½âËøÐÔÄÜÉÏÏÞ È«ÄÜÆ½°å±Ê¼Ç±¾ROG»ÃX 2025 128G°æ±¾Ô¤Ô¼¼Û21999Ôª
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿È«ÄÜÆ½°å±Ê¼Ç±¾ROG »ÃX 2025ÐÂÆ··¢²¼ÓÐÒ»¶ÎÊ±¼äÁË£¬×î½ü¶¥ÅäROG»ÃX 2025¼Ó³ÖÈñÁúAI MAX+ 395´¦ÀíÆ÷£¬128G+1Tº£Á¿´ó´æ´¢×éºÏ°æ±¾ÒÑ¿ªÆôÔ¤Ô¼£¬Ô¤Ô¼µ½ÊÖ¼Û21999Ôª£¬¹º»ú¼´¿É»ñÔù¼ÛÖµ249ÔªµÄ·ÀË®ÄÚµ¨°üÒÔ¼°799ÔªµÄÔÂÈÐ2 ACEµç¾ºÊó±ê£¬30ÌìÄÚ¼¤»î¿ÉÏí1ÄêÒâÍâÏÕ£¬×ÉÑ¯¿Í·þ»¹ÓÐ¾ªÏ²Å¶!ÏëÒªÓµÓÐÒ»¿î±ãÐ¯³öÖÚµÄÐÔÄÜÃÍÊÞÂð£¿ÏÖÔÚÕýÊÇÈëÊÖROG»ÃX 2025µÄ×îºÃÊ±»ú!
ROG»ÃX 2025 Ëù´îÔØµÄAMDÈñÁúAI MAX+ 395´¦ÀíÆ÷¿°³Æ½ñÄêÐÐÒµ¹Ø×¢µÄ½¹µã¡£Ëü»ùÓÚZen 5¼Ü¹¹´òÔì£¬16ºË32Ïß³Ì¹æ¸ñ£¬Îª´¦Àí¶àÏî²¢ÐÐÈÎÎñ¡¢ÔËÐÐÐÔÄÜÃÜ¼¯ÐÍÈí¼þÌá¹©ÐÔÄÜÖ§³Å£¬Á÷³©ÔËÐÐ¼«´óÌáÉý¹¤×÷Ð§ÂÊ¡£ÈñÁúAI MAX+ 395Ëù´îÅäµÄAMD Radeon 8060S¼¯ÏÔÍ¬Ñù²»ÈÝÐ¡êï¡£Ëü»ùÓÚRDNA 3.5¼Ü¹¹£¬Åä±¸40×éÏÔ¿¨¼ÆËãµ¥Ôª£¬ÔÚÍ¼ÐÎ´¦ÀíÄÜÁ¦ÉÏ±íÏÖ×¿Ô½£¬¿°³Æ¶ÀÏÔ¼¶¼¯ÏÔ¡£ÕâÒ²¸³ÓèÁËÍæ¼ÒÃÇÔÚÇá±¡Æ½°åÉè±¸ÉÏÔËÐÐ3A´ó×÷µÄÄÜÁ¦£¬ÄÜ³ÊÏÖ³öÏ¸ÄåÓÎÏ·»ÃæÍ¬Ê±Î¬³ÖÎÈ¶¨µÄÖ¡ÂÊ£¬ÕâÔÚÖ®Ç°ÊÇÄÑÒÔÏëÏóµÄ¡£
Í¬Ê±£¬¶¥Åä»ÃX 2025»¹´îÔØÁË128GBµÄ256bit LPDDR5XËÄÍ¨µÀÍ³Ò»ÄÚ´æ£¬ÆµÂÊ´ï8000MHz£¬Ö§³Ö×î´ó48GB¶¯Ì¬ÏÔ´æ·ÖÅä¡£½èÖúÍ³Ò»ÄÚ´æÌØÐÔÓë³¬´ó´ø¿í£¬AMDÈñÁúAI MAX+ 395ÄÜÔÚ±¾µØÁ÷³©ÔËÐÐ70B²ÎÊý´óÄ£ÐÍ£¬ÖØÐÂ¶¨ÒåÁË±Ê¼Ç±¾µçÄÔËùÄÜ½øÐÐµÄ¹¤×÷Ä£Ê½¡£
ROG³ä·Ö¿¼Á¿ÓÃ»§¶Ô±ãÐ¯ÐÔµÄÇ¿ÁÒÐèÇó¡£ROG»ÃX 2025²ÉÓÃCNCÒ»Ìå³ÉÐÍ»úÉí£¬Ö»ÓÐ1.2kgµÄÖØÁ¿£¬±¡ÖÁ1.3cm£¬ÕâÒ²ÈÃÓÃ»§¶àÒ»¸öËæÊ±ËæµØÐ¯´øËüµÄÀíÓÉ¡£ÄÚÖÃ70Wh´óÈÝÁ¿µç³ØÐøº½³Ö¾Ã¡£´îÅä¿É²ðÐ¶µÄRGB±³¹â¼üÅÌ£¬·½±ãÓÃ»§×ÔÓÉÇÐ»»Æ½°å»ò±Ê¼Ç±¾ÐÎÌ¬¡£ÎÞÂÛÊÇ×ÀÃæ°ì¹«£¬»¹ÊÇÔÚÏ¥¸ÇÉÏÁÙÊ±´¦ÀíÒ»ÏÂ¹¤×÷£¬¶¼ÄÜÕÒµ½ÊæÊÊ½Ç¶È¡£
Ç¿´óµÄºËÐÄÐèÒªÓÅÐãµÄÉ¢ÈÈÀ´±£¼Ý»¤º½£¬¶øÔÚÕâÃ´Çá±¡µÄ»úÉíÄÚ×öºÃÉ¢ÈÈÓÈÎª²»Ò×¡£ROG »Ã X 2025²ÉÓÃ±ù´¨É¢ÈÈ¼Ü¹¹2.0ÔöÇ¿°æ£¬ÖØ¹¹ÁË»úÄÚ²¼¾Ö£¬¸ÄÉÆÄÚ²¿ÓÃÁÏ¡£²ÉÓÃÇáÖÊ²»Ðâ¸Ö¸´ºÏ¾ùÎÂ°å£¬¸²¸ÇÖ÷°åÃæ»ýÔ¼55%£¬Åä±¸Á½¸öµÚ¶þ´úArcFlow¾ø³¾·çÉÈÌá¹©Ç¿¾¢É¢ÈÈ±íÏÖ¡£´ËÍâ£¬CPU»¹²ÉÓÃÁË±©Á¦ÐÜÒº½ð£¬Ïà±È´«Í³¹èÖ¬×î¸ß¿É½µÎÂ13¡æ¡£ÖØÐÂÓÅ»¯µÄ·çµÀÉè¼Æ£¬²ÉÓÃË«ÏòÄÚ´µ¼¼ÊõÎªÖ÷°åºÍÆÁÄ»³ÖÐø½µÎÂ£¬ÓÐÐ§±ÜÃâÒò¹ýÈÈµ¼ÖÂµÄÐÔÄÜÏÂ½µÎÊÌâ¡£ÔÚÔËÐÐ´óÐÍÓÎÏ·»ò³¤Ê±¼ä¸ß¸ºÔØ¹¤×÷Ê±£¬ÄÜÈ·±£´¦ÀíÆ÷ºÍÏÔ¿¨Ê¼ÖÕ±£³Ö×î¼ÑÐÔÄÜ×´Ì¬¡£
ROG»ÃX 2025Åä±¸ÁË13.4Ó¢´ç2.5K 180Hz´¥¿ØÐÇÔÆÆÁ£¬ÆÁÄ»ËØÖÊÌáÉýÖÁÐÂ¸ß¶È¡£2.5K(2560¡Á1600)µÄ¸ß·Ö±æÂÊ»ÃæÏÔÊ¾Ð§¹ûÇåÎú¡¢Ï¸Äå¡£180Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ¶Ô°ì¹«ºÍÓÎÏ·¶¼ºÜÓÐÖúÁ¦£¬ÊÓ¾õÌåÑéºÜË¿»¬¡£ÆÁÄ»»¹Ö§³Ö4096¼¶Ñ¹¸Ð£¬²¢¸½Ôù ASUS Pen 2.0´¥¿Ø±Ê£¬ÓÐÊý×ÖÃÀÊõ´´×÷ÐèÇóµÄÓÃ»§»òÕßÉè¼ÆÊ¦ÈºÌåÓ¦¸Ã»áºÜÏ²»¶¡£ÆÁÄ»¸²¸Ç100% DCI - P3É«Óò£¬³ö³§Ð£É«ÇÒÍ¨¹ýÅËÍ¨É«²ÊÈÏÖ¤£¬Ö§³Ö4ÖÖ×¨ÒµÉ«ÓòÇÐ»»£¬É«²Ê¾«×¼³ÊÏÖ¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬Õâ¿éÐÇÔÆÆÁ²ÉÓÃ¿µÄþ´óÐÉÐÉ·À¹Î²£Á§£¬²¢ÔËÓÃDXC¿¹·´ÉäÍ¿²ã¼õÉÙÆÁÄ»·´¹â¡£ÔÚ500nits¸ßÁÁ¶È¡¢1500:1¸ß¶Ô±È¶È£¬¼´Ê¹ÔÚ»§ÍâÇ¿¹â»·¾³ÏÂ£¬ÆÁÄ»ÄÚÈÝÒÀÈ»ÇåÎú¿É¼û£¬¼«´óÍØÕ¹Ê¹ÓÃ³¡¾°¡£ÎÞÂÛÊÇ»§Íâ´´×÷¡¢Õ¹Ê¾£¬»¹ÊÇÂÃÍ¾¹ÛÓ°£¬¶¼ÎÞÐèµ£ÓÇÆÁÄ»·´¹âºÍ¿´²»ÇåµÄÎÊÌâ¡£
±ð¿´ËüÇá±¡£¬ÔÚÀ©Õ¹ÐÔÒÔ¼°ÖÜ±ßÅäÖÃ·½ÃæËü¿ÉÊÇ¸øµÃºÜ×ã¡£Ë«USB4 ½Ó¿Ú¡¢HDMI 2.1 FRL½Ó¿Ú»ù±¾ÄÜ¸²¸Ç´ó¶àÊýÊý¾Ý´«ÊäºÍÊÓÆµÀ©Õ¹³¡¾°£¬Í¬Ê±»¹ÓµÓÐ1¸öUSB-A½Ó¿ÚºÍUSH-II¹æ¸ñmicroSD¿¨²Û£¬·½±ãÓÃ»§Ö±½Ó¶ÁÈ¡´æ´¢¿¨ÖÐµÄÊý¾Ý£¬µ±È»£¬»¹ÓÐ¡°¼«ÎªÏÈ½ø¡±µÄ3.5mmÒôÆµ½Ó¿Ú¡£Ö§³ÖWi-Fi7¸ßËÙÁ¬½Ó£¬1300ÍòÏñËØÉãÏñÍ·ÓëºìÍâÈËÁ³Ê¶±ð¹¦ÄÜ²»½ö·½±ãÊÓÆµ»áÒé£¬»¹±£ÕÏÉè±¸°²È«¡£ÎÞÂÛÊÇ»áÒéÑÝÊ¾¡¢»§Íâ´´×÷»¹ÊÇÂÃÍ¾ÓéÀÖ£¬ROG »Ã X 2025 ¶¼ÄÜÌá¹©¸ßÐ§¡¢ÎÞ¸ºµ£µÄÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
Ä¿Ç°£¬¶¥ÅäROG»ÃX 2025 128G+1Tº£Á¿´ó´æ´¢×éºÏ°æ±¾µ½ÊÖ21999Ôª£¬¹º»ú¼´¿É»ñÔù¼ÛÖµ249ÔªµÄ·ÀË®ÄÚµ¨°üÒÔ¼°799ÔªµÄÔÂÈÐ2 ACEµç¾ºÊó±ê£¬30ÌìÄÚ¼¤»î¿ÉÏí1ÄêÒâÍâÏÕ£¬É¹µ¥»¹·µ500Ôª!Èç¹ûÄãÕýÔÚÑ°ÃÙÒ»¿îÐÔÄÜÇ¿¾¢¡¢ÆÁÄ»³öÉ«¡¢Çá±¡±ãÐ¯ÇÒÉ¢ÈÈÁ¼ºÃµÄÈ«ÄÜÆ½°å±Ê¼Ç±¾£¬ÄÇÃ´ROG»ÃX 2025 ÎÞÒÉÊÇÄãµÄ×î¼ÑÑ¡Ôñ£¬ÈëÊÖ¾ø¶Ô²»¿÷!
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£º
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â