¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿2025Äê11ÔÂ25ÈÕ£¬»ªÎªÔÚÉîÛÚ¾Ù°ìµÄ»ªÎªMate80ÏµÁÐ | MateX7¼°È«³¡¾°ÐÂÆ··¢²¼»áÉÏ£¬ÖØ°õÍÆ³öÁËÊ×¿î´îÔØºèÃÉ²Ù×÷ÏµÍ³µÄ¶þºÏÒ»Æ½°åµçÄÔ¡ª¡ª»ªÎªMatePad Edge¡£Õâ¿îÉè±¸²»½öÈÚºÏÁËÆ½°åµÄ±ãÐ¯ÓëµçÄÔµÄ¸ßÐ§£¬¸üÍ¨¹ýºèÃÉ²Ù×÷ÏµÍ³ÊµÏÖÁËÎÞ·ìÇÐ»»£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©Ç°ËùÎ´ÓÐµÄ¿ç½çÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
ºèÃÉ¶þºÏÒ»£¬´òÆÆÉè±¸±ß½ç
»ªÎªMatePad EdgeºèÃÉ¶þºÏÒ»Æ½°åµçÄÔ×î´óµÄÁÁµãÔÚÓÚÆäºèÃÉ¶þºÏÒ»ÄÜÁ¦¡£ÎÞÂÛÊÇÈÕ³£ÓéÀÖ¡¢´´×÷Éè¼Æ£¬»¹ÊÇ×¨Òµ°ì¹«£¬¶¼ÄÜÔÚÆ½°åÄ£Ê½ºÍµçÄÔÄ£Ê½Ö®¼ä×ÔÓÉÇÐ»»¡£ÀýÈç£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔÔÚµØÌúÉÏÒÔÆ½°åÄ£Ê½¿ìËÙä¯ÀÀÎÄµµ¡¢»æÖÆ²ÝÍ¼£¬»Øµ½°ì¹«ÊÒÔò½«Æ½°åÇáËÉÁ¬½Ó¼üÅÌºÍÊó±ê£¬Á¢¼´½øÈë¸ßÐ§°ì¹«Ä£Ê½¡£
14.2Ó¢´ç³¬Çå´óÆÁ£¬³Á½þÊ½ÊÓÌýÌåÑé
»ªÎªMatePad EdgeÅä±¸ÁË14.2Ó¢´çÈáÐÔOLED´óÆÁ£¬·Ö±æÂÊ¸ß´ï3.1K£¬Ö§³Ö120Hz³¬¸ßË¢ÐÂÂÊÓë1000nitsÁÁ¶È£¬ÎÞÂÛÊÇ»æÍ¼´´×÷¡¢Ó°ÊÓÓéÀÖ»¹ÊÇÓÎÏ·ÌåÑé£¬¶¼³ÊÏÖ³öÏ¸Äå¡¢Á÷³©ÇÒÉ«²Ê·á¸»µÄÊÓ¾õÐ§¹û¡£»ªÎªÁÙ¾³™ÏÔÊ¾¼¼Êõ½øÒ»²½ÔöÇ¿ÁË»Ãæ²ã´Î¸Ð£¬ÈÃÉ«²Ê¸ü¼ÓÕæÊµ¡¢Éú¶¯¡£¼ÓÖ®µÂ¹úÀ³ÒðTÜV Eye Comfort 3.0ÈÏÖ¤£¬³¤Ê±¼äÊ¹ÓÃÒ²²»»áÑÛ¾¦Æ£ÀÍ¡£
Ô½¼¶ÐÔÄÜ£¬³©Ïí¸ßÐ§°ì¹«
»ªÎªMatePad EdgeÔÚÐÔÄÜÉÏÍ¬Ñù±íÏÖ³öÉ«£¬ÔÚÎ¢±ÃÒºÀäÄ¤ÓëË«·çÉÈÉ¢ÈÈ¼Ü¹¹µÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬ÊµÏÖ×î¸ß28WÐÔÄÜÔ½¼¶ÊÍ·Å£¬¼´Ê¹³¤Ê±¼ä½øÐÐÊÓÆµ¼ô¼»ò´óÐÍÉè¼ÆÈí¼þÔËÐÐ£¬Ò²ÄÜ±£³ÖÎÈ¶¨¡¢Á÷³©¡£
´îÅä»ªÎªÐÇÔ¾Ðü¸¡¼üÅÌºÍPCµÄ¼üÊó½»»¥Âß¼£¬ÓÃ»§ÔÚ°ì¹«»·¾³ÏÂ¿ÉÒÔÏíÊÜæÇÃÀ±Ê¼Ç±¾µÄÊäÈëÌåÑé¡£°ì¹«¡¢´´×÷ºÍÓéÀÖÔÚÍ¬Ò»Ì¨Éè±¸ÉÏÇáËÉÇÐ»»£¬ÔÙÒ²²»ÐèÒªÔÚÆ½°åºÍµçÄÔÖ®¼äÀ´»ØÇÐ»»¡£¶øÇÒÔÚµçÄÔÄ£Ê½ÏÂ³ý»ªÎªÐÇÔ¾Ðü¸¡¼üÅÌÍâ£¬»¹¿ÉÒÔÑ¡Åä»ªÎªÐÇÔ¾ËæÐÐ¼üÅÌÁé»îÊ¹ÓÃ£¬Í¬ÑùÄÜÎªÓÃ»§´øÀ´PCµÄÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
ºèÃÉË«ÉúÌ¬£¬Ó¦ÓÃ·á¸»ÎÞ·ìÏÎ½Ó
»ªÎªMatePad Edge²»½öÔÚÓ²¼þÉÏÊµÏÖÍ»ÆÆ£¬¸üÔÚÈí¼þÉúÌ¬ÉÏÉî¶ÈÈÚºÏ¡£ºèÃÉ²Ù×÷ÏµÍ³Ö§³ÖÆ½°åÓëµçÄÔÄ£Ê½ÏÂÓ¦ÓÃµÄÎÞ·ìÏÎ½Ó£¬ÓÃ»§ÔÚÆ½°åÄ£Ê½ÖÐ´¦ÀíÓÊ¼þ¡¢ä¯ÀÀÍøÒ³Ê±£¬¿ÉÒÔÒ»¼üÇÐ»»ÖÁµçÄÔÄ£Ê½½øÐÐÎÄµµ±à¼»òÍ¼ÏñÉè¼Æ¡£AIÖÇÄÜ¹¤¾ß£¬Èç¡°Ð¡ÒÕÍ¼Æ¬×ªPPT¡±£¬ÄÜ¹»×Ô¶¯Ê¶±ðÍ¼ÏñÄÚÈÝ²¢Éú³É¸ßÖÊÁ¿PPT£¬¼«´ó½ÚÊ¡ÁË¹¤×÷Ê±¼ä¡£
ÖÇÄÜ´´ÐÂ£¬ÌáÉýÈÕ³£ÌåÑé
»ªÎªMatePad Edge»¹ÈÚÈëÁË¶àÏîÖÇÄÜ´´ÐÂ¹¦ÄÜ¡£ÒÆ¶¯È«¾°Éù¼¼ÊõÌá¹©360¡ã»·ÈÆÒôÐ§£¬ÎÞÂÛÊÇ¿´µçÓ°»¹ÊÇÊÓÆµ»áÒé£¬¶¼ÄÜ»ñµÃ³Á½þÊ½ÌåÑé¡£AIÖÇÄÜ½µÔë¹¦ÄÜÈ·±£Í¨»°ºÍ»áÒéÓïÒôÇåÎú£¬¶Å¾øÔÓÒô¸ÉÈÅ¡£ÅäºÏºèÃÉÉúÌ¬µÄ¶àÉè±¸Ð×÷ÄÜÁ¦£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔÔÚÆ½°å¡¢ÊÖ»ú¡¢±Ê¼Ç±¾Ö®¼äÎÞ·ìÇÐ»»£¬ÊµÏÖÕæÕýµÄÖÇÄÜ°ì¹«ºÍÓéÀÖÌåÑé¡£
½áÓï
ÊÛ¼Û·½Ãæ£¬»ªÎªMatePad EdgeÊÛ¼Û5999ÔªÆð£¬»ªÎªÐÇÔ¾Ðü¸¡¼üÅÌÊÛ¼Û1499Ôª£¬11ÔÂ25ÈÕ18£º08ÔÚ»ªÎªÉÌ³Ç¡¢ÊÚÈ¨µçÉÌ¡¢»ªÎªÌåÑéµêºÍÊÚÈ¨ÁãÊÛÉÌÍ¬²½ÉÏÊÐ¡£»ªÎªÐÇÔ¾ËæÐÐ¼üÅÌÊÛ¼Û999Ôª£¬½«ÓÚ12ÔÂ12ÈÕ¿ªÊÛ¡£
×÷Îª»ªÎªÔÚÖÇÄÜÉè±¸ÁìÓòµÄÓÖÒ»´Î¼¼ÊõÍ»ÆÆ£¬»ªÎªMatePad EdgeµÄ¶þºÏÒ»Éè¼ÆºÍºèÃÉÏµÍ³Éî¶ÈÈÚºÏ£¬½«ÒýÁìÐÂÒ»´úÖÇÄÜ°ì¹«¡¢´´×÷ºÍÓéÀÖÇ÷ÊÆ¡£
Æ¾½è¸ßÐÔÄÜÓ²¼þ¡¢Ç¿´óÉúÌ¬ºÍÖÇÄÜ´´ÐÂ£¬»ªÎªMatePad Edge²»½öÊÇÆ½°åµçÄÔµÄÉý¼¶£¬¸üÊÇ¿ç½ç°ì¹«ÓëÓéÀÖµÄÐÂÆðµã¡£ÎÞÂÛÊÇ´´×÷Õß¡¢Ñ§Éú»¹ÊÇÖ°³¡¾«Ó¢£¬¶¼ÄÜÔÚÕâ¿îÉè±¸ÉÏÕÒµ½ÊôÓÚ×Ô¼ºµÄ¸ßÐ§ÌåÑé¡£
