ºèÃÉµçÄÔ³ÖÐø½ø»¯£ºÉúÌ¬¹²½¨£¬ÌåÑé³£ÐÂ£¬ÄÑ¹Ö´ó¼Ò¶¼ËµÔ½ÓÃÔ½Ïã£¡

¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿2025Äê5ÔÂ19ÈÕ£¬»ªÎªÁ¬·¢Á½¿îºèÃÉµçÄÔ»ªÎªMateBook ProÓë»ªÎªMateBook Fold ·Ç·²´óÊ¦£¬Æä±³ºóÊÇ»ªÎªÎåÄê²¼¾Ö¡¢¼¯½áÉÏÍòÃû¹¤³ÌÊ¦¡¢»ýÀÛÁË2700¶àÏîºËÐÄ×¨Àû£¬¶øºèÃÉµçÄÔµÄµ½À´Ò²±êÖ¾×Å¹ú²úµçÄÔµÄÒ»´Î·ÉÔ¾¡£
µ±È»£¬Ïû·ÑÕß×îÎª¹ØÐÄµÄ»¹ÊÇºèÃÉµçÄÔºÃ²»ºÃÓÃ£¬Ç¿´óµÄÉúÌ¬ÊÇµçÄÔÉè±¸ºÃÓÃµÄ»ùÊ¯£¬ÒâÎ¶×Å¸ü¶àµÄÑ¡ÔñÈ¨ºÍ¸ü×ÔÓÉµÄ¹¤×÷Á÷¡£
ÃæÏò¼ÓËÙµ½À´µÄÖÇÄÜÊ±´ú£¬ºèÃÉµçÄÔ´îÔØ HarmonyOS 5£¬ÊµÏÖÁËÏµÍ³¼¶AIÄÜÁ¦¡¢È«³¡¾°ÐÍ¬ÄÜÁ¦¡¢Èí¼þÓ¦ÓÃ¡¢È«·½Î»°²È«µÄÉî¶ÈÈÚºÏ¡£µÃÒæÓÚÏµÍ³¼¶µÄAIÄÜÁ¦£¬Ð¡ÒÕÔÚºèÃÉµçÄÔÉÏ³ÉÎªÎÞ´¦²»ÔÚµÄÏµÍ³¼¶ÖÇÄÜÖúÀí£¬Ð¡ÒÕÎÄµµÖúÀíÖ»ÐèÒªÒ»¾ä»°¾ÍÄÜÖÆ×÷PPT;Í¬Ê±£¬ÒÀÍÐ·Ö²¼Ê½Èí×ÜÏß¼¼Êõ£¬ºèÃÉµçÄÔ¾ß±¸×ÔÈ»¡¢ÎÞ·ì¡¢ÎÞ¸ÐµÄ¿çÉè±¸»¥ÁªÌåÑé£¬HarmonyOS 5´øÀ´70¶àÖÖ´´ÐÂÌåÑé£¬ÈçÅöÒ»Åö¡¢°²È«·ÃÎÊ¡¢Êµ¿ö´°µÈ£¬ÈÃ°ì¹«±äµÃ¸ü¼Ó¸ßÐ§ÓëÁé»î;²¢ÇÒ£¬ºèÃÉÄÚºË»ñµÃ¹ú¼ÊCC EAL6+°²È«ÈÏÖ¤£¬ÊÇÒµ½çÍ¨ÓÃ²Ù×÷ÏµÍ³ÄÚºËÁìÓò6+µÈ¼¶ÈÏÖ¤¡£
ºèÃÉµçÄÔµÄÉúÌ¬·¢Õ¹£¬»¹Àë²»¿ª¹ã´óÉúÌ¬»ï°é¡¢¿ª·¢ÕßºÍÓÃ»§µÄÐ¯ÊÖ¹²´´¡£¾ÝÏ¤£¬ºèÃÉµçÄÔÓ¦ÓÃÄ¿Ç°ÒÑ¸²¸ÇÍ¨ÓÃ°ì¹«¡¢Éè¼Æ´´×÷¡¢ÊµÓÃ¹¤¾ß¡¢½ðÈÚµÈºËÐÄÊ¹ÓÃ³¡¾°£¬½ØÖÁ8ÔÂµ×£¬ºèÃÉµçÄÔÓ¦ÓÃÊýÁ¿ÒÑÍ»ÆÆ 8000+£¬½ÏËÄ¸öÔÂÇ°Ôö³¤Èý±¶£¬º¸Ç°ì¹«¡¢½ÌÓý¡¢½ðÈÚ¡¢ÓÎÏ·µÈ¶àÔª³¡¾°;ÔÚÓ²¼þÉúÌ¬ÉÏ£¬ºèÃÉµçÄÔÒÑÊµÏÖ¶Ô1400+¿îÍâÉèºÍ700+×¨ÒµÉè±¸µÄ¼æÈÝ£¬ÕæÕý×öµ½¼´²å¼´ÓÃ£¬Âú×ãÔ½À´Ô½¶àÓÃ»§µÄÊ¹ÓÃÐèÇó¡£°éËæ×ÅÓÃ»§¡¢»ï°éºÍ¿ª·¢ÕßµÄ¹²Í¬Å¬Á¦£¬ºèÃÉµçÄÔÕý²»¶Ï½ø»¯£¬¸ø¸ü¶àµÄÓÃ»§´øÀ´¸ü°²È«¡¢¸üÁ÷³©¡¢¸üÖÇÄÜµÄÈ«ÐÂÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
ÄÇÃ´£¬ºèÃÉµçÄÔµÄÊµ¼ÊÌåÑéµ½µ×ÔõÃ´ÑùÄØ£¿½üÆÚ£¬»ªÎªÓë¡¶ÈËÎï¡·ºÏ×÷ÑûÇëÁõË¼Ô¶¡¢½¯Åô·É¡¢Àî´ó´¸µÈÓÃ»§»ùÓÚ×ÔÉí¹¤×÷ÌØµãÒÔ¼°ÓÃ»ú³¡¾°£¬ÖØµã·ÖÏíÁË¸÷×ÔÔÚ°²È«¡¢Á÷³©¡¢ÖÇÄÜµÈ·½ÃæµÄÊ¹ÓÃ¸ÐÊÜ£¬ÎÒÃÇÒ»ÆðÀ´ÌýÒ»ÌýËûÃÇÔõÃ´Ëµ¡£
¼Î±öÁõË¼Ô¶¸úÎÒÃÇ·ÖÏíµÄÊÇÓÐ¹ØÖÇÄÜ·½ÃæµÄÌåÑé¡£×÷ÎªÒ»Ãû×¨ÒµÂÉÊ¦£¬ÁõË¼Ô¶ÔÚÈÕ³£µÄ¹¤×÷ÖÐ¾³£ÐèÒª´óÁ¿µÄ»áÒé¼ÇÂ¼£¬ºèÃÉµçÄÔÊ×·¢Ð¡ÒÕ»Û¼Ç¹¦ÄÜ£¬ÄÜ¹»ÊµÊ±¼ÇÂ¼×ªÐ´ÄÚÈÝ£¬²¢ÔÚ»áºó×Ô¶¯Éú³É¼ÍÒª;ÔÚ¸öÈË°ì¹«³¡¾°ÖÐ£¬Ê¹ÓÃ·ÖÆÁ²Ù×÷£¬Ò»±ßÉóÊÓÆµÒ»±ßÓÃWPSÐÞ¸ÄÉóºËÒâ¼û£¬ÇáËÉÊµÏÖ¶àÈÎÎñ´¦Àí;ÔÚÓëÍ¬ÊÂ¡¢¿Í»§¹µÍ¨Ê±£¬Ö±½Ó½«»ªÎªMateBook Fold ·Ç·²´óÊ¦´óÆÁÕ¹¿ª£¬PPT¡¢Êý¾Ý±í¸ñ¸ü¼ÓÇåÎúÖ±¹Û£¬Ð§ÂÊìÉý¡£¿ÉÒÔ¿´µ½£¬»ªÎªMateBook Fold ·Ç·²´óÊ¦¾ÍÏñÊÇÁõË¼Ô¶µÄÌùÐÄ°ì¹«»ï°é£¬ÕæÕý×öµ½¡°¸ü¶®Äã¡±¡£
¼Î±ö½¯Åô·ÉÊÇÐÇÔÆÐÇ×ù×Ü¹¤³ÌÊ¦£¬³¤ÆÚ´ÓÊÂÎÀÐÇ×ÜÌå¹¤³ÌÓëÒ£¸Ð¼¼ÊõÑÐ¾¿£¬ÒòÎªº½Ìì·½ÃæµÄÏîÄ¿¶¼ÐèÒª¸ß¶È±£ÃÜ£¬ËùÒÔËû¶ÔµçÄÔÉè±¸°²È«ÓÐ×Å¼«ÎªÑÏ¿ÁµÄÒªÇó¡£Ê¹ÓÃ»ªÎªMateBook Fold ·Ç·²´óÊ¦ÅäºÏÐéÄâ¼üÅÌÖÆ×÷PPTÊ±£¬¿ÉÒÔÖ±½Óµ÷ÓÃÊÖ»úÏà²á£¬Ñ¡ÔñÊÖ»úÖÐµÄÍ¼Æ¬²åÈëPPT;ÈÕ³£¿ª»á¿É¿ªÆô³¬¼¶ÒþË½Ä£Ê½£¬Ò»¼ü¹Ø±ÕÏà»ú¡¢Âó¿Ë·ç¡¢¶¨Î»È¨ÏÞ£¬°²È«ÎÞÓÇ;¼ô¼ÊÓÆµ£¬·ÖÏíÍ¼Æ¬Ê±»¹¿ÉÈ¥³ýÎ»ÖÃ¡¢ÅÄÉãÉè±¸ÐÍºÅ²ÎÊýµÈÒþË½ÐÅÏ¢£¬ÇáËÉ±£»¤ÒþË½£¬·ÖÏíÎÞÓÇ!¼òÑÔÖ®£¬ºèÃÉµçÄÔ¾ÍÊÇÓÃ»§µÄ¿É¿¿Ö®Ñ¡¡£
¼Î±öÀî´ó´¸ÔòÓëÎÒÃÇ·ÖÏíÁËºèÃÉµçÄÔµÄÁ÷³©ÌåÑéÒÔ¼°¸÷ÖÖ±ã½Ý²Ù×÷¡£Àî´ó´¸ÊÇÒ»ÃûÊýÂë²©Ö÷£¬¸üÊÇÍ×Í×µÄ»¨·Û£¬ËûÍ¬Ê±ÓµÓÐ»ªÎªMateBook Fold ·Ç·²´óÊ¦¡¢»ªÎªMateBook Pro£¬»ªÎªÊÖ»úÒÔ¼°»ªÎªÆ½°åµçÄÔ£¬Í¨¹ý¡¸ÊÖÑÛÍ¬ÐÐ¡¹¹¦ÄÜ£¬µçÄÔ¡¢ÊÖ»ú¡¢Æ½°å¿É¿çÉè±¸²Ù×÷£¬¸æ±ð¶àÉè±¸°ì¹«Ê±µÄ·±Ëö²Ù×÷;ÈÕ³£ÓÃÊÖ»úÅÄÉãµÄËØ²Ä£¬Í¨¹ý¡¸¸ô¿Õ´«Êä¡¹¹¦ÄÜ£¬Ò»×¥Ò»·Å£¬¾ÍÄÜ´«Êäµ½µçÄÔÖÐ;×øÔÚ¿§·ÈÌüÓÃ»ªÎªÊÖ»ú¿´ÊÓÆµÊ±£¬Ê¹ÓÃ¡¸Ó¦ÓÃ½ÓÐø¡¹¹¦ÄÜ¿ÉÎÞ·ìÇÐ»»µ½µçÄÔÉÏ£¬¾«²Ê»Ãæ²»¼ä¶Ï¡£¿ÉÒÔËµ£¬ºèÃÉµçÄÔ¶ÔÆäË¿»¬Á÷³©µÄ²Ù×÷ÎÞÒÉ´ó´óÌáÉýÁË¹¤×÷Ð§ÂÊ£¬¡°±È´«Í³PC¸üË³»¬¡±!
×Ü¶øÑÔÖ®£¬ºèÃÉµçÄÔÒÔ¸üÖÇÄÜ¡¢¸üÁ÷³©¡¢¸ü°²È«¡¢¸ü¾«ÖÂµÄÈ«ÐÂ²Ù×÷ÌåÑé£¬È«ÃæÖØËÜµçÄÔÌåÑé£¬²¢ÒÀÍÐºèÃÉÉúÌ¬µÄ¿ìËÙ·¢Õ¹£¬²»¶ÏÍØÕ¹ÖÇ»Û°ì¹«¡¢ÐÍ¬´´×÷µÈ³¡¾°µÄ±ß½ç£¬ÈÃÔ½À´Ô½¶àµÄ×¨ÒµÓÃ»§ºÍÆÕÍ¨ÓÃ»§¸ÐÊÜµ½ºèÃÉÉúÌ¬¸øºèÃÉµçÄÔ´øÀ´µÄ±ä»¯£¬³£ÓÃ³£ÐÂ£¬Ô½ÓÃÔ½ºÃÓÃ!
