【天极网笔记本频道】苹果已确认将于北京时间10月29日凌晨 1:00(美国东部时间10月28日下午 1 时)在美国洛杉矶举办本月第二场新品发布活动。

此前的10月13日，苹果已经推出HomeView智能家居屏、第二代HomePod mini以及新款Apple TV 4K等智能家居新品。而月底这次活动将会聚焦Mac和iPad。从目前的消息来看，这次最值得期待的新品应该是支持触控操作的MacBook Pro，它将采用OLED屏幕取代沿用多年的mini-LED面板，首次引入类似iPhone的灵动岛交互设计，取代现有的刘海造型，同时苹果针对触控操作做了专属界面优化。核心配置上，它会搭载和现有MacBook Pro一样的M5 Pro与M5 Max芯片，但机身会更加轻薄。

还有全新的iPad mini，它也将采用OLED屏幕，加入ProMotion自适应高刷新率技术，并有望搭载 A20 Pro 芯片，并配备新的前置摄像头和新的扬声器系统。

除了上面两款重点新品外，苹果预计还会推出搭载M6芯片的 iMac、MacBook Pro，属于常规更新，会有新的配色。