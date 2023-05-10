»ªÎª»ò½«·¢²¼Ë«Æì½¢±Ê¼Ç±¾£¿ÐÂÅäÉ«ÀËÂþÖÁ¼«£¬¿´¹ýµÄÈË¶¼°®ÁË£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿5ÔÂ10ÈÕ£¬»ªÎªÖÕ¶Ë¹Ù·½Î¢²©·¢²¼»ªÎªMateBookÐÂÆ·Ô¤ÈÈº£±¨£¬²¢Ðû²¼MateBookÐÂ¿î±Ê¼Ç±¾½«ÓÚ18ÈÕÔÚ»ªÎªÏÄ¼¾È«³¡¾°ÐÂÆ··¢²¼»áÉÏÕýÊ½·¢²¼¡£
¾¹ý¶àÄê¶ÔÓÃ»§ÐèÇóºÍ²úÆ·Éè¼ÆµÄ³ÖÐøÉî¸û£¬»ªÎªMateBook±Ê¼Ç±¾ÏµÁÐËùÓµÓÐÖÖÀàÒÑ¾Ïàµ±·á¸»£¬È«Ãæº¸ÇÁË¸÷ÀàÓÃ»§ÈºÌåµÄÊ¹ÓÃ³¡¾°ºÍ¹¦ÄÜÐèÇó¡£ÀýÈçÖ÷´òÖÇ»ÛÃÀÑ§Æì½¢¶¨Î»µÄ»ªÎªMateBook XÏµÁÐ;ÄÜÂú×ãÄÚÈÝ´´×÷ºÍÖØ¶È°ì¹«µÄ»ªÎªMateBookÊý×ÖÏµÁÐ;ÃæÏòÑ§ÉúÈºÌåÇÒ×¢ÖØ¸ßÖÊ¼Û±ÈµÄ»ªÎªMateBook DÏµÁÐ;ÒÔ¼°¶þºÏÒ»¶àÐÎÌ¬ÎÞ·ìÇÐ»»µÄ»ªÎªMateBook EÏµÁÐµÈ¡£
´ÓÔ¤ÈÈº£±¨À´¿´£¬Õâ´Î»ªÎª´ó¸ÅÂÊ½«ÂÊÏÈ´øÀ´È«ÐÂÒ»´ú»ªÎªMateBook XÏµÁÐÆì½¢£¬Í¬Ê±ÔÙ´ÎÊµÏÖ¶Ô¡¸ÃÀÎÞÖ¹¾³¡¹µÄÕ¸ÐÂÍ»ÆÆ¡£»ªÎªMateBook XÏµÁÐÆì½¢±Ê¼Ç±¾×ÔÁÁÏàÒÔÀ´£¬´ÓÒýÁìÈ«ÃæÆÁ¼«ÕÉè¼Æ³±Á÷µ½´òÆÆÐÐÒµÍ¬ÖÊ»¯ÉóÃÀ¶¨Ê½£¬´´ÐÂÐÔµÄÍÆ³öÎ¢ÈÞÃ¾ºÏ½ð½ðÊô»úÉí£¬²»¶ÏÊµÏÖÃÀÑ§Í»ÆÆ£¬³É¹¦Ê÷Á¢Æð¸ß¶ËÉÌÎñ±¾ÃÀÑ§µä·¶£¬¿ÉÎ½ÊÇÃÀµÃÇ°ËùÎ´¼û¡£
ËùÒÔ£¬´Ë´ÎÐÂÆ·ÓÐÍû¼ÌÐø¸ø´ó¼Ò´øÀ´Íâ¹Û¹¤ÒÕÅäÉ«ÉÏµÄ¾ªÏ²¡£´Óº£±¨±³¾°ÑÕÉ«·ÖÎö£¬¼«ÓÐ¿ÉÄÜÊÇ¡¸·ÛÉ«¡¹£¬·Â·ðÊÇÌ«Ñô³õÉýµØÆ½ÏßµÄÄÇÒ»Ä¨¹âÔÎ£¬²»½öÀËÂþÖÁ¼«£¬²¢ÇÒÒ²Ê±ÉÐ´óÆø¡£
µÚ¶þÕÅ¡¸¸ßÄÜµÇ³¡¡¹º£±¨Ò²Í¸Â¶³ö£¬»ªÎªMateBook ÏµÁÐÐÂÆ·½«ÓµÓÐ¸üÇ¿¡¢¸ü¿ìµÄÐÔÄÜ±íÏÖ£¬µ±È»Ò²¿ÉÄÜÊÇÖ¸»ªÎªÕâ´Î»á´øÀ´¡¸Ë«Æì½¢¡¹£¬³ýÁËÖÇ»ÛÃÀÑ§Æì½¢ÒÔÍâ£¬»¹ÓÐÖ÷´ò×¨ÒµÐÔÄÜµÄÊý×ÖÏµÁÐÐÂÆ·¡£
µ±È»£¬Éè¼ÆÃÀºÍ×¨ÒµÐÔÄÜÊÇ»ªÎªMateBookÏµÁÐ±Ê¼Ç±¾µÄ²úÆ·»ùÊ¯£¬¶ø¡°ÖÇ»Û¡±ÔòÊÇÆäÊ¼ÖÕÔÚ×·ÇóºÍ½ø»¯µÄºËÐÄÁé»ê£¬ÒòÎªËüÕæÕý¹ØºõÓÃ»§µÄÊµ¼ÊÌåÑé¡£
²»ÂÛÊÇ»ªÎªMateBook XÏµÁÐÆì½¢»¹ÊÇÊý×ÖÏµÁÐ£¬ÖÇ»ÛÊôÐÔÒ»¶¨ÊÇÀÂúµÄ¡£µÃÒæÓÚ ·Ö²¼Ê½¼¼ÊõµÄ¼Ó³Ö£¬³¬¼¶ÖÕ¶ËÄÜ¹»ÇÉÃîÊµÏÖ¿ç²»Í¬ÖÕ¶ËÓ¦ÓÃÎÄ¼þÎÞ·ì¹²Ïí;¶àÆÁÐÍ¬¿ÉÒÔÔÚµçÄÔÉÏÖ±½Ó´ò¿ªÊÖ»ú½çÃæ½øÐÐ²Ù×÷£¬Ò²ÄÜ¹»Ò»¼üÁª½ÓÖÇ»ÛÆÁ¡¢Æ½°åµÈÆäËûÉè±¸;PCÄÚÖÃµÄÒÆ¶¯Ó¦ÓÃÒýÇæ´òÍ¨WindowsÏµÍ³ºÍÒÆ¶¯App¼äµÄÉúÌ¬¸ôºÒ£¬´óÁ¿Èý·½ÒÆ¶¯AppÍêÃÀÊÊÅä£¬ÓÃ»§¿´µçÓ°µÄÍ¬Ê±ÄÜÖ±½ÓÔÚµçÄÔÉÏµãÍâÂô£¬ÉÏÍø¿ÎµÄÊ±ºòÒ²ÄÜ¼Ç±Ê¼ÇµÈ£¬¸ßÐ§Éú²úÁ¦±íÏÖµÄÁÜÀì¾¡ÖÂ¡£
Õë¶ÔÓÃ»§ÈÕ³£»áÓöµ½µÄÆµ·±Ê¹ÓÃÍ¨µç£¬±ÈÈçÔÚÍâÒÆ¶¯°ì¹«Ê±£¬»ªÎªMateBookÏµÁÐËùÖ§³ÖµÄ¶àÉè±¸Í¨ÐÅ¹²Ïí£¬ÎÞÐè´ò¿ªÊÖ»úÈÈµã¼´¿ÉÒÔ¹²Ïí·äÎÑÍøÂç£¬²¢ÇÒÊµÏÖÍ¬²½½Ó´òµç»°¡¢ÊÕ·¢¶ÌÐÅµÈ;»Øµ½°ì¹«ÊÒÀï£¬ÖÇ»Û»áÒé¡¢ÖÇ»ÛÓïÒô¡¢AI×ÖÄ»µÈ¹¦ÄÜ´ó·ù¼õÉÙÈË¹¤²Ù×÷£¬¶àÈË»áÒéÊµÊ±ÓïÒô×ªÎÄ×Ö¡¢¶àÓïÖÖ·Òë³ÉÎÄ¡¢Ãë³ö»áÒé¼ÍÒªµÈµÈ£¬´øÀ´¡°ÊÂ°ë¹¦±¶¡±µÄ¸ßÐ§Éú²úÁ¦´´×÷¡£
±Ê¼Ç±¾ÊÐ³¡³ÉÊì¶àÄê£¬Éè¼ÆºÍÐÔÄÜ¶¼Ç÷ÓÚÍ¬ÖÊ»¯£¬¼±ÐèÓÐ³§ÉÌÕ¾³öÀ´¸ÒÓÚ´òÆÆ³£¹æ£¬ÍÆ³Â³öÐÂ¡£»ªÎªÕâÁ½Äê³ä·Ö·¢»ÓÈíÓ²¼þ×ÔÑÐ´´ÐÂÊµÁ¦£¬²»ÂÛÊÇÁîÈË¸Ðµ½¾ªÑÞµÄÈ«ÐÂ¹¤Òµ²ÄÖÊÉè¼Æ¡¢»¹ÊÇÉîÈëÏµÍ³µ×²ãµÄSuper Turbo¼¼ÊõÐÔÄÜ¼Ó³É¡¢ÒÔ¼°Ç¿´óÈ«ÃæµÄÈ«³¡¾°ÖÇ»ÛÉúÌ¬µÈ£¬¶¼Îª¸ïÐÂÓÃ»§ÌåÑé´´ÔìÁËÊµÊµÔÚÔÚµÄÌáÉý¡£
Òò´Ë£¬Õâ´Î»ªÎªÏÄ¼¾È«³¡¾°ÐÂÆ··¢²¼»áÖÐµÄÐÂ¿îMateBookÏµÁÐÆì½¢£¬Ò»¶¨»á²»¸º´ó¼ÒÆÚÍû£¬¾ø¶ÔÖµµÃ¹Ø×¢¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â