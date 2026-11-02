ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ±Ê¼Ç±¾

 ¹«ÖÚºÅ ÅÅÐÐ°ñ ·¢²¼»á

Æ»¹ûÊ×¿î´¥¿ØMacBook Pro¹úÐÐÔ¤¹º¿ªÆô£ºPROLED XDR´®ÁªOLED+Áé¶¯µº

2026-11-02 11:26:34 ×÷Õß£ºÏÄ³õ

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿10ÔÂ30ÈÕÉÏÎç9µã£¬Æ»¹ûÐÂ¿îMacBook ProÔÚ¹úÄÚÈ«ÇþµÀ¿ªÆôÔ¤¹º£¬Õâ±»ÊÓÎªMac¼Ò×åÊ×´ÎÒýÈë´¥¿ØÆÁµÄ±êÖ¾ÐÔ²úÆ·¡£ÐÂ»ú²ÉÓÃPROLED XDR´®ÁªOLEDÏÔÊ¾ÆÁ£¬²¢Ê×´ÎÔÚMacÉÏ¼ÓÈë¡°Áé¶¯µº¡±ÔªËØÒÔÌæ´úÑØÓÃ¶àÄêµÄÆÁÄ»Áõº££¬Ìá¹©14Ó¢´çÓë16Ó¢´çÁ½ÖÖ³ß´ç£¬´îÔØM5 ProÓëM5 MaxÐ¾Æ¬£¬¹úÐÐÆðÊÛ¼Û22999Ôª£¬¶¨ÓÚ11ÔÂ6ÈÕÕýÊ½¿ªÊÛ¡£ÎªÅäºÏ´¥¿Ø½»»¥£¬macOS Golden Gate×öÁËÕë¶ÔÐÔµ÷Õû£º½çÃæ»á¸ù¾ÝÓÃ»§ÊÇÔÚ´¥ÃþÆÁÄ»»¹ÊÇÊ¹ÓÃ´¥¿Ø°å¶¯Ì¬³ÊÏÖ¿Ø¼þ£¬µã°´°´Å¥¿ÉÔÚÊÖÖ¸ÖÜÎ§µ¯³ö²Ëµ¥£¬DockÓë²Ëµ¥À¸Ò²Õë¶Ô´¥¿Ø×öÁËÓÅ»¯¡£

Æ»¹ûÊ×¿î´¥¿ØMacBook Pro¹úÐÐÔ¤¹º¿ªÆô£ºPROLED XDR´®ÁªOLED+Áé¶¯µº

Æ»¹ûÊ×¿î´¥¿ØMacBook Pro¹úÐÐÔ¤¹º¿ªÆô£ºPROLED XDR´®ÁªOLED+Áé¶¯µº

  Í¬³¡ÁÁÏàµÄ»¹ÓÐ¶à¿îÆ»¹ûÓ²¼þ¡£ÐÂ¿îM6 iMacÑØÓÃÏÖÓÐÉè¼Æ£¬´îÔØM6Ð¾Æ¬;M5 Ultra Mac Studio¿ª·Å512GBÄÚ´æÑ¡Åä£¬¶¥ÅäÄÚ´æÉý¼¶Ðè¼Ó¼Û15500ÃÀÔª¡£Æ½°åµçÄÔ·½Ãæ£¬ÐÂ¿îiPad mini 8»»ÉÏ8.5Ó¢´çSuper Retina XDR OLEDÆÁÄ»£¬´îÔØA20 ProÐ¾Æ¬£¬µ«128GBÓë256GB°æ±¾²ÉÓÃ½µ¹æ´¦ÀíÆ÷(CPUºËÐÄÓëNPUËãÁ¦¼õ°ë)£¬ÇÒÈ«ÏµÎ¬³Ö60HzË¢ÐÂÂÊ£¬ÆðÊÛ¼Û5499Ôª£¬Í¬ÑùÓÚ11ÔÂ6ÈÕ¿ªÊÛ¡£¾ÝDIGITIMES±¨µÀ£¬ÈýÐÇÏÔÊ¾ÎªÕâ¿î´¥¿ØMacBook ProµÄ´®ÁªOLED¶À¼ÒÃæ°å¹©Ó¦ÉÌ£¬Ïà¹Ø¹©Ó¦Á´¶©µ¥ÊÜÒæ¡£

Æ»¹ûÊ×¿î´¥¿ØMacBook Pro¹úÐÐÔ¤¹º¿ªÆô£ºPROLED XDR´®ÁªOLED+Áé¶¯µº

Æ»¹ûÊ×¿î´¥¿ØMacBook Pro¹úÐÐÔ¤¹º¿ªÆô£ºPROLED XDR´®ÁªOLED+Áé¶¯µº

  ´ËÇ°Åí²©ÉçÔø±¨µÀ£¬Æ»¹ûÄÚ²¿µÄCEOÔ¼º²¡¤ÌØÅ¬Ë¹ÓëµÙÄ·¡¤¿â¿Ë¾ùÈÏÎªÓÃ»§ÒÑÆÚ´ýMacÖ§³Ö´¥¿Ø£¬µ«¹¤ÒµÉè¼ÆÍÅ¶ÓÈÔ³Ö±£ÁôÌ¬¶È£¬×îÖÕÕÛÖÐÎª¡°´¥¿ØÊÇÑ¡Ïî£¬¶ø·ÇÖ÷Òª½»»¥·½Ê½¡±¡£±¨µÀÍ¬Ê±Ö¸³ö£¬Æ»¹ûÉÐÎ´³¹µ×½â¾öÇÇ²¼Ë¹µ±ÄêÌá³öµÄÈËÌå¹¤Ñ§ÎÊÌâ¡ª¡ªÓÃ»§ÈÔÐèÌ§ÊÖ²Ù×÷ÊúÖ±ÆÁÄ»£¬ÌåÑéÊýÃëºóÒ×²úÉú²»ÊÊ¡£²ÉÓÃÐÂÉè¼ÆµÄ14Ó¢´çÈëÃÅ¿îMacBook Pro¼Æ»®Ã÷ÄêÍÆ³ö£¬·ÇOLEDµÄMacBook Air¸üÐÂÔ¤¼ÆÔÚÃ÷Äê³õ£¬OLED°æMacBook AirÓëiMacÔò´¦ÓÚ²âÊÔ½×¶Î¡¢¶ÌÆÚÄÚ²»»áÉÏÊÐ¡£

¾ÛºÏ±êÇ©£º
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ

ÈÈÃÅ±êÇ©

ÏÄ³õ

×îÐÂ×ÊÑ¶

Æ»¹û´¥¿ØMacBook ProÔ¤¹º¿ªÆô

ÈÈÃÅÊÓÆµ

Ê¡Á÷-¼«ËÙËµ³µÖ®ÌÚÊÆN8

ÐÂÆ·ÆÀ²â

ÈýÐÇGalaxy Tab S12 UltraÆÀ²â
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2026 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼