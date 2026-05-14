【天极网笔记本频道】日产GTR、樱花、新干线、鸟居、弘前城，还有AE86、榛名山和机甲……当这些元素同时汇聚到《极限竞速：地平线6》中，伴随着疾驰而不间断冲击视野的惊喜感，以及一个又一个彩蛋，加倍震撼（酸爽）的歌利亚，都会让你感受到“值回票价”。

从《极限竞速：地平线4》开始，到这次抢先体验《极限竞速：地平线6》，对于这个系列的游戏我最喜欢两个玩法――探索和竞速。甚至作为一名“观光客”级别的休闲玩家，在开放世界中探索的乐趣还要在竞速之上――打卡拍照、用车辆涂装致敬现实都是基本操作了。

这也是我认为《极限竞速：地平线6》要比前作更值得玩的原因之一。制作组也提到了，“东京是《地平线》系列中最为密集、细节最丰富的城市空间，规模约为《极限竞速：地平线 5》中瓜纳华托城的5倍”。作为该系列有史以来最大的地图，内容实在是太丰富了，更何况还有很多原本就喜欢的元素融入其中。

时间有限，到写稿的时候游戏时长不到24小时，就先分享一下我印象很深刻的亮点。

进入游戏的序章就给玩家带来了一个又一个惊喜，就像《极限竞速：地平线5》对于墨西哥探索中留下的沙漠、戈壁、玛雅文明、龙舌兰和玉米地，《极限竞速：地平线6》的地域元素也展现了浓浓的日本特色，比如富士山、樱花、向日葵、新干线。

同时日本的汽车文化也随着游戏进度逐步呈现在你面前。在序章中驾驶日产GTR的感受还是很特别;当见到宽体改装保时捷上很有代表性的轮眉和铆钉，脑海中就直接闪过了中井启老师的名字。

还有和新干线的“竞速”，以及全新的车载音乐(有些二次元)等等，给足了代入感。

至于一闪而过的AE86，更把人带到了秋名山午夜。应该会有不少玩家和我一样，购买的第一辆车就是藤原豆腐店的TOYOTA SPRINTER TRUENO 3door GT-APEX(AE86)，并换上那熟悉的涂装。

可以说序章浓厚的日本元素给有趣的世界探索埋下了伏笔。

正式开始地平线的征程，还是会感叹《极限竞速：地平线6》的地图大得有些夸张，从海边、港口、林地、都市、街道、工业区、乡间、山脊、g道、雪地，在探索的过程中能够感受到都市的高楼林立，也有丛林中穿梭而出见到瀑布的柳暗花明。

这些设计都很有特色，比如几层楼厚度的积雪中“开辟”的道路，似乎也有点北海道的影子。总之，来自季节、区域、景致的差异化让玩家在完成不同赛事，增加了多元化的体验，未来至少在一段时间内可以让玩家不会陷入季节赛的枯燥中。

在《极限竞速：地平线6》的收集成就中涵盖了玩家驶过的道路、地标，除了碰撞广告牌(有些广告牌的位置还是一如既往的刁钻)，还有地区吉祥物(拉面、天妇罗等等)。

当然在达成成就的同时，玩家也会见到很多熟悉的东京地标或者日本有名的打卡景点。这里不给大家剧透了，如果你也喜欢在地平线中旅游，收获一定很多。顺便推荐一下自动驾驶功能，能够让你的双手放松一下，像乘客一样打卡观光。

当然，游戏也一如既往给玩家准备了一些礼物，不只是车房宝物，还有全新的“秘藏座驾”。在探索过程中，路过对应区域时，系统会触发提示告知玩家附近有秘藏座驾，可以根据照片来找到，和《极限竞速：地平线5》的寻宝赛有些类似。虽然后续肯定有攻略，但还是建议大家自己寻找，基本都在路旁、“地标”附近。

花费了一些时间，终于将9辆车都找了出来。

在探索世界的同时，还会解锁车友聚会，这些都算是增加玩家社区互动的设计，可以将自己的座驾停到停车位，没错在世界中你看到类似“停车场”的标识就是车友聚会的场地，停在车位上就可以展示自己DIY的车辆了。

在地图中还会有车辆的售卖点，可以直接优惠购车。尤其是在一些赛道旁，如果前期没有车辆不够用，购买算是个不错的选择，其中有些车辆是经过改装的。顺便一提，在《极限竞速：地平线6》中，提供超过550辆真实世界车型。

《极限竞速：地平线6》还带来了全新的车库自定义系统，玩家可以根据自己的喜好来自定义车库，这是一个需要时间和耐心的工作，可以用点数来购买自己喜欢的道具。当然也有偷懒的方式，下载其他玩家的车库设计。

这里顺便提一下住宅，会随着探索而逐步解锁。住宅外观和设计也很有日本风格。当然如果你不重视这些，为了加快游戏进度的话，住宅虽然在前期消耗点数不少，但每个住宅的独特加成还是能带来收益――早买早享受。

探索的部分就先说到这里了。下面说一下竞速，赛事的设定少不了经典的公路赛、拉力赛、越野赛，这也是嘉年华赛事的核心。不过，先说个很惊喜的赛事――g道对决。作为日本独具特色的山间道路文化，也算是日本汽车文化的一种展示。

这么说或许你不太了解，那“跑一跑秋名山、五连发卡弯”，是不是就理解了？在《极限竞速：地平线6》中，玩家随着探索会发现解锁g道对决。赛事地点往往都在蜿蜒的山路，榛名山也就是秋名山一定不要错过，虽然不能模仿排水渠过弯，但是在狭窄山路上竞速体验还是相当特别。只不过想要有好的成绩也需要勤加练习。

除此之外，计时挑战还有直线加速聚会两项赛事的加入让赛事与世界地图无缝衔接，玩家不需要加载来到起跑线就能够直接激活比赛刷圈速、刷成绩。虽然路过的时候才会跑一跑，但没有等待加载的时间，体验还是很不错的。

还有一些很有趣的“赛事”，比如外卖配送，像是和地平线生涯并行的“成长体系”，玩家需要驾驶外送小车来完成打工任务――送外卖，以此获得点数以及成职位长。之所以说这个玩法有趣，一方面这辆配送车外观有点呆萌，另一点则是在东京市区甚至狭窄的巷道进行竞速、漂移才能完成任务，不知道顾客收到外卖时会不会投诉。

再回到核心“主线”，玩家解锁赛事、进度、地图的关键在于腕带资格。从黄色、绿色、蓝色，到粉色、橙色、紫色和金色，腕带升级需要我们完成赛事或者探索世界、完成特技表演(测速、危险标志、漂移区间、开路先锋)等等。

想要解锁更多内容前期需要“肝一下”进度。让我最喜欢的还是腕带升级之后解锁的表演赛。举个例子，还记得开头提到的机甲吗？如果让你和高达一样的机甲在游戏中竞速，是不是也很特别？

这就是一项表演赛，机甲在车前横冲直撞的压迫感，是飞机、气垫船这些无法比较的。更何况，机甲本身也很有日本动漫的感觉，只是不知道制作团队有没有考虑增加“怪兽”元素。还有表演赛中会在航天中心见到火箭发射，或者和飞机一同在赛道里疾驰，总之是肾上腺素飙升的同时，眼界大开。

当你解锁金色腕带赛事后，熟悉的歌利亚来了！在《极限竞速：地平线6》闲逛一段时间后，对于歌利亚环岛还是非常期待的。然而，跑了一次之后，感受就两个字――酸爽。“地平线5”的墨西哥歌利亚的成绩我忘记了，但看大神分享的用时都在10分钟以内。而这一次《极限竞速：地平线6》的环岛歌利亚――85.4千米，我用了超过23分钟，目前排行榜最快的成绩也要19分21秒。看到这个数据是不是对于地图的尺寸有了更具象的认知？当然这一路上你也会感受到几乎所有赛事类型的道路，和不同类型的景色。从隧道开出时刺眼的阳光到东京的城市天际线，从高速的油门焊死到g道发卡弯一次次的急刹，一跑一个不吱声。

关于季节赛，应该是要等游戏正式开放了。根据以往的经验，面对“老手”对手的季节赛就需要大家在车辆调教上花一番功夫了。当然像我一样的休闲玩家，也可以偷懒去找高手调教抄作业，拿满奖励应该并不困难。

最后再来说一说对硬件配置的要求。长期以来《极限竞速：地平线》系列的优化都相当不错，如果要求只是能玩，甚至一些轻薄本(搭载锐炫B390核显)的笔记本也能在降低画质的情况下有很流畅地表现。但正如文章中提到的，探索在《极限竞速：地平线6》中是相当加分的体验，同时结合天气系统将画质调整到开启光追后的游戏感受会更上一层楼。

下面是官方给出的配置推荐。

除了刚刚提到的笔记本、游戏本外，也进行了台式机平台的一些测试。给大家一些在不同画质下性能测试中的成绩作为参考。

均为32GB内存、酷睿Ultra 9 285K处理器，在2K分辨率下测试，使用RTX 4070Ti Super显卡在极高画质下帧数为100，提升到“高+RT”画质后帧数为91。

更换为AMD Radeon RX 9070XT后，极高画质下帧数为115，“超高+RT”帧数为90，即使在“极高+RT”的设置下也能有65帧。

游戏画质提高，特别是开启光追之后，夜晚在东京街道飞驰，或者欣赏东京城市天际线、樱花大道、富士山等景色时，都更有沉浸感。如果是遇上雨天，那么竞速时的感觉也会很不一样。

好了，关于《极限竞速：地平线6》的初步体验就分享到这里了。说实话，要高于预期的。一方面，游戏的竞速赛事设置还是十分经典，车型、赛道、赛事模式都融入了日本的汽车文化，特别是g道赛事，只要是看过《头文字D》的玩家，跑起来脑海里都会浮想起“逮虾户”。另一方面则是探索世界的设定中，制作组花费了很多心思，把日本、东京的地标和代表性元素融入游戏中，但同时还需要玩家“努力寻找”才会发现，从而增加了惊喜感，穿插一些剧情故事当成是“云旅游”也很不错。

更多的就不剧透了，相信如果你喜欢《极限竞速：地平线》系列，那么“地平线：日本”一定会让你更喜欢。如果你还没玩过，那么《极限竞速：地平线6》很值得考虑。