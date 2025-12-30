¸ßÐ§ÊÕ¹ÙÖ®Ñ¡¡ª¡ª»ªÎªMateBook£¬Æ¾AIÓëÖÇ»Û»¥ÁªÈÃÐ§ÂÊÖ±½ÓÀÂú£¡
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿µ½ÁËÄêµ×£¬Ö°³¡ÈËÃ¦×ÅÕûÀíÈ«Äê¹¤×÷¡¢×«Ð´ÄêÖÕ×Ü½á£¬Ñ§Éúµ³Ò²½øÈë¿¼ÊÔÖÜ¡¢¸ÏÐ´ÂÛÎÄµÄ¹Ø¼üÊ±ÆÚ£¬´ó¼Ò¶¼Ï£Íû¸ü¸ßÐ§¡¢´ÓÈÝµØÍê³ÉÈÎÎñ¡£´ËÊ±£¬ÓµÓÐÒ»Ì¨ÕæÕý¶®ÄãËùÐè¡¢ÄÜÎªÄã¡°Öú¹¥¡±µÄ±Ê¼Ç±¾µçÄÔ£¬ÎÞÒÉÄÜ³ÉÎªÌáÉýÐ§ÂÊµÄÀûÆ÷¡£»ªÎªMateBookÏµÁÐ±Ê¼Ç±¾ÓµÓÐ·á¸»µÄAI¹¦ÄÜºÍÇ¿´óµÄÖÇ»Û»¥ÁªÌåÑé£¬ÕýÄÜ¾«×¼ÇÐÈëÕâÐ©ÄêÄ©¸ßÆµ³¡¾°£¬³ÉÎªÄã¿É¿¿µÄ¸ßÐ§»ï°é¡£
ÏÈËµ»ªÎªÖÇ»ÛPCµÄÃ÷ÐÇ»úÐÍ¡ª¡ª»ªÎªMateBook 14£¬Æä¿É½«Ç°ÑØAIÓëÉúÌ¬»¥ÁªÄÜÁ¦×ª»¯ÎªÊµÊµÔÚÔÚµÄÄêÖÕÉú²úÁ¦£¬ÈÃÄãÄÜ´Ó·±ÔÓÊÂÎñÖÐ³éÉí£¬´ÓÈÝÓ¦¶Ô¸÷ÖÖÌôÕ½¡£
µ±Äã×«Ð´ÄêÖÕ×Ü½áÈ±·¦ÐÂÒâ¡¢ÎÄ°¸·´¸´ÐÞ¸ÄÊ±£¬¡¸AI¿Õ¼ä¡¹À´°ïÃ¦£¬Æä¼¯³ÉÁË³¬¹ý100¸ö¾«Ñ¡AIÖÇÄÜÌå£¬²»½öÄÜ¹»¿ìËÙÉú³ÉÄÚÈÝ¿ò¼Ü¡¢ÈóÉ«±í´ïÂß¼£¬»¹¿É¸¨ÖúÊý¾Ý·ÖÎöÓë´úÂëÓÅ»¯£¬ÈÃ´´×÷ÄÑ¶È´ó·ù½µµÍ;¡¸AI¸ÅÒª¡¹¹¦ÄÜ£¬¿É¿ìËÙ´Ó¼¸Ð¡Ê±µÄ»áÒéÂ¼Òô»ò³¬³¤¹«¿ª¿ÎÊÓÆµÖÐÌáÈ¡ºËÐÄÄÚÈÝ£¬½«ºÄÊ±ÊýÐ¡Ê±µÄ¸´ÅÌÑ¹ËõÎª·ÖÖÓ¼¶µÄ¸ßÐ§²Ù×÷£¬Ñ§Ï°¹¤×÷Ð§ÂÊÖ±ÏßÌáÉý;ÔÚ¿ç¹ú»áÒé¡¢¹úÍâ¹«¿ª¿ÎµÈ³¡¾°ÖÐ£¬AI×ÖÄ»ÄÜ¾«×¼·Òë²¢Éú³É¼ÇÂ¼£¬´òÆÆÓïÑÔ±ÚÀÝ;¶øAI»ÛÑÛÔòÍ¨¹ýÐéÄâ±³¾°¡¢×ÔÈ»¶ÔÊÓ¡¢Ó°ËæÈË¶¯µÈ¹¦ÄÜ£¬ÔÚÔ¶³ÌÃæÊÔ¡¢ÊÓÆµ»áÒéÊ±ÖúÄãÊ±¿Ì±£³Ö×¨ÒµÐÎÏó£¬¸ø¿Í»§¡¢ÃæÊÔ¹ÙÁôÏÂºÃÓ¡Ïó¡£
ÄêÖÕÊÂÎñ·±ÔÓ£¬¿çÉè±¸Ð×÷Ð§ÂÊÖÁ¹ØÖØÒª¡£»ªÎªMateBookÏµÁÐµÄÖÇ»Û»¥ÁªÉúÌ¬£¬ÕýÊÇÄúÓ¦¶Ô¶àÈÎÎñ²¢ÐÐµÄ¡°Ð§ÂÊ¼ÓËÙÆ÷¡±¡£»ªÎªMateBook 14Ö§³Ö³¬¼¶ÖÕ¶Ë´øÀ´µÄ¶àÆÁÐÍ¬£¬ÊÖ»úÆÁÄ»¿ÉÒÔÊµÊ±ÏÔÊ¾ÔÚµçÄÔÉÏ£¬»ò½«»ªÎªÆ½°åµçÄÔÉèÖÃÎª±Ê¼Ç±¾µçÄÔµÄÎÞÏß¸±ÆÁ£¬ÇáËÉÀ©Õ¹¹¤×÷¿Õ¼ä;µ±ÄãÐèÒª¿ìËÙ¶¨Î»ÎÄ¼þÊ±£¬ÖÇ»ÛËÑË÷²»½öÄÜËÑË÷µçÄÔ±¾µØÎÄ¼þ£¬»¹ÄÜ¿çÉè±¸ËÑË÷Á¬½ÓµÄÊÖ»ú»òÆ½°åµçÄÔÖÐµÄÄÚÈÝ£¬ÔÙÒ²²»ÓÃµ£ÐÄÎÄ¼þÉ¢Âä²»Í¬Éè±¸¶øÕÒ²»µ½;³¬¼¶ÖÐ×ªÕ¾¾ÍÏñÒ»¸ö¿çÉè±¸µÄ¡°ÖÇÄÜÔÝ´æÇø¡±£¬¿ÉÒÔ½«»áÒé¼ÇÂ¼¡¢ÍøÒ³Á´½ÓÔÝ´æÓÚ´Ë£¬Ëæºó¾Í¿ÉÔÚÎÄµµ»òÓÊ¼þÖÐÅúÁ¿µ÷È¡£¬´ó´ó¼õÉÙÓ¦ÓÃ¼ä·´¸´ÇÐ»»µÄ²Ù×÷²½Öè¡£
×÷Îª±¸ÊÜÇàíùµÄÃ÷ÐÇ²úÆ·£¬»ªÎªMateBook 14»¹½«³öÖÚµÄ±ãÐ¯ÐÔ¡¢ÓÅÑÅµÄÃÀÑ§Éè¼ÆÓë¶¥¼âµÄÆÁÄ»ËØÖÊÈÚÎªÒ»Ìå¡£Õû»ú²ÉÓÃ½ðÊô²ÄÖÊ£¬ÇáÖÁ 1.31kg£¬±¡ÖÁ 14.5mm£¬ÎÞÂÛÊÇÈÕ³£Í¨ÇÚ»¹ÊÇ²îÂÃ³öÐÐ£¬½ÔÄÜÇáËÉËæÐÐ;È«ÐÂµÄÔÒ°ÂÌÅäÉ«£¬ÔÌº¬×ÔÈ»Éú»ú£¬´îÅä³¬Ë³Î¢»¡ÇúÏßÓëÐ¨ÐÎÉè¼Æ£¬Îª°ì¹«Ê±¹â×¢ÈëÒ»Ä¨ÇåÐÂ»îÁ¦;TA¸üÅä±¸Ò»¿é2.8K OLED´¥¿ØÆÁ£¬ÓµÓÐ91%µÄ¸ßÆÁÕ¼±ÈºÍ∆E<1µÄ¸ßÉ«×¼£¬²¢Ö§³Ö¸ß¾«¶ÈÊ®µã´¥¿Ø£¬»¹¿ÉÅäºÏHUAWEI M-PencilÊÖÐ´±ÊÀ´Ê¹ÓÃ£¬ÎÞÂÛÊÇÅú×¢ÎÄµµ¡¢¹´ÀÕ²ÝÍ¼»¹ÊÇ»áÒéËÙ¼Ç£¬¶¼ÄÜ»ñµÃÖ±¹Û¶ø¸ßÐ§µÄÌåÑé¡£
µ±È»£¬³ýÁË±íÏÖÈ«ÄÜµÄ»ªÎªMateBook 14Íâ£¬»ªÎª»¹Îª²»Í¬ÐèÇóµÄÓÃ»§Ìá¹©ÁË¾«×¼µÄ²úÆ·½â¾ö·½°¸¡£
Èç¹ûÄãÊÇ²ÆÎñ¡¢±à³ÌµÈÁìÓòµÄ¡°Êý×Ö¹¤×÷Õß¡±£¬»ªÎªMateBook D 16¾ÍÊÇÄãµÄÐ§ÂÊ±¶ÔöÆ÷£¬TAÅä±¸µÄ16Ó¢´ç16:10È«¸ßÇåÈ«ÃæÆÁ£¬ÄÜÔÚÍ¬ÆÁÄÚÏÔÊ¾¸ü¶àÐÐÊý¾ÝÓë´úÂë£¬ÌáÉýÐÅÏ¢´¦ÀíÐ§ÂÊ£¬»¹ÓÐÐ§ÂÊÉè¼ÆµÄ¶ÀÁ¢Êý×ÖÐ¡¼üÅÌÓë1.5mm¸ß¼ü³Ì¼üÅÌ£¬¾«×¼Ó¦¶ÔÄêÄ©¶ÔÕË¡¢±¨±íÖÆ×÷µÈ¸ßÇ¿¶ÈÈÎÎñ¡£
»ªÎªMateBook D 14ÔòÊÊºÏÔ¤ËãÓÐÏÞ¡¢×·ÇóÊµÓÃ¼ÛÖµµÄ´óÑ§ÉúºÍÖ°³¡ÐÂÈË£¬´îÔØµÄ»ªÎª³¬²ÄÁÏÌìÏß¼¼Êõ£¬ÖØµã½â¾öÁËÐ£Ô°Íø»ò¹«¹²³¡ËùWi-FiÐÅºÅ²îµÄÍ´µã¡£Í¬Ê±£¬ËüÍ¬ÑùÓµÓÐÍêÕûµÄ³¬¼¶ÖÕ¶ËÖÇ»Û»¥ÁªÄÜÁ¦£¬ÈÃÄãÇáËÉÊµÏÖÊÖ»ú¡¢Æ½°åµçÄÔÓë±Ê¼Ç±¾µçÄÔµÄÐÍ¬£¬¸ßÐ§Íê³ÉÑ§Ï°¡¢´´×÷ÓëÈÕ³£°ì¹«¡£
×Ü¶øÑÔÖ®£¬Ãæ¶ÔÄêÄ©·±ÔÓµÄÈÎÎñ£¬Ò»Ì¨µÃÁ¦µÄÉè±¸ÖÁ¹ØÖØÒª£¬»ªÎªMateBookÏµÁÐÒÔÖÇ»ÛAI¼ò»¯¸´ÔÓ£¬ÒÔÉúÌ¬»¥ÁªÍ»ÆÆ±ß½ç£¬ÕýÊÇÄã¸ßÐ§ÊÕ¹Ù¡¢ÖÇÆôÐÂ³ÌµÄÀíÏëÑ¡Ôñ¡£
×îºó£¬2026Äê1ÔÂ1ÈÕ-2026Äê1ÔÂ18ÈÕ£¬»ªÎªÐÂÄêÀñÓö£¬»ªÎªMateBook 14ÏµÁÐÏÞÊ±ÖÁ¸ßÓÅ»Ý400Ôª£¬¿áî£UltraÏµÁÐ°æ±¾¼ÓÔùÊó±ê£¬µþ¼Ó15%¹ú¼Ò²¹Ìù£¬×îµÍµ½ÊÖ4590ÔªÆð;»ªÎªMateBook D 14ÏµÁÐÖÁ¸ßÓÅ»Ý200Ôª£¬µþ¼Ó15%¹ú¼Ò²¹Ìù£¬×îµÍµ½ÊÖ2975ÔªÆð;»ªÎªMateBook D 16ÏµÁÐÖÁ¸ßÓÅ»Ý200Ôª£¬µþ¼Ó15%¹ú¼Ò²¹Ìù£¬×îµÍµ½ÊÖ2975ÔªÆð£¬×î¼Ñ¹º»úÊ±¼ä¾ÍÊÇÏÖÔÚ!
ÁíÍâ£¬2026Äê1ÔÂ1ÈÕÆðÖÁ2026Äê1ÔÂ31ÈÕ£¬Ç°Íù»ªÎª¾©¶«×ÔÓªÆì½¢µê£¬¹ºÂòµêÆÌÔ¤×°Windows°æ »ªÎªMateBook 14£¬ÖÁ¸ßÁ¢¼õ400Ôª£¬²¢¿É»ñµÃµêÆÌ¼ÓÔùµÄWindowsÏµÍ³¼¤»îÂë£¬ÎÞÐè¸´ÔÓ²Ù×÷¼´ÏíWindowsÌåÑé!
ËêÄ©»ÀÐÂ¼¾£¬»ªÎªµçÄÔ·þÎñÈ«ÃæÉý¼¶!Ñ¡¹ºÐÄÒÇÐÂ»ú£¬´îÅä¼Ó¹ºHUAWEI Care+£¬ÏíÈ«Ãæ±£ÕÏ£¬Ò»²½µ½Î»£¬ºÇ»¤ÓÐ¼Ó¡£³ý´ËÖ®Íâ£¬¸ü¿ÉÏí£º¹º»úÎåÄêÄÚµ½µêÃâ·ÑÏµÍ³»ÀÐÂ£¬Éè±¸±£ÐÞÆÚÄÚÇ°Íù»ªÎªÊÚÈ¨·þÎñÖÐÐÄ¿É½øÐÐÃâ·Ñ²ð»úÇå½à±£Ñø£¬ÈÃÉè±¸³Ö¾ÃÈçÐÂ¡£
