【天极网笔记本频道】又到一年双11，正是更新学习办公装备的绝佳时机。华为平板和PC凭借鸿蒙生态的全场景智慧体验、OLED柔光屏、跨设备协同等差异化优势，早已成为学生党、职场新人、商务人士乃至金融从业者的换机首选。

今年双11，华为平板和PC产品矩阵全面覆盖，从千元级学习机到万元级折叠旗舰，每个价位段都有对应答案。这份选购攻略按人群定位和使用场景拆开讲，帮你对号入座，选完直接下单。

全新一代华为MatePad Air

学生、实习党、年轻职场人买平板，就选全新一代华为MatePad Air。

华为MatePad Air仅重509g、薄至5.3mm，学生党早八赶课、通勤挤地铁单手拎着都不觉得是负担;2.8K超亮OLED云晰柔光屏，柔光版峰值亮度可达2000nits，图书馆靠窗、户外咖啡厅，文字和画面照样清晰通透。

在鸿蒙系统的赋能下，它支持自由多窗和全景多窗，前台4个窗口随便拖比例，配键盘触控板操作跟PC基本没区别。小艺的功能进一步覆盖会议、资料整理和学习：上班族开会，小艺慧记自动转写、分出发言人，散会即出纪要和待办;WPS里圈段文字就能让AI润色排版，出差轻办公不用背笔记本;上课听讲，小艺慧记实时转文字，下课看摘要不用回放录音;刷题用深度解题，覆盖大学到考研学段，四指横滑进教育空间，学习娱乐不串台。

双11期间，全新一代华为MatePad Air至高直降700元，学生还能叠加150元教育优惠及15%国家补贴，到手超划算。

华为MatePad Air Z

预算卡在两千多档的学生和考研人，华为MatePad Air Z是目前无纸化学习最务实的选择。

无纸化学习的第一道门槛是屏幕。华为MatePad Air Z配备12英寸2.8K高清屏，最高支持144Hz刷新率，柔光屏版本可选，纳米蚀刻工艺带来类纸写感，笔尖不打滑、闪点压低50%，长时间阅读文献和做笔记的体验更舒适。

华为MatePad Air Z还把AI能力嵌入了系统底层。上课手机拍板书，小艺帮记自动识别生成知识闪卡，方便复习;听讲座、开组会，小艺慧记高精度转写、自动提炼核心要点;搭配词典笔功能，外文文献不用切换翻译软件;华为笔记的全景智记把手机拍的PPT同步进来，跟手写批注融合，课后整理省一半时间。

此外，天生会画App的新手村关卡式教学降低了板绘入门门槛，音悦家App的修音模式、步进音序器和AI音频转MIDI，让宿舍里的音乐灵感能快速变成可分享的成品，对美术和音乐专业的同学十分友好。

双11大促期间，华为MatePad Air Z享200元限时直降，学生认证还能再叠150元教育优惠，入手超划算。

华为MatePad 11.5鸿蒙焕新版

家里有娃、想给孩子配台学习平板，华为MatePad 11.5鸿蒙焕新版是最不容易选错的那台。

11.5英寸2.5K柔光屏，网课刷题两小时不反光不刺眼，家长不用老提醒「别凑太近」;515g全金属机身轻薄好带，10100mAh电池配40W快充，孩子学一天还有电，家长晚上追剧也够用。

光有屏幕不够，系统体验才是灵魂。华为笔记以丰富的笔记素材、趣味贴纸和创意画风，激发孩子的记录与创作兴趣，让笔记更生动有趣;写作业卡住，小艺帮学圈题就分屏讲思路，不是直接给答案;错题本同类题举一反三，家长下班回来不用从头辅导。

真正让家长省心的是未成年人模式+远程守护：用机时长、可用应用在手机端就能管理，学习模式和娱乐模式隔离，再也不用担心影响学习。

华为MatePad 11.5鸿蒙焕新版至高直降400元，可叠加教育优惠、国家补贴，线上到手价1785元起。

华为MatePad Pro 12英寸

办公创作者、设计师、音乐人想要挑一台趁手的装备，全新至美专业创作旗舰平板――华为MatePad Pro 12.2英寸就非常适合。

「娱乐」与「办公」之间难以平衡？华为MatePad Pro 12.2英寸搭载鸿蒙双桌面能力，四指滑动即可从触控娱乐界面切换至PC级专业办公界面：平板桌面拿M-Pencil Pro画画、批注、速记;电脑桌面跑WPS、剪映，文件多窗管理，键鼠操作跟笔记本一致。

创作生态是华为MatePad Pro 12.2英寸不可忽视的核心亮点。天生会画App新增描边笔刷、奶油笔刷与漫画格、风格化滤镜，配合新手村教程与小艺绘画助手，零基础用户也能快速上手;音悦家把录音、编曲、混音搬上平板，哼一段旋律，AI智能伴奏直接出编曲;华为笔记HDR增强笔刷在照片上直接高亮涂鸦，做Plog、应援物料、方案封面顺手出图。

除此之外，508g、5.5mm全金属机身，通勤包里几乎没存在感;12.2英寸2.8K双层OLED云晰柔光屏，峰值亮度可达2000nits，户外采风、窗边改稿不反光，色彩够准;10100mAh大电池，长续航撑住外出一天，不用到处找插座。

华为MatePad Pro 12.2英寸双11限时优惠至高1000元，可叠加教育优惠、国家补贴，线上还可享受分期免息等优惠。

华为MatePad Pro Max

如果你要的是大屏、能当电脑用、又不至于背一台笔记本出门――华为MatePad Pro Max就是华为这条线里的「超大杯」。

华为MatePad Pro Max正面搭载13.2英寸3K柔性OLED云晰柔光屏，获得莱茵全局护眼5.0认证，长途航班看片读文档不刺眼;六扬声器高低分频加超薄四驱低音，候机追剧外放就够沉浸，不用挂耳机。

性能方面，它搭载麒麟T93 Pro旗舰芯片，整机性能提升45%，配合出色的散热能力，跑高负载游戏芯片满血不降频，WPS、中望CAD、万兴脑图等原生PC应用秒启动。同样支持鸿蒙双桌面，四指横滑进电脑桌面，支持最多20个窗口同屏运行，已适配近400款原生PC应用;接外显再扩一屏，写方案、看图纸、剪素材更方便。差旅更稳的是通信共享+WiFi 7，手机网络平板上直接续，高铁站、客户现场不断线。

专业生产力旗舰，实力Max，不止于平板。华为MatePad Pro Max双11限时优惠至高1000元，可叠加教育优惠、国家补贴，线上还可享受分期免息等优惠，线上到手价4999元起。

不止平板：华为智慧PC同样值得买

华为MateBook 14鸿蒙版，主流全能轻薄本，学生党和职场新人日常写稿、开会、网课一台够用：14.2英寸2.8K OLED触控屏(可选云晰柔光屏版本)、麒麟X90芯片，70Wh电池实验室环境下可实现约21小时本地1080P视频播放，鸿蒙小艺慧记、深度研究一应俱全。价格上可享300元教育优惠及国家补贴，10月20日起另可享总价值最高2600+元鸿蒙有礼。

出差党优先看华为MateBook Pro S：798g是目前14英寸金属本里极轻的一档，14.2英寸3.1K柔性OLED灵盾防窥屏，正面看得清、侧面防得住，高铁咖啡馆开敏感文档不用贴防窥膜。价格上，双11期间享500元教育优惠，叠加国补后到手价6375元起。

华为MateBook Pro属于性能轻薄旗舰，970g机身塞进40W性能释放，剪片、大表、多开文档比前两台更顶，还配备3.1K OLED柔光屏和云隼架构。双11权益：限时优惠500元，还可叠加教育优惠、国家补贴，以旧换新至高600元，10月20日起购入还可领取至高价值2600+元鸿蒙有礼权益。

写在最后

双11购物狂欢季，入手华为平板、PC正当时!不管你是课堂里做无纸化笔记的学生、咖啡馆改方案的职场人，还是常年出差开会的商务党，都能在这套鸿蒙产品矩阵里找到对应机型。

部分优惠政策截至11月14日，国补额度有限、先到先得。心动的小伙伴赶紧趁这波把下一台生产力配齐，早买早享受!