REDMI Book 2027½ñÈÕ¿ªÊÛ ´îÔØWildcat Lake´¦ÀíÆ÷£¬¹ú²¹µ½ÊÖ5779ÔªÆð
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿REDMI Book 2027ÏµÁÐ½ñÈÕÕýÊ½¿ªÊÛ£¬Ìá¹©14Ó¢´çÓë16Ó¢´çÁ½¸ö°æ±¾£¬¹ú²¹µ½ÊÖ¼Û5779.15ÔªÆð(Ô¼Û6799ÔªÆð)£¬ºóÕß¹ú²¹µ½ÊÖ¼ÛÎª5949.15ÔªÆð(Ô¼Û6999ÔªÆð)¡£
ÐÂÆ·´îÔØµÚÈý´úÓ¢ÌØ¶û¿áî£Wildcat Lake´¦ÀíÆ÷£¬²ÉÓÃIntel 18AÖÆ³Ì¹¤ÒÕ£¬Ìá¹©¿áî£5 320(6 ºË 6 Ïß³Ì¡¢×î¸ßî£Æµ 4.6GHz)Óë¿áî£ 7 350(6 ºË 6 Ïß³Ì¡¢×î¸ßî£Æµ 4.8GHz)Á½ÖÖÑ¡Ôñ£¬¾ù¼¯³ÉIntel GraphicsºËÐ¾ÏÔ¿¨£¬´îÅä16GB LPDDR5X(7467MT/s)ÄÚ´æÓëË«·çÉÈ¡¢Á¢Ìå·çµÀÉ¢ÈÈ£¬ÎÈ¶¨ÐÔÄÜÊÍ·Å¿É´ï30W¡£
ÆÁÄ»·½Ãæ£¬14 Ó¢´çÎª2.8K¡¢16 Ó¢´çÎª2.5K£¬¾ù²ÉÓÃ16:10±ÈÀý£¬Ìá¹©120HzË¢ÐÂÂÊ¡¢¸²¸Ç100% sRGBÉ«Óò;È«ÏµÄÚÖÃ72Whµç³Ø£¬²¢Ö§³Ö68W³äµç£¬16Ó¢´ç°æ±¾ÕæÊµ°ì¹«Ðøº½Ä£Äâ×î³¤ 19.5 Ð¡Ê±¡£»úÉí²ÉÓÃÂÁºÏ½ð²ÄÖÊ£¬Ìá¹©¶àÖÖÅäÉ«£¬14 Ó¢´çÖØÔ¼1.28kg¡¢16Ó¢´çÔ¼1.56kg¡£Ô¤×°³¬¼¶Ð¡°®2.0£¬Ö§³ÖAI°ì¹«ÄÚÈÝÉú³É¡¢Ò»¼üPPTÖÆ×÷¡¢AI±à³Ì¡¢ÎÄµµ×Ü½á¡¢½Å±¾Éú³ÉÊÓÆµµÈÄÜÁ¦£¬Ê×·¢Ð¡Ã×±Ê¼Ç PC °æ£¬Ö§³Ö¶àÉè±¸¿ç¶ËÍ¬²½£¬¿ÉÒ»¼üÍê³É»áÒé×Ü½á;²¢ÇÒÈ«Ãæ½ÓÈëÐ¡Ã×¡°ÈË³µ¼ÒÈ«ÉúÌ¬¡±¡£
½Ó¿Ú·½Ãæ£¬¸Ã»úÌá¹© 2 ¸öÈ«¹¦ÄÜ USB-C 3.2 Gen2¡¢1 ¸ö HDMI 2.1 TMDS(Ö§³Ö 4K 60Hz Êä³ö)¡¢2 ¸ö USB-A 3.2 Gen1¡¢1 ¸ö 3.5mm ¶ú»ú¿×¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â