·ÁË¼ÛÎ»¶Î£¬ÎÒÃÇ¾Í¿ÉÒÔ´Ó¾ö¶¨±Ê¼Ç±¾ÏÂÏÞµÄ¡¾´¦ÀíÆ÷¡¿¿ªÊ¼ÈëÊÖÌôÑ¡ÁË¡£ÔÚÊÐÃæÉÏµÄÖÚ¶à²úÆ·ÖÐ£¬Ó¢ÌØ¶û¿áî£UltraÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷ÎÞÒÉÊÇ×î¹ãÎªÈËÖªµÄ£¬½ñÄêµÄÇá±¡±¾²úÆ·²»ÉÙ¶¼Ñ¡Ôñ¸ÃÏµÁÐ×÷ÎªºËÐÄ¡£¿áî£Ultra 200HÏµÁÐ¸ü×¢ÖØ¸ßÐÔÄÜÊÍ·Å£¬´îÔØËüµÄ±Ê¼Ç±¾ÊÊºÏÐèÒª¶àÈÎÎñ´¦Àí¡¢ÄÚÈÝ´´×÷»òÕßÖÐ¶ÈÓÎÏ·¸ºÔØµÄÍ¬Ñ§;¶ø´îÔØ¿áî£Ultra 200VÏµÁÐµÄ±Ê¼Ç±¾ÔòÇ¿µ÷¼«ÖÂÇá±¡ºÍ³¤Ðøº½£¬·Ç³£ÊÊºÏ¾³£Ð¯´øµçÄÔµ½´¦ÅÜ¡¢×ÔÏ°ÊÒÒ»×ø¾ÍÊÇÒ»ÕûÌìµÄÍ¬Ñ§¡£»»¾ä»°Ëµ£¬ÔÚÇá±¡ÁìÓò£¬Èç¹ûÄãÏëÒªÒ»Ì¨¡°È«ÄÜ±íÏÖ¡±µÄÑ§Ï°´î×Ó£¬200HÏµÁÐºÜºÏÊÊ;Èç¹ûÄã¸ü¿´ÖØÇá±¡±ãÐ¯ºÍÀëµçÊ¹ÓÃÊ±¼ä£¬ÄÇ200VÏµÁÐ¾ÍÊÇÄãµÄ²»¶þÖ®Ñ¡¡£
ÕâÀïÐèÒª×¢ÒâµÄÒ»µãÔÚÓÚ£¬ÔÚ´óÑ§½×¶Î£¬´ó¶àÊýÍ¬Ñ§¸üÊÊºÏÑ¡ÔñWindows±Ê¼Ç±¾¶ø²»ÊÇÆ»¹ûMacBook£¬ÔÒòÖ÷ÒªÔÚÓÚ¼æÈÝÐÔºÍÊ¹ÓÃ³¡¾°¡£Ê×ÏÈ£¬ºÜ¶à¿Î³ÌºÍ×¨ÒµÈí¼þ¼¸ºõ¶¼ÊÇÕë¶Ô WindowsÓÅ»¯µÄ£¬±ÈÈçÀí¹¤¿Æ³£ÓÃµÄMATLAB¡¢AutoCAD¡¢SolidWorks£¬ÉÌ¿Æ½ðÈÚÀïµÄSPSS¡¢EViews£¬ÉõÖÁ´«Ã½×¨ÒµµÄÅÅ°æºÍÐ£ÄÚ½ÌÑ§ÏµÍ³£¬MacÉÏÒªÃ´¹¦ÄÜÊÜÏÞ£¬ÒªÃ´ÐèÒª¶îÍâÐéÄâ»ú²ÅÄÜÔËÐÐ¡£ÁíÍâ£¬¹úÄÚºÜ¶àÑ§Ð£µÄÑ¡¿Î¡¢³É¼¨¡¢¿¼ÊÔÆ½Ì¨ÓÅÏÈÖ§³ÖWindows»·¾³£¬MacÓÃ»§¿ÉÄÜ»áÓöµ½ÎÞ·¨Ê¹ÓÃµÄÇé¿ö¡£ÔÚÐÔ¼Û±ÈÉÏ£¬Í¬¼ÛÎ»µÄWindows±Ê¼Ç±¾Í¨³£ÅäÖÃ¸ü¸ß£¬5000¡ª7000ÔªÇø¼ä¾ÍÄÜÂòµ½ÐÔÄÜÇ¿¾¢¡¢Ðøº½³Ö¾ÃµÄ¿áî£UltraÇá±¡±¾£¬¶øMacÔÚÄÚ´æºÍÓ²ÅÌÉÏÍùÍùÆ«Ð¡¡£×îºó£¬Windows ÔÚÓéÀÖºÍÓÎÏ·ÉÏµÄ¼æÈÝÐÔÒ²Ô¶Ê¤ÓÚMac£¬¸üÊÊºÏ´óÑ§Éú»îµÄ¶àÑùÐèÇó¡£
5000ÔªÄÚ£º¸ßÐÔ¼Û±ÈÑ§ÉúÊ×Ñ¡
¶ÔÓÚ´ó¶àÊýÑ§ÉúÀ´Ëµ£¬5000ÔªÒÔÄÚµÄÔ¤ËãÊÇ±È½Ï³£¼ûµÄÑ¡Ôñ¡£Õâ¸ö¼ÛÎ»¶ÎµÄµçÄÔ¼ÈÒª±£Ö¤ÐÔÄÜ³ä×ã£¬ÓÖÒªÔÚÉè¼ÆºÍÆÁÄ»ÉÏ²»µô¶Ó£¬×îÖØÒªµÄÊÇÒª¾µÃÆðÈÕ³£¸ßÆµÊ¹ÓÃ¡£
¡¤ÁªÏëÐ¡ÐÂPro 16 GT(¹ú²¹Ñ§Éúµ½ÊÖ¼Û4800Ôª)
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100185894090.html?bbtf=1
Ð¡ÐÂÏµÁÐÒ»Ö±ÊÇÑ§ÉúÈºÌåµÄÈÈÃÅÑ¡Ôñ£¬Pro 16 GT¸üÊÇÆäÖÐµÄ¡°¶àÃæÊÖ¡±¡£Ëü´îÔØÁË¿áî£Ultra 5 225H´¦ÀíÆ÷£¬ÓµÓÐ14ºËÐÄ14Ïß³Ì£¬ÖÁ¸ßî£ÆµÖÁ4.9GHz£¬ÔÚGT³¬ÄÜÒýÇæÒÔ¼°GT·ç³ÛÉ¢ÈÈÏµÍ³¼Ó³ÖÏÂ£¬Ð¡ÐÂPro 16 GT½áºÏV-MAX Turbo¼ÓËÙ¼¼Êõ×î¸ß¿ÉÊµÏÖ85WµÄÐÔÄÜÊÍ·Å£¬ÐÔÄÜ±íÏÖ¼«Îª³öÉ«¡£ÈÕ³£¶àÈÎÎñÁ÷³©ÇÐ»»£¬¸ßÐ§¸³ÄÜ¹¤×÷³¡¾°Ó¦ÓÃ£¬ÊÊºÏÐèÒªÍ¬Ê±¿ªÊ®¼¸¸öÍøÒ³¡¢ÔËÐÐOffice¡¢PS¡¢Çá¶ÈÊÓÆµ¼ô¼µÄÍ¬Ñ§¡£
16Ó¢´çOLED¡°SSRÐÇÒ«ÊæÊÓÆÁ¡±£¬·Ö±æÂÊ 2880¡Á1800£¬HDR·åÖµÁÁ¶È¸ß´ï1100 nits;Í¨¹ýVESA DisplayHDR True Black 1000ÈÏÖ¤£¬Ö§³Ö120 HzË¢ÐÂÂÊ¡£Ð¡ÐÂPro 16 GTÍ¨¹ýÁËÀ³ÒðÓ²¼þ¼¶µÍÀ¶¹âÓëÎÞÆµÉÁÈÏÖ¤£¬¶Ô¾³£¿´ÂÛÎÄ¡¢Ð´±¨¸æ»òÕß×ö¿Î³ÌÉè¼ÆµÄÑ§Éú·Ç³£ÓÑºÃ¡£84Whµç³ØÈÝÁ¿¹»´ó£¬ÔÙÅäºÏÖÁ¸ß140W GTÉÁ³ä¼¼Êõ£¬ÈÕ³£×ÔÏ°ÊÒ¡¢Í¼Êé¹Ý¡°¶×µã¡±ÍêÈ«Ã»ÎÊÌâ¡£
Ð¡ÐÂPro 16 GT»¹Ö§³ÖÁªÏë¡°Ð¡ÌìAIÖÇÄÜÌå¡±£¬¼¯³ÉÈË¹¤ÖÇÄÜÓ¦ÓÃ£¬Ö§³Ö±¾µØÍÆÀí¼°DeepSeekÔÆ¶ËR1Ä£ÐÍ£¬½øÒ»²½ÌáÉýÑ§Ï°Ð§ÂÊ¡£
5000-6000Ôª£ºÖÊ¸ÐÓëÎÈ¶¨ÐÔÌáÉý
Èç¹ûÄãÔ¸ÒâÔÚÔ¤ËãÉÏÔÙ¶à¼ÓÒ»µã£¬Ò²¾ÍÊÇÔÚ5000-6000ÔªÕâ¸ö¼ÛÎ»¶Î£¬¾ÍÄÜÄÃÏÂ¸ü×¢ÖØÖÊ¸ÐÓëÎÈ¶¨ÐÔµÄ»úÐÍ£¬ÕâÀàµçÄÔÍ¨³£ÔÚÉè¼Æ¡¢ÆÁÄ»ËØÖÊ¡¢×ö¹¤ºÍÓÃ»§ÌåÑéÉÏ¸üÉÏÒ»²ãÂ¥¡£
¡¤»ªË¶ÁéÒ«14 2025(È¯ºó¹ú²¹µ½ÊÖ¼Û5599.2Ôª)
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/10162528404389.html
ÁéÒ«ÏµÁÐÊÇ»ªË¶µÄ¸ß¶ËÇá±¡±¾´ú±í¡£Õâ¿îÁéÒ«14 2025´îÔØµÄÈ«ÐÂÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 9 285H±êÑ¹´¦ÀíÆ÷£¬16ºËÐÄ16Ïß³Ì¹æ¸ñ£¬×î´óî£ÆµÆµÂÊÄÜ¹»´ïµ½5.4GHz£¬±ðËµÍ¬Ê±¿ªÊ®¼¸¸öÎÄµµ+ÊÓÆµ»áÒé£¬¾ÍËãÊÇÓÃPSÐÞÍ¼¡¢¼ô¶ÌÊÓÆµ£¬Ò²ÄÜ¡°×ÝÏíË¿»¬¡±£¬ÉõÖÁ¿ÉÒÔæÇÃÀÒ»Ð©´ø¶ÀÏÔµÄ¸ß¶Ë±¾¡£¶ÔÓÚ¾³£ÐèÒªÅÜ¸´ÔÓÄ£ÐÍ¡¢äÖÈ¾×÷Òµ¡¢±à³Ìµ÷ÊÔµÄÑ§ÉúÀ´Ëµ£¬ÕâÌ¨µçÄÔ¿ÉÒÔÇáËÉÓ¦¶Ô¡£
ÁéÒ«14 2025²ÉÓÃÈ«½ðÊô»úÉíÉè¼Æ£¬È´¿ÉÒÔ±¡ÖÁ13.9mm£¬Ö»ÓÐ1.19kgµÄÖØÁ¿£¬Èû½øÎÒÃÇÈÕ³£±³µÄË«¼ç°ü¡¢¿æ°üºÁÎÞÑ¹Á¦£¬Å®ÉúÒ²¿ÉÒÔÇáËÉÐ¯´ø£¬¼æ¹ËÁËÐÔÄÜºÍÖÊ¸Ð¡£2.8K 120Hz OLED»ªË¶ºÃÆÁÔÚÊÓ¾õÉÏ×öµ½ÁË¸ßÇåºÍ»¤ÑÛ¡£Ëü²»½ö¾ß±¸100% P3¹ãÉ«Óò£¬10ÒÚÉ«²Ê£¬Æ½¾ù¦¤E<1µÄ¸ßÉ«×¼£¬·åÖµÁÁ¶È¸ß´ï600nits£¬HDR¶Ô±È¶È´ïµ½1000000:1£¬»¹Ö§³ÖËÄÖÖ×¨ÒµÉ«ÓòÄ£Ê½ÇÐ»»¡£
AIÖÇÄÜÖúÊÖ¡°Ð¡Ë¶ÖªµÀ¡±°ïÄã´ÓËöËéÀï½â·Å³öÀ´;ÔÚ²»Í¬µØµãÑ§Ï°Ê±¿ÉÄÜÓöµ½Ã»ÓÐÍøÂçµÄÇé¿ö£¬¶øÐ¡Ë¶ÖªµÀÔÚ¶ÏÍø»·¾³ÏÂÒÀ¾É¿ÉÒÔ·ÃÎÊ±¾µØÄ£ÐÍ¡£
¡¤ThinkBook 14+ 2025(¹ú²¹µ½ÊÖ¼Û5159.2Ôª)
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/10155509488148.html
ThinkPadÒ»Ö±ÊÇÎÈ¶¨ÄÍÓÃµÄ´úÃû´Ê£¬×î½ü¼¸ÄêThinkPadÆìÏÂThinkBookÏµÁÐ»úÐÍÒì¾üÍ»Æð£¬¼¯³ÉÁËThinkPadÎÈ¶¨¿É¿¿ÌØÖÊµÄÍ¬Ê±ÔÚÉè¼ÆÉÏ±äµÃ¸ü¼ÓÄêÇá£¬ÊÜµ½²»ÉÙÑ§ÉúÓÃ»§µÄÇàíù¡£Õâ¿îThinkBook 14+´îÔØÁËÓ¢ÌØ¶ûUltra 5 225H£¬ÔÚ±£Ö¤ÐÔÄÜµÄÍ¬Ê±±£³ÖÁËµÍµ÷ÇÒ¼á¹ÌÄÍÓÃµÄ»úÉíÉè¼Æ¡£Èç¹ûÄãÊÇÎÄ¿Æ¡¢ÉÌ¿ÆÀàÑ§Éú£¬¾³£ÐèÒª×öPPT¡¢Ð´ÂÛÎÄ¡¢¿ª»áÌÖÂÛ£¬ThinkBook 14+ µÄÊæÊÊÊäÈëÌåÑéºÍÎÈ¶¨ÏµÍ³±íÏÖÄÜÈÃÐ§ÂÊ´ó·ùÌáÉý¡£ÔÙ¼ÓÉÏ·á¸»µÄ½Ó¿ÚÉè¼Æ£¬Íâ½ÓÉè±¸Ò²ºÜ·½±ã£¬·Ç³£ÊÊºÏ¾³£²ÎÓëÍÅ¶ÓÏîÄ¿µÄÑ§Éú¡£
ThinkBook 14+²ÉÓÃ14.5Ó¢´ç3K¸ßË¢ÐÂÂÊÏÔÊ¾ÆÁ£¬32 GB+1 TB SSD±£Ö¤¶àÈÎÎñÒÔ¼°AI±¾µØ²¿Êð¡£ËüÖØÔ¼1.5 kg£¬ºñ¶È½ö15.9 mm£¬Çá±¡±ãÐ¯;ÅäÓÐ85 Wh¿ì³äµç³Ø£¬Ðøº½ÄÜÁ¦³öÉ«£¬¼õÉÙµçÁ¿½¹ÂÇ¡£ÕûÌåÀ´¿´£¬ThinkBook 14+ÊÇÐÔÄÜ¡¢±ãÐ¯ÓëÀ©Õ¹¼æ¹ËµÄÐ£Ô°Ñ¡Ïî¡£
Ð¡½á£º
5000+ ¼ÛÎ»¶ÎÖ÷ÒªÊÇ¡°ÖÊ¸ÐÉý¼¶¡±£¬½øÒ»²½Ç¿»¯Çá±¡ÓëÐÔÄÜµÄÆ½ºâ¡£»ªË¶ÁéÒ«14¸üÊÊºÏ×·ÇóÊ±ÉÐÓëÐÔÄÜ¼æ±¸µÄÍ¬Ñ§;¶øThinkBook 14+Ôò¸üÊÊºÏ×·ÇóÎÈÖØ¡¢ÄÍÓÃºÍµÍµ÷ÌåÑéµÄÍ¬Ñ§ÃÇ¡£
6000-7000Ôª£ºÒ»²½µ½Î»µÄ¸ß¶ËÇá±¡±¾
Ô¤ËãÔÚ6000Ôª×óÓÒµÄÍ¬Ñ§ÃÇÍùÍùÏ£ÍûÒ»²½µ½Î»£¬ÂòÒ»Ì¨ÄÜÓÃÉÏÕû¸ö´óÑ§ÉõÖÁÑÐ¾¿Éú½×¶ÎµÄµçÄÔ¡£ÕâÒ»¼ÛÎ»µÄÇá±¡±¾²»½öÐÔÄÜºÍÐøº½¸üÇ¿£¬ËüÒ²ÐèÒªÔÚAI¡¢ÆÁÄ»¡¢±ãÐ¯ÐÔºÍÕûÌåÌåÑéÉÏ×öµ½È«ÃæÆ½ºâ¡£
¡¤»ªË¶ÁéÒ«14 Air 2025(È¯ºó¹ú²¹µ½ÊÖ¼Û6799.2Ôª)
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/10140556069112.html
Èç¹ûÄã¾³£ÐèÒªÈ«ÌìºòÒÆ¶¯³¡¾°ÏÂÑ§Ï°¡¢²Î»á£¬´îÔØµÄ¿áî£Ultra 258VµÄ»ªË¶ÁéÒ«14 Air»áÊÇÄã×îÀíÏëµÄÑ¡Ôñ¡£×÷Îª200VÏµÁÐ´ú±í£¬¿áî£Ultra 258V²ÉÓÃÏÈ½øµÄ´óÐ¡ºË¼Ü¹¹£¬°ïÖúÁéÒ«14 AirÔÚ³¬Çá±¡µÄ»úÉíÀïÊµÏÖÁËÇ¿¾¢ÐÔÄÜºÍ³¬³¤Ðøº½µÄÆ½ºâ¡£Ultra 7 258V¼¯³ÉµÄÓ¢ÌØ¶ûÈñìÅGPU»ùÓÚµÚ¶þ´úXe¼Ü¹¹Çý¶¯£¬ÔÚÍ¼ÐÎÐÔÄÜ·½ÃæÓÐÁË²»Ð¡µÄ½ø²½;²¢ÇÒµÃÒæÓÚLunar LakeÏÈ½øµÄMoP¹¤ÒÕ£¬ÄÚ´æÓëCPUÊÇ¹²Í¬·â×°µÄ£¬ÆµÂÊ¸ß´ï8533MT/sµÄ32GB LPDDR5X´óÄÚ´æ£¬ÔÚÊÓÆµ¼ô¼¡¢ÓÎÏ·ÓéÀÖ¡¢AIÄÚÈÝÊä³öµÈ·½ÃæÌáÉýÃ÷ÏÔ£¬½øÒ»²½ÌáÉýÁËÓÃ»§¶àÈÎÎñ´¦ÀíµÄÐ§ÂÊ£¬Ò²ÖúÁ¦AIÔÚ±¾µØÔËÐÐ¡£
»ªË¶ÁéÒ«14 AirÕû»úÇáÔ¼1.15kg£¬±¡ÖÁ1.1cm£¬ÇáÓ¯µ½¿ÉÒÔµ¥ÊÖÍÐÆð£¬ÇáËÉ·Å½øËæÉíµÄ°ü°ü£¬ËæÉíÐ¯´øÍêÈ«Ã»ÓÐ¸ºµ££¬·Ç³£ÊÊºÏÐèÒªÔÚ×ÔÏ°ÊÒ¡¢Í¼Êé¹ÝºÍËÞÉáÀ´»ØÇÐ»»Ñ§Ï°³¡¾°µÄÍ¬Ñ§ÃÇ£¬¶ÔÔÚÐ£ÄÚÍâ²»Í¬³¡ºÏÍ¨ÇÚ¡¢Íâ³öÑÐÑ§ÊµÏ°µÄÍ¬Ñ§ÃÇ¸üÊÇÊ®·ÖÓÑºÃ¡£
ÔÙ¼ÓÉÏ¡°»ªË¶ºÃÆÁ¡±¼«¸ßµÄÆÁÄ»ËØÖÊ£¬2.8K·Ö±æÂÊ¡¢É«Óò¹ã¡¢ÁÁ¶È¸ß£¬ÓÃÀ´Ð´ÂÛÎÄºÍ¿´ÊÓÆµ¶¼ºÜÊæ·þ¡£¡°Ð¡Ë¶ÖªµÀ¡±AI ¶ËÔÆ½áºÏÒ»Ìå´óÄ£ÐÍ£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´ÁËÇ°ËùÎ´ÓÐµÄÖÇÄÜ½»»¥ÌåÑé£¬¸²¸Ç°ì¹«¡¢´´×÷¡¢Ñ§Ï°µÈ³¡¾°;¼´Ê¹ÔÚÃ»ÓÐÍøÂçµÄÀëÏß»·¾³ÏÂ£¬¡°Ð¡Ë¶ÖªµÀ¡±ÒÀÈ»ÄÜ¹»Õý³£¹¤×÷£¬ËæÊ±ÎªÄãÅÅÓÇ½âÄÑ¡£
¡¤ThinkBook X 2025(¹ú²¹µ½ÊÖ¼Û6080Ôª)
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100196328266.html
ÕýÈçÇ°ÎÄËùÌáµ½µÄ£¬ThinkBookÏµÁÐÏà±ÈThinkPad¸üÆ«ÏòÄêÇá»¯£¬ThinkBook X 2025´îÔØÁË¿áî£Ultra 5 225H£¬ÔÚ»úÉíÖÊ¸ÐºÍÇá±¡ÐÔÉÏ×öµÃ·Ç³£µ½Î»¡£Ëü´îÔØÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 5 225H´¦ÀíÆ÷£¬ÈýºËÒì¹¹£¬4ÐÔÄÜºË+8ÄÜÐ§ºË+2µÍ¹¦ºÄ¸ßÐ§ÄÚºË¾ùºâ´îÅä£¬Í¬Ê±ÄÚÖÃLenovo Dispatcher 3.0£¬Ìá¹©¸ü×¿Ô½µÄÄÜºÄ¿ØÖÆ£¬´øÀ´¸ü³Ö¾ÃµÄËãÁ¦Ö§³Ö£¬°ïÖúÈÕ³£Ñ§Ï°¶àÈÎÎñ´¦ÀíÄÜÁ¦ÓÐÐ§ÌáÉý£¬³ä·ÖÓ¦¶ÔµÍºÄµçÁ¿ÒªÇó³¡¾°;ÄÚÖÃNPU AI BoostÒýÇæ£¬AIÔËËãµÈ¸´ÔÓÈÎÎñÒ²ÄÜÇáËÉÓ¦¶Ô¡£
ThinkBook X 2025²ÉÓÃ13.5Ó¢´ç¸ßË¢ÐÂÂÊ(120 Hz)3:2 ±ÈÀý¸ßÉ«ÓòÆÁÄ»£¬Ð§¹û³ö²Ê¡£»úÉíÎªÂÁºÏ½ð´òÔì£¬ºñ¶È½ö12.9mm£¬ÖØÁ¿½öÎª1.24 kg£¬¼æ¾ß¼á¹ÌÓë±ãÐ¯ÐÔ¡£Ëü²ÉÓÃ74Wh´óµç³Ø£¬²¢Ö§³Ö65W¿ì³ä£¬ÊÊºÏ³¤Ê±¼äÀëµçÊ¹ÓÃ¡£·á¸»µÄ½Ó¿Ú°üÀ¨Èý¸öÀ×µç4¡¢HDMI 2.0bµÈµÈ£¬Ö§³ÖÍ¬Ñ§ÃÇ½øÐÐ¶àÆÁÀ©Õ¹Óë¸ßËÙÊý¾Ý´«Êä¡£
ÕûÌåÀ´¿´£¬ThinkBook X 2025Çá±¡±ãÐ¯£¬ÓµÓÐÓÅÖÊÆÁÄ»¡¢È«Ãæ½Ó¿Ú£¬²¢ÇÒÔÚ°²È«ÓëÐøº½µÈ·½ÃæÓÐ×Å¼«Îª³öÉ«µÄ±íÏÖ£¬ÆäÉè¼ÆÊÊºÏ´óÑ§ÉúÈÕ³£Ê¹ÓÃ£¬ÓÈÆäÊÇ¶ÔÓÚÐèÒª¾³£´øµçÄÔÈ¥½ÌÊÒ¡¢Í¼Êé¹ÝµÄÍ¬Ñ§ÃÇ£¬ÊÇÒ»¿î·Ç³£ÖµµÃÑ¡ÔñµÄÆì½¢Çá±¡±Ê¼Ç±¾¡£
Ð¡½á£º
6000 Ôª¼ÛÎ»¶ÎµÄÁ½¿î»úÐÍ¶¼ÄÜËãÊÇ¡°Ò»²½µ½Î»¡±µÄÑ¡Ôñ¡£ÁéÒ«14 AirÒÔ¼«ÖÂÇá±¡ºÍ³¤Ðøº½È¡Ê¤£¬¶øThinkBook X 2025ÔòÌá¹©ÁËÎÈ¶¨ÊµÓÃµÄÌåÑé£¬¼Û¸ñÒ²¸üÇ×Ãñ¡£
¿ªÑ§¼¾Ñ¡±¾¹¥ÂÔ×Ü½á
Í¬Ñ§ÃÇÔÚÃæÁÙÁÕÀÅÂúÄ¿µÄ±Ê¼Ç±¾²úÆ·Ê±²»Òª»Å£¬ºËÐÄÒªµã»¹ÊÇÒª½áºÏ¸öÈËÐèÇó£º
Èç¹ûÔ¤ËãÓÐÏÞ£¬5000ÔªÒÔÄÚµÄÐ¡ÐÂPro 16ÊÇ¸ßÐÔ¼Û±ÈµÄºÃÑ¡Ôñ;Èç¹ûÔ¤Ëã¸ü¼Ó³ä×ã£¬ÄÇÃ´5000+µÄ»ªË¶ÁéÒ«14ºÍThinkBook 14+ÖµµÃ¿¼ÂÇ;Èç¹ûÏ£ÍûÒ»²½µ½Î»£¬6000Ôª×óÓÒµÄÁéÒ«14 Air¡¢ThinkBook X 2025ÔòÄÜÂú×ãÄã¶ÔÐÔÄÜ¡¢AI¡¢Çá±¡¡¢Ðøº½µÄÈ«·½Î»ÐèÇó¡£¶Ô±ÈMacBook£¬³ý·ÇÈ·ÈÏ×Ô¼ºµÄ×¨ÒµÍêÈ«²»ÒÀÀµWindows¶ÀÕ¼Èí¼þ£¬·ñÔò¶ÔÓÚ´ó¶àÊýÐÂÉúÀ´Ëµ£¬Ñ¡ÔñWindows ±Ê¼Ç±¾²ÅÊÇ×îÎÈÍ×¡¢Ê¡ÐÄµÄ¾ö¶¨¡£
ÓÈÆäÊÇÔÚÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 200HºÍ200VÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷µÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬ÎÞÂÛÄã¸ü¿´ÖØÐÔÄÜÊÍ·Å£¬»¹ÊÇ¸ü¿´ÖØÇá±¡ÓëÐøº½£¬¶¼ÄÜÕÒµ½ÊÊºÏ×Ô¼ºµÄÑ¡Ôñ¡£ÐÂÑ§ÆÚ²»·Á½áºÏ×Ô¼ºµÄÑ§Ï°³¡¾°£¬ÌôÒ»Ì¨ÕæÕýÄÜÅã°éÕû¸ö´óÑ§Ê±ÆÚµÄµçÄÔ£¬ÈÃÑ§Ï°ÓëÐ§ÂÊ¶¼¡°½Ý×ãÏÈµÇ¡±¡£
