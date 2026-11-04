REDMI Book 2027ÓÚ11ÔÂ3ÈÕÕýÊ½¿ªÊÛ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿11ÔÂ3ÈÕ10:00£¬REDMI Book 2027 ÏµÁÐÕýÊ½¿ªÊÛ£¬Ìá¹©14Ó¢´çÓë16Ó¢´çÁ½¸ö°æ±¾£¬¹Ù·½ÆðÊÛ¼Û6799Ôª£¬¹ú²¹µ½ÊÖ¼Û5779.15ÔªÆð¡£ÐÂÆ·´îÔØµÚÈý´úÓ¢ÌØ¶û¿áî£ Wildcat Lake ´¦ÀíÆ÷£¬»ùÓÚ Intel 18A ÖÆ³Ì¹¤ÒÕ£¬Ìá¹©¿áî£5 320(6ºË6Ïß³Ì¡¢×î¸ßî£Æµ4.6GHz)Óë¿áî£7 350(6ºË6Ïß³Ì¡¢×î¸ßî£Æµ4.8GHz)Á½ÖÖÅäÖÃ£¬¾ù¼¯³É Intel Graphics ºËÐ¾ÏÔ¿¨£¬´îÅä16GB LPDDR5X(7467MT/s)ÄÚ´æ¡£É¢ÈÈ·½Ãæ²ÉÓÃË«·çÉÈ¡¢Á¢Ìå·çµÀÓë10mm´óÖ±¾¶ÈÈ¹Ü£¬¿ÉÊµÏÖ30WÎÈ¶¨ÐÔÄÜÊÍ·Å¡£
ÆÁÄ»²¿·Ö£¬14Ó¢´çÎª2.8K¡¢16Ó¢´çÎª2.5K£¬¾ù²É16:10±ÈÀý¡¢120HzË¢ÐÂÂÊ²¢¸²¸Ç100% sRGB É«Óò;È«ÏµÄÚÖÃ72Whµç³Ø²¢Ö§³Ö68W¿ì³ä£¬ÆäÖÐ16Ó¢´ç°æ±¾ÕæÊµ°ì¹«Ðøº½Ä£Äâ×î³¤¿É´ï19.5Ð¡Ê±¡£»úÉí²ÉÓÃÂÁºÏ½ð²ÄÖÊ£¬14Ó¢´çÖØÔ¼1.28kg¡¢ºñ13.95mm£¬16Ó¢´çÔ¼1.56kg¡¢ºñ14.35mm¡£ÐÂ»úÔ¤×°³¬¼¶Ð¡°®2.0£¬Ö§³ÖÎÄµµ×Ü½á¡¢ÄÚÈÝÉú³É¡¢Ò»¼üPPTÖÆ×÷ÓëAI±à³Ì£¬²¢½ÓÈëÐ¡Ã×ÈË³µ¼ÒÈ«ÉúÌ¬£¬Ö§³Ö¿çÉè±¸ÎÄ¼þ´«Êä¡¢¼üÊó¹²ÏíÓëÍ¨ÐÅÐÍ¬;Ê×Ïú»¹ÔùËÍ20000mAh³äµç±¦¡£½Ó¿Ú·½Ãæ£¬¸Ã»úÌá¹©2¸öÈ«¹¦ÄÜ USB-C 3.2 Gen2¡¢1¸ö HDMI 2.1 TMDS(Ö§³Ö4K 60HzÊä³ö)¡¢2¸ö USB-A 3.2 Gen1 Óë1¸ö3.5mm¶ú»ú¿×¡£ÆäËûÅäÖÃ°üÀ¨2W¡Á2ÑïÉùÆ÷¡¢DTSÒôÐ§¡¢Ë«Âó¿Ë·çÓë720PÉãÏñÍ·£¬Ö§³Ö Wi-Fi 6(2¡Á2 MIMOË«ÌìÏß)ÓëÀ¶ÑÀ5.4£¬Ô¤×° Windows 11 ¼ÒÍ¥ÖÐÎÄ°æ£¬Õû»ú±£ÐÞ2Äê(µç³Ø1Äê)¡£¸Ã»ú»¹Åä±¸È«³ß´ç±³¹â¼üÅÌ(1.3mm³¤¼ü³Ì)ÓëÖ¸ÎÆµçÔ´¶þºÏÒ»°´¼ü£¬²¢Ìá¹©¶ÀÁ¢Êý×ÖÐ¡¼üÅÌ£¬´¥¿Ø°å³ß´ç´ï150mm¡Á95mm£¬ÕûÌå¶¨Î»Æ«ÏòÇá±¡È«ÄÜµÄ°ì¹«Éú²úÁ¦¹¤¾ß¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â