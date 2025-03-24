Éý¼¶ProÐ¾¼«ÏÞ£¡Æß²ÊºçÒþÐÇÏµÁÐÓÎÏ·±¾RTX5080/5070TiÕýÊ½¿ªÇÀ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Æß²ÊºçÆìÏÂ±¸ÊÜÍæ¼ÒÏ²°®µÄÒþÐÇÏµÁÐÓÎÏ·±¾ÕýÊ½µÇ³¡£¬²¢È«Ïµ×öÁËÖØÒª¸üÐÂ£¬ÒÔÈ«ÐÂ×ËÌ¬ÁÁÏàÓÎÏ·±¾ÊÐ³¡¡£Ê×·¢£¬ÒþÐÇG16 ProÓÎÏ·±¾¡¢ÒþÐÇP16 ProÓÎÏ·±¾£¬´îÔØNVIDIA×îÐÂ·¢²¼µÄRTX5080±Ê¼Ç±¾µçÄÔGPUºÍRTX5070 Ti±Ê¼Ç±¾µçÄÔGPU£¬½âËøPro°æÒþÐÇÓÎÏ·±¾Ð¾µÄ¼«ÏÞ£¬ÎªÍæ¼Ò´øÀ´¸üÇ¿´óµÄÍ¼ÐÎÐÔÄÜºÍ¸üÁ÷³©µÄÓÎÏ·ÌåÑé£¬ÖØÐÂ¶¨Òå¶þ´ÎÔª³±Á÷ÓÎÏ·±Ê¼Ç±¾µÄÐÔÄÜ±ê¸Ë!
ÐÂÒ»´úÆß²ÊºçÒþÐÇÏµÁÐÓÎÏ·±¾£¬½«ÔÚ3ÔÂ24ÈÕ20£º00Æß²Êºç(Colorful)µçÄÔ¹Ù·½¾©¶«×ÔÓªÆì½¢µêÕýÊ½ÉÏ¼Ü¡£
RTX5070Ti£ºhttps://item.jd.com/100155374391.html
RTX5080£ºhttps://item.jd.com/100197390620.html
ProÐÔÄÜ£¬³©ÏíÓÎÏ·ÐÂ¾³½ç
×÷Îªµç¾ºÕ½½¢µÄºËÐÄÐÔÄÜ£¬ÒþÐÇG16 ProÓÎÏ·±¾ºÍÒþÐÇP16 ProÓÎÏ·±¾·Ö±ðÊ×´Î´îÔØÂú¹¦ºÄNVIDIA RTX 5080ºÍRTX5070 Ti±Ê¼Ç±¾µçÄÔGPU£¬È«ÐÂµÄNVIDIA Blackwell ¼Ü¹¹ÎªÓÎÏ·Íæ¼ÒºÍ´´×÷Õß´øÀ´È«ÐÂÍæ·¨£¬Ç¿´óµÄ AI ËãÁ¦£¬´øÀ´Éý¼¶ÌåÑéºÍ¸ü±ÆÕæµÄ»Ãæ£¬½èÖú NVIDIA DLSS 4 ÊµÏÖÐÔÄÜ±¶Ôö£¬ÒÔ¸ü¿ìËÙ¶ÈÉú³ÉÍ¼ÏñºÍÊÓÆµ£¬Îª´´×÷ÕßºÍÓÎÏ·Íæ¼Ò´òÔìÖÆÊ¤Æ½Ì¨¡£ÎÞÂÛÊÇÔÚ¡¶¹ÖÎïÁÔÈË¡¤»ÄÒ°¡·µÄÄ§»ÃÊÀ½ç³ÉÎªÓÂÕß£¬»¹ÊÇ¡¶´Ì¿ÍÐÅÌõ Ó°¡·µÄÇÉÃî²«É±ÖÐÉú´æ£¬Æß²ÊºçÒþÐÇÏµÁÐÓÎÏ·±¾¶¼ÄÜÇáËÉÓ¦¶Ô£¬ÈÃÍæ¼Ò³Á½þÔÚÏ¸Äå±ÆÕæµÄ¹âÓ°Ð§¹ûÖÐ¡£
CPU·½Ãæ£¬ÔòÊÇÖÁ¸ß´îÔØÁËµÚÊ®ËÄ´ú Ó¢ÌØ¶û ¿áî£i9-14900HX´¦ÀíÆ÷£¬ÓµÓÐ24ºËÐÄ32Ïß³Ì£¬µ¥PºËî£ÆµÆµÂÊ¸ß´ï5.8GHz£¬²¢ÇÒÖ§³ÖÓ¢ÌØ¶ûÓÎÏ·¼ÓËÙÆ÷APO¡£ÐÔÄÜ±íÏÖ³¬·²£¬ÎÞÂÛÊÇÔËÐÐ´óÐÍ 3DÓÎÏ·¶ÔÕ½£¬»¹ÊÇ½øÐÐ¸ß¸ºÔØµÄ×¨Òµ´´×÷Èí¼þ£¬ÒþÐÇÏµÁÐÓÎÏ·±¾¶¼ÄÜÒÔÍ³ÖÎ¼¶Õ½Á¦ÇáËÉÓ¦¶Ô¡£
ProÉè¼Æ£¬¶¨ÒåÎ´À´µç¾ºÕ½½¢
°×É«Óëµç¾ºµÄ½áºÏ×ÜÊÇÄÜÎüÒý²»ÉÙÍæ¼ÒµÄÑÛÇò£¬Æß²ÊºçÒþÐÇÏµÁÐÓÎÏ·±¾»úÉí²ÉÓÃÇáÁ¿»¯¸´ºÏ²ÄÖÊ£¬ÓµÓÐ»úÉíÇá±ãÍâÐ¯µÄÍ¬Ê±»¹¶Ô²úÆ·²ÄÖÊ×öÁË·ÉÔ¾µÄÌáÉý£¬Ê×·¢¡°ÎíÓì°×¡±ÅäÉ«£¬±íÃæ²ÉÓÃÑÆ¹âÅçÉ°£¬Õû»ú·Â·ðÀ´×ÔÍâÌ«¿ÕµÄ½à°×Õ½½¢£¬AÃæÒÔÏÈµÖÎ´À´µÄÕ½»úÎªÉè¼ÆÁé¸Ð£¬ÖÐÐÄµÄµ¼ÏßÈçÒýÇæÆÆÓòÐÇ¿Õ¡£ÕûÌåÍâ¹ÛÉè¼ÆºÍÈ«ÐÂµÄ°×É«ÅçÍ¿¹¤ÒÕÏàÐÅ²»Ö¹µç¾º¿Æ»ÃÃÔ»á±»ÉîÉîµÄÎüÒý£¬´¿°×ÖÊ¸ÐÒ²»á·ý»ñ²»ÉÙÉÙÅ®ÃÇµÄ·¼ÐÄ¡£
ProÊÓ¾õ£¬300HzÁ÷³©µç¾º
2K QHD ·Ö±æÂÊ(2560*1600)ÊÇÆß²ÊºçÒþÐÇÏµÁÐÓÎÏ·±¾µÄºËÐÄÁÁµã£¬ÎªÍæ¼Ò³ÊÏÖÁË¼«ÆäÏ¸ÄåµÄ»ÃæÏ¸½Ú¡£ÎÞÂÛÊÇ¿ª·ÅÊÀ½çÓÎÏ·ÖÐµÄ×³Àö·ç¹â£¬»¹ÊÇÉä»÷ÓÎÏ·ÖÐ¾«×¼²¶×½¸ßËÙÔË¶¯µÄµÐÈË£¬Æß²ÊºçÒþÐÇÏµÁÐÓÎÏ·±¾¶¼ÄÜÒÔ¾«ÖÂµÄ»ÖÊÒ»Ò»³ÊÏÖ¡£ÔÚµç¾ºÊÀ½çÖÐ£¬ËÙ¶ÈÒ²ÍùÍù¾ö¶¨³É°Ü£¬¶øÆß²ÊºçÒþÐÇÏµÁÐÓÎÏ·±¾Æ¾½èÈ«ÏµÁÐÉý¼¶300Hz µÄË¢ÐÂÂÊ£¬°ïÖúÍæ¼ÒÔÚ¼¤ÁÒµÄÕ½³¡ÖÐÍùÍùÄÜÏÈ·¢ÖÆµÐ¡£¸ßË¢ÐÂÂÊÈ·±£ÁË»ÃæÁ÷³©¡¢²»¿¨¶Ù£¬¶ø100%sRGBÔò¿ÉÒÔÈÃÃ¿Ò»Ë²¼äµÄ¶¯Ì¬¶¼ÇåÎú¿É±æ£¬ÈÃÍæ¼ÒµÄ³Á½þÇéÐ÷²»±»´òÈÅ£¬´ÓÍ·µ½Î²¶¼Ö»×¨×¢ÓÚÊ¤Àû¡£
ProÌåÑé£¬ÉÏÐÇÖªÓÐÐÂÖª
ÐÇÖªµºAIÊÇÆß²Êºç»ùÓÚÏÈ½øÈË¹¤ÖÇÄÜ¼¼Êõ´òÔìµÄÖÇÄÜÖúÊÖ£¬ÖÂÁ¦ÓÚ³ÉÎªºÃÓÃ£¬ºÃÍæ£¬°²È«¿É¿¿µÄË½ÈËÖúÀí¡£ÐÇÖªµºAI²»½öÄÜ¹»Àí½â×ÔÈ»ÓïÑÔ£¬Ìá¹©¸ßÐ§¡¢ÖÇÄÜµÄ·þÎñ£¬¶øÇÒ¸üÏñÊÇÄãµÄ×¨ÊôÍæ°é£¬ÇáËÉÓ¦¶Ô¸÷ÖÖÑ§Ï°¡¢ÓÎÏ·¡¢´´ÒâµÈ¹¤×÷;ÐÇÖªµºAI£¬Í¨¹ý½øÒ»²½ÓÅ»¯Ä£ÐÍÐÔÄÜ£¬ÈÃÆäÔÚÆß²Êºç±Ê¼Ç±¾ÉÏµÃÒÔÓµÓÐ¸ü¿ìËÙÏìÓ¦£¬Î´À´Ò²½«»áÔÚÓÎÏ·AIÖúÊÖ¼°±¾µØËãÁ¦´óÄ£ÐÍ²¿ÊðÉÏ´øÀ´¸ü¶àµÄÉý¼¶¡£
È«ÃæÉý¼¶µÄÆß²ÊºçÒþÐÇG16ÓÎÏ·±¾ÓëÒþÐÇP16ÓÎÏ·±¾ÏÖÒÑµÇÂ½¡£ÎÞÂÛÄãÊÇ×·Çóµç¾ºáÛ·åµÄÍæ¼Ò£¬»¹ÊÇÐèÒª¶¥¼¶Éè±¸µÄ´´×÷Õß£¬Æß²ÊºçÒþÐÇÏµÁÐ¶¼½«ÊÇÄãµÄÀíÏë×îÓÅÑ¡Ôñ£¬»¹ÓÐ³¬¶à¹º»ú¸£ÀûµÈÄãÇ°À´·¢ÏÖ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â