¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿3ÔÂ12ÈÕ£¬Ó¢ÌØ¶ûµÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷Panther LakeÐÂÆ··ÖÏí»áÕýÊ½ÆôÄ»£¬ÕýÊ½½Ò¿ªÁËÐÂÒ»´úÒÆ¶¯¼ÆËãÐÔÄÜ¸ïÃü¡£×÷ÎªÓ¢ÌØ¶ûºËÐÄºÏ×÷»ï°é£¬Æß²Êºç¿Æ¼¼Ò²Í¬²½ÁÁÏàÆìÏÂ¸ßÖ¡¸ß¾²Æì½¢ÓÎÏ·±¾iGame M15 Origo£¬×÷ÎªÊ×¿îIntel18AÁìÏÈÖÆ³ÌµÄÓÎÏ·±¾²úÆ·£¬ÂÊÏÈ´îÔØÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 9 Processor 386HµÄÏµÁÐÐ¾Æ¬£¬Æ¾½è¡°È«ÐÂÆì½¢Ð¾Æ¬+ÂúÅäµç¾ºÌåÑé+Çá±¡±ãÐ¯Éè¼Æ¡±µÄÈýÖØºËÐÄÓÅÊÆ£¬³ÉÎª±¾´Î·ÖÏí»áÉÏ±¸ÊÜÖõÄ¿µÄÖÕ¶ËÓÎÏ·²úÆ·Ö®Ò»¡£
Ê×·¢µÚÈý´ú¿áî£Ultra£¬ÐÔÄÜÓëÐøº½ÊµÏÖË«ÖØ·ÉÔ¾
Ó¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 9 Processor 386H×÷Îª±¾´Î·¢²¼µÄºËÐÄ´¦ÀíÆ÷²úÆ·£¬Æß²ÊºçiGame M15 Origo¸ßÖ¡Æì½¢ÓÎÏ·±¾ÂÊÏÈ½«ÆäÄÉÈëÅäÖÃ¾ØÕó£¬ÕæÕýÊµÏÖÁË¡°ÐÔÄÜÓëÐøº½¼æ±¸¡±µÄµç¾ºÌåÑéÍ»ÆÆ¡£¸Ã´¦ÀíÆ÷²ÉÓÃ¡°Èý²ã»ìºÏ¡±ºËÐÄ²ßÂÔ£¬×î¸ßÅäÖÃ¿É´ï16ºË£¬IPC½ÏÉÏÒ»´úÌáÉý18%£¬ÅäºÏÕû»ú160W¸ß¹¦ºÄÊÍ·Å£¬ÈÃÓÎÏ·±¾×ÛºÏÐÔÄÜµÃµ½ÏÔÖøÌáÉý¡£
ÒÀÍÐ18AÖÆ³ÌµÄÄÜÐ§ÓÅ»¯£¬¸Ã´¦ÀíÆ÷ÔÚÊÍ·ÅÇ¿º·ÐÔÄÜµÄÍ¬Ê±£¬´ó·ù½µµÍ¹¦ºÄËðºÄ£¬Í¬ÐÔÄÜÏÂ¹¦ºÄ½ÏÉÏÒ»´ú½µµÍ25%ÒÔÉÏ£¬ÈÃiGame M15 OrigoÔÚ¸ß¸ºÔØÔËÐÐÊ±Ò²ÄÜÓµÓÐ¸ü³Ö¾ÃµÄÐøº½±íÏÖ£¬°ÚÍÑÒÆ¶¯µç¾ºµÄÐøº½½¹ÂÇ¡£´ËÍâ£¬´¦ÀíÆ÷´îÔØ¸ß´ï180 TOPSµÄXPUÒì¹¹AIËãÁ¦¾ØÕó(CPU+GPU+NPUÐÍ¬)£¬¿ÉÍ¨¹ýAIÖÇÄÜÓÅ»¯ÓÎÏ·»ÖÊÓëÖ¡ÂÊ£¬ÅäºÏXeSS 3¼¼Êõ£¬½øÒ»²½ÌáÉýÓÎÏ·Á÷³©¶ÈÓëÊÓ¾õÌåÑé£¬ÊµÏÖ¡°ÔÉú¸ßÐÔÄÜ+ÖÇÄÜÔöÇ¿¡±µÄË«ÖØµç¾ºÏíÊÜ¡£ÓëRTX 5070±Ê¼Ç±¾µçÄÔGPU×é³ÉµÄÆì½¢Ë«Ð¾£¬¸¨ÒÔË«ÏÔÈýÄ£ÇÐ»»¼¼Êõ£¬ÍêÃÀ´òÔìÓÎÏ·±¾ÐÂµÄÌåÑéÇ÷ÊÆ£¬ÇáËÉÓÎÍæ¡¶GTA 6¡·¡¶Ó°Ö®ÁãÈÐ¡·µÈ¸÷Àà3A´ó×÷£¬¸æ±ðÐÔÄÜÆ¿¾±¡£
ÂúÅäµç¾ºÏ¸½Ú£¬´òÔìÈ«·½Î»³Á½þÌåÑé
ÔÚÇ¿º·´¦ÀíÆ÷µÄÐÔÄÜ»ù´¡ÉÏ£¬iGame M15 OrigoÒÔÂúÅäµç¾ºÅäÖÃ£¬½«ÓÎÏ·³Á½þ¸ÐÀÂú¡£´îÔØ15.3Ó¢´ç2.5K 300Hz³¬¸ßË¢µç¾ºÆÁÄ»£¬¼«ËÙµÄË¢ÏìÓ¦£¬ÓÐÐ§¼õÉÙ¸ßËÙÔË¶¯¸÷ÀàFPSÓÎÏ·µÄ»ÃæÍÏÓ°£¬ÈÃ¡¶Èý½ÇÖÞÐÐ¶¯¡·¡¶ÎÞÎ·ÆõÔ¼¡·¡¶CS2¡·µÈFPSÍæ¼Ò¾«×¼²¶×½Ã¿Ò»¸öÖÆÊ¤Ë²¼ä¡£Í¬Ê±£¬ÆÁÄ»¸²¸Ç100% sRGB¸ßÉ«Óò£¬´îÅä´îACR»·¾³¹âÆÁÄ»¶Ô±È¼¼Êõ£¬¼ÈÄÜÕæÊµ»¹ÔÓÎÏ·Ï¸½Ú£¬ÓÖÄÜÓÐÐ§µÖ¿¹»·¾³¹â·´Éä£¬ÎÞÂÛÊÇÊÒÄÚµç¾º»¹ÊÇ»§ÍâÊ¹ÓÃ£¬¶¼ÄÜÌá¹©ÇåÎúµÄÊÓ¾õÌåÑé¡£
Çá±¡ÓëÇ¿º·¼æµÃ£¬ÖØ¹¹Æì½¢ÓÎÏ·±¾ÐÎÌ¬
´òÆÆ¡°ÐÔÄÜÆì½¢±Øºñ¡±µÄÐÐÒµÆ«¼û£¬iGame M15 OrigoÔÚ´îÔØµÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷ÕâÒ»ÐÔÄÜºËÐÄµÄÍ¬Ê±£¬¼æ¹ËÇá±¡ÖÊ¸ÐÓëÄÍÓÃÐÔ¡£²úÆ·²ÉÓÃiGame Origo¼Ò×å»¯Éè¼Æ£¬ÒÔÈ«»úÉíÂÁºÏ½ð´òÔì£¬¾CNC¾«µñ³ÊÏÖÓÅÑÅ»¡Ïß£¬ÊµÏÖÖÁ±¡19.9mmÏË±¡»úÉí£¬´ó·ùÌáÉý±ãÐ¯ÐÔ£¬ÈÃÇ¿º·µç¾ºÐÔÄÜ°ÚÍÑ¡°±¿ÖØ¡±Êø¸¿¡£
´´ÐÂÌåÑé¼Ó³Ö£¬¿ªÆôOrigoÏµÁÐÐÂ¼ÍÔª
×÷ÎªÆß²ÊºçiGame¸ß¶ËÏÔ¿¨Æ·ÅÆ½ø¾üÓÎÏ·±¾ÊÐ³¡µÄÁ¦×÷£¬iGame OrigoÏµÁÐ×Ôµ®Éú±ã³ÐÔØ×Å¡°¿ªÆª¼´Æì½¢¡±µÄ²úÆ·ÐÅÑö¡£´Ë´ÎÁÁÏàµÄiGame M15 Origo£¬²»½öÊ×·¢´îÔØÐÂÒ»´úÆì½¢´¦ÀíÆ÷£¬¸üÈÚÈë¶àÏî´´ÐÂÉè¼Æ£¬ÆäÖÐ´´ÐÂÓïÒô»½ÐÑ¿ª»ú¹¦ÄÜÓÈÎªÁÁÑÛ£¬½øÒ»²½ÌáÉýÁËÓÃ»§Ê¹ÓÃÌåÑé¡£
Ëæ×ÅÓ¢ÌØ¶ûµÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷µÄÈ«ÃæÂäµØ£¬ÓÎÏ·±¾ÊÐ³¡¼´½«ÓÀ´ÐÔÄÜ¸ïÐÂÀË³±£¬¶øiGame M15 Origo¸ßÖ¡¸ß¾²Æì½¢ÓÎÏ·±¾Ò²½«³ÉÎª2026ÄêÆì½¢ÓÎÏ·±¾ÊÐ³¡µÄºËÐÄ¾ºÕùÁ¦²úÆ·¡£Î´À´£¬Æß²Êºç¿Æ¼¼½«³ÖÐøÉî¸ûµç¾ºÁìÓò£¬ÎªÈ«ÇòÍæ¼Ò´øÀ´¡°ÐÂ¼¼Êõ+ÓÅÌåÑé¡±µÄÆì½¢²úÆ·£¬½âËøÊôÓÚÏÂÒ»´úµç¾ºµÄÈ«ÐÂ¿ÉÄÜ¡£
