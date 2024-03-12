ÖØËÜAI PCÉúÌ¬ æçÁúNPUºÍÒì¹¹¼ÆËãÎªÖÕ¶Ë²àÉú³ÉÊ½AI´ò¿ªÊÓÒ°
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿¼Ì¡¶»ìºÏAIÊÇAIµÄÎ´À´¡·°×Æ¤ÊéÖ®ºó£¬¸ßÍ¨½üÈÕÔÙ¶È·¢²¼ÁËÒ»²¿ÓÐ¹ØAIµÄ°×Æ¤Êé¡ª¡ª¡¶Í¨¹ýNPUºÍÒì¹¹¼ÆËã¿ªÆôÖÕ¶Ë²àÉú³ÉÊ½AI¡·¡£Ç°ÕßÏêÏ¸²ûÊöÁË¸ßÍ¨¶ÔÓÚÎ´À´AI·¢Õ¹µÄÔ¤²â¡ª¡ªÖÕ¶Ë²àAIºÍ»ìºÏAI¿ªÆôÉú³ÉÊ½AIµÄÎ´À´£¬²¢Õ¹Ê¾ÁË¸ßÍ¨ÔÚÍÆ¶¯»ìºÏAI¹æÄ£»¯·½ÃæµÄÓÅÊÆ;ºóÕßÔòÎªÎÒÃÇ½øÒ»²½´ò¿ªÁËÊÓÒ°¡ª¡ª¸ßÍ¨ÃôÈñµØÅÐ¶ÏÉú³ÉÊ½AI±ä¸ïÒÑ¾µ½À´£¬ÑÐ·¢×¨ÎªÉú³ÉÊ½AI¶¨ÖÆµÄ¼ÆËã¼Ü¹¹ÊÇ±ØÈ»¡£»ùÓÚÒì¹¹¼ÆËãÀíÄî£¬¸ßÍ¨Hexagon NPUÓë¸ßÍ¨AIÒýÇæµÄ¼ÛÖµ¸ü¼ÓÏÔÏÖ¡£
´ËÇ°£¬¸ßÍ¨ÔÚ¶þÔÂ¾ÙÐÐµÄ°ÍÈûÂÞÄÇÊÀ½çÒÆ¶¯Í¨ÐÅ´ó»á(MWC)ÉÏ·¢²¼ÁË¹«Ë¾AIÁìÓòµÄ×îÐÂ½øÕ¹¡£°üÀ¨µ«²»ÏÞÓÚÈ«ÐÂ¸ßÍ¨AI Hub¡¢AIÇ°ÑØÑÐ¾¿Í»ÆÆÒÔ¼°AI¸³ÄÜµÄÉÌÓÃÖÕ¶ËÕ¹Ê¾¡£´ÓMWC 2024È«ÐÂAI°×Æ¤ÊéµÄ·¢²¼ÎÒÃÇ²»ÄÑ¿´³ö£¬Éí´¦ÐÐÒµÉÏÓÎµÄ¸ßÍ¨²»½ö½öÔÚÎª¿ª·¢Õß¸³ÄÜ£¬Í¬Ê±Ò²ÔÚÍÆ¶¯¼¼ÊõÂäµØ¡¢ÏòÏÂÓÎÉøÍ¸£¬²¢ÇÒ±ä¸ïÓÉæçÁúºÍ¸ßÍ¨Æ½Ì¨Ö§³ÖµÄ¹ã·ºÖÕ¶ËÆ·ÀàÉÏµÄÓÃ»§ÌåÑé¡£
ÎÒÃÇÎªÊ²Ã´ÐèÒªNPUºÍÒì¹¹¼ÆËã
Éú³ÉÊ½AI½øÈë¶Ë²àÒÑ¾ÊÇ´óÊÆËùÇ÷£¬¶øÎÒÃÇÊ×ÏÈÐèÒªÃ÷È·µÄÒ»µãÊÇ£¬Éú³ÉÊ½AI¶àÑù»¯µÄ¼ÆËãÐèÇóÐèÒª²»Í¬µÄ´¦ÀíÆ÷À´Âú×ã¡£ÔÚ¶Ë²àµÄ¾ßÌåÊ¹ÓÃ³¡¾°ÖÐ£¬CPUºÍGPU¶¼»á¸ºµ£Ò»²¿·ÖAIÔËËã¡£ÆäÖÐCPUÖ÷ÒªÓ¦¶ÔË³Ðò¿ØÖÆºÍ¼´Ê±ÐÔÔËËã£¬ÊÊÓÃÓÚÐèÒªµÍÊ±ÑÓµÄÓ¦ÓÃ³¡¾°;GPUÉÃ³¤ÃæÏò¸ß¾«¶È¸ñÊ½µÄ²¢ÐÐÊý¾ÝÁ÷´¦Àí£¬±ÈÈç¶Ô»ÖÊÒªÇó·Ç³£¸ßµÄÍ¼ÏñÒÔ¼°ÊÓÆµ´¦Àí;¶øNPUÔò¸üÉÃ³¤ÓëAIÔËËãÖ±½Ó¹ØÁªµÄ±êÁ¿¡¢ÏòÁ¿ºÍÕÅÁ¿ÊýÑ§ÔËËã£¬¿ÉÓÃÓÚºËÐÄAI¹¤×÷¸ºÔØ¡£ÕýËùÎ½¡°×¨ÒµµÄÈË×ö×¨ÒµµÄÊÂ¡±£¬²»Í¬µÄAIÔËËãÔËÐÐÔÚÊÊºÏµÄÐ¾Æ¬ÉÏÊ±²ÅÄÜ¹»×î´ó»¯Ð§ÂÊ¡£ÓÅÐãµÄNPUÉè¼ÆÄÜ¹»Îª´¦ÀíÕâÐ©AI¹¤×÷¸ºÔØ×ö³öÕýÈ·µÄÉè¼ÆÑ¡Ôñ£¬ÕâÓëAIÐÐÒµ·½Ïò±£³Ö¸ß¶ÈÒ»ÖÂ¡£
µ±ÏÂ£¬ÒªÂú×ãÉú³ÉÊ½AIµÄ¶àÑù»¯ÒªÇóºÍ¼ÆËãÐèÇó£¬ÕûºÏ²»Í¬µÄ´¦ÀíÆ÷µÄËãÁ¦ÊÇ±ØÈ»¡£¸ßÍ¨µÄNPU²¢·ÇÊÇ¶ÀÁ¢´æÔÚµÄ£¬¶øÊÇÓëCPU¡¢GPU¹²Í¬¹¹³ÉÁËÒì¹¹¼ÆËãÌåÏµ¡£¸ßÍ¨AIÒýÇæ°üÀ¨¸ßÍ¨Hexagon NPU£¬ËüÊÇ¸ßÍ¨AIÒýÇæÖÐµÄ¹Ø¼ü´¦ÀíÆ÷£¬Í¨¹ý¶¨ÖÆÉè¼ÆNPUÒÔ¼°¿ØÖÆÖ¸Áî¼¯¼Ü¹¹(ISA)£¬¸ßÍ¨ÄÜ¹»¿ìËÙ½øÐÐÉè¼ÆÑÝ½øºÍÀ©Õ¹£¬½â¾öÆ¿¾±ÎÊÌâ²¢ÓÅ»¯ÐÔÄÜ¡£
´ËÍâ£¬¸ßÍ¨AIÒýÇæ»¹°üÀ¨¸ßÍ¨Adreno GPU¡¢¸ßÍ¨ Kryo»ò¸ßÍ¨ Oryon CPU¡¢¸ßÍ¨´«¸ÐÆ÷ÖÐÊàºÍÄÚ´æ×ÓÏµÍ³¡£ÕâÐ©´¦ÀíÆ÷ÎªÊµÏÖÐÍ¬¹¤×÷¶øÉè¼Æ£¬ÄÜ¹»ÔÚÖÕ¶Ë²à¿ìËÙÇÒ¸ßÐ§µØÔËÐÐAIÓ¦ÓÃ¡£ÔÚËÄ´óºËÐÄÄ£¿éµÄÍ¨Á¦Ð×÷ÏÂ£¬¸ßÍ¨Òì¹¹¼ÆËãÄÜ¹»ÊµÏÖ×î¼ÑÓ¦ÓÃÐÔÄÜ¡¢ÄÜÐ§ºÍµç³ØÐøº½£¬ÊµÏÖÉú³ÉÊ½AIÖÕ¶ËÐÔÄÜµÄ×î´ó»¯¡£
ÓÅÊÆÃ÷ÏÔ ¸ßÍ¨NPUÒÔÖÊÈ¡Ê¤
´Ó2007ÄêÆð£¬¸ßÍ¨¾Í¿ªÊ¼ÔÚNPU·½Ãæ½øÐÐÑÐ·¢³¢ÊÔ²¢³ÖÐøÍ¶Èë¡£2015Äê£¬æçÁú820¼¯³ÉÁËÊ×¸ö¸ßÍ¨AIÒýÇæ;2018Äê£¬¸ßÍ¨ÔÚæçÁú855ÖÐÎªHexagon NPUÔö¼ÓÁËHexagonÕÅÁ¿¼ÓËÙÆ÷¡£2020Äê£¬¸ßÍ¨¶ÔHexagon NPU½øÐÐÁË¼Ü¹¹±ä¸ïÈÚºÏ£¬AI¼ÓËÙÆ÷¼Ü¹¹Îª¸ßÍ¨Î´À´µÄNPU¼Ü¹¹´òÏÂÁË¼áÊµµÄ»ù´¡¡£2023Äê£¬µÚÈý´úæçÁú8µÄÎ¢ÇÐÆ¬ÍÆÀí½øÒ»²½Éý¼¶£¬ÔÚ½µµÍÄÚ´æ´ø¿íÕ¼ÓÃ;Hexagon ÕÅÁ¿¼ÓËÙÆ÷Ôö¼ÓÁË¶ÀÁ¢µÄµçÔ´´«Êä¹ìµÀ£¬´ó¹²ÏíÄÚ´æµÄ´ø¿íÒ²Ôö¼ÓÁËÒ»±¶¡£»ùÓÚÒÔÉÏÌáÉýºÍINT4Ó²¼þ¼ÓËÙ£¬Hexagon NPU³ÉÎªÁËÃæÏòÖÕ¶Ë²àÉú³ÉÊ½AI´óÄ£ÐÍÍÆÀíµÄÁìÏÈ´¦ÀíÆ÷¡£
Ä¿Ç°£¬Hexagon NPU¿ÉÒÔÊµÏÖÔÚÖÕ¶Ë²àÔËÐÐ¸ß´ï100ÒÚ²ÎÊýµÄÄ£ÐÍ£¬ÔÚÊ×¸ötokenµÄÉú³ÉËÙ¶ÈºÍÃ¿ÃëÉú³ÉtokenËÙÂÊ·½ÃæÒµ½çÁìÏÈ¡£MWC 2024ÆÚ¼ä£¬¸ßÍ¨Õ¹Ê¾ÁËÔÚµÚÈý´úæçÁú8ÒÆ¶¯Æ½Ì¨ÉÏÔËÐÐµÄÊ×¸ö´óÓïÑÔºÍÊÓ¾õÖúÀí´óÄ£ÐÍ(LLaVA)£¬ÄÜ¹»»ùÓÚÍ¼ÏñÊäÈë½â´ðÓÃ»§µÄÏà¹ØÎÊÌâ¡£
³ýÁËÊÖ»ú¶Ë£¬¸ßÍ¨ÔÚAI PC·½ÃæµÄ½¨Ê÷Í¬ÑùÖõÄ¿¡£¸ßÍ¨ÔÚÈ¥Äêµ×·¢²¼ÁË×¨ÎªAI PC´òÔìµÄæçÁúX EliteÆ½Ì¨£¬ËüÄÜÖ§³ÖÔÚÖÕ¶Ë²àÔËÐÐ³¬¹ý130ÒÚ²ÎÊýµÄÉú³ÉÊ½AIÄ£ÐÍ£¬AI´¦ÀíËÙ¶ÈÊÇ¾ºÆ·µÄ4.5±¶¡£»ùÓÚæçÁúX Elite£¬¸ßÍ¨Ò²Õ¹Ê¾ÁËÈ«ÇòÊ×¸öÔÚÖÕ¶Ë²àÔËÐÐµÄ³¬¹ý70ÒÚ²ÎÊýµÄ´óÐÍ¶àÄ£Ì¬ÓïÑÔÄ£ÐÍ(LMM)£¬¿É½ÓÊÜÎÄ±¾ºÍÒôÆµÊäÈë(ÈçÒôÀÖ¡¢½»Í¨»·¾³ÒôÆµµÈ)£¬²¢»ùÓÚÒôÆµÄÚÈÝÉú³É¶àÂÖ¶Ô»°¡£¸ÃÄ£ÐÍ¾¹ýÓÅ»¯£¬ÄÜ¹»ÊµÏÖ³öÉ«µÄÐÔÄÜºÍÄÜÐ§£¬²¢ÍêÈ«ÔÚÖÕ¶Ë²àÔËÐÐ£¬³ä·Ö·¢»ÓæçÁúX EliteµÄÇ¿´óÄÜÁ¦¡£
´Ó×¨Òµ¼¼ÊõµÄ½Ç¶ÈÀ´¿´£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÍ¨¹ýTOPS¡¢Ò²¾ÍÊÇTera Operations Per Second½øÐÐËãÁ¦±íÊ¾£¬1TOPS´ú±í´¦ÀíÆ÷Ã¿ÃëÖÓ¿É½øÐÐÒ»ÍòÒÚ´Î(1012)²Ù×÷¡£µ«ÊÇ¾ßÌåµ½Êµ¼ÊÊ¹ÓÃµÄ³¡¾°ÖÐ£¬NPUÐÔÄÜ±È½Ï¡°ÄÑÒÔ¸ÐÖª¡±£¬AIÐÔÄÜÒ²ÊÇÒ»¸ö±È½Ï²»Ì«ºÃÁ¿»¯µÄÊý¾Ý£¬Ïû·ÑÕßºÜÄÑ¶Ô²»Í¬Éè±¸µÄAIÐÔÄÜ½øÐÐÍ¬µÈÌõ¼þÏÂµÄ²âÊÔ¡£
ÎÒÃÇÏÖÔÚÄÜ¹»¼ûµ½µÄ¶ÔAIËãÁ¦½øÐÐÁ¿»¯µÄÈí¼þÒÔÂ³´óÊ¦AIMarkºÍAITuTu²âÊÔÎª´ú±í¡£Ê×ÏÈÀ´¿´µÚÈý´úæçÁú8ºÍÈý¿îAndroidÒÔ¼°iOSÆ½Ì¨¾ºÆ·µÄ¶Ô±È¡£ÔÚ°²ÍÃÍÃAITuTu»ù×¼²âÊÔÖÐ£¬µÚÈý´úæçÁú8ÄÜ¹»´ïµ½¾ºÆ·BµÄ6.3±¶¡£¶øÔÚÂ³´óÊ¦AIMark V4.3»ù×¼²âÊÔÖÐ£¬µÚÈý´úæçÁú8ÄÜ¹»ÁìÏÈ¾ºÆ·6-8±¶¡£ÔÚMLCommon MLPerfÍÆÀíµÄ²»Í¬×ÓÏîÖÐ£¬ÀýÈçÍ¼Ïñ·ÖÀà¡¢ÓïÑÔÀí½âÒÔ¼°³¬¼¶·Ö±æÂÊµÈÏîÄ¿ÖÐ£¬µÚÈý´úæçÁú8¶¼±£³ÖÁìÏÈ¡£
ÔÚPC¶ËAIÐÔÄÜ·½Ãæ£¬æçÁúX EliteÓëÆäËûX86¼Ü¹¹¾ºÆ·Í¬ÑùÓÅÊÆÃ÷ÏÔ£¬ÔÚÃæÏòWindowsµÄUL Procyon AIÍÆÀí»ù×¼²âÊÔÖÐ£¬æçÁúX EliteÔÚResNet-50¡¢DeeplabV3µÈ²âÊÔÖÐ¶¼±£³Ö×Å´ó·ùÁìÏÈ£¬»ù×¼²âÊÔ×Ü·ÖÏà½ÏÓÚX86¼Ü¹¹¾ºÆ·×î´óÁìÏÈ¿É´ï8.6±¶¡£¿ÉÒÔËµ£¬ÎÞÂÛÊÇÔÚÊÖ»ú¶Ë»¹ÊÇPC¶Ë£¬æçÁúÆ½Ì¨ÔÚAI·½Ãæ¶¼¾ß±¸Í»³öµÄÁìÏÈÓÅÊÆ¡£ÔÚ±»³Æ×÷¡°AI PC¡±ÔªÄêµÄ2024Äê£¬´îÔØæçÁúX EliteµÄ²úÆ·ÖµµÃÆÚ´ý¡£
¿ª·¢Õß»ñÒæ ¸ßÍ¨´òÔì×¨Òµ¹¤¾ß¿â
¡°¹¤ÓûÉÆÆäÊÂ£¬±ØÏÈÀûÆäÆ÷¡£¡±Éí´¦ÐÐÒµÉÏÓÎµÄ¸ßÍ¨·Ç³£Çå³þ£¬AIÐÐÒµµÄ·¢Õ¹Àë²»ÁË¿ª·¢ÕßµÄÖ§³Ö¡£¿ª·¢ÕßÊÇÐÐÒµÉúÌ¬µÄ¸ù»ù£¬Èç¹ûÃ»ÓÐÕë¶Ô¿ª·¢ÕßµÄÏà¹Ø¹¤¾ßÓ¦ÓÃ£¬ÏëÒª¼¤·¢¿ª·¢ÕßµÄ´´×÷ÐËÈ¤¡¢¿ìËÙÍêÉÆÐÐÒµÉúÌ¬Ö»ÊÇ¿ÕÏë¡£
È«ÐÂµÄ¸ßÍ¨AI HubÕýÊÇ¸ßÍ¨Îª¿ª·¢Õß×¼±¸µÄ¡°ÀûÆ÷¡±¡£¸Õ¸ÕÓÚMWC 2024ÉÏÍÆ³öµÄ¸ßÍ¨AI Hub°üº¬Ô¤ÓÅ»¯AIÄ£ÐÍ¿â£¬Ö§³ÖÔÚ´îÔØæçÁúºÍ¸ßÍ¨Æ½Ì¨µÄÖÕ¶ËÉÏ½øÐÐÎÞ·ì²¿Êð¡£
¸ÃÄ£ÐÍ¿âÎª¿ª·¢ÕßÌá¹©ÁË³¬¹ý75¸öÖ÷Á÷µÄAIºÍÉú³ÉÊ½AIÄ£ÐÍ£¬±ÈÈçWhisper¡¢ControlNet¡¢Stable DiffusionºÍBaichuan-7B£¬¿ÉÔÚ²»Í¬Ö´ÐÐ»·¾³(runtime)ÖÐ´ò°ü£¬ÔÚ²»Í¬ÐÎÌ¬ÖÕ¶ËÖÐÊµÏÖ³öÉ«µÄÖÕ¶Ë²àAIÐÔÄÜ¡¢½µµÍÄÚ´æÕ¼ÓÃ²¢ÌáÉýÄÜÐ§¡£¸ßÍ¨Õë¶ÔËùÓÐÄ£ÐÍ½øÐÐÁËÓÅ»¯£¬Ê¹ËüÃÇ¿ÉÒÔ³ä·ÖÀûÓÃ¸ßÍ¨AIÒýÇæÄÚËùÓÐºËÐÄ(NPU¡¢CPUºÍGPU)µÄÓ²¼þ¼ÓËÙÄÜÁ¦£¬´ó·ùÌáÉýÍÆÀíËÙ¶È¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇAIÄ£ÐÍ¿âÄÜ¹»×Ô¶¯´¦Àí´ÓÔ´¿ò¼Üµ½Ö÷Á÷Ö´ÐÐ»·¾³µÄÄ£ÐÍ×ª»»£¬Ö±½ÓÓë¸ßÍ¨AIÒýÇæDirect SDKÐÍ¬¹¤×÷£¬²¢ÇÒÓ¦ÓÃÓ²¼þ¸ÐÖªÓÅ»¯¡£¿ª·¢Õß¿É½«ÕâÐ©Ä£ÐÍÎÞ·ì¼¯³É½øÓ¦ÓÃ³ÌÐò£¬Ëõ¶Ì²úÆ·ÉÏÊÐÊ±¼ä£¬·¢»ÓÖÕ¶Ë²àAI²¿ÊðµÄ¼´Ê±ÐÔ¡¢¿É¿¿ÐÔ¡¢ÒþË½¡¢¸öÐÔ»¯ºÍ³É±¾ÓÅÊÆ¡£
´ËÇ°¸ßÍ¨Ò²ÒÑ¾ÍÆ³öÁË¸ßÍ¨AIÈí¼þÕ»(AI Stack)¡£´ÓÖÇÄÜÊÖ»úµ½PC¡¢ÎïÁªÍøÖÕ¶Ë¡¢Æû³µ£¬ÕâÒ»Èí¼þÕ»ºá¿ç¸ßÍ¨ËùÓÐ²»Í¬²úÆ·Ïß£¬¶ÔÓÚ¿ª·¢ÕßÀ´Ëµ£¬Ö»Ðè¿ª·¢Ò»´Î¾ÍÄÜ½«Ó¦ÓÃ¹æÄ£»¯À©Õ¹µ½²»Í¬ÀàÐÍµÄÖÕ¶Ë¡£¸ßÍ¨AIÈí¼þÕ»²»½öÖ§³ÖÖ÷Á÷AI¿ò¼Ü(ÈçTensorFlow¡¢PyTorch¡¢ONNXºÍKeras)ºÍruntime(ÈçTensorFlow Lite¡¢TensorFlow Lite Micro¡¢ExecuTorchºÍ ONNXruntime)£¬»¹¼¯³ÉÁËÃæÏòAndroid¡¢LinuxºÍWindows²»Í¬ÏµÍ³µÄÓÃÓÚÍÆÀíµÄ¸ßÍ¨Éñ¾ÍøÂç´¦ÀíSDK¡£´ËÍâ£¬¶ÔÓÚ²ÉÓÃ²»Í¬²Ù×÷ÏµÍ³µÄ¿çÆ½Ì¨²úÆ·£¬¸ßÍ¨AIÈí¼þÕ»Ò²¶¼½øÐÐÁËÖ§³Ö£¬ÉõÖÁÁ¬²¿ÊðºÍ¼à¿ØµÄ»ù´¡ÉèÊ©Ò²Ã»ÓÐÂäÏÂ¡£
Ð´ÔÚ×îºó
ÖÕ¶Ë²àAIÊÇ´óÊÆËùÇ÷¡£ºÜÏÔ¶øÒ×¼ûµÄÊÇ£¬ÖÕ¶Ë²àAIÔÚ³É±¾ºÍÄÜÐ§·½Ãæ¾ß±¸Í»³öÓÅÊÆ¡£Éú³ÉÊ½AIÓ¦ÓÃµÄÀ©Õ¹ÏÂ£¬AIÄ£ÐÍµÄ¹æÄ£Ò²»áÔ½À´Ô½´ó£¬ÓÃ»§¹æÄ£Í¬Ñù»á²»¶ÏÔö¼Ó£¬ÔÆ¶Ë´¦ÀíµÄ³É±¾ÎÊÌâ»áÏÞÖÆÉú³ÉÊ½AIµÄ·¢Õ¹£¬¶øÓÃ»§ÔÚÖÕ¶Ë²à»ñÈ¡ÕâÐ©Ä£ÐÍ¼¸ºõ²»ÐèÒª·ÑÓÃ¡£ÔÚ¿É³ÖÐøÐÔ·½Ãæ£¬´ó¹æÄ£ÓÃ»§·ÃÎÊÔÆ¶ËÄ£ÐÍ½«²úÉú´óÁ¿µÄÄÜºÄ¡£ÔËÐÐGPU¡¢É¢ÈÈËùÏûºÄµÄÄÜÔ´½«ÊÇÌìÎÄÊý×Ö¡£¶øÔÚÖÕ¶Ë²àÔËÐÐ´óÄ£ÐÍµÄÄÜÐ§ÓÅÊÆ¾ÍºÜÃ÷ÏÔÁË£¬¸ßÍ¨µÄHexagon NPUÒÔ¼°Òì¹¹¼ÆËãÌåÏµÄÜ¹»Ö§³ÖÔÚÖÕ¶Ë²àÒÔ×î¸ßÐ§µÄ·½Ê½ÔËÐÐAIÄ£ÐÍ£¬ÈÃÏû·ÑÕßÔÚ¶Ë²à¸ÐÊÜµ½AI´øÀ´µÄ±ãÀû¡£
AIÉúÌ¬µÄ¹¹½¨²¢·Ç³¯Ï¦ËùÄÜ³É¡£Í¨¹ý¶àÄê²¼¾Ö£¬¸ßÍ¨´Óµ×²ãµ½ÉúÌ¬Ò»×©Ò»Íß¹¹½¨ÁËÒì¹¹¼ÆËã¼Ü¹¹£¬Ëü²»½ö´øÀ´ÁËHexagon NPU£¬ÎªÖÇÄÜÊÖ»ú¡¢PCµÈÖÚ¶àÆ½Ì¨ÍÆ³öÁËµÚÈý´úæçÁú8¡¢æçÁúX EliteµÈ¶¥¼âËãÁ¦Ö§³Ö£¬Í¬Ê±Îª¿ª·¢ÕßÉè¼ÆÁË°üÀ¨¸ßÍ¨AIÈí¼þÕ»(Qualcomm AI Stack)ºÍAI HubÔÚÄÚµÄÖÚ¶à¿ª·¢Ì×¼þºÍ¹¤¾ß¿â£¬ÖúÁ¦¿ª·¢ÕßµÄÍ¬Ê±Ò²ÊÇÔÚ¼ÓËÙÉúÌ¬ÍêÉÆ£¬×îÖÕÊ¹×î¹ã´óÏû·ÑÕß»ñÒæ¡£
ÏÖ½×¶Î£¬ËäÈ»AIÖÕ¶ËÊÐ³¡µÄ·¢Õ¹»¹´¦ÔÚ³õÆÚ½×¶Î£¬µ«¸ßÍ¨ÒÑ¾Í¨¹ýAIÎª²»Í¬²úÆ·ºÍ½â¾ö·½°¸´øÀ´ÁËÏÔÖøµÄ¸Ä½ø£¬AI¶ÔÏû·ÑÕßµÄÖØÒªÐÔÒ²ÔÚ²»¶ÏÔö¼Ó£¬Î´À´ÎÞÂÛ½ÌÓý¡¢Ò½Ñ§»¹ÊÇÑøÀÏµÈ¸÷¸öÁìÓò£¬AIµÄ×÷ÓÃ½«Óú·¢Í¹ÏÔ¡£¸ßÍ¨ÊÆ±Ø½«¼ÌÐøÍêÉÆAI¼ÆËã¼Ü¹¹£¬ÍÆ³ö¸üÇ¿´óµÄ¼ÆËãÆ½Ì¨£¬²¢ÇÒ¼ÓËÙ¶Ë²àÉú³ÉÊ½AIÉøÍ¸²¢±ä¸ïÈ«ÇòÓÃ»§¹¤×÷Éú»îµÄ·½Ê½£¬ÈÃËùÓÐÈË¶¼ÄÜÏíÊÜµ½Éú³ÉÊ½AI´øÀ´µÄ±ãÀû¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â