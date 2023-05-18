职场必备，华为MatePad Air发布，Z世代青年的第一台办公利器！

【天极网笔记本频道】华为新系列平板――华为MatePad Air于5月18日华为夏季全场景新品发布会上正式推出。

华为踏足平板领域已长达十余年，从2008年华为推出的数码相框开始，华为便与平板结下不解之缘。2016年，华为首次推出主打影像体验的MediaPad M3，凭借突破百万级巨大销量跻身一线平板厂商行列。之后华为于2018年推出全球首款智能语音平板――华为平板M5青春版;又在2019年推出华为MediaPad M6，首创平行视界功能，实现跨终端间无缝协作。

直到今天，华为平板系列不断突破自我，凭借扎实的技术力打破同质化壁垒，不论是硬件方面的创新，还是基于HarmonyOS带来的生态护城河，都让华为平板推陈出新，引领行业前进方向，改变消费者原先“买前生产力，买后爱奇艺”的局限使用体验，成为智慧办公的好帮手。

这次华为MatePad Air新品发布，更是引发网友们热议。因为这是一款此前从未在华为MatePad系列中露过面的全新品类。它聚焦于年轻用户群体，为Z世代青年而打造。

华为MatePad Air搭载首款3:2比例生产力屏幕，拥有P3专业广色域、2.8K超清分辨率，同时也是华为首款支持高达144Hz刷新率屏幕的平板产品，支持30-144Hz自适应刷新率切换，让整机功耗表现更好。同时，华为MatePad Air成为全球首款通过HDR vivid专业认证平板，并通过UFCS融合快充认证，是全网首款支持融合快充的平板电脑。

根据3C认证显示，华为MatePad Air支持40W充电，配备8200mAh的超大容量电池。华为MatePad Air首次将《原神》帧率由60fps提升至90fps，画面流畅度大幅提升;首发独家支持《暗黑破坏神》原画画质，支持720p @90Hz，1080p @60Hz两种配置;同时针对《和平精英》适配144Hz极致帧率，给用户带来更沉浸流畅的游戏体验;还支持《王者荣耀》超清画质原生120Hz，更有144Hz超帧供玩家尝鲜体验。

华为MatePad Air机身厚度仅6.4mm，整机轻至508g，在同价位几乎做到最轻，用户使用得心应手。同时采用旗舰业界首创玻纤光学镀转印膜凝霜工艺设计，拥有羽砂紫、星河蓝、云锦白、原野绿、曜石黑五种配色，充分满足用户个性化需求。华为MatePad Air承袭家族式设计传统，拥有宇宙星环后摄。

华为笔记也在华为MatePad Air上有更好的变化，升级了华为自研的笔刷，在书写的时候体验更加流畅，也更加清晰，书写的时候没有锯齿，边缘非常清晰。其同样支持HUAWEI M-Pencil智能手写笔第二代，支持跨应用取色、跨设备取色、一键摘录等智慧功能。

作为一款对标苹果iPad的产品，华为MatePad Air在硬件堆叠上有过之而无不及，分体式磁吸键盘支持磁吸配对、无感充电，用户可轻松切换笔记本形态、分体形态以及创作形态。四扬声器搭配分场景专业调教设计带来影院级视听臻享，三重天线技术组合全方位提升平板在不同场景下的信号强度。

基于HarmonyOS系统，让华为MatePad Air为用户带来软件与生态革新。用户可享受到PC应用引擎、超级中转站、智慧多窗以及平行视界等智慧功能。例如可以在平板中直接体验PC级WPS，深度还原PC WPS的原生交互，无论是编辑、查资料还是协同作业，都能拥有高效便捷的使用体验。对比行业内其他平板产品依然只能使用移动端WPS，体验实在差强人意。

在多任务方面，用户通过智慧多窗以及平行视界，带来高效办公体验。尤其外出移动办公，华为MatePad Air可以直接拥有华为手机的通信能力，不单单只是蜂窝数据热点共享，用户甚至能在平板上直接接听电话、收发短信。

依托华为强大的技术实力，加上华为多设备协同、跨生态融合两大发力方向，为智慧办公未来指明方向。同时以生态赋能平板，使其在硬件之上构建出专属于自己的独特核心竞争力，带领行业走出同质化硬件迭代的窘境，即使直面苹果仍不落下风，甚至有赶超之势。随着华为生态继续升级迭代，以华为MatePad Air为代表的新一代平板将继续创造平板新时代。