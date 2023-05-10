将智慧化进行到底，华为或将发布双旗舰笔记本，掀起笔记本智慧化浪潮？

【天极网笔记本频道】5月10日，华为终端发布MateBook新品预热海报，并将于5月18日在华为夏季全场景新品发布会上正式发布这一产品，让人们将视线重新聚焦在华为笔记本这一系列产品中。

回顾过往，华为MateBook家族产品基本涵盖了各个人群与场景，满足不同类型用户的使用需求。其中MateBook X系列是面向商务精英的智慧美学旗舰;MateBook数字系列则能满足创意工作者和重度办公人群的需求，是具备专业能力的办公高手;MateBook D系列的用户主要是高校青年，是大学生用户经典全能好搭档;另外，还有主打随行生产力，一本两用的MateBook E系列。

丰富产品线的背后，隐藏着华为对于笔记本市场截然不同的看法。自笔记本发展以来，各家厂商往往专注于堆料比硬件，尤其是在如今硬件高度同质化的背景下，笔记本市场愈发无趣。作为一家拥有丰富生态的科技公司，华为整合自身软硬件资源，深耕智慧PC领域。这之后，华为笔记本正式迈入智慧办公时代，实现办公需求与生产力的智能匹配，同时为用户带来无感、自然的连接和人机交互，信息无缝流转的全场景体验让华为笔记本成为多数办公用户心中的不二之选。

这次华为终端放出两张预热海报，主题分别为「美无止境」和「高能登场」，但并没有透露产品的具体型号，估计要将最后的悬念留到5月18日夏季全场景新品发布会上。从两个主题来看，华为MateBook新品将拥有设计层面的突破以及性能方面的升级。尤其是在软件优化方面，让人十分令人好奇已经开创智慧PC时代之后的华为，究竟还能开拓出多少令人惊叹的智慧PC疆土。

随着英特尔发布全新的13代酷睿平台，华为MateBook新品必然基于最新平台，重构整机设计，全面提升笔记本性能，为用户体验提供硬件基础。面对如今硬件同质化严重的笔记本市场，硬件之上才是华为大展拳脚的地方，无论各种硬件产品，还是华为丰富的软件生态，都让华为MateBook系列拥有更多无限可能。

将目光着重放在智慧PC后，华为MateBook系列贯彻这一理念，所有系列产品都让用户获得与以往截然不同的全新体验。基于华为的软硬件生态，华为MateBook拥有更加智慧的功能，当用户手中拥有多台华为设备时，可以实现多屏协同。在此基础上，华为MateBook支持多屏同色，对于拥有设计需求的用户来说，不同屏幕之间的颜色不统一，会给设计工作带来巨大影响，而华为MateBook通过多屏同色功能，无论手机还是平板都能呈现一致色彩。

华为MateBook还支持横屏大窗口，在多屏协同时，华为从底层优化手机在电脑中的显示方式，微博、淘宝等应用可以在多屏协同状态下以平行视界的形式呈现，能够显示更多内容，充分利用华为MateBooK的优秀大屏，让生活办公更加无缝且便捷。

除此之外，华为为多屏协同赋予更多可能性，以革新不同设备间的文件传输方式。当用户还在使用文件传输助手传送文件时，华为MateBook就已经可以通过超级中转站实现更加轻便的传输方式，用户仅需长按拖拽多类型文件到超级中转站中，即可实现跨设备跨应用直接调取，大大降低传输文件的不便，提升工作效率。尤其是在办公中，彻底告别繁琐的传输方式。

尤其是当用户出门在外需要用到网络时，华为MateBook搭配华为手机，只需将超级终端里的手机拉到电脑旁边，电脑就可以获得手机通信能力。没错，是通信能力而非单一的网络共享。用户可以在华为MateBook中收发短信、接听电话，俨然就是一台放大版的华为手机，让用户得以专注屏幕内容，无需分心手机信息。

华为MateBook在智慧领域下诞生的功能还有非常多，而这些功能在华为入局笔记本行业之前，几乎是无法想象的存在。华为依托自身强大的研发实力以及技术力，凭借一己之力推动笔记本行业探明前路，开启一场声势浩大的笔记本智慧化革命。从目前的用户反馈来看，这场智慧化革命显然非常成功，笔记本智慧化、生态化也将成为未来笔记本产品的趋势。

因此，我们有理由相信，即将全新推出的华为MateBook新品将继承华为MateBook的智慧化基因，为用户带来更具次世代属性的智慧功能，带领整个行业共同迈向PC智慧化，同时巩固华为在智慧PC领域不可动摇的地位。曾经千篇一律的笔记本市场，随着华为强势入局，焕发出一丝生机，智慧PC前景不可估量，华为也仍将在这一道路上继续深耕探索。