Ó¢ÌØ¶û·¢²¼2023ÄêµÚËÄ¼¾¶È²Æ±¨ ¿Í»§¶Ë¼ÆËãÊÂÒµ²¿ÓªÊÕÍ¬±ÈÔö³¤33%
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿1ÔÂ26ÈÕÏûÏ¢£¬Ó¢ÌØ¶û·¢²¼2023ÄêµÚËÄ¼¾¶È²Æ±¨¼°È«Äê²Æ±¨£¬ÆäÖÐµÚËÄ¼¾¶ÈÓªÊÕ´ïµ½154ÒÚÃÀÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤10%¡£°´ÊÂÒµ²¿»®·Ö£¬¿Í»§¶Ë¼ÆËãÊÂÒµ²¿(CCG)ÓªÊÕ88ÒÚÃÀÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤´ïµ½33%;Êý¾ÝÖÐÐÄºÍÈË¹¤ÖÇÄÜÊÂÒµ²¿(DCAI)ÓªÊÕ´ïµ½40ÒÚÃÀÔª£¬Í¬±ÈÏÂ½µ10%;ÍøÂçÓë±ßÔµÊÂÒµ²¿(NEX)ÓªÊÕÎª15ÒÚÃÀÔª£¬Í¬±ÈÏÂ½µ24%;MobileyeÓªÊÕ6.37ÒÚÃÀÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤13%;Ó¢ÌØ¶û´ú¹¤·þÎñ(IFS)Í¬±ÈÔö³¤×î¸ß£¬´ïµ½63%£¬ÓªÊÕÎª2.91ÒÚÃÀÔª¡£Ó¢ÌØ¶û2023ÄêÈ«ÄêÓªÊÕÎª542ÒÚÃÀÔª£¬Í¬±ÈÏÂ½µ14%¡£
×÷ÎªÓ¢ÌØ¶ûÖØÒªÒµÎñ£¬¿Í»§¶Ë¼ÆËãÊÂÒµ²¿ÔÚµÚËÄ¼¾¶ÈµÄ±íÏÖÊ®·ÖÇÀÑÛ£¬ÓªÊÕ»·±ÈÔö³¤12%£¬ÊµÏÖÁ¬ÐøÈý¸ö¼¾¶ÈÁ½Î»Êý»·±ÈÔö³¤£¬Á¬ÐøËÄ¸ö¼¾¶È³¬³öÄÚ²¿Ô¤ÆÚ¡£Ó¢ÌØ¶û±íÊ¾£º¡°ÊÐ³¡ÐèÇó·´Ó³ÁË¿â´æ»·¾³µÄÕý³£»¯£¬ÒÔ¼°ÓÎÏ·ºÍÉÌÓÃÊÐ³¡³ÖÐøµÄÇ¿ÊÆ±íÏÖ£¬±¾¼¾¶È×î¸ß¶ËÆì½¢µÄSKU±ÈµÚÈý¼¾¶ÈµÄ¼ÇÂ¼¸ß³ö20%¡£2023ÄêµÄÏû·ÑÁ¿ TAM(Total Available Market)Ô¼Îª2.7ÒÚÌ¨£¬ÓëÓ¢ÌØ¶û½ñÄêÄê³õµÄÔ¤ÆÚÒ»ÖÂ£¬Ô¤¼Æ2024ÄêPC TAM½«Í¬±ÈÔö³¤¸öÎ»Êý£¬ÓëµÚÈý·½Ô¤¹ÀÒ»ÖÂ¡£¡±
ÔÚ2023Äê£¬AI PCµÄ³öÏÖÒ»¶¨³Ì¶ÈÉÏ¸øÊÐ³¡´òÁË¡°Ç¿ÐÄ¼Á¡±£¬ÅäºÏÉÌÓÃÊÐ³¡µÄ»úÓö½«ÍÆ¶¯PCÊÐ³¡ÓÀ´Í¬±ÈÔö³¤¡£ÖµµÃ¹Ø×¢µÄÊÇ£¬Ó¢ÌØ¶û²»½öÍÆ³öÁË¼¯³ÉNPUµÄ¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷£¬Í¬Ê±Ò²ÔÚÍÆ¶¯AI PCÉúÌ¬ÍêÉÆ¡£Ò»·½Ãæ£¬Î§ÈÆÖÕ¶ËÉè±¸¼°ËãÁ¦¡¢ÐÔÄÜ²¼¾Ö£¬Ó¢ÌØ¶ûÐ¯ÊÖOEM»ï°é£¬Ô¤¼ÆÍÆ³ö³¬¹ý230ÖÖAI PC»úÐÍ£¬¸²¸Ç¶àÖÖ²úÆ·ÀàÐÍ£¬Âú×ãÊÐ³¡²îÒì»¯ÐèÇó¡£Ó¢ÌØ¶ûÔ¤¼ÆÔÚ2024ÄêAI PCµÄ³ö»õÁ¿Ô¼4000ÍòÌ¨¡£²¢ÇÒ£¬Ó¢ÌØ¶ûÏÂÒ»´úÆ½Ì¨Lunar LakeºÍArrow Lake½«ÓÚ½ñÄêÍíÐ©Ê±ºòÍÆ³ö£¬´øÀ´2±¶AIÐÔÄÜÌáÉý;Ô¤¼Æµ½2025ÄêPanther Lake½«°ÑAIÐÔÄÜÔÙÌá¸ß2±¶¡£
ÁíÒ»·½Ãæ£¬Ó¢ÌØ¶ûÉî¸ûÐÐÒµÐèÇó£¬²»½ö¾ß±¸·á¸»µÄ¼¼ÊõºÍÇ¿´óµÄÓ²¼þÄÜÁ¦£¬ÔÚÈí¼þÉúÌ¬·½ÃæÒ²¾ß±¸³öÉ«µÄÊµÁ¦ºÍ¹ã·ºµÄºÏ×÷¡£Òò´Ë£¬ÔÚÈíÓ²¼þÐÍ¬¸³ÄÜÏÂ£¬¿ÉÒÔ¸ü½øÒ»²½·¢»ÓÖÕ¶Ë²àAI´óÄ£ÐÍ¡¢Éú³ÉÊ½AIµÄÇ±ÄÜ£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©¸ü±ã½ÝÒ×ÓÃ¡¢¸ßÐ§¿É¿¿µÄÖÇÄÜ»¯ÌåÑé¡£ÕâÒ²ÊÇÄ¿Ç°ÒµÄÚÍâ¹Ø×¢µÄ½¹µãÖ®Ò»£¬¸üÊÇ¾ö¶¨AI PC²îÒì»¯µÄºËÐÄÒªËØÖ®Ò»¡£
2024ÄêÊÇAI PC·¢Õ¹µÄ¹Ø¼üÄê£¬Ò²ÊÇÉè±¸¡¢Ó¦ÓÃ¡¢ÉúÌ¬´Ó¡°Ready¡±×ßÏò³ÉÊìµÄÖØÒª½×¶Î£¬Ó¢ÌØ¶ûÈçºÎÐ¯ÊÖºÏ×÷»ï°é¼ÓËÙÕâÒ»½ø³Ì£¬²¢ÇÒÏòÓÃ»§´«µÝ³öAI PCµÄ¼ÛÖµ£¬²»½ö»áÓ°ÏìPCÊÐ³¡µÄ±íÏÖ£¬ÉõÖÁ»¹½«´ø¶¯¹ã´óµÄÖÕ¶Ë²àAI·¢Õ¹¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â