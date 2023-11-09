满血RTX 4060游戏本华硕天选4双十一期间仅需7499！

【天极网笔记本频道】一年一度的TGA颁奖盛典即将来临，游戏领域又将角逐出今年的年度游戏，相信不少用户已经准备好体验第九艺术带来的魅力。不过在那之前，一台性能卓越的游戏本能够带来更好的游戏体验与氛围，而搭载RTX 4060的华硕天选4锐龙版，就是最佳选择之一。并且恰逢双十一，优惠力度空前，绝对是入手游戏本的绝佳时刻。

华硕天选4锐龙版 到手价：7499元

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华硕天选系列一直受到游戏玩家的青睐，扎实的配置加上亲民的价格降低了用户的游戏门槛。这次华硕天选4锐龙版更进一步，搭载AMD锐龙9 7940H移动处理器，基于Zen 4架构打造，拥有8大核心16线程。

同时单核MAX最高频率可达5.2GHz，即使是面对CPU压力巨大的模拟经营游戏《城市：天际线2》，依然游刃有余，时刻为玩家的游戏体验保驾护航。

天选4搭载140W满功耗RTX 4060显卡，拒绝任何性能阉割。在NVDIA Ada Lovelace架构加持下，全面升级第四代Tensor核心和第三代的RT核心，带来更强的Ai性能与足足提升2倍的光追性能，配合迭代的DLSS 3技术，游戏性能再次提升4倍。

如此强悍的双U组合，不仅可以渲染出极尽真实的游戏画面，还能保障帧率稳定，即使面对高负载游戏也能兼顾画面与性能。并且512GB PCIe 4.0SSD加上8GB+8GB DDR5双通道高性能内存，还能带来更短的游戏加载时间，降低场景切换带来的画面割裂感。

要想获得足够沉浸的游戏体验，一块显示效果细腻的大屏才能带来让人震撼的视听效果。天选4采用一块2.5K分辩率165Hz刷新率的15.6英寸IPS全功能电竞屏，拥有3ms疾速响应、DC调光、100% DCI-P3专业广色域以及G-SYNC防撕裂技术，实时精准响应玩家操作，带来更流畅画面，将光怪陆离的游戏世界完整呈现在玩家眼前。

在此基础上，天选4搭载杜比全景声双扬声器，拥有Hi-Res认证，加上双向AI智能降噪技术，无论是提升沉浸感，还是开黑沟通，都能提供最好的声音效果。

为了保障满血性能时刻在线，天选4采用冰川散热系统，84叶片Arc Flow绝尘风扇+五热管+四出风口，能够充分排出内部积热，让玩家锁定战场冷静范围。

华硕天选4锐龙版几乎将这个价位最高的配置都塞进了小小的机身里，配合极具设计感的二次元外观，俘获了不少拥趸。如今双十一期间7499元的价格，此时不冲更待何时？

ROG魔霸7 Plus 到手价：8888元

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ROG魔霸7 Plus搭载AMD Zen 4架构的移动处理器锐龙9 7845HX，12大核24线程的设计，带来5.2GHz的单核MAX主频以及76MB的L2+L3缓存，加上PBO自动超频技术，就算是面对今年有概率拿下年度游戏的《博德之门3》也无所畏惧，轻松Hold住。

魔霸7 Plus同样搭载140W满功耗的RTX 4060显卡，在Ada Lovelace架构与4nm制程支持下，游戏性能获得成倍提升。英伟达引以为傲的光线追踪技术和再次升级的DLSS 3又一次刷新游戏画面精细程度，配合ROG Boost超频引擎，瞬间获得越级性能，精准还原每个让人震撼的游戏场景。

极致的性能还体现在其他硬件上，1TB PCIe 4.0 SSD+16GB DDR5双通道内存，并且预留M.2 SSD接口，内存支持扩展至64GB，将性能提升的权利交给玩家决定。

魔霸7 Plus配备一块2.5K分辩率240Hz刷新率的IPS赛事级电竞屏，3ms的疾速响应时间可以让玩家实现指哪打哪的畅快感，Dolby Vision杜比视界的加入让整体画面更鲜活，配合100% DCI-P3专业广色域，不仅可以轻松呈现绚丽魔幻的游戏世界，即使用来专业办公同样不在话下。

Smart Amp双扬声器+杜比全景声技术，让魔霸7 Plus的视听效果更上一层楼，同时还支持杜比音效，拥有5.1.2虚拟环绕声，让玩家在刺激的战场上能够清晰分辨每个方位传递的声音，精准捕获任何信息。

散热上，魔霸7 Plus也毫不吝啬，直接装载冰川散热架构2.0，采用2代暴力熊液金导热，84叶片 12V Arc Flow绝尘风扇+252片0.1mm冰翼鳍片，配合3D风道、CoolZone等设计，全面提升机身散热效率，最大程度排出内部余热，让玩家时刻火力全开无需担心降频导致的卡顿。

ROG魔霸7 Plus如此极致的堆料，将玩家的游戏体验拉满，用它打开《博德之门3》，体验龙与地下城式的跑团合作再适合不过。双十一期间8888元的价格，冒险者该开始你的征程了。

年尾将至，各大游戏喷涌而上，无论是华硕天选4锐龙版，还是ROG魔霸7 Plus，都是你下半年游历奇异世界的最佳利器，加上7499元和8888元的价格，绝对是最佳入手时刻。