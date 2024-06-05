Ó¢ÌØ¶ûLunar Lake¼Ü¹¹¹«²¼£º¹¦ºÄÏÂ½µ40%£¬AIÐÔÄÜ¿É´ïÇ°´ú4±¶£¬±ä»¯¾Þ´ó£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿6ÔÂ5ÈÕÓ¢ÌØ¶ûÕýÊ½½ÒÏþLunar Lake¿Í»§¶Ë´¦ÀíÆ÷µÄ¼Ü¹¹Ï¸½Ú£¬Èç¹ûÓÃÒ»¾ä»°À´¸ÅÀ¨ÄÇ¾ÍÊÇ¡ª¡ª±ä»¯¾Þ´ó£¬°üÀ¨Ä£¿é»¯½á¹¹¡¢·â×°¹¤ÒÕ¡¢È«ÐÂÐÔÄÜºËÓëÄÜÐ§ºË¡¢Ïß³Ìµ÷¶È¡¢GPU¡¢NPUÒÔ¼°Á¬½ÓµÈµÈ¡£
ÕâÒ»ÏµÁÐµÄ±ä»¯Ò²´øÀ´ÁËÐÔÄÜ¡¢ÄÜÐ§¡¢ÌØÐÔµÄÈ«ÃæÌáÉý¡£¸ù¾ÝÓ¢ÌØ¶û¹«²¼µÄÄÚÈÝÏÔÊ¾£¬Lunar LakeÕûÌå¹¦ºÄÏà±ÈÉÏ´úÏÂ½µ40%;ºËÏÔµÄÓÎÏ·ºÍÍ¼ÐÎÐÔÄÜÌá¸ß1.5±¶;È«ÐÂNPUAIÐÔÄÜ×î¸ß¿É´ïÇ°´ú4±¶£¬Æ½Ì¨AIËãÁ¦¸ß´ï120TOPS¡£
½ÓÏÂÀ´¾ÍÎª´ó¼ÒÏêÏ¸½â¶ÁÒ»ÏÂÓ¢ÌØ¶ûÖ¼ÔÚ½øÒ»²½·¢Á¦AI PCµÄLunar Lake¾¿¾¹ÓÐÄÄÐ©²»·²Ö®´¦¡£
È«ÐÂµÄÄ£¿é»¯Éè¼ÆÒÔ¼°·â×°¼¶ÄÚ´æ
Lunar LakeÑÓÐøÁËMeteor LakeµÄ·ÖÀëÊ½Ä£¿éÉè¼Æ£¬µ«´ÓºóÕßµÄ¡°¼ÆËãÄ£¿é¡¢SoCÄ£¿é¡¢Í¼ÐÎÄ£¿é¡¢IOÄ£¿é¡±ËÄ´óÄ£¿é¼ò»¯Îª¡ª¡ª¼ÆËãÄ£¿é(Compute tile)¡¢Æ½Ì¨¿ØÖÆÆ÷Ä£¿é(Platform Controller tile)Á½²¿·Ö(ÔÚ½ÇÂä»¹ÓÐÌîÁÏÄ£¿é£¬µ«²»¾ß±¸µçÂ·ºÍ¹¦ÄÜ£¬Ö»ÊÇÎªÁË±£Ö¤½á¹¹ÕûÌåÇ¿¶È)£¬²ÉÓÃ3D Foveros·â×°¹¤ÒÕ¡£
ÁíÒ»¸öÖØÒª±ä»¯ÔÚÓÚÓ¢ÌØ¶ûÊ×´Î½«ÄÚ´æ¼¯³Éµ½·â×°ÄÚ£¬³ÆÎª¡°·â×°¼¶ÄÚ´æ(Memory on package£¬MOP)¡±£¬2¿ÅÄÚ´æÈÝÁ¿×î¸ß32GB£¬Ö§³ÖLPDDR5x£¬Ã¿¸öÐ¾Æ¬×î¸ß8.5GT/s(8500MHz)£¬Ö§³Ö4¸ö16bitÍ¨µÀ¡£
·â×°µ½SoCÄÚ²¿Ëõ¶ÌÁËÄÚ´æ×ßÏß£¬ÄÜ¹»½«ÎïÀí¹¦ºÄ½µµÍ40%£¬²¢½ÚÊ¡250Æ½·½ºÁÃ×Ö÷°åÃæ»ý£¬¶ÔÓÚÄÚ²¿¿Õ¼ä½ô´ÕµÄÇá±¡±¾¶øÑÔ£¬ÔòÁô³öÁË¸ü¶àµÄÉè¼Æ¿Õ¼ä¡£Ö»²»¹ýÕâÒ²ÒâÎ¶×Å´îÔØLunar LakeµÄ±Ê¼Ç±¾ÎÞ·¨Íê³ÉÀ©Õ¹ºÍÉý¼¶£¬ÔÚ¹ºÂòÊ±½¨ÒéÓÐ½Ï´óÄÚ´æÐèÇóµÄÓÃ»§¡°Ò»²½µ½Î»¡±£¬±Ï¾¹ÎÞÂÛÊÇÓ°Ïñ´´×÷¡¢±¾µØ»¯AI»òÕß¶àÈÎÎñ´¦Àí£¬¶ÔÓÚÄÚ´æµÄÐèÇóÕý¿ìËÙÌáÉý¡£
ÔÙÀ´¿´Lunar LakeµÄÁ½´óÈ«ÐÂÄ£¿é¡£
¼ÆËãÄ£¿é£º»ìºÏ¼Ü¹¹×î¶à¾ß±¸4¸öÐÔÄÜºË¡¢4¸öÄÜÐ§ºË£¬»¹°üÀ¨GPUºËÏÔ¡¢NPU¡¢Ã½ÌåÒýÇæ¡¢ÏÔÊ¾ÒýÇæ¡¢IPUÍ¼Ïñ´¦Àíµ¥Ôª¡¢NOC¡¢MSC(ÄÚ´æ²à»º´æ)¡£MSC×î´óÈÝÁ¿8MB£¬¶ÀÁ¢ÓÚ¶þÈý¼¶»º´æ£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚIOÒýÇæµÄ»º´æÅäºÏ£¬¿ÉÒÔ¼õÉÙ¶ÔÏµÍ³ÄÚ´æµÄÒÀÀµ£¬ÌáÉýÑÓ³ÙÓë´ø¿í¡£
¼ÆËãÄ£¿éÏà±ÈÉÏ´ú»¹ÓÐÒ»¸öÖØÒª±ä»¯ÔÚÓÚ²ÉÓÃÁËÈ«ÐÂµÍ¹¦ºÄµº(Low Power Island)£¬½«ËùÓÐ½ÚÄÜÄ£¿éÍ³Ò»¹ÜÀí£¬ÌáÉýÄÜÐ§¡£
Æ½Ì¨¿ØÖÆÄ£¿é£º°üº¬PCIe 5.0/4.0¿ØÖÆÆ÷¡¢À×µç4¿ØÖÆÆ÷¡¢USB¿ØÖÆÆ÷¡¢Wi-FiÓëÀ¶ÑÀ¿ØÖÆÆ÷¡¢°²È«ÒýÇæµÈ¡£Lunar LakeÌá¹©×î¶à4ÌõPCIe 5.0¡¢4ÌõPCIe 4.0×ÜÏßÍ¨µÀ;Ö§³ÖWi-Fi 7(5G Gig)£¬×î¸ßËÙÂÊ´ï5.8Gbps£¬Ö§³ÖÀ¶ÑÀ5.4;ÕâÒ»´Î»¹ÊÇÃ»ÓÐÀ×µç5£¬Ö§³ÖµÄÀ×µç4´ø¿í40Gbps£¬×î¶àÈý¸öÁ¬½Ó£¬¶øÇÒÖ§³ÖÐÂµÄÀ×µç¹²Ïí¼¼Êõ£¬ÊµÏÖ²»Í¬PCÖ®¼ä¿ì½Ý·ÖÏí¡¢´«ÊäÓë¿ØÖÆ¡£
¼ÆËãÄ£¿éÓëÆ½Ì¨¿ØÖÆÄ£¿éÍ¨¹ý¿ÉÀ©Õ¹µÚ¶þ´ú½»²æ×ÜÏßÒÔ¼°D2D½çÃæ»¥Áª¡£ÁíÍâLunar Lake»¹¼¯³É4¸öµçÔ´¿ØÖÆÆ÷£¬¿ÉÊµÏÖÔöÇ¿Ò£²â£¬¿É¶¯Ì¬µ÷½ÚµçÑ¹¡£Í¬Ê±ÎªÁËÓÅ»¯ÄÜÐ§£¬Lunar LakeµÄµçÔ´¹ÜÀí¼Ü¹¹Ò²ÓÐÁË±ä»¯£¬ÔÚ¶ÀÁ¢PMIC¡¢ÔöÇ¿µÄÓ¢ÌØ¶ûÏß³Ì¿ØÖÆÆ÷¡¢ÄÚ´æ²à»º´æÓë¸Ä½øµÄ´¦ÀíÆ÷ºËÐÄ£¬¹²Í¬ÊµÏÖÁË¹¦ºÄ½ÚÊ¡¡£
ÖÁÓÚLunar Lake²ÉÓÃµÄÖÆ³Ì¹¤ÒÕ£¬Ó¢ÌØ¶ûÉÐÎ´¹«²¼¡£
Lion CoveÐÔÄÜºË¡ª¡ªPºË
Lunar LakeµÄÐÔÄÜºË´úºÅLion Cove£¬²ÉÓÃÁËÈ«ÐÂÎ¢¼Ü¹¹£¬Ïà±ÈÇ°´ú´ó·ùÌáÉýÁËIPC²¢ÔöÇ¿ÁË¿ÉÀ©Õ¹ÐÔ;ÓÅ»¯ÁËµ¥Ïß³ÌÃ¿ÍßÐÔÄÜÒÔ¼°µ¥Î»Ãæ»ýÐÔÄÜ¡£
Lion CoveµÄÃ¿¸öºËÐÄÒ»¼¶Êý¾Ý»º´æ48KB£¬Ò»¼¶Ö¸Áî»º´æ192KB£¬¶þ¼¶»º´æ×î¶à2.5MB£¬ËùÓÐºËÐÄ¹²Ïí×î¶à12MBÈý¼¶»º´æ¡£ÁíÍâ£¬¸ÃÐÔÄÜºËÓµÓÐ18¸öÖ´ÐÐ¶Ë¿Ú£¬Ô¤²â¿í¶ÈÌáÉý8±¶;Ö§³Ö¸ü¾«×¼µÄÆµÂÊ¿ØÖÆ£¬¼ä¸ôËõÐ¡µ½16.67MHz£¬¸üÁé»î°Ñ¿ØÄÜÐ§¡£
¸ù¾ÝÓ¢ÌØ¶û¹«²¼µÄÊý¾Ý£¬Lunar Lake¶Ô±ÈMeteor LakeÐÔÄÜºËIPCÆ½¾ùÌáÉýÔ¼14%£¬¶øÇÒLunar LakeÔÚÔ½µÍ¹¦ºÄÏÂµÄ±íÏÖÓÅÊÆÔ½Ã÷ÏÔ¡£
SkymontÄÜÐ§ºË¡ª¡ªEºË
Lunar LakeÈ«ÐÂÄÜÐ§ºË´úºÅSkymont£¬Ó¢ÌØ¶û±íÊ¾Ï£ÍûÄÜÐ§ºË¿ÉÒÔ¸²¸Ç¸ü¶àÈÕ³£ËãÁ¦ÒªÇó£¬Òò´ËLunar LakeµÄÄÜÐ§ºËSkymontÉè¼ÆÊÇ°´ÕÕRaptor LakeÐÔÄÜºËÆ¥ÅäµÄ£¬²¢ÇÒ±£³ÖÄÜÐ§ºËÔÚ½ÚÄÜ·½ÃæµÄÓÅÊÆ¡£»ùÓÚ´Ë£¬SkymontÄÜ¹»Ö§³Ö¸ü¶àÓ¦ÓÃ³¡¾°¡¢ÌáÉýÁË¶àÏß³ÌÐÔÄÜÒÔ¼°À©Õ¹ÐÔ£¬Í¬Ê±ÓµÓÐ2±¶µÄÊ¸Á¿ºÍAIÍÌÍÂÁ¿ÒÔ¸üºÃµØÖ§³ÖVNNI¹¦ÄÜ¡£
SkymontÄÜÐ§ºËÓµÓÐ26¸öµ÷¶È¶Ë¿Ú£¬¸üÉîµÄ¶ÓÁÐÌáÉý²¢ÐÐ´¦ÀíÄÜÁ¦£¬»¹¾ß±¸¸ü¿íµÄ·ÖÅäºÍ»ØÍË¡£
Lunar LakeÄÜÐ§ºËÃ¿¸öºËÐÄÓµÓÐ32KBÒ»¼¶Êý¾Ý»º´æ£¬ËùÓÐºËÐÄ¹²Ïí4MBµÄ¶þ¼¶»º´æ(L2»º´æ´ø¿í·±¶)£¬Ã»ÓÐÈý¼¶»º´æ¡£
ÐÔÄÜ·½Ãæ£¬Ó¢ÌØ¶û±íÊ¾4¸öÄÜÐ§ºË×é³ÉÒ»¸ö¼¯Èº£¬Ïà±ÈMeteor LakeÍ¬µÈÐÔÄÜ¹¦ºÄ½öÎªÈý·ÖÖ®Ò»£¬Í¬¹¦ºÄÏÂÐÔÄÜÌáÉý¿É´ïµ½2.9±¶£¬×î¸ßÐÔÄÜ´ïµ½ÁËºóÕßµÄ4±¶¡£
Òò´Ë£¬È«ÐÂ¼Ü¹¹µÄÐÔÄÜºË¡¢ÄÜÐ§ºË£¬ÎªÓ¢ÌØ¶ûÐÂÒ»´úx86´¦ÀíÆ÷´øÀ´ÁË¸üÇ¿µÄÐÔÄÜÒÔ¼°¸ü¸ßÄÜÐ§¡£ÆäÖÐ£¬ÐÔÄÜºËµÄ·åÖµÐÔÄÜ¶Ô±ÈÄÜÐ§ºËÌáÉý50%£¬¶þÄÜÐ§ºËµÄÃ¿ÍßÐÔÄÜÓÅÊÆÔÚ20%µ½80%¡£ÓÉ´Ë£¬Lunar LakeÄÜ¹»Õë¶Ô¸´ÔÓ¶àÑù»¯³¡¾°£¬ÊµÏÖÁé»îµ÷¶È£¬±£ÕÏÐøº½¡£
³ÖÐøÔöÇ¿µÄÓ¢ÌØ¶ûÓ²¼þÏß³Ìµ÷¶ÈÆ÷
Ó¢ÌØ¶ûÓ²¼þÏß³Ìµ÷¶ÈÆ÷ÔÚLunar LakeÖÐÒ²ÓÐÌáÉý£¬´øÀ´ÁË¶¯Ì¬µ÷¶È²ßÂÔ¡¢ÔöÇ¿Ëã·¨¡¢¸ü¾«Ï¸µÄ¿ØÖÆ£¬ÈÃOEMÒ²ÓÐ¸ü´óµÄ¶¨ÖÆ·¶Î§¡£Í¬Ê±ÅäºÏÉÏ²Ù×÷ÏµÍ³¸ôÀëÇø¡¢¼ÓÇ¿µçÔ´¹ÜÀíµÈÉè¼Æ£¬Ò²¿ÉÒÔ±£Ö¤ÄÜÐ§£¬Ó¢ÌØ¶û±íÊ¾ÔÚTeamsÓ¦ÓÃÖÐ£¬ÆôÓÃÕâÐ©¹¦ÄÜºó£¬¹¦ºÄ¿ÉÒÔ½µµÍ35%¡£
¶øÇÒÔÚÐÔÄÜºËÓëÄÜÐ§ºËµÄµ÷¶È·½Ãæ£¬Ó¢ÌØ¶ûÓ²¼þÏß³Ìµ÷¶ÈÆ÷Ò²»á³ä·Ö¿¼ÂÇÄÜÐ§£¬Èç¹¤×÷¸ºÔØºÏÊÊ½«ÓÅÏÈ·ÖÅä¸øµ¥ÄÜÐ§ºË£¬¶àÏß³ÌÊ±½øÐÐÄÜÐ§ºËÀ©Õ¹£¬ºó¸ù¾ÝÐèÇóÒýµ¼ÖÁÐÔÄÜºË¡£
Éý¼¶Xe2Î¢¼Ü¹¹µÄGPU
ÉÏ´úMeteor LakeÒýÈëÈñìÅGPUºó£¬·±¶µÄºËÏÔÐÔÄÜÈÃÈËÓ¡ÏóÉî¿Ì£¬ÕâÒ»´ÎLunar LakeµÄGOUÒ²Éý¼¶µ½µÚ¶þ´úXe2Î¢¼Ü¹¹£¬ÐÔÄÜÔ¼ÎªÇ°´úµÄ1.5±¶¡£
¾ßÌåÀ´¿´£¬Xe2 GPUËãÁ¦¿É´ï67TOPS¡ª¡ªÓµÓÐ8¸öµÚ¶þ´úXeºËÐÄ£¬²ÉÓÃÈ«ÐÂXMXÒýÇæ(INT 8ÕûÊý²Ù×÷Ã¿Ãë4096ºÍFP 16¸¡µã²Ù×÷Ã¿Ãë2048)¡¢¿ÉÅä±¸8¸ö¸üÇ¿µÄ¹â×·µ¥Ôª¡¢ÔöÇ¿µÄXeSSÄÚºË¡¢Xe2Ê¸Á¿ÒýÇæ(ÓÅ»¯ÄÜÐ§ºÍAIÐÔÄÜ)¡¢Ó¢ÌØ¶ûARCÈí¼þ¶ÑÕ»£¬ÓµÓÐ8MB¶þ¼¶»º´æ¡£
Lunar Lake»¹ÓµÓÐÈ«ÐÂÃ½ÌåÒýÇæ£¬Ö§³ÖAV1Ó²¼þ±à½âÂë¡¢H.266/VVCÊÓÆµÓ²½âÂë¡£VVCµÄÓÅÊÆÔÚÓÚ½µµÍ±ÈÌØÂÊ²¢±£³ÖÍ¬µÈ»ÖÊ£¬´Ó¶ø¼õÉÙÎÄ¼þ´óÐ¡ºÍ´«ÊäÑ¹Á¦£¬¿É×ÔÊÊÓ¦·Ö±æÂÊÂëÂÊ£¬¸ü¼ÓÁé»î£¬»¹Ö§³ÖÆÁÄ»ÄÚÈÝ±àÂëÁ÷(SCC)¡¢360¶ÈÈ«¾°ÂëÁ÷¡£
È«ÐÂÏÔÊ¾ÒýÇæ¿ÉÖ§³ÖHDMI 2.1¡¢DP 2.1¡¢eDP 1.5£¬¿ÉÍØÕ¹×î¶àÈý¸öÆÁÄ»£¬ÆäÖÐeDP 1.5ÄÜ¹»ÈÃ±Ê¼Ç±¾ÆÁÄ»ÌáÉý×ÔÊÊÓ¦Ë¢ÐÂ¡¢½áºÏPanel replay¼¼ÊõÊµÏÖÏÔÊ¾×ÔÊÊÓ¦Í¬²½µÈ¹¦ÄÜ¡£
È«ÐÂNPU£º4±¶·åÖµÐÔÄÜ
×÷ÎªAI PCµÄ¡°ºËÐ¾¡±ÔõÃ´»áÉÙµÃÁËNPU£¿È¥ÄêµÄMeteor LakeÊ×´Î¼¯³ÉNPU£¬×÷ÎªÐÂÒ»´úNPUÈ´²¢·Ç¡°2.0¡±£¬°´ÕÕÓ¢ÌØ¶û¼¼Êõµü´úÒÑ¾ÊÇ¡°4.0¡±¡£NPU 4µÄ¼Ü¹¹Ôö¼ÓÁËNPU´óÐ¡£¬¸üºÃµØÖ´ÐÐÏÂÒ»´úAI¹¤×÷¸ºÔØ;ÌáÉýÁËÊ±ÖÓÆµÂÊ¡¢ÄÜÐ§£¬´Ó¶øÂú×ãÐÔÄÜÐèÇóµÄÍ¬Ê±ÑÓ³¤Ðøº½;Õë¶ÔÏÖ´úAI½øÐÐÁËÓÅ»¯£¬¿ÉÒÔ¸ßÐ§ÔËÐÐ´óÓïÑÔÄ£ÐÍÒÔ¼°Transformer¡£
Ó¢ÌØ¶û±íÊ¾Lunar LakeµÄNPU 4ÊÇÃæÏòAI PC¡°×î´óµÄ¼¯³ÉºÍ×¨ÓÃAI¼ÓËÙÆ÷¡±£¬ÓµÓÐ12¸öÔöÇ¿µÄSHAVE DSP¡¢6¸öÉñ¾¼ÆËãÒýÇæ¡¢ÄÜÐ§ÓÅ»¯µÄMACÕóÁÐ¡¢2±¶´ø¿í¡¢Ö§³ÖÔÉú¼¤»î¹¦ÄÜºÍÊý¾Ý×ª»»¡¢ÓÃÓÚ´óÓïÑÔÄ£ÐÍµÄÇ¶Èë±ê¼Ç»¯£¬ÒÔ¼°48TOPSµÄËãÁ¦¡£
¶Ô±ÈMeteor LakeµÄNPU 3£¬NPU 4ÓµÓÐÆä4±¶µÄ·åÖµÐÔÄÜ¡£
µ±È»£¬Lunar LakeµÄAIÐÔÄÜÈÔ¾ÉÊÇCPU¡¢GPU¡¢NPU¾ÛºÏµÄ¶àÔªËãÁ¦£¬Æ¥Åä¸´ÔÓ¶àÑùµÄAI¸ºÔØ£¬¿É¼æ¹ËÄÜÐ§¡£¶øÇÒµÃÒæÓÚÃ¿¸ö¼ÆËãµ¥ÔªÐÔÄÜ´ó·ùÉý¼¶£¬Lunar LakeµÄÆ½Ì¨ËãÁ¦´ïµ½ÁË120TOPS£¬ÎÞÂÛÊÇÓÎÏ·¡¢´´×÷ÖÐµÄAIÐèÇó£¬»¹ÊÇ×¨ÓÃµÄAIÖúÊÖ£¬ÓÖ»òÊÇÇáÁ¿ÐÍAI¸ºÔØ£¬¶¼ÄÜ¹»¸üÁé»î¸ßÐ§Ó¦¶Ô¡£
Ð´ÔÚ×îºó
Ó¢ÌØ¶û±íÊ¾£¬Lunar LakeÒÑ¾Á¿²ú£¬½«ÔÚµÚÈý¼¾¶ÈÕýÊ½·¢²¼ÉÏÊÐ£¬Îª³¬¹ý20¼ÒOEMµÄ80¶à¿îAI PCÌá¹©¶¯Á¦¡£ÁíÍâ£¬½ØÖÁÄ¿Ç°£¬Ó¢ÌØ¶ûÒÑ½»¸¶800ÍòÆ¬¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷£¬ÇÒÓ¢ÌØ¶ûÔ¤¼ÆÔÚ½ñÄê½»¸¶³¬¹ý4000ÍòÆ¬Ó¢ÌØ¶û¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷¡£
ÐèÒªÖ¸³öµÄÊÇLunar Lake»¹Ö»ÊÇµÚ¶þ´ú¿áî£UltraµÄ³ÉÔ±Ö®Ò»£¬ÖØµãÃæÏòµÍ¹¦ºÄÒÆ¶¯Æ½Ì¨£¬ÔÚ½ñÄêÍíÐ©Ê±ºò»¹½«ÓÐ¸ü¸ßÐÔÄÜµÄArrow Lake¡£¾ÝÏ¤£¬Arrow LakeÍ¬Ñù»ùÓÚLion Cove¡¢Skymont»ìºÏ¼Ü¹¹£¬²¢Ê×´Î²ÉÓÃIntel 20AÖÆ³Ì¹¤ÒÕ¡£
Ïà±ÈÇ°Á½Äê£¬½ñÄêµÄCOMPUTEXÔÚAI PCµÄÒýµ¼ÏÂÃ÷ÏÔÈÈÄÖºÜ¶à£¬Ó¢ÌØ¶û¡¢AMD¡¢¸ßÍ¨µÈ¾ÞÍ·Ö®¼äµÄ»ðÒ©Î¶Ò²Å¨ºñÁË¼¸·Ö(»¹ÓÐÆ»¹ûËäÈ»ÒªÍí¼¸Ìì£¬µ«WWDCÓ¦¸ÃÒ²ÉÙ²»ÁËAIµÄÉíÓ°)¡£µ±È»ÁË£¬¸÷¼Ò¼ÆËãÆ½Ì¨»¹Ö»ÊÇ½ÇÖðAI PCÍ·°Ñ½»ÒÎµÄ³ïÂëÖ®Ò»£¬ÉúÌ¬ºÏ×÷¡¢Èí¼þ¼°¹¤¾ßÖ§³Ö¡¢ÈË²ÅÍ¶ÈëÅàÑøµÈ·½ÃæÍ¬Ñù¹Ø¼ü¡£ÌØ±ðÊÇÔÚAI PC·¢Õ¹ÔçÆÚ£¬ËÄÜÔÚÊÐ³¡ÖÐÕ¾ÎÈ½Å¸ú£¬ÕæÕýÊµÏÖAI PCµÄ¹æÄ£»¯Ó¦ÓÃ£¬ÄÇÃ´Ò²½«ÔÚÎ´À´µÄ¾ºÕùÖÐÕ¼¾ÝÏÈÊÖ¡£
ËùÒÔ£¬½ñÄêÏÂ°ëÄêºÍÃ÷ÄêÂ½ÐøÉÏÊÐµÄAI PC²úÆ·£¬»òÐí»á³ÊÏÖÒ»ÖÖ¡°°Ù¼ÒÕùÃù¡±µÄ¾ÖÃæ£¬Õâ¼ÈÊÇÐ¾Æ¬³§ÉÌµÄ½ÏÁ¿£¬Ò²ÊÇOEMÖ®¼äµÄ½ÇÖð£¬ÉõÖÁÊÇx86ÓëARMÁ½´óºËÐÄÕóÓªÓÖÒ»ÂÖÕýÃæÓ²Åö¡£
PCÊÐ³¡ÖÕÓÚÓÖ±äµÃÓÐÈ¤ÆðÀ´ÁË£¬ËÄÜ³ÉÎªAI PCÊ±´úµÄÒýÁìÕß£¬¾ÍÈÃÎÒÃÇÊÃÄ¿ÒÔ´ý°É!
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â