RTX 5080 笔记本电脑ROG枪神9超竞版国补省2000 到手仅需22999元

【天极网笔记本频道】对于广大玩家来说，想要畅享一系列3A游戏带来的刺激体验，势必需要拥有一台性能过硬、综合配置出色的PC产品。不如来看看刚刚开启预售的ROG枪神9超竞版，其不仅搭载了NVIDIA® GeForce RTXTM 5080笔记本电脑GPU，还有英特尔酷睿Ultra 9 275HX处理器加持，辅以冰川散热架构3.0增强版、16英寸2.5K 240HzROG星云屏2.0，轻松满足大部分玩家对电竞体验的高要求。

ROG枪神9超竞版配备NVIDIA® GeForce RTXTM 5080笔记本电脑GPU，拥有16GB GDDR7大显存，可实现175W满功耗性能释放。它基于先进的NVIDIA Blackwell架构，为游戏玩家和创作者带来全新玩法。NVIDIA® GeForce RTX TM 5080笔记本电脑GPU拥有7680个CUDA 核心，具备强大的AI算力，RTX 5080 GPU AI 算力 1334 TOPS 带来升级体验和更逼真的画面。借助NVIDIA DLSS 4实现性能倍增，以更快速度生成图像，并通过NVIDIA Studio平台释放用户的创造力。一切尽在经Max-Q技术优化、更为轻薄耐用的RTX笔记本电脑。

搭载RTX 50系列的笔记本电脑支持更多升级特性。DLSS是一套创新性的神经网络渲染技术，借助AI提升帧率、降低延迟并增强画质。‌由GeForce RTX 50系列GPU 和第五代Tensor Core 提供支持，DLSS 4带来全新的多帧生成技术和增强的光线重建及超分辨率。得益于加速的突破性神经网络渲染技术，GeForce RTX 50系列能带来电影级视觉效果和前所未有的速度。

在游戏中开启这些技术后，帧率能得到极大提升，同时保持出色的画质，为玩家带来更流畅、更逼真的游戏画面。例如在《赛博朋克2077》《心灵杀手2》这类对显卡性能要求极高的游戏中，开启光追和DLSS 4.0后能轻松实现高帧率运行，让玩家沉浸在光怪陆离的未来世界中。在专业创作领域，如视频渲染、3D建模等工作中，RTX 5080也能发挥强大的加速作用，大幅缩短渲染时间，提高创作效率。

处理器方面，ROG枪神9超竞版搭载英特尔酷睿Ultra 9 275HX处理器，24核24线程设计，最大睿频可达5.4GHz，拥有36MB三级缓存。如此强大的处理器性能让玩家们能够轻松运行大型3A游戏，在多任务处理、高负载渲染导出等操作中可以轻松应对。

ROG枪神9超竞版配备ROG星云屏2.0，16英寸2.5K分辨率(2560×1600)，拥有240Hz高刷新率以及3ms疾速响应时间，覆盖100% DCI - P3广色域。MiniLED背光技术2000分区控光，峰值亮度达到 1200尼特 ，通过了VESA DisplayHDR 1000认证。这种屏幕在显示效果上极为出色，无论是游戏中的暗部细节还是明亮场景的高光部分都能清晰呈现，色彩鲜艳且准确，黑得下去亮得起来。ROG 超视技术的应用减少了55%的光反射，并将环境光对比度至高提升4.5倍，提供约180°超大可视角度，即使在强光环境下屏幕内容依然清晰可见。

ROG枪神9超竞版采用32GB+1TB PCIe 4.0固态硬盘的存储规格，能够满足大多数用户的需求;笔记本底部采用免工具快拆设计，配合光感断电技术，方便用户自行升级内存、硬盘等硬件，双M.2插槽方且兼容PCIe 5.0，满足日益增长的数据存储需求。

为了压制处理器和显卡的强大性能所产生的热量，ROG 枪神9超竞版采用了冰川散热架构 3.0增强版。该散热系统通过三风扇内吹设计、三明治冰翼鳍片、端到端均温板以及立体风道后出风设计，构建了一个高效、全面的散热体系。CPU与GPU均覆盖暴力熊2代液金，大幅提升热传导效率。在高负载运行时确保硬件性能持续稳定输出，避免因过热导致的降频现象，让玩家和创作者在使用过程中无需担心散热问题。

在接口方面，ROG枪神9超竞版配备双雷电5接口(支持DP 2.1和PD快充)、3个USB - A 10Gbps接口、RJ45网口以及HDMI 2.1 FRL接口，丰富的接口类型可以满足用户外接各种设备的需求。支持Wi-Fi 7带来更快更稳定的网络连接速度，无论是在线游戏还是下载大型文件，都能享受到流畅的网络体验。90Wh的电池容量保证了移动使用时的续航能力，100W PD快充也能在短时间补充不少电量，满足用户外出使用的需求。

ROG 枪神 9 超竞版凭借其强大的处理器、高性能显卡、优秀的屏幕素质、出色的散热系统以及丰富的拓展性和便捷的功能，无论是对于追求极致游戏体验的玩家还是对性能要求苛刻的专业创作者来说都是一款极具吸引力的笔记本电脑，无愧为当下游戏本市场中的顶尖产品。目前在京东平台国家补贴到手价22999，购机晒单返500E卡，心动就赶快预约吧!

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