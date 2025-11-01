MEOW ß÷Book14 ProÊ×·¢£ºÒÔÃÈ³èÃÀÑ§¶¨ÒåÐÂÒ»´úÇá±¡±¾
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÕýÖµË«Ê®Ò»¿ñ»¶Ö®¼Ê£¬Æß²ÊºçÆìÏÂÖªÃû¿Æ¼¼Æ·ÅÆCOLORFIREÕýÊ½Ðû²¼£¬ÆäMEOWÏµÁÐÈ«ÐÂÁ¦×÷¡ª¡ªMEOWß÷Book14 Pro³¬Çá±¡±¾¿ªÆôÊ×·¢ ¡£½«ÓÚ±±¾©Ê±¼ä2025Äê10ÔÂ31ÈÕÍí20:00¿ªÆôÔ¤ÊÛ¡£×÷ÎªÒ»¿îÉî¶ÈÈÚºÏ¡°ÃÈ³èÃÀÑ§¡±Éè¼ÆÓëÇ°ÑØAI¼¼ÊõµÄÇá±¡ÐÔÄÜ±¾£¬ß÷Book14 ProÖ¼ÔÚ´òÆÆ´«Í³Çá±¡±¾µÄÐÔÄÜÉÏÏÞÓë³¡¾°±ß½ç£¬ÎªÐÂÉú´ú´´×÷Õß¡¢Ö°³¡¾«Ó¢ÓëÐ£Ô°Ñ§×ÓÌá¹©¼æ¾ß¸ßÐ§Éú²úÁ¦Óë¸öÐÔ±í´ïµÄÈ«ÐÂÒÆ¶¯Éè±¸ÌåÑé¡£
ÐÂÆ·Á´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100279169310.html
Ê×·¢¹ú²¹¾ªÏ²¼Û£º4799.2Ôª
¿ªÆôÐÔÄÜÇá±¡ÐÂÆªÕÂ
MEOWß÷Book14 Pro³¬Çá±¡±¾µÄÓ¦ÔË¶øÉú£¬Îªµ±ÏÂµÄÐÂÉú´úÓÃ»§Ìá¹©µÄ²»Ö»ÊÇ±ùÀäµÄÓ²¼þ²ÎÊý£¬¸üÊÇÒ»Ì¨¶®´´×÷¡¢ÖúÑ§Ï°¡¢°éÓéÀÖµÄÖÇ»Û»ï°é¡£Ëü´îÔØÁËÐÔÄÜÇ¿¾¢µÄAMD ÈñÁú AI 7 350 ´¦ÀíÆ÷£¬Æ¾½èZen 5 + Zen 5C»ìºÏ¼Ü¹¹Óë×¨ÎªAIÓÅ»¯µÄXDNA 2 NPU£¬ÊµÏÖÁË¸ß´ï66 TOPSµÄÕû»úAIËãÁ¦¡£Õâ²»½öÒâÎ¶×Å±¾µØAIÓ¦ÓÃÔËÐÐ¸üÑ¸½Ý¡¢¸ü°²È«£¬¸ü±êÖ¾×ÅCOLORFIREÔÚ¸ßÐÔÄÜÇá±¡AI PCÁìÓòµÄ¼áÊµÂäµØ¡£
ÃÈ³èÃÀÑ§Éè¼Æ£¬ÈÃ¿Æ¼¼¸ü¾ßÎÂ¶È
COLORFIRE MEOWÏµÁÐÊ¼ÖÕÖÂÁ¦ÓÚ½«¿Æ¼¼²úÆ·ÓëÓÃ»§Çé¸ÐÉî¶ÈÁ´½Ó¡£ß÷Book14 Pro²ÉÓÃÈ«½ðÊôÒ»Ìå»¯»úÉí£¬ÇáÖÁ1.49kg£¬±¡ÖÁ17.95mm£¬´øÀ´¼«ÖÂ±ãÐ¯ÌåÑé¡£Æä¶ÀÌØµÄ¡°ß÷ÐÇÒø¡±ÅäÉ«ÓëAÃæ¾ÓÉCNC¸ß¹âµñ¿Ì¹¤ÒÕ´òÔìµÄÃÈÎïÆ´½ÓÉè¼Æ£¬½«³±Á÷ÃÈ³èÔªËØÓë¾«ÃÜ¿Æ¼¼ÍêÃÀÈÚºÏ£¬Ê¹±Ê¼Ç±¾µçÄÔ²»ÔÙÊÇµ¥´¿µÄ¹¤¾ß£¬¸üÊÇÕÃÏÔÓÃ»§¸öÐÔÓëÆ·Î¶µÄÊ±ÉÐÅäÊÎ¡£
´Ó¸ßÐ§´´×÷µ½³¤³©Ë¬ÓéÀÖß÷Book14 ProÖÂÁ¦ÓÚ³ÉÎªÓÃ»§µÄ¡°È«ÄÜÉú»î°éÂÂ¡±¡£
l ³Á½þÊÓ½ç£º14Ó¢´ç2.8K 120Hz¸ßË¢ÆÁ£¬ÓµÓÐ100% sRGB¸ßÉ«ÓòÓë500nits¸ßÁÁ¶È£¬ÎÞÂÛÊÇ½øÐÐÊÓ¾õÉè¼Æ¡¢Ó°ÒôÓéÀÖ»¹ÊÇ³©Íæ¡¶Èý½ÇÖÞÐÐ¶¯¡·¡¶CS2¡·¡¶ÎÞÎ·ÆõÔ¼¡·µÈÍøÂçÓÎÏ·£¬¶¼ÄÜÌá¹©ÕæÊµÑ¤ÀöµÄ»Ãæ¡£
l ÐÔÄÜÎÞÓÇ£º32GB DDR5´óÄÚ´æÓë1TB PCIe 4.0¸ßËÙ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ×éºÏ£¬±£ÕÏ¶àÈÎÎñ´¦ÀíÓëº£Á¿ÎÄ¼þ´æ´¢µÄÁ÷³©ÐÔ¡£¶ÀÌØµÄOculink½Ó¿Ú¸üÌá¹©ÁËÎÞËðÍâ½Ó¸ß¶ËÏÔ¿¨µÄ¿ÉÄÜÐÔ£¬¼«´óµØÀ©Õ¹ÁË´´×÷ÓëÓÎÏ·µÄÐÔÄÜÉÏÏÞ¡£
l ÖÇÄÜÄÚÐ¾£ºÄÚÖÃµÄÐÇÖªµºAIÏµÍ³£¬Éî¶ÈÈÚºÏDeepSeek R1´óÄ£ÐÍ£¬ÊµÏÖÁË´Ó¡°¹¤¾ß¡±µ½¡°ÖúÊÖ¡±µÄ¿çÔ½¡£ÎÞÂÛÊÇ»®´ÊËÑË÷¡¢ÄÚÈÝÈóÉ«¡¢AI»æ»£¬»¹ÊÇÓÎÏ·¹¥ÂÔÊµÊ±²éÑ¯ÓëÖ°Òµ¹æ»®¸¨µ¼£¬Ëü¶¼ÄÜÔÚµÚÒ»Ê±¼äÌá¹©¾«×¼ÖÇÄÜµÄÖ§Ô®£¬ÈÃÐ§ÂÊ±¶Ôö¡£
ÑÏ¿ÁÆ·ÖÊ£¬ÊØ»¤Ã¿Ò»´ÎÁé¸Ð±Å·¢
COLORFIREÉîÐÅ£¬×¿Ô½ÌåÑéÔ´ÓÚ¶ÔÆ·ÖÊµÄ¼áÊØ¡£ß÷Book14 ProÀú¾°üÀ¨300Íò´Î¼üÅÌÇÃ»÷¡¢1.8Íò´Î×ªÖá¿ªºÏ¡¢¼«¶ËÎÂ¶ÈÔËÐÐÔÚÄÚµÄ¶àÏîÑÏ¿Á²âÊÔ£¬ÒÔÔ¶³¬ÐÐÒµ±ê×¼µÄÆ·ÖÊ¿ØÖÆ£¬È·±£²úÆ·ÔÚ³¤¾ÃµÄÊ¹ÓÃÖÜÆÚÄÚÊ¼ÖÕÎÈ¶¨¿É¿¿£¬³ÉÎªÓÃ»§Éí±ß×îÖµµÃÐÅÀµµÄ»ï°é£¬ÎªÇá±¡±ãÐ¯µÄ»§Íâ³öÐÐÌåÑéÌí¼Ó¼áÊµ¿É¿¿µÄÍêÃÀ±£ÕÏ¡£
ß÷Book14 ProµÄ·¢²¼£¬ÊÇÐÔÄÜÊµÁ¦Çé¸Ð»¯Éè¼ÆÈÚºÏÖ®Â·ÉÏµÄÐÂÌåÑé¡£ËüÄÜ¾«×¼Âú×ãµ±ÏÂ¸ß¼ÛÖµÄêÇáÈºÌå¶Ô¡°¸ßÐÔ¼Û±È¡¢¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ßÑÕÖµ¡±µÄÈ«·½Î»ÐèÇó¡£ß÷Book14 Pro(AMD ÈñÁú AI 7 350/32GB/1TB)½«ÓÚ11ÔÂ6ÈÕ20:00ÔÚCOLORFIREµçÄÔ¾©¶«×ÔÓªÆì½¢µêÕýÊ½·¢ÊÛ£¬Ê×·¢¹ú²¹¾ªÏ²¼Û4799.2Ôª£¬¸Ï¿ì³Ã×ÅË«Ê®Ò»ÇÀ¹ºÆðÀ´¡£
