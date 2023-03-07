苹果或发布M3芯片MacBook Air，将与15英寸版本一起亮相！

【天极网笔记本频道】消息称苹果即将推出一款大屏版本的MacBook Air，屏幕尺寸将达到Air历史上最大的15.5英寸。而最新消息显示，苹果除了在开发大屏版本的MacBook Air之外，同时也在开发13英寸版的迭代MacBook Air，而新版MacBook Air将会搭载苹果尚未公布的全新芯片M3。

有关苹果将推出大屏版MacBook Air的消息由来已久，但是碍于MacBook Air轻便的定位，在MacBook Pro系列都相继推出大屏笔记本之后，MacBook Air依然将尺寸停留在14英寸以内，并没有推出更大屏幕尺寸的MacBook Air。如果这次苹果推出15.5英寸的MacBook Air，那么将成为迄今为止最大屏幕尺寸的MacBook Air。

也有另一种说法表示，MacBook Air的尺寸并不是15.5英寸而是15.2英寸，不过结论都是苹果即将推出更大屏幕版本的MacBook Air。对于消费者而言，更大屏幕的MacBook Air虽然会牺牲一些便携性，但是能够提升更多屏幕空间，无论是操作体验还是视觉体验都会更上一层楼。

但之前的确切消息表明，苹果将会推出一款15.5英寸的MacBook Air。在整体设计上大尺寸版的MacBook Air将和去年发售的M2版MacBook Air保持一致，依然拥有平坦的边缘、大面积Force Touch触控板、带功能键的键盘等，可能还搭载MagSafe充电接口、升级的扬声器系统和一个1080p摄像头。

同时15.5英寸的MacBook Air将会搭载M2 Pro芯片，并且会采用67W的电源适配器。此外，这款笔记本将保持和MacBook Pro 14英寸以及16英寸一样的正面设计语言，这也意味着这款机型将拥有刘海屏，同时会进一步收窄黑色边框，并采用相同类型的键盘和触控板。

苹果计划为时15.5英寸MacBook Air重新设计扬声器，使其拥有更佳外放效果，不过音质不会达到Pro级别。同时得益于屏幕变大，机身变大后内部空间有所富余，苹果搭载M2 Pro芯片有很大可能会配备散热器，这将会牺牲Air曾经的静音特性。

最重要的是，15.5英寸MacBook Air不会使用和MacBook Pro 14英寸和16英寸相同的Mini LED屏幕，而是仍将采用和M2 MacBook Air一样的LCD屏幕。但对于大多数用户而言，在实际使用中的感知并不明显，尤其是在比对过两者的价格过后，LCD屏幕就显得格外的香了。

但最新消息的出现让这款大屏版的MacBook Air更上一层楼，因为爆料显示配备M3芯片的并不止于13英寸版MacBook Air，大屏版同样拥有这一芯片版本。据悉，两款MacBook Air所搭载的M3芯片为基础版，将提供一个8核心CPU，和M1与M2保持一致。除此之外，有消息表明新款13英寸的MacBook Pro也将搭载这一芯片。

M3芯片将基于台积电3nm工艺制程打造，不但成本更高且良品率并不算高，这也变相导致产量低下。因此不少业内人士保守估计苹果将会在下半年或者是在WWDC2023中推出搭载该芯片的设备。不过此前消息表明大屏版的MacBook Air将于下个月正式发售，届时苹果是否会一同推出搭载M3芯片的版本，还请拭目以待。