2023ÄêÖÇÄÜÆ½°åÊÐ³¡³ÊÏÖÈ«Ãæ»ØÅ¯Ç÷ÊÆ£¬Æ»¹ûÎÈ¾ÓµÚÒ»£¬»ªÎªÎ¬³ÖµÚ¶þ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿½üÈÕ£¬ÂåÍ¼¿Æ¼¼(RUNTO)·¢²¼ÁË¡¶ÖÐ¹úÖÇÄÜÆ½°åÏßÉÏÁãÊÛÊÐ³¡ÔÂ¶È×·×Ù(China Smart Tablet Online Retail Market Monthly Tracker)¡·±¨¸æ¡£¸Ã±¨¸æÏÔÊ¾2023Äê8ÔÂ£¬ÖÐ¹úÖÇÄÜÆ½°åÏßÉÏÊÐ³¡ÏúÁ¿Îª100.2ÍòÌ¨£¬Í¬±ÈÔö³¤18.5%£¬»·±ÈÔö³¤10.6%;Ïú¶îÎª30.5ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤14.7%£¬»·±ÈÔö³¤11.7%¡£
¿ÉÒÔ¿´µ½£¬8ÔÂÖÇÄÜÆ½°åµÄÏúÁ¿ÓÐÒ»¸öÏÔÖøµÄÌáÉý£¬ÏàÐÅÕâÓë¿ªÑ§¼¾Ê±¼äÖØµþÓÐ¹Ø¡£Ïà±ÈÓÚÈ¥Äê£¬½ñÄêÃ¿ÔÂµÄÖÇÄÜÆ½°åÏúÊÛÁ¿³ÊÏÖÃ÷ÏÔµÄ»ØÉýÇ÷ÊÆ¡£
ÔÚÖÇÄÜÆ½°å³§ÉÌ·½Ãæ£¬ÁªÏëÖØ»ØÏúÊÛ·Ý¶îÇ°5£¬Ñ§Ï°ÀàÆ½°å³§ÉÌÏúÊÛ·Ý¶î±ÈÖØ³ÊÏÖÉÏÉýÇ÷ÊÆ¡£
ÁªÏëÔÚ7ÔÂ8ÔÂ·Ö±ð·¢²¼ÁËÈ«ÐÂµÄÐ¡ÐÂPad Pro 12.7´çÓëÕü¾ÈÕßµç¾ºÆ½°åY700µÚ¶þ´ú£¬¾ùºâÈ«ÃæµÄÅäÖÃ£¬²»Ë×µÄÐÔ¼Û±È£¬ÊÊµ±µÄ²úÆ·»®·ÖÊ¹µÃÁªÏëµÄÖÇÄÜÆ½°å²úÆ·Ïß¾ºÕùÁ¦ÏÔÖøÌáÉý£¬ÏúÊÛ·Ý¶îÅ¤×ªÁË¹ýÈ¥µÄÍÇÊÆ¡£
Ëæ×ÅÍø¿ÎÀË³±ºÍÎÞÖ½»¯Ñ§Ï°µÄÐËÆð£¬ÖÇÄÜÆ½°åµÄ½ÌÓýÊôÐÔÕýÔÚ±»Ô½À´Ô½¶àÏû·ÑÕß½ÓÊÜ£¬°éËæ×Å8ÔÂµÄ¿ªÑ§»»ÐÂ¼¾£¬Ñ§Ï°ÀàÆ½°åµÄÏúÁ¿³ÖÐø×ß¸ßÊÇÎ´À´µÄÇ÷ÊÆ¡£
ViVOÔÚ8ÔÂÒ²ÓÐÆ½°åÐÂÆ·ViVO Pad Air·¢²¼£¬À¶¯ÁË¸ÃÆ·ÅÆÖÇÄÜÆ½°åµÄÏúÊÛ·Ý¶î£¬ÈÃÅÅÃû´Ó7ÔÂµÄ13ÃûÌáÉýµ½8ÔÂµÄµÚ7Ãû£¬ºÃµÄ²úÆ·µÃµ½ÁËÕýÃæµÄÊÐ³¡·´À¡¡£
Æ»¹ûµÄiPad²úÆ·Ïß·¢»ÓÎÈ¶¨£¬iPad OS-iOS-Watch OS-Mac OSËÄÎ»Ò»Ìå£¬ÍêÉÆµÄÈíÓ²ÉúÌ¬ÊÇiPadÏúÊÛÁ¿µÄ±£Ö¤¡£ËäÈ»µ¥¿´ÖÇÄÜÆ½°åÆ·ÀàµÄÏµÍ³ÌåÑéÉÏ£¬Æ»¹ûµÄiPad OSÃæ¶Ô»ªÎªµÄºèÃÉ4ÒÑ¾Ã»ÓÐÃ÷ÏÔÓÅÊÆ£¬ÔÚÒ»Ð©ÈËÐÔ»¯¹¦ÄÜÉÏºóÕßÉõÖÁ¸ü¼Ó·á¸»¡£µ«ÊÇiPadÔÚÓ²¼þÉÏ×öµ½ÁËÌìÊ±µØÀûÈËºÍ£ºMiniÏµÁÐÏÊÓÐ¶ÔÊÖ£¬·þÒÛ¶àÄêµÄiPad Mini6ËäÈ»Ó²¼þÓÐÈ±º¶£¬µ«ÊÇ×ÛºÏÌåÑéÒÀÈ»´óÉ±ËÄ·½;Êý×ÖÏµÁÐ¸ü»»ÁËÈ«ÐÂµÄÉè¼Æ£¬¶øÇÒ»¹ÓÐ½ÌÓýÓÅ»Ý¼Ó³Ö£¬ÔÚ8ÔÂµÄ¿ªÑ§¼¾ÓÐÏÈÌìÓÅÊÆ;AirÓëProµÃµ½ÁËÆ»¹ûMÏµÁÐ×ÀÃæ¼¶Ð¾Æ¬¼Ó³ÖÖ®ºó£¬ÎÊ¶¦ÖÇÄÜÆ½°åÐÔÄÜµÄÌì»¨°å£¬ÔÚÕû¸öÊÐ³¡ÖÐÕÒ²»µ½ÈÎºÎÄÜÓëÖ®¶Ô¿¹µÄ²úÆ·¡£ËäÈ»½ñÄêµÄiPhone15ÏµÁÐ±íÏÖÓÐÐ©Æ£Èí£¬µ«Æ»¹ûÔÚÖÇÄÜÆ½°åÁìÓòµÄÓÅÊÆÈÔÈ»¾Þ´ó£¬ÎÈ¾ÓÃ¿¸öÔÂµÄÏúÁ¿·Ý¶îÊ×Î»¡£
»ªÎª×÷Îª¹úÄÚÖÇÄÜÆ½°åÁìÓòÍ¶Èë×î¶àµÄ³§ÉÌ£¬Ïà±ÈÓÚ¹úÄÚÆäËûÓÑÉÌ´æÔÚ×ÅÃ÷ÏÔµÄÁìÏÈÇ÷ÊÆ¡£ÓÈÆäÊÇÔÚÓ²¼þÌõ¼þÊÜÏÞ£¬È«ÐÂµÄMatePad Air½öÊ¹ÓÃæçÁú888×÷Îª´¦ÀíÆ÷µÄÇé¿öÏÂ£¬ÈÔÈ»ÁìÏÈÅÅÃûµÚÈýµÄ¹úÄÚÓÑÉÌ½«½ü30%·Ý¶î¡£ÏÔÈ»£¬¶ÔÓÚÆ½°åÀ´Ëµ£¬ÏµÍ³ÉúÌ¬µÄ´î½¨Ô¶±È¶ÑÁÏÖØÒªµÄ¶à¡£»ªÎªÒ²ÊÇ¹úÄÚ³§ÉÌÖÐ¸ûÔÅÉúÌ¬ÄÚÉè±¸»¥Áª×î¾ÃµÄ³§ÉÌ£¬ÊÖ»ú-Æ½°å-±Ê¼Ç±¾µçÄÔ-ºèÃÉÖÇÄÜÉè±¸µÄ×éºÏÒ²ÒÑ¾³ÉÎªÒ»ÌõÀÎ¹ÌµÄ»¤³ÇºÓ£¬ÔÚÓ²¼þÂäºóµÄÇé¿öÏÂÆ¾½èÈí¼þÉúÌ¬²»¶ÏÎüÒýÏû·ÑÕß½øÈë¡£Ëæ×ÅMate 60ÏµÁÐµÄ·¢²¼£¬÷è÷ëÐ¾Æ¬µÄÕýÊ½»Ø¹é£¬»ªÎªÔÚÖÇÄÜÆ½°åÁìÓòµÄÓÅÊÆ½«³¹µ×ÊÍ·Å£¬²¢ÇÒÔÚ9ÔÂ»ªÎªÒ²·¢²¼ÁË²ÉÓÃ÷è÷ëÐ¾Æ¬µÄÆì½¢¼¶ÖÇÄÜÆ½°åÐÂÆ·MatePad 13.2£¬¿ÉÒÔÔ¤¼ûµÄÊÇÔÚ10ÔÂÖ®ºó»ªÎªµÄÏúÁ¿·Ý¶î»áÓÐ½øÒ»²½ÌáÉý¡£
×ÜµÄÀ´Ëµ£¬2023ÄêÖÇÄÜÆ½°åÊÐ³¡³ÊÏÖÈ«Ãæ»ØÅ¯Ç÷ÊÆ£¬Æ»¹ûÎÈ¾ÓµÚÒ»£¬»ªÎªÎ¬³ÖµÚ¶þ¶øÇÒÎ´À´ÓÐÏúÁ¿·Ý¶î´ó·ùÌáÉýµÄÇ÷ÊÆ¡£´ÓÆ»¹ûºÍ»ªÎªµÄ³ÖÐøÁìÏÈ¿ÉÒÔ¿´³ö£¬¶ÔÓÚÖÇÄÜÆ½°åÀ´Ëµ£¬ÏµÍ³ÉúÌ¬µÄÊ¹ÓÃÌåÑéÊÇÏû·ÑÕßÑ¡¹ºÊ±µÄÖØÒª¿¼Á¿¡£Ó²¼þÖ»ÊÇ»ù´¡£¬Ëü¾ö¶¨ÁËÊ¹ÓÃÌåÑéµÄÏÂÏÞ;¶øÈí¼þÔò¸üÎªÖØÒª£¬Ëü¾ö¶¨ÁËÊ¹ÓÃÌåÑéµÄÉÏÏÞ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â