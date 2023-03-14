AMD称并非做不出RTX 4090级别显卡，只是不符合玩家需求！

【天极网笔记本频道】去年，AMD推出新一代显卡RX 7900系列，不过最高规格的RX 7900 XTX无论是规格还是性能方面均无法与英伟达的RTX 4090相提并论。针对此情况，AMD高管在接受采访时表示，从技术上来看，AMD完全有能力开发一款对标英伟达RTX 4090的显卡，但是出于功耗以及最终定价等各方面的考量，最终决定不推出这样一款产品。

同样是去年，英伟达发布RTX 40系显卡，其中作为旗舰的RTX 4090自然受到不小的关注。据官方介绍，RTX 4090是全球最快的游戏GPU。性能方面，英伟达称在完整的光线追踪游戏中，与上一代采用DLSS 2 的 RTX 3090 Ti相比，采用DLSS 3的RTX 4090的性能提升可达4倍。在现代游戏中，RTX 4090的性能提升高达2倍，同时保持了相同的450W功耗。

RTX 4090搭载AD102-300 GPU，启用16384个CUDA内核，比RTX 3090 Ti多出52%，但性能提升幅度却更大。GPU频率高达2520MHz，搭载24GB 21 Gbps GDDR6X显存，达到1TB/s的带宽，450W默认TGP，最大可配置TGP为660W。在台积电4N工艺加持下，加速频率超过了2.5GHz，比上代的三星8nm工艺有大幅提升。

AMD采用RDNA 3架构的RX 7000系显卡依然使用台积电5nm芯片，拥有1个主图形计算模块和6个内存缓存模块。不止如此，AMD在RDNA 3的架构上进行了许多底层方面的改动，其中就包括塞进了更多的计算单元以及更多着色器。从官方信息来看，这一代的AMD将功耗发挥到极致，每一瓦的性能相较前代都有着50%的提升，这样的策略与英伟达用功耗换性能不同，英伟达巨大的功耗让不少玩家都为之汗颜，而AMD功耗上的提升更加符合玩家的预期。

在电源接口上，AMD并没有学英伟达，而是继续采用8 PIN接口。RX 7900 XTX的TDP是355W，RX 7900 XT的TDP为300W，相比前代RX 6950 XT的335W，7900XTX略有上升，但7900 XT却实现了功耗的下降。更重要的是，这样的表现在与RTX 4090中的比较中更加明显，要知道RTX 4090的TDP高达450W，在一些极端超频情况下的功耗甚至突破600W，就连RTX 4080的TDP都有320W。

因此，在被问及为何不开发一款对标RTX 4090级别显卡时，AMD高级副总裁兼产品部门经理回答说：“从技术上讲，开发具有 (NVIDIA) 竞品规格的GPU是可行的。不过，以这种方式开发的显卡TDP为600W、参考价为1600美元(折合人民币约11000元)的显卡很难被一般PC游戏粉丝所接受，最终经过深思熟虑选择了不采用这样的策略。”

从玩家角度来看，AMD的说法不无道理，毕竟会购买RTX 4090显卡的玩家用户只在少数，更多用户还是青睐于甜品级显卡。同时AMD此前就在发布会上宣称这次RX 7900 XTX的性能要远远超过RTX 4080，只是由于AMD一直以来的驱动问题，导致RX 7900 XTX在前期无法发挥全部实力。AMD显卡向来有“战未来”的传统，随着RX 7900 XTX驱动不断完善，加之目前两款RX 7900系列显卡的价格都有明显回落，后期RX 7900系列显卡会有更大的竞争力以及性价比。

此外，AMD在专业能力方面一直落后于英伟达，RTX 4090并不全然面向游戏用户，还有部分拥有深度学习、神经网络需求的专业用户，因此AMD想要在这方面与英伟达展开竞争稍微有些勉强，不如老老实实伺候好游戏用户更加符合自身利益。AMD目前的策略看起来并没有太大问题，但驱动优化迫在眉睫。