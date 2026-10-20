【天极网笔记本频道】双十一购机狂欢正式开启，对于既要搞定专业学习、又想兼顾宿舍电竞娱乐的学生群体，七彩虹京东电脑官方旗舰店带来覆盖旗舰游戏本、性价比高性能本以及客制化电竞外设的全品类福利，国家至高15% 补贴，叠加平台专属限量大额福利券，一站式升级宿舍电竞与学习装备。

隐星 P16 Pro：专业学习+重度电竞的旗舰行性能游戏本

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作为本次双十一爆款机型，隐星P16 Pro搭载英特尔酷睿i9-13900HX高性能处理器，配备16GB 大运存、1TB大容量固态硬盘，同时搭载 RTX5060笔记本电脑GPU与180Hz高刷新率电竞屏。 对于计算机、数字媒体、影视编导等专业的学生而言，旗舰级处理器的多核性能可以轻松承接编程编译、3D建模渲染、4K视频剪辑导出等重度多线学习任务，多软件同时运行也不会出现卡顿迟滞;1TB超大固态无需额外加装硬盘，免去存储空间不足的困扰。RTX5060笔记本电脑GPU与180Hz 高刷屏，能够高帧率流畅运行各类 3A 大作与竞技网游，宿舍和同学开黑时画面丝滑跟手，大幅提升操作体验，真正实现学习与娱乐一台搞定。

福利方面，该机国补后到手价 9499 元，除享受至高 15% 国家补贴外，还可叠加直播间限时500元补贴券;在 10 月 14 日 12:00-11 月 11 日 23:59 期间，限量购机还额外赠送电竞键盘，入手即配齐核心外设。

将星X16 Pro：主流预算的全能高性能游戏本首选

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这次双十一将星X16 Pro给学生党带来拉满规格的全能战力配置：英特尔酷睿i7-14650HX高性能芯核，16GB高速内存+512GB疾速固态组合加持，从学业攻坚到宿舍开黑，全场景无短板输出，多核战力游刃有余。网课直播、多线程代码编译、海量文档处理全程丝滑不卡顿，轻度设计修图、专业数据处理同样轻松拿捏，强劲多核性能稳稳覆盖全品类专业课需求，学习效率直接拉满。

RTX5060笔记本电脑GPU释放满血图形性能，主流3A大作与竞技网游通吃，高画质下依旧稳帧;宿舍开黑丝滑全程手感拉满，稳稳带飞队友。机身兼顾硬核性能与便携尺度，往返教室、图书馆、宿舍多场景通勤毫无负担，校园之内随时随地，想战即刻开战。主流预算解锁满血全能体验，双十一入手将星 X16 Pro学业电竞双线制霸，做校园里的隐藏战力。

双十一旗舰同步支持至高15%国补与晒单返20元E卡福利该机国补后到手价仅8999元，预算适中又想要兼顾学习与游戏的学生群体可优先选择。

穿云・玄甲60 Ultra 磁轴键盘：宿舍小桌面的专业外设

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针对学生宿舍桌面空间有限、追求极致输入手感的玩家，穿云・玄甲60Ultra磁轴键盘采用 60 配列紧凑设计，大幅缩减桌面占用空间，搭配笔记本、鼠标摆放也不会拥挤，小桌面也能打造整洁的电竞角。键盘搭载磁轴开关，触发响应迅速、按键寿命更长，适配电竞游戏中的快速操作;同时支持全键热插拔，玩家可自行更换轴体定制手感，满足客制化玩机乐趣，有线连接也保证了电竞场景下的稳定无延迟。

该键盘双十一活动售价329元，双十一全周期均可参与转盘抽奖，奖品涵盖笔记本电脑、RTX5060 Ti 显卡、电竞椅、宽拉杆行李箱、等多重好礼。此外还有三轮 “月黑风高 一元购” 限量活动，学生党蹲点即有机会一元拿下客制化电竞键盘。

大牌一线售后：7天尝鲜无忧，省心到家

本次七彩虹京东电脑官方旗舰店已经正式开启，福利持续至11月11日 23:59，七彩虹打造售后全流程服务体验，用户无需出门奔波、无需久等维修周期，只需预约上门维修，工程师便会准时上门解决问题。可实现 4 小时极速上门响应，同时配备1V1专属客服全程对接，支持7天退换无忧政策，并提供 2 年官方质保，从购机到使用让学生群体在校使用也能全程安心无虞。学生党快趁着双十一福利，一步到位升级全套学习电竞装备吧。