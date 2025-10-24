Ë«11ÂòÆ½°å¾ÍÑ¡»ªÎªMatePad Mini£¬±ãÐ¯ÓÖ¸ßÐ§£¬Ñ§Ï°°ì¹«ºÃ°ïÊÖ£¡
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÔÚ¿ì½Ú×àµÄÈÕ³£Éú»îÖÐ£¬¸ßÐ§ÀûÓÃËéÆ¬Ê±¼äÒÑ³ÉÎªÐí¶àÈËµÄ¹²Í¬×·Çó£¬¶øÎÞÂÛÊÇÍ¨ÇÚÊ±ÁÙÊ±´¦Àí¹¤×÷£¬ÂÃÍ¾ÖÐ³Á½þÔÄ¶ÁÓëÓéÀÖ£¬»¹ÊÇÁé¸ÐÉÁÏÖÊ±¿ìËÙ¼ÇÂ¼´´Òâ£¬¶¼ÐèÒªÒ»¿îÇáÓ¯±ãÐ¯¡¢ÌåÑéÁ÷³©µÄÉè±¸À´Ö§³Å¡£»ªÎªMatePad MiniÎª´Ë¶øÉú£¬Õâ¿î8.8Ó¢´çµÄÆì½¢Ð¡Æ½°å£¬´îÔØºèÃÉ²Ù×÷ÏµÍ³5.1£¬Ö§³Ö²å¿¨Í¨»°£¬ÓµÓÐ255g³¬Çá»úÉí¡¢5.1mmÖÁ±¡Éè¼Æ£¬ÄÜÔÚ¶àÖÖÒÆ¶¯³¡¾°ÖÐ¸øÄãÌá¹©¡°´¥ÊÖ¿ÉµÃ¡±µÄ±ã½ÝÌåÑé¡£
»úÉí³¬Mini£¬ÆÁÄ»³¬¸øÁ¦
¶ÔÓÚÑ§ÉúÈºÌåºÍÖ°³¡ÈËÊ¿¶øÑÔ£¬Éè±¸µÄ±ãÐ¯ÐÔÓë¸ßÐ§ÐÔÖÁ¹ØÖØÒª¡£»ªÎªMatePad MiniÍ¨¹ý²ÉÓÃ´´ÐÂ¼Ü¹¹£¬»úÉíºñ¶È½ö5.1mm£¬ÖØÁ¿½öÎª255g£¬»úÉí³¬Mini£¬ÊÇµ±Ç°8³ß´çÒÔÉÏÈ«Çò×îÇáµÄÆ½°å²úÆ·£¬µ¥ÊÖÄÃÎÕ¡¢Íâ³öÐ¯´øºÁÎÞ¸ºµ£¡£Çá±¡Ö®Óà£¬²ÉÓÃ´´ÐÂµÄ³ÐÖØÁºÉè¼Æ£¬ÒýÈëº½¿Õ¼¶¸ßÇ¿¶È¸Ö²Ä£¬´ó·ùÌáÉýÁËÕû»úµÄ¿¹ÀÓëÇü·þÇ¿¶È£¬ËæÉíÐ¯´ø£¬ÎÞÎ·¼·Ñ¹£¬ÇáËÉÓ¦¶ÔÈÕ³£Éú»îÖÐµÄ¸÷ÖÖ³¡¾°¡£
ÎÞÂÛÊÇÓÃÓÚ¹¤×÷¡¢Ñ§Ï°»¹ÊÇÓéÀÖ£¬ÆÁÄ»±íÏÖÖÁ¹ØÖØÒª¡£»ªÎªMatePad Mini´îÔØ8.8Ó¢´çÈáÐÔOLEDÔÆÎúÈá¹âÆÁ£¬Ö§³Ö2.5K³¬¸ß·Ö±æÂÊ¡¢120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ¡¢1800nitsµÄ³¬¸ß·åÖµÁÁ¶ÈºÍP3¹ãÉ«Óò×¨ÒµÉ«²Ê¹ÜÀíÄÜÁ¦£¬ÅäºÏ16:10±ÈÀý¡¢2.99mmÕ±ß¿òÒÔ¼°¸ß´ï92%µÄÆÁÕ¼±È£¬ÎÞÂÛÊÇ¹Û¿´µçÓ°¡¢×·¾ç£¬»¹ÊÇä¯ÀÀÕÕÆ¬£¬¶¼ÄÜÌá¹©¸ü³Á½þµÄÊÓ¾õÌåÑé¡£
´ËÍâ£¬µÃÒæÓÚÄÉÃ×Ê´¿Ì¼¼Êõ£¬¼õÉÙÁËÆÁÄ»±íÃæ99%µÄ¸ÉÈÅ¹â£¬ÄÉÃ×´Å¿Ø¹âÑ§¶ÆÄ¤²ÄÁÏÔò½«Í¸¹âÂÊÌáÉýÖÁ95%£¬¼´±ãÔÚ»§ÍâÇ¿¹âÏÂÆÁÄ»ÄÚÈÝÒÀ¾ÉÇåÎú¿É¼û£¬¶ø¸Ã¼¼Êõ²úÉúµÄÄÉÃ×¼¶°¼Í¹²»Æ½µÄÎÆÀí£¬»¹ÔÚÊéÐ´Ê±´øÀ´ÁËÇ¡µ½ºÃ´¦µÄ×èÄá¸Ð;»¤ÑÛ·½Ãæ£¬Õâ¿éÆÁÄ»»ñµÃÁËSGSµÍÊÓ¾õÆ£ÀÍ2.1½ð±êÈÏÖ¤ºÍµÂ¹úÀ³ÒðTÜVÈ«¾Ö»¤ÑÛ3.0ÈÏÖ¤µÈ¶àÏîÈ¨ÍþÈÏÖ¤£¬³¤Ê±¼äÔÄ¶ÁºÍ´´×÷Ò²²»Ò×²úÉúÊÓ¾õÆ£ÀÍ¡£
ÄÜ´òµç»°ÄÜ²å¿¨£¬È«ÄÜ±íÏÖ×¿Ô½
ÒªËµ»ªÎªMatePad Mini×î´óµÄ¿´µã£¬ÎÞÒÉÊÇÓµÓÐ¶ÀÁ¢²å¿¨Í¨»°µÄÍ¨ÐÅÄÜÁ¦¡£ÆäÖ§³Ö·äÎÑÒÆ¶¯ÍøÂç£¬¿ÉÒÔ²å¿¨Ê¹ÓÃ£¬Ö§³Ö²å¿¨Í¨»°ÒÔ¼°ÌýÍ²¹¦ÄÜ£¬Äã¿ÉÒÔ´ø×ÅËüÔÚÍ¨ÇÚµÄÂ·ÉÏ¿´µç×ÓÊé¡¢×·¾ç£¬ÊÖ»úÃ»µçÊ±»¹ÄÜµ±±¸ÓÃÍ¨Ñ¶Éè±¸¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬»ªÎªMatePad Mini²ÉÓÃÁéÏ¬ÌìÏß¼¼Êõ£¬¾ß±¸Wi-Fi 7¸ßËÙÍøÂçÁ¬½ÓÄÜÁ¦£¬ÔÚÐÅºÅ¸´ÔÓµÄÒÆ¶¯»·¾³ÖÐÒ²ÄÜ±£³ÖÎÈ¶¨Á¬½Ó;¸üÓÐ±±¶·ÎÀÐÇÍ¨ÐÅ¼¼Êõ¼Ó³Ö£¬ÔÚÃ»ÓÐµØÃæÐÅºÅµÄ»·¾³ÏÂ£¬Ò²ÄÜ·¢ËÍÎÄ×Ö»òÍ¼Æ¬ÏûÏ¢£¬Îª»§Íâ°®ºÃÕßÌá¹©ÁË°²È«±£ÕÏ¡£
²»Ö¹Èç´Ë£¬»ªÎªMatePad MiniÔÚÓ°ÏñÓëÐøº½Á½·½Ãæ¾ùÊµÏÖÁËÏÔÖø½ø²½¡£´îÔØ3200ÍòÏñËØÇ°ÖÃÈËÏñ¸ßÇå¾µÍ·+5000ÍòÏñËØºóÖÃÖ÷Éã£¬Ö§³ÖAI×Ô¶¯Ð£Õý»û±ä¡¢AIÈËÏñ¾«ÐÞÏµÁÐ¹¦ÄÜ£¬ÔõÃ´ÅÄ£¬¶¼ºÃ¿´;Æ½°åÄÚÖÃ6400mAh´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬¾ß±¸9.5Ð¡Ê±Ðøº½ÄÜÁ¦£¬ÇÒÖ§³Ö66W»ªÎª±ùÌÇÈ«ÄÜ³äµçÆ÷£¬ÈÃÓÃ»§¸æ±ðµçÁ¿½¹ÂÇ¡£
ºèÃÉAI+ÖÇ»Û»¥Áª£¬»ªÎªÆ½°åµÄ¶ÀÌØ¾ºÕùÁ¦
»ªÎªÆ½°åÆ¾½èÏµÍ³¼¶µÄºèÃÉAIÄÜÁ¦ÓëÈ«³¡¾°»¥ÁªÉúÌ¬£¬ÔÚÍ¬ÖÊ»¯ÊÐ³¡ÍÑÓ±¶ø³ö¡£»ªÎªÆ½°åµçÄÔÄÚÖÃÐ¡ÒÕÖÇ»ÛÖúÊÖ£¬Ö§³ÖÐ¡ÒÕ·ÖÆÁ×Ü½áÕªÒª¡¢Ê¶ÆÁ¶Ô»°¹¦ÄÜµÈAI¹¦ÄÜ;ÔÚºèÃÉÆ½°åµçÄÔÉÏ£¬AIÄÜÁ¦±»¼¯³É½ø»ªÎª±Ê¼ÇµÈ×ÔÑÐÓ¦ÓÃÓëWPSµÈÈý·½Ó¦ÓÃ£¬»ªÎª±Ê¼Ç¡¢ÌìÉú»á»App¡¢WPS Office¡¢¼ôÓ³×¨Òµ°æµÈÓ¦ÓÃ£¬ÄÚÖÃ·á¸»ÖÇ»Û¹¦ÄÜ£¬ÀýÈçWPS OfficeÖ§³ÖAIÒ»¼üÉú³ÉPPT¡¢AIÅÅ°æ¼°AIÐ´¹«Ê½¡£Í¬Ê±»ªÎªMatePad MiniÖ§³ÖHUAWEI M-Pencil Pro£¬µ¥»÷±ÊÎ²¼´¿É»½ÆðÐ¡ÒÕ¡£
ºèÃÉÉè±¸µÄÖÇ»Û»¥Áª£¬¸üÊÇ»ªÎªÆ½°åµçÄÔµÄÇ¿´óÓÅÊÆ¡£Í¨¹ý¶àÆÁÐÍ¬£¬ÊÖ»úÓëÆ½°åµçÄÔ¼äÎÄµµÖ±½Ó»¥´«£¬Æ½°å»¹¿ÉÒÔ³ÉÎªµçÄÔµÄÍØÕ¹ÆÁ;ÁÙÊ±ÊÕ¼¯µÄ×ÊÁÏ¡¢½ØÍ¼¡¢Á´½Ó¿ÉÔÝ´æÓÚ¡°³¬¼¶ÖÐ×ªÕ¾¡±£¬ÔÚÈÎÒâºèÃÉÉè±¸ÉÏ¿ìËÙµ÷ÓÃ;»ªÎªMatePad ProÏµÁÐºÍ»ªÎªMatePad Mini»¹Ö§³Ö¸ô¿Õ´«ËÍ£¬Ò»×¥Ò»·Å£¬¾ÍÄÜ½«ÊÖ»úÉÏµÄÍ¼Æ¬´«ËÍµ½Æ½°åÉè±¸ÉÏ;»ªÎª±Ê¼Ç / WPS OfficeÖ§³Ö¿ç¶ËÐ×÷£¬ÈÃÄãÇáËÉÍæ×ª¶àÉè±¸Ö®¼äµÄÐÍ¬¹¤×÷£¬°ì¹«Ð§ÂÊÁ¢¼´ìÉý!
Ð¡½á
»ªÎªMatePad MiniÓµÓÐÇáÓ¯ËæÐÐµÄÐ¡ÇÉ»úÉí¡¢ÇåÎúÓÖ»¤ÑÛµÄ¸ßÖÊÆÁÄ»¡¢ÄÜ´òµç»°ÄÜ²å¿¨µÄÍ¨ÐÅÄÜÁ¦ÒÔ¼°ºèÃÉ²Ù×÷ÏµÍ³5.1µÄ¼Ó³Ö£¬¾«×¼ÇÐÈëÓÃ»§ÔÚÍ¨ÇÚ¡¢ÂÃÍ¾¡¢ËéÆ¬»¯Ê±¼äÖÐµÄ¸ßÆµÊ¹ÓÃÐèÇó£¬¶ÔÓÚÄÚÈÝ´´×÷Õß¡¢Ñ§Éú»òÖ°³¡ÐÂÈËÀ´Ëµ£¬TA¾ÍÊÇÀíÏëµÄ¡°ÇáÇÉËæÉí°éÂÂ¡±¡£
ÂòÆ½°å¾ÍÂòºèÃÉÆ½°å£¬¶øÏÖÔÚ¾ÍÊÇ×îºÃµÄÊ±»ú!10ÔÂ9ÈÕµ½11ÔÂ14ÈÕ£¬»ªÎªË«11£¬ºèÃÉÆ½°åµçÄÔÖÁ¸ßÓÅ»Ý700Ôª£¬»¹¿Éµþ¼Ó15%²¹Ìù¼°½ÌÓýÓÅ»Ý£¬²¿·Ö²úÆ·ÏßÉÏ»¹ÓÐ·ÖÆÚÃâÏ¢¡£»ªÎªMatePad Mini×îµÍµ½ÊÖ3499ÔªÆð£¬ÏßÉÏÏßÏÂ¾ù¿ÉÔÙµþ½ÌÓýÓÅ»Ý£¬ÏßÉÏ»¹¶îÍâ¿ÉÏíÊÜ·ÖÆÚÃâÏ¢¡£
