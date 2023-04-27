满血4060游戏本，天选4 首发4纳米R9 7940H处理器，真香入手价7799元起！

【天极网笔记本频道】上半年，随着英伟达、AMD以及英特尔相继推出下一代硬件，游戏本市场空前热闹。华硕先后推出多个系列游戏本产品，其中最受玩家关注的还是天选4系列，而天选4系列近日上架了天选4 Phoenix这一产品线，R9 7940H+RTX4060首发7799元起。

焕新归来的天选4 最显著变化，就是首发AMD采用4nm工艺打造的全新移动处理器R9 7940H。作为AMD面向轻薄本的锐龙 7040系列，基于新一代Zen 4架构，同时集成显卡升级为RDNA 3架构，最高能够支持LPDDR5X-8400内存。同时，R9 7940H也是全球首个加入XDNA架构AI加速引擎的处理器，其AI灵敏度提升可达35%，通过AI运算需求从而解放CPU和GPU，使得整颗处理器能够拥有更低功耗以及更强续航。

硬件规格上，这颗旗舰级别的R9 7940H拥有8核心16线程，基础频率为4.0GHz，加速频率可达5.2GBz，缓存高达24MB。得益于其先进的4nm工艺制程，使得这颗处理器不仅在性能方面提升巨大，无论是高压之下的游戏需求，还是专业工作所面临的庞大运算，R9 7940H都能做到游刃有余。同时在功耗方面表现相当出色，相较今年英特尔13代酷睿系列，R9 7940H性能提升明显，发热更低，功耗也更低。

显卡选择上，天选4 为玩家提供RTX 4050、RTX 4060以及RTX 4070三款英伟达年初刚刚发布的RTX 40系移动显卡。同样得益于工艺制程的提升，不仅性能大幅提升，功耗表现也有着十足的进步。这一代RTX 40系移动显卡支持最新的DLSS 3技术，拥有更强的光线追踪性能，最高可达2倍性能功耗比提升，实力非常强劲。在面对一些非常吃硬件的大作时，依然可以轻松应对，为玩家带来更加流畅震撼的画面表现。

天选4采用5热管+4出风口的散热方案，双绝尘风扇+天选智能降噪技术，可以在短时间内将机身内部积热全数排出，保持冷静的同时有效控制噪音。

屏幕方面，搭载了一块2.5K分辨率高分屏，拥有165Hz高刷新率，同时这块屏幕还拥有100%DCI-P3专业广色域这也让天选4 能得以现出更加细腻丰富的色彩。最重要的是，这块屏幕还支持DC调光，可以极大缓解用户眼部疲劳，降低眼部损伤。

天选4配备90Wh大电池，支持100W PD充电，在保持超高续航的同时拥有快速补能实力。在机身做工方面将重量控制在2.1Kg，轻薄机身携带方便。

目前新款天选4 已经开启预约，搭载R9 7940H+RTX 4060魔幻青版本首发价7999元，日蚀灰首发价7799元，性价比极高，绝对是目前最值得入手的游戏本产品。

天选 4 锐龙版(R9-7940H 16G 512G RTX4060 2.5K 165Hz P3 广色域)青

https://www.asus.com.cn/store/product-1484214851.html

天选 4 锐龙版(R9-7940H 16G 512G RTX4060 2.5K 165Hz P3 广色域)灰

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